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Интервью

Михаил Карисалов: предварительно оцениваем Амурский ГХК в $7-8 миллиардов

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018 (713)
(обновлено: 15:01 13.09.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкГенеральный директор ООО СИБУР Михаил Карисалов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в рамках ВЭФ-2018Генеральный директор ООО СИБУР Михаил Карисалов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в рамках ВЭФ-2018
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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"Сибур", прорабатывающий создание масштабного газохимического комплекса в Амурской области (АГХК), может выйти на принятие окончательного решения о его реализации в 2019 году. Инвестиции в проект оцениваются в 7-8 миллиардов долларов, а поставки сырья — этана — планируются со строящегося Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Как будет реализовываться проект, если по нему примут положительное решение, где будет платить налоги и на какую господдержку рассчитывает, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме председатель правления, генеральный директор ООО "Сибур" Михаил Карисалов. Беседовала Марина Коцубинская.

—  Когда планируется начать строительство Амурского ГХК? Уже выбран земельный участок для проекта? Потребуется строительство инфраструктуры? Какой именно?

Логотип ВЭФ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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— Работа ведется, мы находимся на стадии базового проектирования. Думаю, до конца 2019 года акционеры примут окончательное решение по реализации проекта. Что касается земельного участка, он определен. НИПИГАЗ, входящий в "Сибур", работает над проектом строительства Амурского ГПЗ "Газпрома", поэтому мы понимаем, какая инфраструктура создана "Газпромом", и рассчитываем на возможность ее частичного использования, в том числе на условиях аренды, что будет выгодно для обеих сторон. Это и причал, и часть железнодорожной инфраструктуры.

— Участок территориально расположен близко к Амурскому ГПЗ?

— Да.

—  Если компания в 2019 году примет положительное решение о реализации проекта, строительство начнете в 2020 году?

— Мы будем готовы начать строительство сразу после принятия решения о переходе к реализации проекта.

— "Газпром" строит электростанцию для своего Амурского ГПЗ и сообщал, что может увеличить ее мощность для нужд ГХК. Вы понимаете уже, потребуется ли вам это? О каком объеме мощности речь?

— Электростанция "Газпрома" действительно имеет определенную гибкость по мощности, в том числе и с учетом потребностей возможного ГХК. Но мы рассматриваем различные варианты энергоснабжения. В частности, компания подписала предварительное соглашение с "Русгидро", в котором мы договорились проработать различные варианты сотрудничества. Окончательный вариант энергообеспечения потенциального производства пока не выбран.

— С "Русгидро" обсуждаете строительство новой электростанции?

— Я не думаю, что "Русгидро" будет строить дополнительные мощности. Мы смотрим на базовые мощности, которые у них есть, и возможности использования этих мощностей.

— Реализацию проекта Амурского ГХК в целом будет вести НИПИГАЗ?

Восточный Экономический форум. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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— НИПИГАЗ — инжиниринговый центр с большим опытом, в настоящий момент, в частности, ведет проекты в рамках строительства "ЗапСибНефтехима" и управляет строительством Амурского ГПЗ. Я думаю, что вполне возможно участие НИПИГАЗа в реализации проекта АГХК. В каком статусе — пока говорить рано.

— "Сибур" сообщал, что объем инвестиций в ГХК составит более 500 миллиардов рублей. Вы сохраняете эту оценку?

— Скорее да. Я думаю, что 7-8 миллиардов долларов — это та предварительная оценка, которую мы видим по стоимости проекта.

— Она включает затраты на создание инфраструктуры?

— Если мы говорим про создание инфраструктуры, необходимой для строительства и функционирования непосредственно предприятия, то, конечно. Часть инфраструктуры "Газпрома", о которой я говорил, не относится к инфраструктуре Амурского ГХК.

— На какие годы планируется запуск производства на ГХК?

— При условии принятия решения в 2019 году строительство комплекса и подготовка к запуску могут занять 40-48 месяцев. То есть ГХК может быть запущен к 2024 году. Это синхронизируется с планами "Газпрома" по последовательному запуску очередей Амурского ГПЗ. К 2024 году, согласно графику реализации проекта, он будет производить сырье, этан, в достаточных объемах для потенциального Амурского ГХК.

© ПАО "СИБУР Холдинг"Проект Амурского ГХК
© ПАО "СИБУР Холдинг"
Проект Амурского ГХК

— Какие меры господдержки необходимы для реализации проекта ГХК?

— Сегодня Минвостокразвития, правительство Амурской области, правительство Российской Федерации имеют понятный перечень инструментов, которыми можно воспользоваться бизнесу. Это ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития — ред.), для резидентов которой созданы достаточные условия.

Для тех, кто инвестирует больше 100 миллиардов рублей, как в случае с АГХК, реализуя капиталоемкие проекты с долгим сроком подготовки и строительства, было инициировано увеличение отсрочки по выплате налога на прибыль, чтобы синхронизировать этот инструмент не с началом строительства, а с началом эксплуатации объектов. Отсрочка выросла с трех до девяти лет.

Также Амурской областью в настоящий момент анализируется изменение подхода по налогу на имущество, что было бы, безусловно, дополнительным положительным фактором. Ряд объектов инфраструктуры, возможно, будет построен федеральной властью и Амурской областью в рамках обеспечения ТОСЭР необходимыми условиями.

— Амурский ГХК как предприятие будет зарегистрировано в Амурской области и здесь же платить налоги?

— Безусловно, если проект будет реализован, в соответствии с законодательством будем платить налоги в регионе. Мы обсуждаем с правительством области разные варианты взаимодействия.

— Какие рынки рассматриваются как основные для сбыта продукции ГХК? Какая часть продукции может быть направлена на рынок РФ? Китайские акционеры "Сибура" высказывали заинтересованность в поставках продукции ГХК?

— Мы видим, что с учетом запуска "Запсибнефтехима" внутренний рынок будет достаточно насыщен и полиэтиленом, и дополнительными марками полипропилена. Помимо этого, мы продолжаем развивать и другие мощности.

Приоритетным рынком для возможных объемов АГХК будет Китай. Во-первых, из-за географической близости. Во-вторых, Китай демонстрирует позитивную динамику роста рынка полиэтилена, этот показатель находится на уровне 5-7%.

Что касается потенциальных клиентов в целом, до принятия решений необходимо ответить на ряд вопросов: каков наиболее выгодный марочный ассортимент, на каких условиях имеет смысл реализация продукции, какие объемы различных марок нужны? Здесь ведется глубокая работа, интересная, никого не пропускаем, со всеми возможными партнерами встречаемся и обсуждаем.

— "Сибур" рассматривал возможность привлечения иностранных партнеров к проекту ГХК. Переговоры еще ведутся? Сколько компаний и из каких стран?

— Последние полтора года ведем достаточно предметные переговоры. Безусловно, подписание соглашения с "Газпромом" по поставкам этана в мае на Петербургском экономическом форуме сделало эту работу более содержательной. В настоящий момент ведем обсуждение о возможности создания СП с Sinopec, но о каких-либо конкретных решениях говорить рано.

— Рассматриваете возможность привлечения российских партнеров в проект? С "Газпромом" обсуждали этот вопрос?

— Существует отраслевая специфика тех областей, где работают "Газпром" и "Сибур", что не раз подчеркивалась и председателем правления "Газпрома" Алексеем Борисовичем Миллером, в том числе, когда мы обсуждали контракт на этан. С одной стороны, есть отраслевая специфика, с другой стороны — компетенции, и мы стараемся взаимовыгодно дополнять свои модели. "Газпрому" большое спасибо, они создали отличные предпосылки для развития газохимии в нашей стране: новый вид сырья, новая география.
Ведем ли переговоры с российскими компаниями о создании партнерства? Нет. У нас есть тоже компетенции в создании мощностей, управлении ими. Конечно, умное соработничество интересно, внутри России взаимодействуем со многими, но таких переговоров по АГХК не ведем.

—  Если в 2019 году "Сибур" примет положительное решение о реализации Амурского ГХК, как это скажется на финансовой нагрузке на компанию с учетом того, что в 2019 году только закончится строительство "Запсибнефтехима", для которого привлекались значительные заемные средства?

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтроительство нефтехимического завода компании Сибур "ЗапСибнефтехим" в городе Тобольск
© РИА Новости / Максим Блинов
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Строительство нефтехимического завода компании Сибур "ЗапСибнефтехим" в городе Тобольск

— Пик погашения долга компании приходится на 2018 год, дальше идет снижение. На ситуацию с запуском "Запсибнефтехима" мы смотрим с определенным позитивом, и нам кажется, что те усилия, которые были приложены по линии проектного офиса, строительства, позволяют нам говорить о завершении строительства в мае 2019 года и начать пуско-наладочные операции в теплый период года.

Мы рассчитываем, что уже в 2020 году "Запсибнефтехим" сделает свой вклад в выручку компании, в 2019 году будут первые тонны. Также будут реализованы проекты в среднетоннажной химии. Завершаем создание производства ДОТФ (диоктилтерефталат, один из ключевых компонентов напольных и кровельных покрытий, обоев и другой продукции строительной отрасли — ред.) на пермской площадке.

Рассматриваем еще ряд достаточно интересных проектов в каучуке и в пластиках — также небольших по размеру. Но крупных инициатив, кроме Амурского ГХК, у нас нет, поэтому я думаю, что, скорее, будем продолжать находиться в коридоре, который был задан "Запсибнефтехимом": то есть от идеального соотношения 1,6 чистого долга к EBITDA до чуть выше 2. Наверное, в этой амплитуде будем находиться.

 

 

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