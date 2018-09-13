РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Сергей Гостев: размещение акций "Высочайшего" откладывается на год-два

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018 (710)
(обновлено: 14:11 13.09.2018)
0280
© Фото : ПАО "Высочайший"ГОК ВысочайшийГОК Высочайший
© Фото : ПАО "Высочайший"

Входящая в десятку крупнейших российских золотодобывающих предприятий компания "Высочайший" (GV Gold) развивает собственные производственные мощности и имеет сегодня в активе пять горно-обогатительных комбинатов и более пятнадцати добывающих и разведочных лицензий. Какие направления дальнейшего развития видит компания, о финансовых ожиданиях и планах проведения IPO рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме заместитель генерального директора "Высочайшего" по экономике и финансам Сергей Гостев. Беседовала Марина Аркадьева.

— Чем интересен компании Восточный экономический форум, какие встречи проводите на его полях?

Восточный экономический форум
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Восточный экономический форум

— Восточный экономический форум — крупнейшая бизнес-площадка, ориентированная на развитие Дальнего Востока. В рамках сессий и дискуссий ведется открытый диалог между инвесторами и госорганами, интересно пообщаться именно в этой среде, найти точки взаимодействия. В частности, проводили встречи с представителями якутского правительства, в Якутии расположен флагманский актив компании — Тарынский ГОК. В рамках ВЭФ также можно узнать настроения в бизнес-среде, узнать что-то новое, например, о цифровой экономике.

—  Компания планировала IPO в 2018 году после улучшения рыночных условий, есть какие-то подвижки по этому вопросу или отказались от идеи размещения?

— Наравне с другими вариантами финансирования, компания по-прежнему рассматривает возможность проведения IPO в среднесрочной перспективе при условии благоприятной рыночной конъюнктуры.
Рыночная ситуация сегодня и в ближайшее время, по нашему мнению, не отвечает требованиям компании для размещения акций. Вместе с тем в среднесрочной перспективе — один-два года — IPO возможно, все будет зависеть от конъюнктуры на международных рынках.

— Пересматривали прогноз по производству и инвестициям на этот год, что ожидать в следующем?

— Производственный план находится на пределах 280-300 тысяч унций золота, мы его подтверждаем. Критический инвестиционный пик с запуском Тарына и Угахана в прошлом году прошел. Инвестиционную программу планируем около 5,5 миллиарда рублей, включая порядка 1 миллиарда рублей на геологоразведку. Сегодня геолого-разведочные работы интенсивно ведутся на Тарынском рудном поле и в районе наших активов в Бодайбинском районе. По итогам полученных результатов будем делать выводы. В любом случае капитальные вложения в 2019 году будут значительно ниже текущего года, основные параметры инвестпрограммы будут известны в октябре.

— Какой вариант дальнейшего развития рассматривается компанией, наиболее актуальные проекты?

Золотой слиток. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Якутский Тарын после 2019 года может давать более 9 тонн золота

— В рамках стратегии развития компании мы рассматриваем различные проекты, но какой-либо определенности пока нет. В первую очередь строим свою программу развития на органическом росте, поддержании собственных проектов, доразведке, увеличении существующих мощностей. В прошлом году мы подтвердили по кодексу JORC запасы Дражного. Потенциал актива оценен примерно в 1 миллион унций. По результатам дополнительной разведки будем строить дальнейшую программу освоения Тарын-2 (вторая очередь Тарынского ГОКа в Якутии). Пока его окончательная конфигурация не выбрана, прорабатываются различные варианты. Окончательное решение будет выноситься по итогам текущего года, размер инвестиций будет понятен в следующем году.

— В рамках сделок M&A интересны ли компании активы "Лензолото", если они будут выставлены "Полюсом" на продажу?

— Мы не исключаем возможности приобретения, которое отвечает нашей стратегии. Мы анализируем рынок и, естественно, будем смотреть на любые подобные сделки, активы, которые будут в продаже, если это будет эффективно.

— В какой стадии находится сегодня совместный с Kopy Goldfields проект "Красный" в Бодайбо?

— Масштабы проекта "Красный" не отвечают стратегии развития компании на текущий момент, и мы рассматриваем варианты продажи актива. Если появится достойное предложение, которое представляет бизнес-интерес, мы готовы будем его рассмотреть.

Сейчас там проходит доразведка, по ее итогам в конце текущего года мы еще раз проведем оценку, но все же считаем, что этот проект не отвечает нашим требованиям. С Kopy Goldfields, которой принадлежит 49%, у нас по этому вопросу есть взаимная позиция.

— Можно узнать, каких финансовых показателей вы ожидаете по итогам текущего года? Что будет с показателем чистый долг/EBITDA, от которого зависит выплата дивидендов?

— Долговая нагрузка у компании находится на стабильно низком уровне. По итогам 2018 года мы ожидаем показатель чистый долг/EBITDA в пределах 1,3х.

Горный массив Вачкажец на Камчатке. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Инвестиционные проекты "Золота Камчатки" войдут в ТОР

В целом динамика по другим финансовым показателям ожидается положительная. Выручка компании в январе-июне составила 146 миллионов долларов, по итогам года ожидаем, что она составит более 350 миллионов долларов. Совокупные денежные затраты (ТСС) сегодня составили 658 долларов на унцию.

— Существуют ли проблемы с наличием персонала при вашей географии деятельности?

— В нашей отрасли проблемы с персоналом есть всегда, идет конкуренция за высокопрофессиональные кадры. В компании выстраивается политика для удержания квалифицированных сотрудников, обучения и переобучения при необходимости. Производственные сотрудники переведены на вахтовый метод работы. В целом мы стремимся создавать максимально комфортные условия проживания и работы для своих сотрудников. К нам приезжают люди со всех регионов страны.

 

Комментировать
Интервью
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена