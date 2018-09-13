Сергей Гостев: размещение акций "Высочайшего" откладывается на год-два

Входящая в десятку крупнейших российских золотодобывающих предприятий компания "Высочайший" (GV Gold) развивает собственные производственные мощности и имеет сегодня в активе пять горно-обогатительных комбинатов и более пятнадцати добывающих и разведочных лицензий. Какие направления дальнейшего развития видит компания, о финансовых ожиданиях и планах проведения IPO рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме заместитель генерального директора "Высочайшего" по экономике и финансам Сергей Гостев. Беседовала Марина Аркадьева.

— Чем интересен компании Восточный экономический форум, какие встречи проводите на его полях? © РИА Новости / Александр Кряжев Перейти в фотобанк Восточный экономический форум

— Восточный экономический форум — крупнейшая бизнес-площадка, ориентированная на развитие Дальнего Востока. В рамках сессий и дискуссий ведется открытый диалог между инвесторами и госорганами, интересно пообщаться именно в этой среде, найти точки взаимодействия. В частности, проводили встречи с представителями якутского правительства, в Якутии расположен флагманский актив компании — Тарынский ГОК. В рамках ВЭФ также можно узнать настроения в бизнес-среде, узнать что-то новое, например, о цифровой экономике.

— Компания планировала IPO в 2018 году после улучшения рыночных условий, есть какие-то подвижки по этому вопросу или отказались от идеи размещения?

— Наравне с другими вариантами финансирования, компания по-прежнему рассматривает возможность проведения IPO в среднесрочной перспективе при условии благоприятной рыночной конъюнктуры.

Рыночная ситуация сегодня и в ближайшее время, по нашему мнению, не отвечает требованиям компании для размещения акций. Вместе с тем в среднесрочной перспективе — один-два года — IPO возможно, все будет зависеть от конъюнктуры на международных рынках.

— Пересматривали прогноз по производству и инвестициям на этот год, что ожидать в следующем?

— Производственный план находится на пределах 280-300 тысяч унций золота, мы его подтверждаем. Критический инвестиционный пик с запуском Тарына и Угахана в прошлом году прошел. Инвестиционную программу планируем около 5,5 миллиарда рублей, включая порядка 1 миллиарда рублей на геологоразведку. Сегодня геолого-разведочные работы интенсивно ведутся на Тарынском рудном поле и в районе наших активов в Бодайбинском районе. По итогам полученных результатов будем делать выводы. В любом случае капитальные вложения в 2019 году будут значительно ниже текущего года, основные параметры инвестпрограммы будут известны в октябре.

— Какой вариант дальнейшего развития рассматривается компанией, наиболее актуальные проекты? © РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк Якутский Тарын после 2019 года может давать более 9 тонн золота

— В рамках стратегии развития компании мы рассматриваем различные проекты, но какой-либо определенности пока нет. В первую очередь строим свою программу развития на органическом росте, поддержании собственных проектов, доразведке, увеличении существующих мощностей. В прошлом году мы подтвердили по кодексу JORC запасы Дражного. Потенциал актива оценен примерно в 1 миллион унций. По результатам дополнительной разведки будем строить дальнейшую программу освоения Тарын-2 (вторая очередь Тарынского ГОКа в Якутии). Пока его окончательная конфигурация не выбрана, прорабатываются различные варианты. Окончательное решение будет выноситься по итогам текущего года, размер инвестиций будет понятен в следующем году.

— В рамках сделок M&A интересны ли компании активы "Лензолото", если они будут выставлены "Полюсом" на продажу?

— Мы не исключаем возможности приобретения, которое отвечает нашей стратегии. Мы анализируем рынок и, естественно, будем смотреть на любые подобные сделки, активы, которые будут в продаже, если это будет эффективно.

— В какой стадии находится сегодня совместный с Kopy Goldfields проект "Красный" в Бодайбо?

— Масштабы проекта "Красный" не отвечают стратегии развития компании на текущий момент, и мы рассматриваем варианты продажи актива. Если появится достойное предложение, которое представляет бизнес-интерес, мы готовы будем его рассмотреть.

Сейчас там проходит доразведка, по ее итогам в конце текущего года мы еще раз проведем оценку, но все же считаем, что этот проект не отвечает нашим требованиям. С Kopy Goldfields, которой принадлежит 49%, у нас по этому вопросу есть взаимная позиция.

— Можно узнать, каких финансовых показателей вы ожидаете по итогам текущего года? Что будет с показателем чистый долг/EBITDA, от которого зависит выплата дивидендов?

— Долговая нагрузка у компании находится на стабильно низком уровне. По итогам 2018 года мы ожидаем показатель чистый долг/EBITDA в пределах 1,3х.

В целом динамика по другим финансовым показателям ожидается положительная. Выручка компании в январе-июне составила 146 миллионов долларов, по итогам года ожидаем, что она составит более 350 миллионов долларов. Совокупные денежные затраты (ТСС) сегодня составили 658 долларов на унцию.

— Существуют ли проблемы с наличием персонала при вашей географии деятельности?

— В нашей отрасли проблемы с персоналом есть всегда, идет конкуренция за высокопрофессиональные кадры. В компании выстраивается политика для удержания квалифицированных сотрудников, обучения и переобучения при необходимости. Производственные сотрудники переведены на вахтовый метод работы. В целом мы стремимся создавать максимально комфортные условия проживания и работы для своих сотрудников. К нам приезжают люди со всех регионов страны.