Елена Лебединская: новые платежи не будут вводиться вчерашним днем

Государство готовится упорядочить систему неналоговых платежей: часть из них перенести в Налоговый кодекс, большую часть привести к общему знаменателю в вопросах регулирования, чтобы сделать условия их взимания понятными и предсказуемыми, а часть сохранить в условиях работы конкурентного рынка. В интервью РИА Новости в рамках Московского финансового форума директор департамента доходов Минфина России Елена Лебединская рассказала о том, когда начнется работа в новых условиях, будут ли отличаться ставки неналоговых платежей в разных регионах и почему субъектам надо дать свободу при введении туристического сбора. Беседовала Мария Воробьева.

— Вы готовите законопроект о неналоговых платежах. На какой стадии эта работа, как он изменился и когда будет внесен в Госдуму?

— Начну с небольшой предыстории. В прошлом году мы действительно разработали законопроект в рамках тех решений, которые были приняты на рабочей группе в Минэкономразвития с представителями бизнеса. Мы внесли его в правительство, к нему был ряд замечаний, проект вернулся на доработку.

Основная проблема подготовленного законопроекта заключалась в том, что в него пытались включить все существующие неналоговые платежи предпринимателей, а они достаточно разнородны. Поэтому само определение неналогового платежа было очень сложное, это могло привести к трудностям применения этого закона в дальнейшем.

Было дано дополнительное поручение председателя правительства Дмитрия Медведева проработать этот вопрос еще раз и рассмотреть возможность урегулирования некоторых платежей в рамках Налогового кодекса для создания единых правил игры и систематизации платежей.

После этого в марте 2018 года состоялось совещание у премьера, на котором было принято решение разделить неналоговые платежи на три категории. По двум из них мы готовим проект закона о включении их в Налоговый кодекс.

Первая категория — это платежи, которые носят так называемый квазиналоговый характер. Например, экологический сбор, плата за негативное воздействие на окружающую среду. Вторая часть платежей — это платежи, похожие на госпошлину, в частности, платежи за выписки из государственных реестров и регистров.

Для определения статуса других платежей было поручено создать рабочую группу на уровне правительства, первая встреча которой уже состоялась четвертого сентября текущего года.

За это время мы успели в некоторой степени продвинуться по всем направлениям. Сейчас готовятся поправки в Налоговый кодекс, предполагающие включение в него квазиналоговых платежей. Эти поправки мы надеемся до конца года принять в первом чтении, чтобы новая система полностью заработала уже с 2020 года.

— Есть уже какие-то результаты деятельности рабочей группы?

— Мы проработали перечень других неналоговых платежей и выявили ряд платежей, по которым не требуется регулирование, потому что это фактически платежи за услуги, которые можно получить на рынке.

Это, например, плата за медосмотр работников, который не обязательно нужно проходить в государственном учреждении. На наш взгляд, такие рыночные услуги дополнительно регулировать не нужно. Если в этой сфере есть проблемы, то этот вопрос необходимо решать в рамках работы антимонопольной службы.

Есть группа платежей, в число которых входит, например, портовый сбор. Он, безусловно, обязательный, но все условия и тарифы по нему устанавливаются в рамках законодательства о естественных монополиях, то есть, по сути, вопрос уже урегулирован. Мы еще будем рассматривать эти платежи более детально, чтобы определить, есть ли какие-то неурегулированные моменты, которые требуют решения.

Существует также достаточно большой блок платежей, связанный с различными государственными экспертизами, который действительно требует дополнительного регулирования. Поскольку это госэкспертиза, она обязательна, но государство делегировало право ее осуществлять, например, какому-то бюджетному учреждению, то в этом случае должны быть общие правила игры — когда может меняться этот платеж, как определяется его размер. Однако эти платежи не похожи на налоги и сборы, и их регулирование должно быть иным, хотя, конечно, с ними нужно разбираться и наводить порядок.

— Они тоже в отдельных отраслевых, получается, будут законах?

— Сейчас они либо в законах, либо в постановлениях и других актах, которые устанавливают общие требования и методику расчета стоимости экспертиз. Особенностью этих платежей является отсутствие у них фиксированной стоимости. Методика расчета стоимости обычно включает непосредственные затраты, которые необходимы для проведения соответствующей экспертизы. Установление фиксированной суммы привело бы к переплате одними и недоплате другими и, как следствие, к падению качества этих экспертиз. Поэтому с ними нужно работать очень аккуратно.

Рабочая группа приняла решение сформировать списки неналоговых платежей в разрезе этих групп, а также проработать этот вопрос дополнительно с бизнес-сообществом, чтобы выявить общие и частные проблемы и определить возможные пути их решения.

По сути, это должны быть рамочные требования, чтобы все понимали, откуда берется платеж, как определяется его размер и как он может меняться. Желательно при этом, чтобы не было больших межрегиональных различий. Сейчас один и тот же платеж в разных регионах может называться и стоить по-разному, и это не всегда обоснованно. Эти вопросы мы будем еще прорабатывать.

— Получается, до 2020 года не успеете все отрегулировать?

— Мы надеемся, что регулирование в части государственных экспертиз можно будет ввести с 2020 года, поскольку эти платежи в основном не затрагивают бюджет, а значит, по ним мы не обязательно должны успеть принять законодательство в весенней сессии.

— Что изменится для платежей, которые войдут в Налоговый кодекс? © РИА Новости / Игорь Зарембо Перейти в фотобанк В России упростили выплату имущественных налогов

— Как мы знаем, за нарушения Налогового кодекса ответственность более серьезная, в том числе и уголовная. Бизнес это очень волнует. Мы понимаем, что нельзя внезапно ввести уголовную ответственность.

Договорились о том, что будет переходный период (до десяти лет), в который ответственность за вновь введенные в рамках налогового законодательства платежи будет мягче.

Поскольку в настоящее время платежи не включены в Налоговый кодекс, по ним возникает много спорных моментов, поэтому мы предоставляем достаточно большой переходный период, чтобы и бизнес успел подготовиться, и мы могли их донастроить.

— Когда вы опубликовали законопроект про экологический налог, все очень бурно отреагировали на него. Утилизационный сбор тоже будет налогом?

— Согласно тем решениям, которые достигнуты, да. Более того, мы планируем в ближайшие месяцы подготовить законопроект, в который будут включены все платежи, которые имеют квазиналоговый характер и которые мы хотим перевести в Налоговый кодекс.

Всего рассматривалось шесть платежей, включая обязательные отчисления операторов связи — давно существующий платеж, в целом похожий на налог. Отдельная тема — эта курортный сбор, который сейчас есть. Мы считаем, что ему тоже место в Налоговом кодексе.

Важно понимать, что никакие условия бизнеса не меняются, мы лишь переводим существующий платеж в Налоговый кодекс. Это помогает достичь ключевой цели, которую перед нами ставило бизнес-сообщество — предсказуемость.

— Какова общая сумма этих платежей?

— По шести платежам, которые мы обсуждаем, общая сумма, которая идет в бюджет, составляет 300 миллиардов рублей. Остальные неналоговые платежи составляют значительно меньшую сумму. Там другой масштаб, однако точно подсчитать сумму по иным платежам мы не можем, так как они не попадают в бюджет, эти данные нужно собирать по каждому бюджетному учреждению.

— Кстати, какие-то новые регионы не планировали ввести у себя туристический сбор?

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Перейти в фотобанк Минфин готов поддержать введение туристического сбора в регионах

— Это пока только проект, предложенный Санкт-Петербургом. У них очень большой туристический поток и, конечно, им бы хотелось, чтобы регион от этого получал доходы. Эта практика, которая существует в абсолютном большинстве туристических центров в мире.

Сейчас идет эксперимент с курортным сбором, который введен отдельным законом, а не включен в Налоговый кодекс. И мы, в принципе, уже сейчас видим те проблемы, которые в связи с этим возникают. Мы считаем, что надо попытаться все-таки объединить их в единый платеж и включить в Налоговый кодекс. При этом у региона должна быть максимально возможная свобода в части его введения и определения параметров, как его вводить и для кого. Туристический поток везде разный. Во многих странах размер сбора, например, существенно различается для иностранных туристов и тех, кто проживает в том же регионе вплоть до обнуления ставки.

— А если это бизнес-трип?

— Конечно, это тоже отдельная ситуация. Это нюансы, которые надо прорабатывать. Но в целом мы считаем, что у региона должна быть максимальная свобода принятия решений.

— Возвращаясь ко всем группам платежей — вы хотели создать реестр, и если какой-то платеж туда не включен, то платить его не надо. Учитывая все изменения, такой реестр будет?

— Если мы включаем платеж в Налоговый кодекс, для него никакой реестр нам уже не требуется. А нужен ли отдельный реестр по платежам, которые останутся, решим, когда поймем, что именно останется. Если мы принимаем решение, что какие-то услуги нам регулировать не надо, потому что они рыночные, то по ним, наверное, создавать реестр не нужно. Возможно, процесс введения новых платежей урегулируем каким-то другим способом. Мы не против реестра, но только если мы увидим реальную потребность в нем.

— Но если реестр будет, вы сможете оценить и общий объем этих платежей, общую нагрузку?

— Да. Это была тоже одна из целей, когда мы говорили про реестр. Нам бы хотелось все-таки видеть эти деньги в каком-то виде, чтобы мы смогли оценить в том числе нагрузку на бизнес, потому что сейчас мы можем говорить о ней только на словах. Но здесь необходимо сопоставить затраты и нагрузку в связи с ведением такого реестра и пользой от него.

— А в целом, когда вся эта работа будет проведена, нагрузка снизится?

— Я думаю, что да, потому что когда мы будем разбираться отдельно с каждой группой платежей, безусловно, будет оцениваться, а нужен ли рассматриваемый платеж вообще. Возможно, в некоторых случаях окажется, что платеж вовсе не нужен или должен быть существенно пересмотрен, объединен с другим платежом. Случается дублирование похожих платежей.

— Я правильно понимаю, вот эти целевые экологические, утилизационные идут в бюджет без окраски. Как будет обеспечиваться целевое расходование средств? © РИА Новости / Алексей Мальгавко Перейти в фотобанк Минфин предложил ввести экологический налог взамен существующих сборов

— Этот вопрос следующего этапа. Сейчас они идут в бюджет с окраской. Но если они включаются в Налоговый кодекс, вопрос нужно будет дополнительно урегулировать. У нас есть пример транспортного налога — он окрашен и идет в региональный дорожный фонд. Возможно, нам следует принять такое решение и внести соответствующие поправки в Бюджетный кодекс.

Здесь не должно возникнуть проблем, потому что платежи, связанные с экологией, безусловно, должны расходоваться на цели экологии. Вопрос с налогами, конечно, сложнее. Возможно, это даже хорошо, чтобы не создавать практики увязки расходования всех доходов. Но там, где это обосновано, я считаю, что вполне возможно будет такие изменения внести.

— А сам механизм введения новых налоговых платежей тоже будет прописываться?

— В рамках включения ключевых неналоговых платежей в Налоговый кодекс мы по факту прекращаем практику введения новых платежей, похожих на налоги, вне Налогового кодекса. Именно по этой причине мы решительно настроены на то, что туристический сбор, в каком бы виде он ни вводился, должен вводиться только через Налоговый кодекс. То есть не должно быть практики, когда мы вводим платежи по-другому, понимая, что они очень похожи на налог или сбор. Это очень важно для формирования доверия бизнеса и предсказуемости налоговой системы.

Безусловно, будут возникать новые государственные услуги и, соответственно, новые платежи для них, а какие-то, напротив, будут уходить — это нормальный процесс. Важно, чтобы они не вводились вчерашним днем, чтобы решение по размерам было обосновано и они утверждались не ведомственным приказом, а уровнем, требующим общественного обсуждения и оценки последствий. Наша цель — эту предсказуемость обеспечить.