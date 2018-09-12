Алексей Цыденов: мы за туризм премиум-класса на Байкале

Республика Бурятия, граничащая с Монголией, планирует наращивать поставки электроэнергии соседям и продолжать эксперименты с доставкой почты беспилотниками. Об этом, а также о возможных поставках самолетов в Карелию и отношении властей региона к массовому туризму рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума глава Бурятии Алексей Цыденов. Беседовала Надежда Егорова.

— Как вы оцениваете предложение главы Монголии проложить через территорию этой страны газопровод из России в Китай, учитывая вероятность того, что он может пройти через территорию республики Бурятия?

— Я пока не комментирую, когда и как это будет, поскольку решение президента, что этот проект поддерживается, как это будет, когда будет, на каких условиях, пока не прозвучало. Но если это состоится, безусловно, для нас это большой плюс. Большой инфраструктурный проект только на стадии строительства — это рабочие места, налоги. На стадии эксплуатации — это также рабочие места, дополнительные налоги и плюс там, где газопровод проходит, легче решать вопросы газификации. Сейчас у нас вся республика на угле и дровах, а так мы можем отдельные районы хоть чуть-чуть газифицировать — там, где будет газопровод проходить. Но там надо смотреть все, связанное со стоимостью внутренней разводки, модернизации котельных и так далее. Но все равно перспектива будет ближе, чем если газ будет там, где он есть. Для нас в любом случае это большой плюс.

— Как вы в целом оцениваете заявление главы Монголии по энергокольцу в Северо-Восточной Азии? Путин заявил, что эта идея вполне реализуема.

— С энергетикой мы сами Монголию подталкиваем, чтобы они выбрали нас, мы ездили туда и презентовали наши возможности. Здесь два аспекта. Первый — экология, сохранение Байкала, потому что решение дефицита электроэнергии в Монголии, один из вариантов — это ГЭС на Селенге, соответственно, это прямое влияние на Байкал. Конечно, мы не приветствуем это и всячески соседям доносим все негативные последствия, которые принесет это, и предлагаем альтернативный вариант.

Альтернативный вариант — это брать электроэнергию у нас. Тем более у нас уже линии есть, по ним сейчас без больших инвестиций можно увеличить объемы поставок, и покупка электроэнергии из России удобна по многим факторам — в любом случае получится дешевле, чем что-то свое городить.

Второй аспект — можно наращивать объемы поставки. Сейчас в Монголии не так много потребления, чтобы раз и скачком оформить увеличение поставок, поэтому будет расти количество потребителей — будем увеличивать объемы поставок. Это же все можно обусловить межправсоглашением, можно прописать свою формулу на электроэнергию. Сейчас монгольская сторона берет не по долгосрочным контрактам электроэнергию, а в часы пик, когда им ее не хватает. Это получаются самые дорогие услуги, получается невыгодно.

Есть возможность заключить долгосрочные договоры, там цена будет другая. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы поставка электроэнергии была от нас в Монголию, даже не только в Монголию, еще и в Китай. У нас в регионе профицит электроэнергии, и ее экспорт решает экологические и экономические вопросы. Это дешевле, чем строить свою генерацию. Но если они все-таки хотят строить, мы больше за то, чтобы они сделали атомную генерацию и не трогали Селенгу. ГЭС на Селенге — прямая угроза Байкалу.

Пока договоренностей по межправсоглашению нет, все идет в формате обсуждения. С монгольской стороны нет особой активности в этом плане. Были предложения от Минэнерго России и от нас, но отклика и поддержки со стороны Монголии, чтобы более подробно рассматривать вопрос поставки электроэнергии, пока нет.

— Какие сферы могут привлечь иностранных инвесторов, в частности азиатских, в Бурятию? Есть ли какие-то перспективные совместные проекты?

— Проектов много. Как в сфере добычи полезных ископаемых, так и в сфере туризма. Строительство туристической инфраструктуры, мест отдыха. Единственное — мы сразу задаем определенные критерии. Мы за то, чтобы у нас был не миллион дешевых туров, мы за премиум-класс.

И исходим из того, чтобы туризм не приводил к нагрузке на Байкал. За каждый рубль не хватаемся — нам надо Байкал сберечь. Это мировое наследие, и за три года его вытоптать — мы к этому не стремимся, поэтому мы избирательно подходим к предложениям. Чтобы были гостиницы получше, с очистными сооружениями, чтобы были оборудованы тропы, чтобы туристы не наносили вред, а наоборот, чтобы развитие цивилизованного туризма позволяло улучшить экологическую ситуацию.

— Вы упоминали, что хотите ввести туристический сбор для неорганизованных туристов, которые едут на Байкал. Когда он может быть введен?

— Он может быть введен только после изменения федерального законодательства. Пока изменений нет. Мы проговаривали с министерством культуры, с правительством. Нас идейно поддерживают, но до конкретного законопроекта еще не дошло.

— Какие соглашения Бурятия уже подписала на ВЭФ?

© РИА Новости / Виталий Аньков Перейти в фотобанк ВТБ в рамках ВЭФ-2018 подписал 4 соглашения о сотрудничестве с регионами — Мы подписали соглашение с банком ВТБ. Мы с ним давно работаем, это просто углубление нашего сотрудничества: банк ведет дополнительные виды деятельности — кредитование. Туда попадает сельское хозяйство, при этом ВТБ начинает расширять сотрудничество с Минсельхозом, и, соответственно, в этом плане рассчитываем с банком ВТБ более плотно поработать.

Также вчера мы подписали соглашение с правительством Карелии. Особенность в чем — у нас достаточно схожие условия: они — лесная республика, мы — лесная республика, они — озерная республика, и мы. У нас схожий климат, схожие задачи и проблемы, в их решении мы можем обмениваться опытом. У нас может быть прямое сотрудничество по обмену туристами. Например, туристы поехали на запад страны, им сложно добраться до востока или, может быть, не знают мест. Коллегии могут, приняв туристов у себя, сказать, что еще на Байкале неплохо. А мы, приняв туристов у себя, сказать, что еще на Ладоге неплохо. Могут быть и экзотические такие формы сотрудничества.

Плюс у нас Улан-Удэнский авиазавод производит вертолеты, а в ближайшее время будет производить еще самолет. Поэтому мы тоже будем расширять сферу сбыта и в сотрудничестве с Карелией — в этом плане она заинтересована.

— В конце апреля этого года началось строительство нового терминала аэропорта в Улан-Удэ. Прогнозируется, что его пропускная способность составит до двух миллионов пассажиров в год. Когда новый терминал заработает и соответствует ли графику ход строительства?

— Сейчас идет проектирование. Заявлено 2020-2021 год, надеюсь, так и будет. Все в графике.

— Вы обещали продолжать эксперимент по доставке почтовых грузов с помощью беспилотников. Сохраняете эти планы? Когда следующий запуск?

— Планы сохраняются. Но про предыдущий запуск рассказал бы. Неудобно перед "Почтой России" и Николаем Подгузовым. "Почта России" в данном случае была наблюдателем, не заказчиком. Она не выбирала компанию, которая эту перевозку осуществляет, не оплачивали ничего.

Это мы демонстрировали наше предложение. И неудачный запуск, который состоялся, сильно ударил по "Почте России", хотя, повторюсь, она здесь совсем ни при чем. Это была наша инициатива, а компания, которая демонстрировала, все делала за свой счет — ни наш бюджет, ни "Почты России" никаких убытков не понесли в этом плане.

Сохраняется план работы с беспилотниками. После этого уже был удачный запуск, грузы перевозились. Но тот неудачный запуск на самом деле поставил много вопросов, на которые мы потом, в режиме самотворчества, находили ответы. Понятно, что когда беспилотник с грузом массой в 20 килограммов летит над головой, есть определенные риски, и хорошо, что эти риски нам были продемонстрированы сразу при первом пуске. Поэтому сейчас и маршрут надо выбирать по-другому, и условия пересечения тех же дорог.

Сразу прописываем вариант, что если беспилотник пересекает дороги, то под прямым углом, чтобы не следовал над дорогой, чтобы взлет и автоматическая посадка были на окраине населенных пунктов или на открытой площадке. То есть это такие вещи, которые сейчас нормативно не урегулированы — у нас нет правил использования беспилотников, но их нет нигде в мире. Поэтому мы идем наощупь, сами себе правила пишем и будем всецело развивать использование беспилотников.

Мы уже провели опытные полеты беспилотников с задачами по развитию сельского хозяйства — у нас получилась аэрофотосъемка, и специальная программа анализирует, где и какие удобрения надо вносить в почву, показывает состояние растительности, созревание урожая. И наши фермеры уже оценили и заинтересовались. Мы сейчас беспилотники планируем использовать для мониторинга добычи леса, потом так же с браконьерским ловом. Сфера применения беспилотников очень большая. Сейчас они уже работают по противопожарным мероприятиям, ведут мониторинг возгораний.