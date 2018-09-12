Кирилл Дмитриев: сделка с Alibaba — это квинтэссенция того, что делает РФПИ

Российский фонд прямых инвестиций совместно с "Мегафоном" и Mail.ru в рамках ВЭФ заключил крупную сделку в сфере электронной коммерции с китайским гигантом — компанией Alibaba. Суверенный фонд РФ уже инвестировал в ряд технологических проектов на территории России и в других странах. Какие еще проекты будет развивать РФПИ с Alibaba, будет ли фонд инвестировать в отечественную операционную систему, когда состоятся сделки в национальных валютах и что ждет традиционный ритейл рассказал в интервью РИА Новости на полях ВЭФ гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

— РФПИ, российские компании и Alibaba на полях ВЭФ заключили крупную сделку — создали совместное предприятие в электронной торговле. В каких сферах еще возможно сотрудничество с китайской группой?

— В искусственном интеллекте. Мы видим, что искусственный интеллект, о котором говорили еще в 60-70-х годах, долго не получал развития. Но в последнее время появилось много важных историй. Например, Google начал использовать искусственный интеллект в data-центрах и снизил потребление энергии на 40-50%. Плюс есть программы, которые буквально за день обучаются и обыгрывают людей и в шахматы, и в шашки, и в го одновременно.

Чем здесь интересна Alibaba? Компания способна обрабатывать 350 тысяч операций в секунду. Анализа такого объема данных ни у кого нет. В России есть ряд компаний, которые довольно продвинуты в использовании искусственного интеллекта, например Mail.ru Group, Яндекс, Газпромнефть, Сбербанк. Мы считаем, что использование искусственного интеллекта — это возможность повысить эффективность индустрий на 30-40%.

У России есть сильные ученые, в том числе математики, холодный климат и, что важно, дешевая энергия. Мы с Alibaba будем думать, в каких секторах развивать решения, связанные с облачными вычислениями и искусственным интеллектом, видим в этом большой задел. Плюс ряд наших партнеров-суверенных фондов выделили нам средства для инвестиций в технологический сектор и проекты в области искусственного интеллекта.

— Alibaba будет делиться технологиями с российскими компаниями?

— Alibaba будет в том числе делиться технологиями с российскими компаниями и локализовывать сервисы в России. Совместно с Alibaba мы можем вкладываться в различные технологии. У Alibaba будет возможность, имея партнерство с РФПИ, взаимодействовать с различными российскими компаниями по широкому диапазону направлений.

Сделка с Alibaba — это некая квинтэссенция того, что мы делаем. Мы можем в рамках нашего партнерства совместно входить в технологичные проекты.

— Сейчас Ростех, Яндекс, Ростелеком разрабатывают отечественные защищенные смартфоны и планшеты для чиновников в ОС. Нет ли у вас интереса к таким проектам?

— Мы активно смотрим на Sailfish и других игроков. Считаем, что вопрос безопасности данных является одним из ключевых. Мы уже инвестировали в ряд проектов Натальи Касперской. Мы поддерживаем идею защищенных операционных систем и в целом считаем, что было бы интересно вместе с Китаем развивать защищенные операционные системы.

— В настоящее время торговые сети отмечают снижение выручки, одна из главных причин — уход торговли в интернет. РФПИ в свое время участвовал в размещении "Детского мира", "Ленты". Означает ли сделка с Alibaba, что вы поменяете приоритеты и будете уходить из реальных активов, отдавая предпочтение интернету? © РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Дмитриев: Alibaba и РФПИ смогут входить в технологичные проекты в России

— "Детский мир" сильно растет и показывает, что оффлайн-ритейл продолжает развитие. Я думаю, будет сближение онлайн и оффлайн ритейла.

Мы считаем, что целесообразно рассмотреть расширение продуктового ряда, он может идти в ритейл, не связанный напрямую с детьми. Это хорошо управляемая сеть с качественным менеджментом и технологиями. Мы не будем выходить из оффлайн-ритейлеров.

Наблюдая рост, который демонстрирует компания, мы рады, что не провели ранее SPO. Компания значительно выросла, есть стратегические интересанты к ней, мы видим значимые перспективы основного и смежного бизнеса.

— Власти РФ запустили дискуссию о том, как стимулировать бизнес к инвестициям в проекты, как вы относитесь к идее помощника президента Белоусова?

— Мы считаем правильным, что дискуссия перешла из режима изъятия в режим совместных инвестиций в качественные и интересные проекты. Мы входим в рабочую группу, возглавляемую Антоном Силуановым и Александром Шохиным, активно смотрим на проекты, которые есть в списке, и считаем, что совместные инвестиции с российским бизнесом в знаковые проекты на доходной основе — это правильное направление. Хорошо, что идет дискуссия о совместных инвестициях, и мы в них принимаем активное участие.

— Сейчас ведется активная дискуссия о переходе на расчеты в нацвалютах. У РФПИ есть фонд с азиатскими партнерами, который подразумевает подобные операции. Сможет ли РФПИ осуществить переход на такие расчеты?

— Первые сделки будут в начале следующего года. У нас есть договоренность с Банком развития Китая о большом юаневом фонде объемом в эквиваленте 10 миллиардов долларов. Недавно создали с провинцией Хэйлунцзян региональный фонд в юанях, он уже начал рассматривать проекты, и первые инвестиции мы ожидаем в ближайшее время. Региональный фонд составляет около 1 миллиарда в долларовом эквиваленте. Он рассматривает межрегиональные проекты, смотрит на инвестиции в агросектор, в том числе на Дальнем Востоке.

Тематика инвестиций в нацвалютах, в том числе на региональном уровне, будет очень активно расширяться. У нас есть хорошие примеры инвестиций, например, российско-китайский трансграничный мост и другие, а также механизмы инвестирования — РКИФ и новый венчурный фонд.

— Нынешний форум проходит на фоне очередного усиления санкционной политики в отношении России, стоит ли ждать в дальнейшем смягчения риторики США? Или же вы ожидаете введения новых санкций? © AP Photo / Virginia Mayo Сам себе режиссер. Американские санкции американцам не помеха

— Сложно загадывать. Очень отличается подход Китая, который более инклюзивен, от подхода США. Во многом это связано с внутренними политическими вопросами США, мы уверены, что в долгосрочной перспективе будет более успешен инклюзивный подход Китая и той же Японии.

Российская экономика адаптировалась к санкциям, и мы продолжаем работать с ведущими странами очень позитивно и конструктивно.

— На ВЭФ традиционно приезжает много руководителей регионов. Какова повестка РФПИ в вопросе сотрудничества с субъектами России?

— Мы будем создавать вместе с АСИ агентство по привлечению инвестиций, которое будет тесно работать с региональными агентствами по привлечению инвестиций и позволит привлекать гораздо больше средств в регионы.