Сон Ен Гиль: надо пытаться убедить США снять санкции с КНДР по Раджину

Снятие односторонних санкций с КНДР в отношении проекта железнодорожного сообщения приграничных районов Северной Кореи и России "Раджин-Хасан" поможет денуклеаризации Корейского полуострова, считает южнокорейский участник Восточного экономического форума Сон Ён Гиль, депутат парламента, до недавнего времени председатель президентского комитета северного экономического сотрудничества. Об этом и своих усилиях убедить США он рассказал в интервью руководителю представительства МИА "Россия сегодня" в Японии Ивану Захарченко.
— В чем вы видите свою задачу, говоря о попытках убедить США ослабить односторонние санкции против КНДР?
— Сейчас Северная Корея заявила о денуклеаризации, сказав, что больше не будет проводить ядерных испытаний, прекратит также ракетные пуски и уже уничтожила свой полигон для ядерных испытаний. Тогда США потребовали раскрытия дополнительных ядерных объектов и проведения там инспекций в качестве условия для снятия санкций. На это северная сторона выразила недовольство, поскольку без снятия санкций невозможно экономическое сотрудничество.
Президент Трамп считает, что можно пресечь противодействие со стороны его противников, чтобы чуть побыстрее ускорить денуклеаризацию. Если Трамп, как бы делая небольшой подарок Северной Корее, снимет санкции в отношении Северной Кореи, и Республика Корея сделает то же самое, это будет хорошо для всех.
Председателю (Госсовета КНДР) Ким Чен Ыну будет трудно убеждать сторонников жесткой линии в случае, если произойдет денуклеаризация, а экономического сотрудничества не будет.
В этом мы убеждаем и американскую сторону. Наш президент Мун Чжэ Ин в сентябре поедет на сессию ГА ООН, встретится с Трампом, а я в следующем месяце тоже поеду в США, встречусь с важными деятелями и попытаюсь убеждать их в этом со своей стороны.
— А с кем вы собираетесь встретиться, на каком уровне?
— Сейчас я как раз составляю разные планы, еще не решил.
— Вы надеетесь на результаты?
— Я приложу к этому усилия.
— А что конкретно вы будете говорить американцам, чтобы их убедить?
— Во-первых, я не думаю, что на пользу интересам США санкции против России. Хотя они действуют, наверное, пришло время улучшать российско-американские отношения. Хотя Трамп так тоже думает, лидеры правых против этого. Думаю, среди правых сил важны дипломатические усилия. Поскольку продолжение напряженности не на пользу обеим сторонам, снятие санкций в отношении "Раджин-Хасана" поможет исправить и отношения между президентом Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Если такой подарок будет сделан Ким Чен Ыну, это поможет идее создания Восточноазиатского железнодорожного сообщества. "Раджин-Хасан" может стать маленьким подарком для трех сторон — Путина, Ким Чен Ына и Мун Чже Ина. Буду убеждать США в том, что ведь речь не идет о снятии санкций СБ ООН, а снятие пока только односторонних санкций будет содействовать денуклеаризации Северной Кореи.
— На следующей неделе в Пхеньяне должна состояться встреча на высшем уровне между Югом и Севером, какие результаты вы ожидаете?
— Думаю, все будет хорошо. Во всяком случае, из-за письма Ким Ён Чхоля (руководитель отдела единого фронта ЦК ТПК) Трамп послал Помпео в Пхеньян и мнение Ким Ён Чхоля, кажется, изменилось.
Председатель Ким Чен Ын определенно еще сохранил волю к денуклеаризации, и можно ожидать (на саммите) таких мер, как объявление им вместе с Мун Чжэ Ином о прекращении войны.
— А возможно участие США в трехстороннем железнодорожном проекте?
— Думаю, это во многом может произойти, поскольку участие США предусмотрено предложением о Восточноазиатском железнодорожном сообществе.