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Интервью

Сон Ен Гиль: надо пытаться убедить США снять санкции с КНДР по Раджину

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018 (651)
(обновлено: 13:31 12.09.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПредседатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ён Гиль в радиорубке Sputnik на площадке IV Восточного экономического форума во ВладивостокеПредседатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ён Гиль в радиорубке Sputnik на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Снятие односторонних санкций с КНДР в отношении проекта железнодорожного сообщения приграничных районов Северной Кореи и России "Раджин-Хасан" поможет денуклеаризации Корейского полуострова, считает южнокорейский участник Восточного экономического форума Сон Ён Гиль, депутат парламента, до недавнего времени председатель президентского комитета северного экономического сотрудничества. Об этом и своих усилиях убедить США он рассказал в интервью руководителю представительства МИА "Россия сегодня" в Японии Ивану Захарченко.

— В чем вы видите свою задачу, говоря о попытках убедить США ослабить односторонние санкции против КНДР?

— Сейчас Северная Корея заявила о денуклеаризации, сказав, что больше не будет проводить ядерных испытаний, прекратит также ракетные пуски и уже уничтожила свой полигон для ядерных испытаний. Тогда США потребовали раскрытия дополнительных ядерных объектов и проведения там инспекций в качестве условия для снятия санкций. На это северная сторона выразила недовольство, поскольку без снятия санкций невозможно экономическое сотрудничество.

Президент Корейского института международной экономической политики Ли Чжэ Ён
© Фото : KIEP
Ли Чжэ Ен: партнерство России с КНДР и Южной Кореей поможет денуклеаризации
Поэтому мы говорим в качестве промежуточного шага о проекте "Раджин-Хасан", который не подпадает под санкции ООН, но затронут индивидуальными санкциями США и Республики Корея.

Президент Трамп считает, что можно пресечь противодействие со стороны его противников, чтобы чуть побыстрее ускорить денуклеаризацию. Если Трамп, как бы делая небольшой подарок Северной Корее, снимет санкции в отношении Северной Кореи, и Республика Корея сделает то же самое, это будет хорошо для всех.

Председателю (Госсовета КНДР) Ким Чен Ыну будет трудно убеждать сторонников жесткой линии в случае, если произойдет денуклеаризация, а экономического сотрудничества не будет.

В этом мы убеждаем и американскую сторону. Наш президент Мун Чжэ Ин в сентябре поедет на сессию ГА ООН, встретится с Трампом, а я в следующем месяце тоже поеду в США, встречусь с важными деятелями и попытаюсь убеждать их в этом со своей стороны.

—  А с кем вы собираетесь встретиться, на каком уровне?

— Сейчас я как раз составляю разные планы, еще не решил.

— Вы надеетесь на результаты?

— Я приложу к этому усилия.

— А что конкретно вы будете говорить американцам, чтобы их убедить?

Насыпь угля в северокорейском порте Раджин. Архивное фото
© AFP 2018 / Ed Jones
Москва призвала Сеул снять санкции с проекта "Раджин"

— Во-первых, я не думаю, что на пользу интересам США санкции против России. Хотя они действуют, наверное, пришло время улучшать российско-американские отношения. Хотя Трамп так тоже думает, лидеры правых против этого. Думаю, среди правых сил важны дипломатические усилия. Поскольку продолжение напряженности не на пользу обеим сторонам, снятие санкций в отношении "Раджин-Хасана" поможет исправить и отношения между президентом Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Если такой подарок будет сделан Ким Чен Ыну, это поможет идее создания Восточноазиатского железнодорожного сообщества. "Раджин-Хасан" может стать маленьким подарком для трех сторон — Путина, Ким Чен Ына и Мун Чже Ина. Буду убеждать США в том, что ведь речь не идет о снятии санкций СБ ООН, а снятие пока только односторонних санкций будет содействовать денуклеаризации Северной Кореи.

— На следующей неделе в Пхеньяне должна состояться встреча на высшем уровне между Югом и Севером, какие результаты вы ожидаете?

— Думаю, все будет хорошо. Во всяком случае, из-за письма Ким Ён Чхоля (руководитель отдела единого фронта ЦК ТПК) Трамп послал Помпео в Пхеньян и мнение Ким Ён Чхоля, кажется, изменилось.

Председатель Ким Чен Ын определенно еще сохранил волю к денуклеаризации, и можно ожидать (на саммите) таких мер, как объявление им вместе с Мун Чжэ Ином о прекращении войны.

—  А возможно участие США в трехстороннем железнодорожном проекте?

— Думаю, это во многом может произойти, поскольку участие США предусмотрено предложением о Восточноазиатском железнодорожном сообществе.

 

 

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