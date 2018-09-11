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Интервью

Михаил Мишустин: мы будем повышать сбор налогов за счет обеления экономики

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018 (409)
(обновлено: 16:28 11.09.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкРуководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форумеРуководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Налоговые поступления в бюджет России в последние годы росли намного быстрее, чем экономика в целом, хотя ставки основных налогов оставались неизменными — это стало возможным во многом благодаря совершенствованию налогового администрирования и выводу бизнеса из тени. Останутся ли у российской казны такие ресурсы и дальше, какие риски для налогоплательщиков несет начавшийся осенью автоматический международный обмен налоговой информацией и почему одной системы налогового администрирования, даже если она лучшая в мире, недостаточно для роста экономики, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин. Беседовала Мила Кузьмич.

— ФНС уже начала обмениваться налоговой информацией в автоматическом режиме с другими странами. Что это означает для налогоплательщиков и что для них теперь изменится?

— Во-первых, вместо обмена информацией по запросам, как было раньше, вводится понятие автоматического обмена. Будет два стандарта обмена информацией: страновой — когда одна страна обменивается данными с другой в рамках подписанного между ними соглашения, и стандарт отчетности по конкретному налогоплательщику, который теперь будет автоматически доступен налоговому органу той страны, в которой осуществляются его хозяйственные операции.

Руководитель ФНС РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава ФНС ожидает ухода в прошлое налоговых деклараций
Что изменится для российских граждан-физлиц и резидентов, которые владеют иностранными компаниями и не сообщили об этом российскому налоговому органу? Получится, что в рамках автоматического обмена информацией мы дадим отрицательный ответ на соответствующий запрос. Это будет означать, что фактически российский налогоплательщик останется один на один с налоговым органом другой страны по поводу всех вопросов, которые связаны с уклонением от уплаты налогов. Это очень серьезный риск для российских граждан и российских резидентов, которые никак не связаны ни с санкциями, ни с международной обстановкой в целом. Он касается всех граждан, если они не проинформируют свои страны о контролируемых иностранных компаниях, которыми они владеют.

Хочется обратить внимание налогоплательщиков, что до марта 2019 года у нас действует закон о добровольном декларировании доходов — так называемая амнистия капитала. Можно подать специальную декларацию, где нужно указать свои активы: номера счетов в иностранных банках, другие активы и пояснить какие-то свои операции, чтобы избежать в будущем рисков налогового преследования в других странах.

— Какова главная цель этого обмена? Обелить активы?

— Цель сформулирована "большой двадцаткой" — это борьба с эрозией налогооблагаемой базы, в первую очередь когда создается добавленная стоимость в одной стане, а налог на прибыль в этой стране не остается. Существуют разные методы борьбы с этим явлением: межстрановые отчеты, согласительные процедуры, которыми пользуются, например, США, пытаясь получить часть налога на прибыль с компании Google, которая зарегистрировалась в Ирландии.

Нужно понимать, что борьба с эрозией налогооблагаемой базы — это один из основных пунктов повестки "двадцатки", который поддерживает Россия, и его главная цель — налогообложение в соответствие законодательствами стран.

Мы не являемся страной ОЭСР, но входим в форум по налоговому администрированию и стараемся достаточно прозрачно взаимодействовать с нашими зарубежными коллегами, чтобы прибыль компаний, которая зарабатывается в России, соответствующим образом облагалась бы налогами в России и чтобы российским гражданам было удобнее взаимодействовать с налоговыми органами.

— Насколько велика сейчас доля экономики за пределам уплаты налогов?

— В последние годы произошло очень серьезное обеление: мы фактически за пять лет на 68% нарастили сбор налогов и доходов во все уровни бюджета. Если убрать инфляцию, получится 20% роста налоговых поступлений в бюджет за пять лет против 1,2% роста ВВП. Это, по сути, и есть обеление экономики.

—  Но возможности такого обеления еще остаются?

— Конечно, мы будем делать все возможное, чтобы, не обременяя бизнес новыми налоговыми ставками, администрировать налоги и этот рост генерировать за счет обеления экономики.

Хочу сказать, что сейчас в России разрыв по НДС — а это очень серьезный показатель в мире — меньше 1%. В Европе считаются хорошими результаты в 10-15%. То есть система, которая сейчас применяется в России — АСК НДС, достаточно четко контролирует все цепочки, с которых должен быть уплачен НДС в бюджет. На будущее, конечно, ресурс этот исчерпаем.

— Он еще не исчерпан?

— По НДС ресурс не исчерпан. Мы работаем как контролер соблюдения налогового законодательства, и надеюсь, эти результаты, когда мы без изменения ставок налогов постоянно генерируем новые доходы во все уровни бюджета, показывают то самое обеление экономики, которое на самом деле происходит.

Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава ФНС назвал цель для налоговых и таможенных органов
Но одна, даже самая лучшая система налогового администрирования в мире не спасет от неработающей экономики — нужно генерировать добавленную стоимость. Создание рабочих мест, бизнес-климата, условий для бизнеса — это самое главное, в том числе и для налоговой службы.

Кроме фискальной стороны для налоговой службы существует сервисная сторона. И мы стараемся, чтобы сервисная сторона в нашей работе преобладала — посредством электронных технологий, сервисов, которые есть, личных кабинетов, контрольно-кассовой техники онлайн.

Я надеюсь, что все это помогает нашим налогоплательщикам строить свои отношения с государством прозрачно и просто и постепенно приведет к увеличению инвестиционных потоков.

Мы сейчас во Владивостоке, и я уверен, что те специальные налоговые условия, которые тут создаются, дадут возможность привлечь инвестиции, чтобы наш Дальний Восток стал экономически развит.

 

 

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