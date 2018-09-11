Алексей Филипповский: спрос на бриллианты в мире продолжает расти

Лидер мировой алмазодобывающей отрасли "Алроса" в последний год активно оптимизирует деятельность, при этом изменения касаются практически всех процессов, начиная от перемен в работе управленческой структуры до внедрения новой дивидендной политики. Компания всеми способами повышает эффективность и экспериментирует с новыми видами расчетов с зарубежными клиентами. Как нововведения приживаются в алмазной компании и почему бриллианты по-прежнему востребованы, в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума рассказал заместитель генерального директора "Алросы" по финансам и экономике Алексей Филипповский. Беседовала Марина Аркадьева.

— Компания сообщила о ряде сделок с зарубежными клиентами из Индии и Китая в рублях, можно ожидать повторения? Вашим клиентам это удобно или они пошли навстречу по просьбе "Алроса"? © РИА Новости / Александр Уткин Перейти в фотобанк "Алроса" опробовала продажу алмазов клиентам в Индии и Китае за рубли

— Да, действительно, мы провели несколько пробных сделок с расчетами в рублях с нашими зарубежными клиентами. Сделки прошли успешно и инструмент расчетов в рублях показал свою работоспособность. Тем не менее следует отметить, что инструмент расчета в рублях на данный момент является все же резервным, и мы пока не планируем его широкое тиражирование. Дело в том, что вся индустрия торговли алмазами традиционно работает в долларах, ценообразование строится в долларах и большинство участников рынка считает свою экономику в долларах. Соответственно, при переходе на расчеты в рублях наши зарубежные клиенты вынуждены делать ряд дополнительных действий, таких как конвертация долларов в рубли и обратно, а также открытие и поддержание счетов в рублях, что, например, в Китае связано с рядом существенных регуляторных требований и ограничений. Это не всегда для них удобно и несет дополнительные затраты. А удобство клиента в условиях жесткой конкуренции имеет очень высокую важность для успеха. Поэтому мы будем двигаться в этом направлении мягко и постепенно, создавая и развивая для наших клиентов удобные инструменты расчетов в рублях.

Хочу отметить, что мы также прорабатываем в качестве резервных инструментов расчеты в рупиях, юанях и евро на случай, если будет какое-то ужесточение внешнего режима.

— Набсовет "Алроса" утвердил новую дивидендную политику. Почему менеджмент вышел с такими предложениями именно сейчас, не видит ли угроз излишнего финансового давления на компанию?

— Тема изменения дивидендной политики обсуждалась давно, но по каким-то причинам не доходила до практической реализации. В целом у любой крупной компании должно быть два основополагающих финансовых документа, сбалансированных между собой: финансовая политика, которая регламентирует целевой уровень долга, и дивидендная политика, которая регламентирует объем выплачиваемых акционерам дивидендов. У "Алроса" до недавнего времени не было формальной финансовой политики, и вопросы целевого уровня долга никак не регламентировались. Дивидендная политика была, но она была слишком консервативной, то есть регламентировала выплаты объемов дивидендов на уровнях существенно ниже, чем тот объем денег, которые генерировала компания. В результате на счетах компании начали накапливаться существенные суммы денег, которые не были востребованы нашей инвестиционной программой и просто лежали в банковских депозитах. С позиций передовых практик корпоративного управления, эти средства было бы правильнее выплатить нашим акционерам, но для этого было необходимо разработать и согласовать новые финансовую и дивидендную политики, что мы и сделали. В результате только в текущем году объем дивидендов, направляемых компанией в адрес государства и Республики Саха (Якутия), увеличился более чем в два раза.

— За первое полугодие "Алроса" может выплатить более 40 миллиардов рублей дивидендов. Не связано ли попадание компании в "список Белоусова" с такой щедростью? Как компания в целом относится к предложениям советника президента?

— Никак не связано. Все основные предложения и решения, связанные с увеличением размера выплачиваемых дивидендов, были сформулированы задолго до появления предложений господина Белоусова.

Что касается отношения компании к предложениям, я могу лишь сказать, что мы, как менеджмент, всегда действовали и будем действовать в интересах акционеров. Если у нас и образуется сравнительно высокая прибыль, то она, вне зависимости от предложений господина Белоусова, никуда не исчезает, и в любом случае полностью используется на следующие основные направления: налоги, инвестиции в развитие бизнеса, а также выполнение социальных обязательств по отношению к работникам компании и к регионам присутствия. Все, что после этого остается, идет на выплату дивидендов. Реализация предложений господина Белоусова лишь привела бы к перераспределению средств между этими направлениями, но фундаментально ничего бы в нашем случае не изменила.

— Как идет реализация опционной программы, примерно известен ее итоговый объем?

— Первый раунд опционной программы был запущен в июне текущего года. Программа трехлетняя, рассчитана на 70-80 ключевых менеджеров и экспертов группы "Алроса". Уровень вознаграждения участников привязан к доходности акционеров по вложениям в акции компании за этот период. Для реализации программы компания скупила на рынке около 2% собственных акций и передала их в специально созданный паевый фонд, который администрируется внешней, независимой от "Алроса" управляющей компанией. Если за период действия программы акции, находящиеся в фонде, получат какой-то доход, то часть этого дохода будет выплачена в виде вознаграждения менеджменту. Если дохода по акциям не будет, то менеджмент не получит ничего. Такая вот достаточно простая система, мотивирующая менеджмент компании действовать в интересах акционеров. Окончательный объем опционной программы будет зависеть от того, будет ли компания в будущем привлекать с рынка новых высокодефицитных специалистов, для которых потребуется мотивация, в том числе в виде опционной программы. По состоянию на сегодня мы можем незначительно увеличить тот объем акций, который уже выкуплен, но под конкретное использование.

— Компания недавно купила 10% акций "Алроса-Нюрба" за 12 миллиардов рублей. Планируете выкупать оставшийся миноритарный?

— Да, мы заинтересованы в том, чтобы довести нашу долю владения "Алроса-Нюрба" до 100% и иметь возможность интегрировать данный актив в состав "Алроса".

— Стало также известно о возможной покупке 100% ПО "Кристалл". Можно узнать примерные сроки сделки? Какие выгоды компания сможет получить от этой покупки?

— Да, сейчас идет процесс определения справедливой и устраивающей все стороны стоимости "Кристалла". У нас, конечно, есть свое видение по этому вопросу, но мне не хотелось бы называть какие-либо цифры до завершения работы оценщиков. В любом случае, не думаю, что это будет какая-то существенная сумма в масштабах "Алроса". Выгоды от этой сделки для нас будут в основном заключаться в реализации синергетического эффекта от консолидации с нашим существующим ограночным бизнесом — предприятием "Бриллианты Алроса". Сможем консолидировать наши усилия по маркетингу и продажам бриллиантов, оптимизировать производственные активы и сократить административные расходы. О сроках сейчас говорить сложно, так как пока не определена цена, но думаю, что это будет не раньше конца текущего года.

— Минфин выставляет дополнительные условия по сделке, будь то поддержание бизнеса предприятия в течение какого-то времени после покупки или сохранение штата сотрудников?

— Да, подобные условия обсуждаются. Государство, естественно, заинтересовано в том, чтобы сохранились рабочие места, а предприятие продолжило свою деятельность. Наши интересы здесь полностью совпадают. Мы хотим купить это предприятие не для того, чтобы его обанкротить, забрать активы или занять его нишу на рынке. Мы хотим, чтобы "Кристалл" работал и зарабатывал, поэтому не думаю, что здесь у нас могут быть какие-то противоречия с Минфином. В перспективе общая оптимизация портфеля ограночных активов "Алроса" в той или иной форме планируется. Наша компания имеет гранильные предприятия также в Барнауле и в Москве. С точки зрения экономической эффективности я не уверен, что будут нужны все три локации, хотя, возможно, мы сохраним их все.

— Компания заинтересована в приобретении других активов, добычных или перерабатывающих мощностей в России или за рубежом? © Фото : Пресс-служба компании "АЛРОСА" "Алроса" продала самый дорогой российский бриллиант

— На данном этапе мы, как менеджмент, видим, что наибольший эффект мы получаем за счет органического развития и повышения эффективности уже имеющихся активов. У нас сейчас идет ряд достаточно масштабных проектов, направленных на оптимизацию логистики, совершенствование маркетинга, повышение эффективности производства, ускорение оборачиваемости алмазного сырья, рост энергоэффективности, повышение производительности труда административного персонала. Эти проекты показывают наличие большого потенциала в нашем текущем периметре бизнеса, и мы будем пока фокусироваться на их реализации и других внутренних улучшениях. К приобретению новых активов мы будем подходить предельно прагматично, и это сейчас не является для нас приоритетным направлением.

— После аварии на "Мире" вопросы о дальнейшей приватизации "Алросы" государством были отложены, когда обсуждение этого вопроса может снова возобновиться?

— Мне неизвестно о планах по подготовке к приватизации в настоящее время. Наверное, это будет зависеть от потребностей государства в финансах и видения того, насколько актив достиг своей справедливой стоимости.

— Недавно вы подтвердили планы по производству и продажам на 2018 год (36,6 и 40 миллионов карат соответственно). Какие планы по этим показателям на 2019 год с учетом "Мира" и "Интернационального", а также сниженных стоков?

— План по производству 36,6 миллиона карат в текущем году подтверждаю. В части продаж наш прогноз, который мы озвучивали рынку, составлял 39-40 миллионов карат. Думаю, что по факту мы увидим результаты ближе к нижней границе этого интервала, так как спрос во второй половине года обычно чуть хуже, чем в первой. А в этом году на спрос еще повлияет ужесточение условий кредитования ограночного бизнеса после недавнего скандала с масштабными махинациями в банковском секторе Индии со стороны крупного производителя бриллиантов.

Ориентир "Алроса" по добыче на 2019 год составляет примерно 37,5-38 миллионов карат. Продажи, как мы ожидаем, будут немного выше объема производства. Связано это с реализацией проекта по оптимизации запасов алмазного сырья, который позволит сократить объем алмазов, находящихся в процессе подготовки к продаже. Первые результаты этого проекта мы уже наблюдаем, а в перспективе есть возможность дополнительно снизить период оборачиваемости.

Сегодня путь алмаза с момента выхода с обогатительной фабрики до комплектации в боксы и предложения клиенту занимает примерно три с половиной-четыре месяца. Мы тщательно анализируем все этапы этого движения, определяем узкие места и планируем мероприятия по их расшивке. Успешная реализация этого проекта позволит нам освободить из наших запасов достаточно большой объем сырья на сотни миллионов долларов. Благодаря этому реализация в следующем году предполагается в объеме производства плюс 1-2 миллиона карат.

— Каков сегодня объем запасов у компании? На каком уровне они будут примерно поддерживаться в перспективе, ожидания на конец этого года?

— Запасы на конец июня составили 11 миллионов карат, но у нас есть определенный цикл: аллювиальные месторождения работают только летом, поэтому ввиду сезонности запасы на конец года, как правило, выше. Наши ожидания по этому показателю на декабрь — порядка 14-15 миллионов карат. В будущем будем стремиться этот показатель незначительно снижать.

— Объем CAPEX на этот год 32 миллиарда рублей, что планируется на 2019 год? Предварительно оценивались инвестиции в восстановление "Мира"?

— Объем капитальных затрат на 2019 год будет чуть ниже, чем в текущем году, так как мы завершаем масштабные инвестиции, связанные с запуском Верхне-Мунского месторождения. С учетом текущего ослабления курса рубля, думаю, что цифра будет порядка 30-32 миллиардов рублей.

Что касается сроков и стоимости восстановления рудника "Мир", то мы еще не нашли технически и экономически приемлемого решения, поэтому пока говорить об этом рано. Надеюсь, что получим ясность в первой половине следующего года. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы использовать этот очень ценный актив, но первым по важности вопросом остается обеспечение техники безопасности.

— Что сегодня происходит с долговой нагрузкой компании, есть планы по досрочному снижению долга в этом году, погашению еврооблигаций? Прогноз чистый долг/EBITDA на конец текущего года? © РИА Новости / Александр Уткин Перейти в фотобанк "Алроса" поможет Пробирной палате выявлять синтетические бриллианты

— Дальнейшая судьба нашего выпуска еврооблигаций сегодня обсуждается внутри компании. В ноябре 2020 года мы должны разово погасить очень значительную даже для "Алроса" сумму — почти 1 миллиард долларов. Мы рассматриваем возможность рефинансирования части этой задолженности — возможно, за счет замещения новыми бондами или кредитами. Что касается уровня общей долговой нагрузки, то мы ориентируемся на поддержание уровня чистый долг/EBITDA в интервале 0,5-1,0х. По итогам текущего года отношение чистого долга к EBITDA ожидается в диапазоне 0,2-0,4х.

— Какие ожидания по финансовым показателям компании и ценам на этот год относительно предыдущего? Что будет со спросом на алмазное сырье?

— Ожидаем, что динамика показателей будет положительной и по выручке, и по EBITDA. Цены выросли, реализуется программа оптимизации затрат, также значительное влияние имеет ослабление рубля, поэтому результаты года будут хорошими. Думаю, что мы порадуем наших акционеров. Сейчас мы видим достаточно хороший спрос, особенно в части камней размером более 1 карата. Спрос на бриллианты продолжает расти на всех ключевых рынках (США, Китай, Индия). Настрой потребителей довольно позитивный. Кроме того, мировой уровень добычи алмазов, достигнув своего пика в прошлом году, начал снижение, которое продолжится и в следующем году. Полагаю, это приведет к дисбалансу спроса и предложения, что в теории должно способствовать росту цен.