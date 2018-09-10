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Интервью

Тоехиса Кодзуки: американская ПРО в Японии не угрожает России

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018 (185)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЧрезвычайный и полномочный посол Японии в Российской Федерации Тоёхиса КодзукиЧрезвычайный и полномочный посол Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Четвертый Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября во Владивостоке. В мероприятии ожидается участие масштабной делегации от правительства и бизнеса Японии, почетным гостем будет премьер-министр Синдзо Абэ. О том, как развивается российско-японское экономическое сотрудничество, о совместном освоении южных Курил, а также о том, стоит ли России опасаться американской ПРО в Японии, в интервью корреспонденту РИА Новости Алану Булкаты рассказал посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки.

— Господин посол, как продвигается выполнение плана из восьми пунктов, который предложил ранее премьер-министр Синдзо Абэ? Будет ли в ходе этого Восточного экономического форума чем-то дополнен этот план?

— Японо-российское сотрудничество в области экономики развивается с беспрецедентной скоростью под руководством премьер-министра Абэ и президента Путина на основе Плана сотрудничества из 8 пунктов. На момент проведения японо-российской встречи на высшем уровне в мае этого года было создано около 130 проектов частных компаний. Конкретная работа начата приблизительно по половине этих проектов.

В частности, достигнуты заметные результаты в областях, которые непосредственно ведут к повышению уровня жизни российских граждан. Это сотрудничество в области медицины по увеличению продолжительности жизни, сотрудничество по созданию комфортной городской среды, в том числе в целях сокращения дорожных заторов.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко
© AFP 2018 / Pool / Stephanie Lecocq
Хиросигэ Сэко: Россия и Япония должны объединить свою мудрость
Приведу несколько ярких примеров сотрудничества в сфере медицины. На Дальнем Востоке в мае открылся реабилитационный центр Хокуто, который по состоянию на июнь уже принял 462 пациента, что является верхней границей его нынешней пропускной способности. Он позволил ощутить высокие технологии Японии в данной сфере. Кроме того, компания Takeda Pharmaceutical планирует начать в текущем году производство препарата для лечения множественной миеломы. Впервые иностранная компания будет производить в России лекарство от орфанного заболевания. Кроме того, ведется рассмотрение вопроса о создании центра профилактической медицины и диагностики в хабаровской больнице РЖД, включая проведение удаленных консультаций по заболеваниям.

В сфере городской среды были проведены практические испытания систем "умных светофоров" в качестве меры против дорожных пробок, по результатам которых в Москве был подтвержден эффект снижения пробок максимум на 40%, а в Воронеже — на 28%. Осуществляются поставки свежих овощей, выращенных в теплицах: в Хабаровске прогнозируется производство помидоров, огурцов и тому подобное в объеме около 1100 тонн в год.

Помимо этого, японская проектная фирма разрабатывает для Владивостока программу развития города в различных областях — транспорт, туризм, жилье, утилизация отходов. Другая японская компания занимается продвижением деревянных домов во Владивостоке, Воронеже и Казани, в некоторых регионах уже начат прием заказов на строительство жилья. Во Владивостоке также запущен проект по переработке бумажных подгузников медицинского назначения в древесные паллеты, в Якутске развивается сотрудничество по экологически чистой утилизации отходов: там установлена японская бездымная мусоросжигательная печь.

Кроме того, мы приветствуем продвижение создания механизма финансирования, который послужит опорой для Плана сотрудничества. Например, совместной инвестиционной платформы между Японским банком международного сотрудничества (JBIC) и Российским фондом прямых инвестиций.

Столь положительная атмосфера нынешнего японо-российского экономического сотрудничества оказала положительное влияние на реальную экономику, и в первой половине 2018 года объем торговли между Японией и Россией увеличился примерно на 20% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Японская сторона всеми силами работает над тем, чтобы добиться как можно больше конкретных результатов на предстоящем Восточном экономическом форуме и придать дальнейший импульс этой положительной тенденции. Я тоже намерен прилагать усилия к тому, чтобы План сотрудничества оказался максимально плодотворным, включая новые проекты.

— Уже около года не может запуститься процесс совместной экономической деятельности на Южных Курилах. С чем это связано? Когда можно ожидать начала практического сотрудничества? Будут ли предприняты какие-то стимулирующие шаги в этом направлении в ходе предстоящего ВЭФ?

Сахалин. Архивное фото
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Сахалин расширяет инвестиционное сотрудничество с Японией

— Дискуссия по совместной хозяйственной деятельности на четырех островах была начата на основе договоренности, достигнутой на высшем уровне в декабре 2016 года. Были определены пять проектов-кандидатов: совместное выращивание и разведение морепродуктов; выращивание тепличных овощей; разработка туров, соответствующих особенностям островов; внедрение ветроэнергетики и меры по сжатию объема мусора. Наши страны активизируют работу по их скорейшей реализации в формате, не наносящем ущерба юридическим позициям обеих сторон.

С 16 по 20 августа планировалось направить на острова бизнес-миссию, но, к сожалению, это не состоялось в связи с тем, что представители российской стороны не смогли прибыть на остров Кунашир из-за плохой погоды. Это привело к тому, что нам приходится согласовывать новые сроки поездки. Этот вопрос обсуждался и в ходе консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел Японии и России, которые состоялись 30 августа в Москве. В дальнейшем согласование будет вестись в том числе с учетом итогов данной встречи. Направление бизнес-миссии является договоренностью лидеров двух стран, поэтому мы будем стараться, чтобы поездка состоялась в скорейшие сроки.

Убежден, что Япония и Россия смогут прийти к решению проблемы северных территорий и заключению мирного договора путем устремленного в будущее подхода, подразумевающего совместную проработку будущего образа четырех островов и поиск взаимоприемлемого решения на этой основе. Мы намерены продолжить активную работу над реализацией совместной хозяйственной деятельности.

— Учитывая наметившийся прогресс в российско-японских отношениях, готова ли Япония отказаться или отложить на время размещение комплексов ПРО Aegis Ashore?

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Межгосударственные отношения России и Японии
- Японская система ПРО является чисто оборонной, рассчитанной на защиту жизни и имущества граждан нашей страны. Япония самостоятельно управляет этим комплексом, и он не является угрозой для соседних стран, включая Россию. Между Японией и Россией существует несколько форматов диалога, в том числе консультации на уровне министров "два плюс два", консультации по вопросам безопасности, в ходе которых мы давали пояснения по позиции японской стороны.

Считаю важным развитие диалога в сфере безопасности для углубления взаимопонимания между нашими странами-соседями. Япония придает большое значение обеспечению взаимной прозрачности наших политик и созданию атмосферы доверия.

 

 

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