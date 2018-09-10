Исао Такахаси: доставка в Европу через Сибирь может стать основным путем

Генеральный директор японской транспортной компании Toyo Trans Inc. Исао Такахаси — участник Восточного экономического форума, который на этой неделе пройдет во Владивостоке. Глава фирмы, которая обладает огромным опытом по доставке грузов в Россию, страны СНГ и далее в Европу морским, железнодорожным и авиатранспортом, рассказал корреспонденту РИА Новости Ксении Нака о том, что необходимо сделать для возрождения значения Транссибирской магистрали и превращения ее в основную артерию России, а также поделился своим мнением, какой вид грузового транспорта он считает наиболее перспективным в будущем.

— Компанию Toyo Trans связывают с Россией давние деловые отношения. Расскажите, пожалуйста, о перспективах ведения бизнеса с Россией. Какой, на ваш взгляд, вид транспорта — авиа, морской путь или железнодорожные перевозки — является наиболее перспективными с точки зрения развития бизнеса? © РИА Новости / Виталий Аньков Перейти в фотобанк Премьер Японии обещал конкретную работу по развитию Владивостока

— Как вы знаете, наша компания осуществляет доставку грузов по всему миру, используя все три вида транспорта — морские, железнодорожные и авиаперевозки. В особенности это касается перевозки грузов в Россию, для чего мы предлагаем тот способ транспортировки, который в наибольшей степени соответствует каждому виду товара. Наша компания практически каждый день занимается перевозкой грузов в Россию по железной дороге, и мы прекрасно понимаем преимущества этого вида транспорта. Наши клиенты, которые уже используют его, смогли оценить его выгоду. При этом нужно сказать, что привлечение новых клиентов, испытывающих беспокойство по поводу тряски, свойственной железной дороге, или длительности самой перевозки, а также из-за разницы в цене между морской и железнодорожной перевозкой, было недостаточным. Сейчас благодаря тому, что у нас появился шанс провести крупномасштабную пробную доставку груза до Москвы за время в три раза меньшее, чем по морю, мы сможем привлекать внимание к железнодорожному способу доставки как промежуточному виду между авиа- и морскими перевозками. Сервис с использованием Сибирского сухопутного моста, без сомнения, обладает большим потенциалом с точки зрения скорости и должен пользоваться большим спросом. Думаю, что в будущем он выйдет на новую ступень, став главным путем (доставки грузов — ред.) в Европу.

— Сейчас начата экспериментальная перевозка грузов по российской железной дороге из Японии в Россию. Что вы думаете о перспективах этого проекта? © РИА Новости / Алексей Дружинин Перейти в фотобанк Ушаков назвал темы переговоров Путина и Абэ на ВЭФ

— Сейчас речь идет о тестовой доставке грузов только в Россию, но это должно значительно увеличить частоту отправки маршрутных контейнерных поездов из Дальнего Востока. Мы считаем, что для возрождения значения Транссибирской магистрали как главной артерии России недостаточно грузов с конечной точкой назначения в России. Я думаю, необходимо привлекать для перевозки по Транссибирской железной дороге грузы, следующие из Японии и Азии в Европу. Если удастся привлечь на Транссибирскую железную дорогу хотя бы одну десятую часть тех грузов, которые сейчас едут морским путем, это еще больше сократит время в пути и позволит установить конкурентоспособные цены. Это станет возрождением Сибирского сухопутного моста, пик расцвета которого пришелся на 1980-е годы.

— Существует проект по созданию моста, который мог бы соединить Сахалин и Японию. Насколько, на ваш взгляд, этот проект реалистичен? Каков может быть экономический эффект в случае его осуществления?

— Я знаю, что этот проект уже долгие годы является мечтой. Его реализация во многом изменила бы обмены между людьми, перемещение товаров, внесла бы большой вклад в серьезные изменения в (численности — ред.) населения и (развитии — ред.) промышленности в Приморье.

Думаю, что прежде всего это оказало бы влияние на рост туризма на Сахалин, а также на передвижение продуктов питания и товаров между двумя странами.