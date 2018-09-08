РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Александр Щипков: патриарх Варфоломей запомнится как учинитель раскола

(обновлено: 21:47 08.09.2018)
06861
© Фото : из личного архиваПервый зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков. Архивное фотоПервый зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков. Архивное фото
© Фото : из личного архива

Первый заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты России, профессор философского факультета МГУ Александр Щипков в эксклюзивном интервью РИА Новости прокомментировал последние действия Константинопольского патриархата и в свете них — тему украинской автокефалии. Беседовал Сергей Стефанов.

— Александр Владимирович, буквально совсем недавно, 31 августа, все мы были свидетелями встречи патриархов Кирилла и Варфоломея в Стамбуле, и по итогам этой встречи говорилось, что она носила братский характер, прошла в духе взаимопонимания.  Однако буквально на следующий день на Фанаре начал работу собор епископов Константинополя — синаксис, и на нем патриарх Варфоломей позволил себе довольно резкие высказывания в отношении Московского патриархата. Как это все можно совместить и понять?

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко во время праздничного богослужения в Киеве. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Ролевые игры Петра Порошенко. Теперь — в церковного реформатора
— Со стороны патриарха Кирилла отношение к Вселенскому патриарху Варфоломею было и остается братским. Спокойное, терпеливое поведение патриарха Кирилла свидетельствует об этом братском отношении. И до самого последнего момента патриарх Кирилл старался решить существующие проблемы в братском диалоге, который, по его словам, "происходит внутри единого Тела — Тела Единой Святой Апостольской Церкви <…> и  накладывает на нас определенную ответственность и обязательства, но одновременно дает силы и вдохновение". 

— После вчерашнего назначения экзархов Константинополем можно ли говорить о предоставлении автокефалии Украинской церкви как уже об окончательно принятом решении?

— Безусловно, это первый шаг на этом пути.

— Вчера, комментируя это решение, в Московском патриархате отметили, что этот шаг не останется без ответа со стороны Русской православной церкви. Каким может быть этот ответ?

— Для того чтобы понять, каким может быть ответ, наш читатель должен понимать общую ситуацию. Украина — это каноническая территория Московского патриархата. Согласно правилам Второго Вселенского собора, епископы не имеют права ступать на чужую каноническую территорию без приглашения. В данном случае два экзарха, Даниил и Иларион, направлены в Киев без согласования с патриархом Кириллом и без согласования с митрополитом Онуфрием. Это прямое нарушение древних правил.

Поэтому я это расцениваю как прямое объявление войны. Помните: "Киев бомбили, нам объявили, что началась война"? То же самое, только война религиозная.

— Что кроется за этим поступком патриарха Варфоломея? 

Софийский собор в Киеве
© РИА Новости / Алексей Фурман
Перейти в фотобанк
Политолог рассказал, зачем Порошенко пытается "узурпировать веру"
— Патриарх Варфоломей одержим идеей восточного папизма. Он мечтает стать единоличным главой всего Вселенского православия, по аналогии с Римско-католической церковью. Варфоломей сформулировал следующую идею. Он сказал, что Константинополь обладает некой мистической исключительностью по сравнению с другими православными церквами, что Константинополь представляет собой "этос православия". Ключевое слово — "этос". Что это такое? Этос — это совокупность неких устойчивых, универсальных и неизменяемых черт характера человека, народа, какой-то социальной группы. Варфоломей говорит, что он — держатель эталонного "этоса православия". Это сразу подразумевает, что все другие церкви несовершенны и должны подчиняться Фанару. Этот любопытный пример религиозного расизма, безусловно, войдет в будущие учебники политологии.

Как другие церкви будут на это реагировать? Естественно, отрицательно. Патриарх Варфоломей 7 сентября вошел в историю православной церкви как учинитель раскола. Я говорю в первую очередь о смысловых вещах, теоретических. Но и канонические территориальные вопросы чрезвычайно важны, поскольку речь идет не о животных, а о людях — христианах, проживающих на этой территории. 

Константинополь не первый раз движется в сторону раскола. Если мы обратимся к истории, то вспомним, что именно Константинополь инициировал переход православия на новый стиль. Этот календарный раскол не уврачеван до сих пор. Часть поместных церквей под влиянием Константинополя перешла на новый стиль, часть, как Русская православная церковь, не перешла. Внутри Элладской церкви, в Греции, миллионы верующих не признали эту реформу.  

Патриарх Варфоломей. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
УПЦ обвинила Константинополь в нарушении канонической территории
Что касается взаимоотношений Константинополя и Москвы. Не знаю, в курсе ли наши читатели, но в 1920-х годах Константинополь поддержал обновленческий раскол в СССР. Этот раскол был искусственно создан и поддержан Троцким и другими большевиками. Константинополь требовал тогда, чтобы святой патриарх Тихон сложил свои полномочия, ушел на покой. В то время наша Церковь в тяжелейших условиях сохранила чистоту православия. 

Что в итоге мы имеем на сегодняшний день? Известно, что Константинополь проповедует либеральный тренд в православии. Речь идет о совместных молитвах с протестантами и католиками, что, мягко скажем, не приветствуется в православии. Только что Варфоломей узаконил второбрачие для духовенства — вещь, тоже запрещенная канонами святых отцов Церкви. От них постоянно исходят полупрозрачные намеки на допустимость нетрадиционной сексуальной ориентации и так далее. 

Москва, напротив, олицетворяет консервативный, традиционалистский путь развития в православии, отстаивает чистоту вероучения. Но одно дело научные богословские дискуссии, а другое — прямое вторжение в чужой дом.  

Седьмого сентября 2018 года войдет в историю печальной датой. В этот день Вселенский патриарх Варфоломей провозгласил и обозначил раскол во вселенском православии на либеральное и консервативное направления. И он по факту официально возглавил это либеральное направление.

Президент Украины Петр Порошенко во время визита к Патриарху Константинопольскому Варфоломею. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Действия Константинополя угрожают единству православия, заявил Синод РПЦ
— Какую реакцию это может вызвать в православном мире? Как могут развиваться события дальше?

— Несомненно, это вызовет очень жесткую ответную реакцию в разных церквах. Патриарх Варфоломей будет развивать свой "восточный папизм". Русская церковь не сможет согласиться на либерализацию вероучения и разложение церковного строя жизни.  

Первое, на мой личный взгляд, — необходимо собирать межправославный церковный суд и выносить суждение по поводу антиканонических поступков и еретических идей патриарха Варфоломея. 

Второе, неизбежно, по моему мнению, встанет вопрос о церковном евхаристическом общении. Высока вероятность, что это случится. Из этого вытекают определенные практические действия. Огромное количество нашей паствы находится за пределами Отечества, в частности в Турции. Сегодня они ходят в храмы Константинопольского патриархата, имеют возможность там исповедоваться, причащаться. В случае прерывания этого общения такой возможности у них больше не будет. Следовательно, нашей Церкви придется предпринимать какие-то шаги по окормлению русских за рубежом. Придется открывать приходы, строить храмы, направлять туда духовенство. Мы же не можем бросить своих чад.  

Поступки патриарха Варфоломея влекут за собой очень долгие последствия, уврачевывать которые придется десятилетиями. 

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
В РПЦ предположили, для чего Константинополь назначил экзархов на Украине
— Ранее митрополит Украинской православной церкви — и в Московском патриархате высказывались подобные мнения — заявил о том, что патриарх Варфоломей оказался втянут в политические игры. По вашему мнению, насколько сильно влияние посторонних политических сил на предстоятеля, имея в виду некоторые зарубежные государства, и было ли оно решающим в случае с украинской автокефалией? 

— Обратите внимание на то, откуда родом присланные в Киев экзархи. Епископ Памфилийский Даниил прибыл в Киев из США. Епископ Эдмонтонский Иларион прислан из Канады. Уже одно это обстоятельство наталкивает на размышления о том, кто стоит за Варфоломеем. У многих большое подозрение, что не Варфоломей рулит Даниилом и Иларионом, а Даниил и Иларион управляют Варфоломеем. А уж кто управляет ими, мы можем только догадываться.

США, как мы видим, сейчас раскачивают военно-политическую ситуацию в Сирии и на Украине, используя всевозможные способы — от имитации химатак до разжигания религиозных войн. Я полагаю, что в этой игре много участников, и среди них — патриарх Варфоломей, папа римский и американское "глубинное государство". Думаю, что в ближайшее время мы об этом тоже поговорим.

Комментировать
Интервью
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена