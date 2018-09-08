Александр Щипков: патриарх Варфоломей запомнится как учинитель раскола

Первый заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты России, профессор философского факультета МГУ Александр Щипков в эксклюзивном интервью РИА Новости прокомментировал последние действия Константинопольского патриархата и в свете них — тему украинской автокефалии. Беседовал Сергей Стефанов.

— Александр Владимирович, буквально совсем недавно, 31 августа, все мы были свидетелями встречи патриархов Кирилла и Варфоломея в Стамбуле, и по итогам этой встречи говорилось, что она носила братский характер, прошла в духе взаимопонимания. Однако буквально на следующий день на Фанаре начал работу собор епископов Константинополя — синаксис, и на нем патриарх Варфоломей позволил себе довольно резкие высказывания в отношении Московского патриархата. Как это все можно совместить и понять?

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Ролевые игры Петра Порошенко. Теперь — в церковного реформатора — Со стороны патриарха Кирилла отношение к Вселенскому патриарху Варфоломею было и остается братским. Спокойное, терпеливое поведение патриарха Кирилла свидетельствует об этом братском отношении. И до самого последнего момента патриарх Кирилл старался решить существующие проблемы в братском диалоге, который, по его словам, "происходит внутри единого Тела — Тела Единой Святой Апостольской Церкви <…> и накладывает на нас определенную ответственность и обязательства, но одновременно дает силы и вдохновение".

— После вчерашнего назначения экзархов Константинополем можно ли говорить о предоставлении автокефалии Украинской церкви как уже об окончательно принятом решении?

— Безусловно, это первый шаг на этом пути.

— Вчера, комментируя это решение, в Московском патриархате отметили, что этот шаг не останется без ответа со стороны Русской православной церкви. Каким может быть этот ответ?

— Для того чтобы понять, каким может быть ответ, наш читатель должен понимать общую ситуацию. Украина — это каноническая территория Московского патриархата. Согласно правилам Второго Вселенского собора, епископы не имеют права ступать на чужую каноническую территорию без приглашения. В данном случае два экзарха, Даниил и Иларион, направлены в Киев без согласования с патриархом Кириллом и без согласования с митрополитом Онуфрием. Это прямое нарушение древних правил.

Поэтому я это расцениваю как прямое объявление войны. Помните: "Киев бомбили, нам объявили, что началась война"? То же самое, только война религиозная.

— Что кроется за этим поступком патриарха Варфоломея?

© РИА Новости / Алексей Фурман Перейти в фотобанк Политолог рассказал, зачем Порошенко пытается "узурпировать веру" — Патриарх Варфоломей одержим идеей восточного папизма. Он мечтает стать единоличным главой всего Вселенского православия, по аналогии с Римско-католической церковью. Варфоломей сформулировал следующую идею. Он сказал, что Константинополь обладает некой мистической исключительностью по сравнению с другими православными церквами, что Константинополь представляет собой "этос православия". Ключевое слово — "этос". Что это такое? Этос — это совокупность неких устойчивых, универсальных и неизменяемых черт характера человека, народа, какой-то социальной группы. Варфоломей говорит, что он — держатель эталонного "этоса православия". Это сразу подразумевает, что все другие церкви несовершенны и должны подчиняться Фанару. Этот любопытный пример религиозного расизма, безусловно, войдет в будущие учебники политологии.

Как другие церкви будут на это реагировать? Естественно, отрицательно. Патриарх Варфоломей 7 сентября вошел в историю православной церкви как учинитель раскола. Я говорю в первую очередь о смысловых вещах, теоретических. Но и канонические территориальные вопросы чрезвычайно важны, поскольку речь идет не о животных, а о людях — христианах, проживающих на этой территории.

Константинополь не первый раз движется в сторону раскола. Если мы обратимся к истории, то вспомним, что именно Константинополь инициировал переход православия на новый стиль. Этот календарный раскол не уврачеван до сих пор. Часть поместных церквей под влиянием Константинополя перешла на новый стиль, часть, как Русская православная церковь, не перешла. Внутри Элладской церкви, в Греции, миллионы верующих не признали эту реформу.

Что касается взаимоотношений Константинополя и Москвы. Не знаю, в курсе ли наши читатели, но в 1920-х годах Константинополь поддержал обновленческий раскол в СССР. Этот раскол был искусственно создан и поддержан Троцким и другими большевиками. Константинополь требовал тогда, чтобы святой патриарх Тихон сложил свои полномочия, ушел на покой. В то время наша Церковь в тяжелейших условиях сохранила чистоту православия.

Что в итоге мы имеем на сегодняшний день? Известно, что Константинополь проповедует либеральный тренд в православии. Речь идет о совместных молитвах с протестантами и католиками, что, мягко скажем, не приветствуется в православии. Только что Варфоломей узаконил второбрачие для духовенства — вещь, тоже запрещенная канонами святых отцов Церкви. От них постоянно исходят полупрозрачные намеки на допустимость нетрадиционной сексуальной ориентации и так далее.

Москва, напротив, олицетворяет консервативный, традиционалистский путь развития в православии, отстаивает чистоту вероучения. Но одно дело научные богословские дискуссии, а другое — прямое вторжение в чужой дом.

Седьмого сентября 2018 года войдет в историю печальной датой. В этот день Вселенский патриарх Варфоломей провозгласил и обозначил раскол во вселенском православии на либеральное и консервативное направления. И он по факту официально возглавил это либеральное направление.

CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Действия Константинополя угрожают единству православия, заявил Синод РПЦ

— Несомненно, это вызовет очень жесткую ответную реакцию в разных церквах. Патриарх Варфоломей будет развивать свой "восточный папизм". Русская церковь не сможет согласиться на либерализацию вероучения и разложение церковного строя жизни.

Первое, на мой личный взгляд, — необходимо собирать межправославный церковный суд и выносить суждение по поводу антиканонических поступков и еретических идей патриарха Варфоломея.

Второе, неизбежно, по моему мнению, встанет вопрос о церковном евхаристическом общении. Высока вероятность, что это случится. Из этого вытекают определенные практические действия. Огромное количество нашей паствы находится за пределами Отечества, в частности в Турции. Сегодня они ходят в храмы Константинопольского патриархата, имеют возможность там исповедоваться, причащаться. В случае прерывания этого общения такой возможности у них больше не будет. Следовательно, нашей Церкви придется предпринимать какие-то шаги по окормлению русских за рубежом. Придется открывать приходы, строить храмы, направлять туда духовенство. Мы же не можем бросить своих чад.

Поступки патриарха Варфоломея влекут за собой очень долгие последствия, уврачевывать которые придется десятилетиями.

© РИА Новости / Владимир Федоренко Перейти в фотобанк В РПЦ предположили, для чего Константинополь назначил экзархов на Украине

— Обратите внимание на то, откуда родом присланные в Киев экзархи. Епископ Памфилийский Даниил прибыл в Киев из США. Епископ Эдмонтонский Иларион прислан из Канады. Уже одно это обстоятельство наталкивает на размышления о том, кто стоит за Варфоломеем. У многих большое подозрение, что не Варфоломей рулит Даниилом и Иларионом, а Даниил и Иларион управляют Варфоломеем. А уж кто управляет ими, мы можем только догадываться.

США, как мы видим, сейчас раскачивают военно-политическую ситуацию в Сирии и на Украине, используя всевозможные способы — от имитации химатак до разжигания религиозных войн. Я полагаю, что в этой игре много участников, и среди них — патриарх Варфоломей, папа римский и американское "глубинное государство". Думаю, что в ближайшее время мы об этом тоже поговорим.