Виталий Веркеенко: ВЭФ может стать первым по масштабам форумом в стране

Владивосток готов принять Восточный экономический форум 11-13 сентября, город благоустроен, а для гостей подготовлена масштабная культурная программа, заявил в интервью РИА Новости мэр города Виталий Веркеенко. Глава Владивостока также рассказал о планируемом открытии торгового дома КНДР, перспективах развития круизного туризма и планах по строительству мостов. Беседовала Светлана Задёра.

— Виталий Васильевич, расскажите, пожалуйста, как Владивосток готовится в Восточному экономическому форуму?

— Мы рады каждый год принимать ВЭФ. Город, принимает участие в форуме, который может стать по масштабам первым в стране, и мы готовимся по разным направлениям. Мы выполняем обязательства, которые взяли на себя в части благоустройства дорог, газонов, строительства парковок. В этом году будет запущена большая парковка возле северных ворот ДВФУ.

Также за территорией кампуса пройдут большие культурные мероприятия ВЭФ. В наши полномочия входила подготовка и аккредитация ресторанов. В этом году их аккредитовано 27. Как и в прошлом году, во время форума будет работать мобильное приложение, в котором будут рекомендованные места, в том числе и рестораны. Мы хотим, чтобы наш город был воспринят гостями в очень позитивном свете.

— Как продвигается регистрация бренда "Резиденция Нептуна"? Может ли этот бренд стать частью программы ВЭФ? © РИА Новости / Виталий Аньков Перейти в фотобанк Мэр Владивостока предложил открыть в городе резиденцию Нептуна

— На ВЭФ, думаю, рано его представлять. Регистрация в процессе. Как правило, это занимает длительный период времени — до года, поэтому мы параллельно готовим концепцию резиденции Нептуна. Провели День Нептуна, который в следующем году будет еще более интересным и ярким. Мы ожидаем не только большое количество жителей города, но и гостей со всей России и других стран. Это станет одним из ключевых туристических мифов Владивостока, который точно понравится нашим гостям.

У нас есть МУПВ "Аквамир", там будет располагаться наземная резиденция Нептуна. Мы привлекли творческие коллективы помочь в разработке концепции. Пусть пока это будет маленьким секретом. Мы хотим сделать проект действительно интересным, вовлекая туда большое здание, где у нас есть инженерные сети и аквариумы.

— Сообщалось, что на острове Скрыплева могут установить статую Нептуну. Когда ожидается?

— Мы планировали создать резиденцию Нептуна, большой праздник с шествием, с морскими русалками и звездами, а также запуск морских судов, которые могут курсировать в туристических целях. В хорошую погоду будем проводить морские подводные шоу с русалками. У нас есть морские суда с прозрачным дном, подводная резиденция Нептуна тоже появится.

В концепции была идея в том месте, где будет подводная резиденция Нептуна, установить некую статую, но пока мы не ушли в детали.

— Какие новые зарубежные авиарейсы планируется открыть из Владивостока до конца года? Идет ли речь об открытии прямого авиасообщения с Дели?

— Мы приветствуем развитие прямых авиасообщений с разными городами мира, активно работаем с аэропортом Владивостока, с российскими и иностранными авиакомпаниями, с генеральными консульствами, располагающимися на территории Владивостока, а также всегда обсуждаем этот вопрос на встрече с мэрами городов-побратимов. К сожалению, по Дели точной информации пока нет.

В нашем аэропорту в неделю выполняется около 70 международный рейсов. Уже требуется создание второй взлетной полосы, эта работа ведется.

— Владивосток примет чемпионат мира по игре в го. Ранее сообщалось, что в городе откроется 150 кружков, где научат этой игре. Сколько кружков уже открыто? И какая идет еще подготовка к чемпионату? © РИА Новости / Виталий Аньков Перейти в фотобанк На ВЭФ эксперты и главы международных компаний прочитают лекции

— Я очень рад, что чемпионат мира по игре в го в 2020 году состоится во Владивостоке. Это действительно важное событие, которое произойдет впервые не в азиатских странах. В связи с подготовкой такого важного события федерация планирует открыть до 150 кружков. Мы с нагайкой не стоим над ними и не требуем еженедельно отчитываться. Мы заключили с федерацией го соглашение о сотрудничестве, в рамках которого на базе библиотечной системы будут проводиться занятия. Нам кажется, что такой формат сотрудничества — библиотека и федерация го — будет продуктивным для обеих сторон.

— А вы сами играете в го?

— В го играю, но это такая игра, которой нужно посвящать несколько часов. К сожалению, свободного времени на это нет.

— Может, в 2020-м примете участие в чемпионате?

— Как научим подрядчиков работать, у меня будет много свободного времени. Я мечтаю в этом случае поиграть в го.

— Во Владивостоке планируется построить парк аттракционов, речь шла о парке Lotte в Минном городке. Конкретных договоренностей уже удалось достигнуть?

— Городу просто необходимо иметь центральный городской парк, тем более у нас для этого есть территория — более 35 гектаров, где можно разместить не только парк аттракционов, но и комфортную пешеходную зону. Там же находится три озера. Я себя помню в этом парке еще пацаном.

С Lоtte мы провели переговоры, второй раунд переговоров планируется в сентябре в Сеуле. Мы обязательно будем у них. Помимо этого, мы продолжаем диалог со многими российскими и иностранными компаниями, которые заинтересованы в развитии такого проекта. В том числе по приглашению посла Японии в России состоялась встреча в Москве, где присутствовали крупнейшие японские корпорации, уже работающие в России. И одним из приоритетных проектов по реализации мы предложили парк Минного городка. Он находится на их рассмотрении.

При этом мы уже сделали концепцию развития парка с учетом своего видения, она размещена у нас на сайте. Стоимость ее реализации 2,3 миллиарда рублей, и мы понимаем, что силами муниципалитета все будет очень долго. А нам бы хотелось сделать красивый и эффективный парк отдыха для всех горожан и гостей, поэтому ведем переговоры.

— Ранее сообщалось о возможности донного углубления у морского вокзала Владивостока. Планируется ли проведение таких работ, чтобы привлечь крупные морские лайнеры в город? Как планируется развивать круизный туризм во Владивостоке?

— Мы в целом сосредоточены на развитии туризма, при этом в парадигме "туризм для города, а не город для туристов". В этом векторе развитие авиасообщения и круизного туризма является одним из важных направлений для города. Глубины позволяют принимать крупные лайнеры, но для того чтобы в следующем году принять крупнейший лайнер, требуются дноуглубительные работы.

Мы понимаем, что это не компетенция муниципалитета. Мы как хлебосольные интересанты выступаем. Дноуглубительные работы будут проведены в этом году. Первый этап уже начат: бетонные блоки со дна уже подняты, сейчас стадия определения подрядчика по производству этих работ.

— Сообщалось о возможном строительстве моста на остров Елена. Есть ли конкретные планы и сроки? © РИА Новости / Виталий Аньков Перейти в фотобанк Власти Приморья планируют подписать около 12 соглашений на ВЭФ

— Этот проект обязательно состоится как очень важная часть развития города и развития городской инфраструктуры. Я для себя поставил задачу реализовать этот проект в течение пяти лет, но мы пониманием, что этот проект как трудозатратен, так и колоссально затратен финансово. Первый этап реализации — это дорога 5,5 километра и два моста на остров Елена и через канал. В ценах 2018 года — около 19 миллиардов рублей. Мы планируем и с губернатором договорились, что этот проект поднимаем с уровня города до уровня края.

— Могут ли в обозримом будущем построить мост на остров Попов?

— Я считаю, что мы найдем возможности осуществить и эти планы по строительству моста на Попов, тем более что там расстояние и глубины совсем небольшие. Это рационально с учетом того, что у нас навигация на морских судах ограничена во времени: есть ветра, лед, поэтому сообщение автодорожное более чем целесообразно.

— Планируется ли закупить новые суда для морского сообщения с островами?

— Ввиду специфики Владивостока, где много островных территорий и разные климатические условия, планируется использование разных типов судов, включая суда на воздушной подушке. В следующем году планируем закупить два первых судна на воздушной подушке на 23 и 39 посадочных мест, которые смогут работать летом и зимой для осуществления бесперебойных пассажирских перевозок для жителей и для обслуживания туристических групп.

— Каким островам так повезет?

— Будут ходить на тот же Попов, пока у нас нет моста и не всегда работают паромы. Мы подбирали суда с двумя моторами, чтобы, если один заглох, судно не остановилось. Пирсы у нас тоже изношены. Мы понимаем, что когда говорим о типе судов, которые нужно закупать, то речь идет и о инфраструктуре. Судно на воздушной подушке может само заходить на берег и летом, и зимой.

— Как считаете, справится ли с объемами мусора новый полигон после закрытия мусоросжигательного завода, на который жаловались президенту Владимиру Путину?

— Да, справится, конечно. Решение не эмоциональное, продуманное и твердое. Сейчас одновременно запущено несколько процессов, которые позволяют быть уверенными в том, что никаких негативных последствий не возникнет.

Уже построена первая временная площадка, и параллельно проводятся подготовительные работы по строительству второй площадки. Мы осуществляем опережающие шаги на случай разных негативных последствий. Улица Холмистая, где располагается сам полигон, далеко от жилых массивов, при этом в удобной транспортной доступности. Там находятся две оборудованные сортировочные линии и прессовые установки, которые позволят нам на 30 процентов сокращать объем мусора для захоронения. Сейчас заказаны запасные части и прессовые установки, которые еще в десять раз снизят объем мусора, который будет временно складироваться на площадках с последующим захоронением.

И мы продолжаем работы с иностранными компаниями по строительству нового мусороперерабатывающего завода. Есть современные технологии, которые можно даже в центре города ставить, но мы экспериментировать не хотим.

— Переработкой во что?

— Могу вести об этом большой разговор, я вынужденно стал специалистом в этой сфере. И на заводы ездил, и везде там нос совал, и со многими мировыми специалистами говорил. Есть разные подходы к переработке мусора, одна из них — сортировка. Такой способ принят в основном в Европе и Японии. Есть другие концепции, которые не требуют сортировки. По какому пути мы пойдем, у нас еще есть возможность и время разобраться.

— То есть во Владивостоке не будет вводиться раздельный сбор мусора?

— В зависимости от условий выбирается та или иная технология. Если у нас продолжают до сих пор мусорить на пляжах, как людей заставить дома мусор сортировать? Общество к этому не готово. При этом уровне культуры внедрять сортировку мусора, как в Японии, бессмысленно. Пока не готовы.

— На ВЭФ планируется открытие торгового дома КНДР. Уже известно, где он будет расположен? И как будет работать?

— К сожалению, точной информации по открытию торгового дома КНДР у меня нет, но я знаю, что 9 сентября КНДР будет праздновать свой юбилей. В рамках этого праздника они с 8 по 11 сентября будут проводить во Владивостоке на Спортивной набережной выставку. Там будут поделки, фотографии, цветы и книги.

Генконсульство к нам обратилось, мы согласовали место размещения. Знаю, что ведутся переговоры между бизнесменами России и КНДР, консультативную помощь оказывает наш центр развития предпринимательства.

Ранее генконсульство к нам обращалось с просьбой предложить муниципальную собственность, которая могла бы использоваться под торговый дом. К сожалению, сегодня помещения, которые могли бы быть предоставлены, отсутствуют. Вероятно, они будут рассматривать строительство, но пока не было обращений по поводу земельных участков или каких-то других просьб.

— Планируете поехать в КНДР?

— В планах визитов пока нет.

— Во Владивостоке уже проходят дни китайского, корейского и японского инвестора, планируется еще день индийского инвестора. Как вы думаете, Владивосток может принять день северокорейского инвестора?

— Дни инвесторов были инициированы министерством по развитию Дальнего Востока и полпредством. Наверное, с учетом их мнений и при их инициативе будет когда-то и этот день организован. Мы, как муниципалитет, не вовлечены в принятие решений по этому вопросу.