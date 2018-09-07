Майя Гришина: дискуссия о выборах в соцсетях в день тишины – не нарушение

Два дня остается до единого дня голосования, который охватит практически всю страну. В преддверии выборов секретарь ЦИК России Майя Гришина в интервью РИА Новости рассказала об агитационных кампаниях кандидатов: где кипят страсти, а на каких выборах все проходит ровно, на что жалуются участники избирательного процесса, и какие возможности для привлечения электората используют. Секретарь Центризбиркома также пояснила, чем отличается незаконная агитация в соцсетях от простой переписки, и напомнила кандидатам о необходимости уважать избирателей и закон.

— Майя Владимировна, 11 августа начался агитационный период на дополнительных выборах в Государственную Думу. Как он проходит? Насколько активны кандидаты и партии, есть ли сообщения о возможных нарушениях, в том числе со стороны СМИ?

— Агитационный период на выборах идет с момента выдвижения кандидатов, но 11 августа начался агитационный период в СМИ, и понятно, что в последние дни перед голосованием агитация проходит активнее.

Нужно сказать, что агитационный период перед единым днем голосования 9 сентября проходит спокойно. Вместе с тем нельзя не отметить, что у нас семь одномандатных избирательных округов, где выбирают депутатов, и кандидатам бесплатно предоставляют эфир 19 телеканалов, 14 радиоканалов и 49 периодических печатных изданий регионального уровня. Кандидатам предоставлено очень много возможностей. Вопрос в том, как кандидаты используют эти возможности, насколько интересны их агитационные материалы? Но это уже вне компетенции ЦИК России. Наша задача — следить, чтобы в агитационных материалах не было нарушений. Многим кандидатам вполне достаточно тех услуг, которые предоставляются им бесплатно, чтобы донести нужную информацию до своих избирателей.

Я посмотрела на выпуск агитационных материалов кандидатов, которые, естественно, по-разному пользуются этим инструментом, но в целом по каждому одномандатному избирательному округу суммарные тиражи сейчас невысоки. В сумме все кандидаты выпустили около миллиона на округ. Это, конечно, не рекорд. Мы обсудили с коллегами, почему тиражи так невелики. Оказалось, что у кандидатов, выдвинутых от партий, есть возможность по льготной цене использовать печатную площадь партийной прессы. Законодатель это разрешает. То есть партийная газета может установить минимальные расценки, и при этом печатные площади не будут предоставлены другим кандидатам. Этой возможностью активно пользуются. Может, это объясняет небольшие тиражи агитационных материалов.

— Поступили ли в ходе кампании какие-то жалобы по довыборам депутатов Госдумы в региональные комиссии или ЦИК России?

— По дополнительным выборам депутатов Госдумы в ЦИК России поступило всего семь обращений, касающихся информационного обеспечения. Из них под разряд жалоб попадают два, в которых обжалуются решения избирательных комиссий субъектов Российской Федерации.

Одна из них, из Тверской области, — жалоба доверенного лица кандидата на постановление избирательной комиссии — должна рассматриваться в области Кодекса об административных правонарушениях. Это иной порядок, не требующий коллегиального рассмотрения. Все остальные обращения — это обращения граждан, но их тоже по этим довыборам поступило незначительное количество. Можно сказать, что обращений граждан по довыборам в Госдуму практически нет.

Есть информация об обращениях, касающихся вопросов агитации и поступивших непосредственно в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации. Всего таких обращений 34, из них 12 — от кандидатов. В основном дело касается распространения информации в СМИ, которая либо признается носящей агитационный характер, либо нет. Если это систематическое оказание предпочтения кандидату, в том числе негативного характера, а такие случаи есть, то принимаются меры. Однако большая часть таких сообщений не подтверждается.

— В этот раз на довыборах будут работать участки и за рубежом. Как там обстоят дела с агитацией? Знают ли наши граждане, состоящие на консульском учете, о возможности проголосовать? Как организовано их информирование?

— Зарубежных участков в этот раз довольно много. Информирование осуществляется через интернет, и это большой плюс для наших избирателей за рубежом, потому что на первых этапах становления избирательной системы России, которой в этом году исполняется 25 лет, информирование было нерешаемой проблемой. Сейчас на сайте ЦИК России есть раздел для избирателей, находящихся за рубежом, посольства и консульства в странах, где будет голосование, тоже разместили согласованную с нами информацию о выборах на своих сайтах.

Конечно же, ЦИК России направила в соответствующие посольства и консульства плакаты о кандидатах, которые будут размещены на избирательных участках в день голосования.

Информация о том, что какая-либо агитация проводится кандидатами за рубежом, у нас отсутствует, в том числе и по той причине, что ни в посольства, ни в ЦИК России ни один из кандидатов не обращался за содействием. Конечно, интернет дает нам уверенность, что все желающие могут получить необходимую информацию о кандидатах по одномандатным избирательным округам. У нас в Информационно-справочном центре есть специальный номер телефона для связи с гражданами за рубежом, он работает, и граждане все-таки обращаются за информацией. В основном они интересуются адресами избирательных участков и временем их работы.

— Хотя ЦИК России не является организатором региональных избирательных кампаний, все же ведомство курирует подготовку к единому дню голосования. Как в агитационном смысле проходят кампании в регионах? Где активно, а где не очень?

— Судя по поступающим к нам обращениям, страсти в региональных избирательных кампаниях кипят в первую очередь на муниципальном уровне. Что же касается выборов высших должностных лиц и депутатов законодательных собраний, то здесь достаточно ровная ситуация. Опять же, это обусловлено широкими возможностями легальной агитации. Кандидатам на должности глав регионов бесплатно предоставляют эфир 98 телеканалов, а 451 печатное издание — свои площади. Этими возможностями пользуются все кандидаты.

— Есть ли жалобы по региональным кампаниям? Из каких регионов большинство обращений?

— Есть единичные жалобы по региональным кампаниям, тут даже нельзя выявить лидера по регионам. Если сравнить с предыдущим единым днем голосования, то и в 2017 году тоже было немного жалоб… Хотя в этом году есть небольшие отличия по сравнению с прошлым годом.

Например, с радостью отмечаю, что сейчас практически нет жалоб на недоступность наружной рекламы для кандидатов. Меры были приняты, мы постоянно и активно привлекали внимание регионов к этому вопросу, и это сыграло свою роль. Закон гарантирует равный доступ к регламентным услугам. На настоящий момент таких жалоб нет, а в прошлую кампанию, к сожалению, были.

Есть традиционные обращения, связанные с распространением подложных материалов. Хотя они по компетенции должны поступать не к нам, люди считают необходимым привлечь наше внимание к этой проблеме. Таких обращений тоже поступило немного — 21 за всю кампанию.

Я считаю, что на 5000 избирательных кампаний — это буквально в пределах погрешности.

— А партии и кандидаты жалуются друг на друга из-за агитации?

— Да, есть единичные случаи, попытки обвинить в незаконном использовании интеллектуальной собственности, но это все на уровне регионов, к нам такие жалобы не поступали. В целом кандидаты сосредоточились на судах, на снятии друг друга с регистрации в судебном порядке.

— Как быть с сообщениями в соцсетях в день тишины и в день выборов, когда там появляется информация с явной агитацией за какого-то кандидата или призывы не ходить на выборы? © РИА Новости / Николай Хижняк Перейти в фотобанк Опрос показал, сколько россиян придут на выборы 9 сентября

— Агитация — это то, что предназначено для публичного неограниченного доступа, поэтому, если такой факт будет установлен, в том числе в соцсетях, — это будет основанием для привлечения к ответственности лица, нарушающего запрет на агитацию. Если мы ведем речь о ситуации, когда люди между собой обмениваются мнениями в соцсетях, то я бы не ставила вопрос об ответственности… Общение в соцсетях не стоит приравнивать к нарушениям правил агитации, даже если идет обсуждение кандидатов в день тишины. Если же речь идет о каком-то целенаправленном массовом распространении информации, содержащей четкий агитационный посыл, — налицо умысел, и в суде доказывается, что была незаконная агитация.

— В ЦИК России есть отдел, который следит за соцсетями?

— Мы мониторим соцсети, но наша задача — отслеживать сообщения о нарушениях. Вопрос мониторинга прямой агитации находится в ведении Роскомнадзора, и он с этим справляется.

— Что бы вы хотели пожелать кандидатам и политическим партиям, которые активно участвуют в выборах?

— Пожелание кандидатам — уважать своих избирателей и обращаться к ним, чтобы они поддержали их, в тех широких рамках закона, которые им предоставлены.