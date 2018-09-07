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Интервью

Ли Чжэ Ен: партнерство России с КНДР и Южной Кореей поможет денуклеаризации

(обновлено: 12:01 07.09.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЛи Чжэ ЕнЛи Чжэ Ен
© РИА Новости / Максим Блинов
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Идея трехстороннего сотрудничества между Республикой Корея, КНДР и Россией призвана помочь в решении проблемы денуклеаризации на Корейском полуострове и запустить новый двигатель роста в Северо-Восточной Азии, считает президент Корейского института международной экономической политики Ли Чжэ Ён. Собираясь принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в этом году, он дал интервью руководителю представительства МИА "Россия сегодня" в Токио Ивану Захарченко.

— С чем вы летите на форум, какие задачи для себя видите?

— Во первых, буду участвовать в корейско-российском бизнес-диалоге, совместно проводимом Корейской ассоциацией внешней торговли (KITA) и ТПП РФ, буду выступать на тему "Новая северная политика Республики Корея и новая восточная политика России — стратегический поиск точек соприкосновения и направления делового сотрудничества".

Во-вторых, буду принимать участие в пленарной дискуссии на сессии "Повестка дня интеграции в АТР — открытость или протекционизм. Опыт для Евразийского экономического союза". Изложу свои соображения, в частности, о стратегии реагирования на проблемы мировой торговли с корейской точки зрения, а также о направлениях сотрудничества Республики Коря и Евразийского экономического союза.

В-третьих, приму участие в пленарном заседании и выслушаю мнения лидеров России, Китая, Японии и Монголии по международной ситуации и послушаю позиции и предложения о сотрудничестве на Дальнем Востоке.

— Что представляет для вас наибольший интерес?

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Россия рассчитывает на успешное экономическое сотрудничество с КНДР

— Поскольку я автор опубликованного 6 сентября доклада "Мир и процветание на Корейском полуострове и трехстороннее сотрудничество Юг-Север-РФ", то самый большой интерес для меня представляет как раз это трехстороннее сотрудничество.

Для его активизации, думаю, необходимы изменение образа мысли и новый подход, комплексно отражающий недавние перемены в ситуации на Корейском полуострове. В этом докладе я предложил пути решения проблемы денуклеаризации Северной Кореи через трехстороннее сотрудничество Юга-Севера и РФ.

Идея трехстороннего сотрудничества призвана укрепить интеграцию и взаимосвязь Корейского полуострова и Дальнего Востока, Сибири России с евразийским регионом и запустить новый двигатель роста в Северо-Восточной Азии, стратегически слив воедино природные и энергетические ресурсы России, капитал и технологии Южной Кореи, рабочую силу и географическое положение Северной Кореи.

— Какие вы видите достижения в развитии экономического сотрудничества Республики Корея и России? Если можно поконкретнее. И какие перспективы в будущем?

— Достижения сводятся к следующему. По сравнению с 1992 годом товарооборот двух стран увеличился в 100 раз — с 100,9 миллиона долларов до 19,1 миллиарда. Причем в период с января по июль 2018 года в среднем товарооборот зафиксирован в пределах 14,07 миллиарда долларов, что на 29,3% больше, чем за такой же период прошлого года.

Во второй половине 2017 года объем накопленных инвестиций Республики Корея в России составил примерно 2,5 миллиарда долларов, и особенность этих инвестиций состояла в начале крупномасштабных капиталовложений со стороны крупного бизнеса. 

Восточный экономический форум. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Представительная делегация из КНДР посетит ВЭФ
Продвижение Кореи на российский рынок активизировалось с 2007 года, к примеру, такими крупными инвесторами, как Hyundai, Samsung, LG, Lotte (1,36 миллиарда долларов). В то же время Orion, Lotte, Paldo, Korea Yakult, KT&G заняли в России место производителя товаров широкого потребления.

1 января 2014 года между Республикой Корея и Россией вступило в силу соглашение об ослаблении визового режима, оживились контакты между людьми, по состоянию на 2017 год 510 тысяч корейцев посетили Россию, в последнее время появилась тенденция значительного увеличения потока корейцев во Владивосток. Правительство Республики Корея планирует к 2020 году по случаю 30-летия отношений между двумя странами довести объем товарооборота до 30 миллиардов долларов, а людские обмены до миллиона человек.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкТуристы любуются мостом через бухту Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Туристы любуются мостом через бухту Золотой Рог во Владивостоке

— Каковы перспективы и задачи российско-южнокорейского экономического сотрудничества?

— После установления отношений Республика Корея и Россия наращивали экономическое сотрудничество, и между двумя странами необходимо подготовить такие направления этого сотрудничества, которые могли бы и впредь отвечать потенциалу роста. Для наращивания делового сотрудничества двух стран есть три предложения.

Во-первых, проявляя интерес к диверсификации промышленности и экспортно-ориентированным производствам, на которые направлены меры российского правительства по развитию Дальнего Востока, следует уделить внимание достижению видимых успехов, в частности, в судостроении, рыбной промышленности, сельском хозяйстве, работать над сотрудничеством в транспортных перевозках, туризме, здравоохранении.

Во-вторых, нужно комплексно рассмотреть направления социально-экономической политики российского правительства, изложенные в президентском указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", есть необходимость подготовить направления сотрудничества по каждой важной отрасли, особенно следует работать над практическим сотрудничеством двух стран в цифровой экономике и области регионального развития.

Восточный Экономический форум. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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На ВЭФ покажут инвестиционную привлекательность Дальнего Востока
В-третьих, следует содействовать новой форме трехстороннего сотрудничества Южной и Северной Кореи с Россией на основе изменения образа мышления и нового подхода.

Когда проводимая в настоящее время новая северная политика Республики Корея станет более видимой и улучшатся отношения между Югом и Севером (Кореи), значительно станет больше условий для развития региона Северо-Восточной Азии вокруг его центра — Корейского полуострова и российского Дальнего Востока, откроется перспектива более активного многостороннего экономического сотрудничества, а не только между Кореей и Россией.

— Какие переговоры вы планируете провести во время визита во Владивосток?

— Планирую обсудить с российскими специалистами сотрудничество между Кореей и Россией, особенно по развитию Дальнего Востока и направления трехстороннего сотрудничества. Кроме того, обменяться мнениями о значении и перспективах переговоров о свободной торговле в областях услуг и инвестиций между Республикой Корея и Россией, обсудить перспективы заключения договора о свободной торговле между Республикой Корея и Евразийским экономическим союзом, а также о сотрудничестве в перспективных отраслях.

 

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