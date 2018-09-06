Алексей Моисеев: наверное, полностью либерализуем ОСАГО лет через 10

Обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО) в России существует уже 15 лет, за это время ушли в прошлое криминальные разборки на дорогах при авариях и автовладельцы привыкли к цивилизованному пути компенсации вреда. Однако в последние годы вокруг этой темы не утихают споры: водители обеспокоены повышением стоимости полисов, а страховщики жалуются на убытки.



Когда можно будет ожидать полной либерализации тарифов ОСАГО, приведет ли это к неконтролируемому росту цен для автовладельцев и почему Минфин не хочет работы филиалов иностранных компаний, но все равно пустит их на этот рынок, рассказал в интервью РИА новости замминистра финансов Алексей Моисеев в преддверии Московского финансового форума. Беседовали Мария Воробьева и Мила Кузьмич. РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.

— Минфин готовит законопроект о начале большой реформы — либерализации ОСАГО. Как проходит эта работа?

— Мы долго и много обсуждали этот законопроект, досогласовали все характеристики и внесли в правительство РФ. Дело в том, что тема ОСАГО очень чувствительна. Вы можете видеть, что как только начинаем затрагивать ОСАГО и вносить какие-либо даже минимальные поправки, например, 5 или 10 дней по сроку претензии, начинаются споры. А вы спрашиваете о серьезной масштабной реформе.

Реформа очень важна для меня. Правительством была заявлена цель по либерализации в стратегии развития страхового рынка. С момента принятия стратегии прошло уже пять лет, а мы реально по дороге либерализации продвинулись незначительно, поправили только "косметику". Данный законопроект — большой шаг к либерализации.

— Реформой предлагается отмена ряда действующих коэффициентов и введение индивидуальных. Например, некоторые страховщики опасались отмены территориального коэффициента из-за рисков мошенничества. Вы разделяете эту позицию?

— Да, наши предложения — убрать территориальный коэффициент. Страховщики боятся, что в этом случае они не смогут продавать полисы на определенных территориях. Но я считаю, что коэффициент территории носит антиконституционный характер, поскольку по Конституции РФ условия экономической жизни должны быть одинаковыми во всех российских субъектах. Почему в одном регионе ОСАГО стоит 5 тысяч рублей, а в другом 15 тысяч рублей?

Мы даем возможность страховщикам добавить уже детальные коэффициенты с более широкими правами. Что такое коэффициент территории? Например, предполагается, что в Волгоградской области живет больше мошенников, чем в Саратовской. Но если я живу в Волгоградской области и я не мошенник, то почему я должен платить больше? И почему происходит деление по области, например, а не по районам или по деревням? Так можно довести эту идею до абсурда.

Наибольшие разногласия всегда вызывало применение коэффициента мощности. Страховщики утверждают о прямой связи между аварийностью и мощностью автомобиля, ГИБДД, напротив, этой связи не видит. Мощные автомобили часто оборудованы более мощной системой безопасности. В целом это устаревшие коэффициенты, которые служили некой заменой защиты от мошенников.

Наша цель — чтобы регулирование было направлено не на борьбу с последствиями каких-то процессов, а точечно против этих процессов. Я считаю, что повышенные полномочия страховых компаний в конечном итоге будут служить более точечно против мошенников, которые действительно оперируют в одних регионах с большей частотой, чем в других.

— А что касается новых индивидуальных коэффициентов?

— Мы хотели ввести коэффициент соблюдения правил дорожного движения, отслеживаемого по камерам. Но проблема в том, что на камере видно машину, а не человека. Следовательно, владелец автомобиля может доказать, что это не он был за рулем. Чтобы избежать таких нюансов коэффициент будет учитывать пока только тяжкие нарушения. Это коснется случаев, когда человека остановил сотрудник ГИБДД за нарушение ПДД, которое влечет за собой наказание в виде лишения прав. Например, превышение скорости, выезд на встречную полосу, пересечение двойной сплошной, управление автомобилем в нетрезвом виде — все это относится к тяжким нарушениям. Такие нарушения, как неправильная парковка, не влияют на безопасность участников дорожного движения, поэтому не будут учитываться при расчете ОСАГО.

— Раньше шла речь о том, что первый этап либерализации стартует уже с начала 2019 года. Теперь сроки отодвигаются?

— Мы договорились, что растянем этот процесс на 12 месяцев после вступления закона в силу.

— Когда можно ожидать полной либерализации и свободы тарифа?

— Когда готовили стратегию, предполагалось, что управимся за 10 лет. Уже прошло шесть. Но мы будем двигаться дальше. Есть вещи, которые если не сделать сейчас, не сделаешь никогда. Мой прогноз — наверное, полностью либерализуем ОСАГО лет через 10, если считать от сегодняшнего дня. Это именно мой прогноз. Конечно, многое будет зависеть и от позиции Центрального банка, и страховщиков. Кто знает, может быть, мы освободим тарифы и начнутся массовые сговоры между бандами якобы потерпевших и страховщиками, как это уже бывало.

— Полная либерализация означает, что вообще никаких ограничений не будете ставить? © Fotolia / alexstr Эксперт прогнозирует рост доли е-ОСАГО в полтора раза к концу 2019 года

— Что такое полная либерализация? Это наличие обязанности страховать свою гражданскую ответственность при управлении автомобилем. В этой обязанности должны быть некие федеральные стандарты. Например, как в случае страхования выезжающих за рубеж, где мы говорим, что если вы покупаете полис, то страховая сумма должна быть не менее 2 миллионов рублей и он должен страховать в числе прочего репатриацию останков. То есть вы не можете сэкономить и купить себе полис версии лайт.

В западных странах есть комплексное страхование — некий пакет, когда страхуется имущество, здоровье и жизнь. Например, у меня в семье несколько автомобилей, и я страхую их тоже. То есть у меня один большой полис. Соответственно, ГИБДД получает информацию через электронную базу данных, что моя ответственность застрахована. Это некий идеал без всех жестких требований: полис строгой формы отчетности, срок только год, лимит только 400 тысяч рублей, такие-то коэффициенты.

— А как отслеживать стоимость полисов?

— Вот в ситуации с банками Центральный банк же не говорит, по какой ставке необходимо выдать кому-то кредит. Банк сам уполномочен определить. Но если банк системно выдает кредиты ниже себестоимости привлечения, то подключается ЦБ и начинает применять надзорные меры. То же самое с полисами. Если Центральный банк в рамках надзора увидит, что страховая компания системно продает ниже себестоимости и убыточность с них 200%, то применяются надзорные меры.

— Но людей обычно пугает не то, что ниже себестоимости продают, а наоборот.

— Не думаю, что все так будет. Есть такое понятие, как ростовщический кредит. Если условный банк выдает очень дорогой кредит, то ЦБ начинает подвергать данную кредитную организацию разного рода проверкам и наказаниям. То же самое и здесь. Кроме того, думаю, будет некая, согласованная с ВСС и РСА цифра, которая будет соответствовать среднему тарифу.

Я считаю, что, как ни странно, конкуренция жива на страховом рынке. В конце концов, у нас есть ФАС. Если будет элемент сговора, то ФАС и ЦБ обладают достаточным инструментарием, чтобы разобраться. К тому же либерализация, скорее всего, совпадет с допуском иностранцев на наш рынок.

— Минфин как раз разрабатывал законопроект по поводу допуска филиалов иностранных страховых компаний в Россию. Интересен ли им наш рынок, придут ли они сюда?

— Конечно, придут. Мне, честно говоря, не очень нравится допуск филиалов. Больше нравится история, когда есть полноценное регулирование и надзор за организациями. Я не очень понимаю, как это будет действовать, потому что филиалы не имеют юридического лица в России. Значит, на такую организацию невозможно наложить административные взыскания. Придется накладывать их на должностных лиц. Будем как-то выкручиваться. Это наша обязанность в рамках ВТО, и мы ее подписали.

— То есть не будем приостанавливать наше движение в этом направлении, например, из-за санкций?

— Мы намерены исполнить обязательства. Иначе суд ВТО нам потом присудит штраф, который будет равен гипотетическому размеру какой-то выгоды. Сам законопроект сейчас находится в разработке.

— Возвращаясь к ОСАГО, не собираетесь менять планку страховой выплаты в размере 400 тысяч рублей и 500 тысяч рублей помимо предлагаемых расширенных лимитов в один и два миллиона рублей? © РИА Новости / Алексей Мальгавко Перейти в фотобанк В ГД раскритиковали идею ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО

— Это большая проблема, и короткого ответа на этот вопрос нет. Все другие виды страхования по здоровью предполагают выплаты в размере двух миллионов рублей. Если маршрутное такси врезалось в автомобиль, то пассажир маршрутки получает до двух миллионов рублей, а пассажир машины или водитель, получает в пределах 500 тысяч рублей.

Несправедливо? Хорошо, давайте поднимем до двух миллионов. Тогда тариф должен подняться в несколько раз? Очевидно, что это нереально. Учитывая, что штраф остается на уровне 800 рублей, просто никто не будет покупать этот полис. Это будет очередная декорация — человек будет платить штраф и дальше ехать без полиса.

— Есть проект по фиксации езды без полиса по камерам. И страховое сообщество всегда выступает за повышение штрафов. В какую сторону здесь нужно двигаться?

— В вопросе с камерами есть развилка. В принципе, если происходит фиксация через камеры, человек проехал 10 раз без полиса — 10 раз получил штраф? С другой стороны, люди будут говорить, что нельзя за одно нарушение брать штраф больше одного раза. Это надо будет доказывать. Если рассуждать рационально, человек совершил одну поездку в один день без полиса и его поймали, то нарушение все равно одно.

Другой вопрос — более философский — если завтра он поехал опять без полиса, это одно нарушение или уже другое? Возникают вопросы. Считаю, фиксацию через камеры, безусловно, надо делать. Это хорошая история, возможности для этого есть.

Люди, которые ездят без полиса ОСАГО, представляют собой общественную опасность. Мои права как добропорядочного участника дорожного движения нарушаются людьми, которые виноваты в ДТП и не имеют ОСАГО, они не возместят мне ущерб. Надо фиксировать это на камеры.

Что касается штрафов, вопрос их повышения можно обсуждать. Все-таки должна быть сопоставимость между штрафами и экономической составляющей, выгодой, которую человек получил. С другой стороны, страховщики все время говорят: "Повышайте штрафы". А мы им говорим: "Сначала разберитесь с качеством ремонта, а потом можно рассматривать повышение штрафов".

— К вопросу о натуральном возмещении в ОСАГО. Реформа началась больше года назад, однако революции никто не ощутил и массовым этот тип урегулирования пока не стал.

— Прошло еще мало времени. Получается так, что пока есть множество нареканий к работе сервисов, бытовые вещи. Начинаешь разбираться, а в сервисе делают работы, которые и не требовались, и так далее. У участников рынка взаимные претензии другу к другу — у страховых к сервисам, у сервисов к страховым. Должно пройти время. Мы сможем сказать, удачная это была история или нет, когда пройдет минимум пять лет.

В целом, я считаю, для общества и государства надо, чтобы машины ремонтировали. Это правильная история. Когда человек разбил машину, а потом взял деньги и направил их на другие цели, это плохо для всех. Напоминает элемент 1990-х годов. Это неправильно. Машины должны ремонтироваться в квалифицированных сервисах, а не в сомнительных гаражах, после ремонта в которых отваливаются колеса.

Я прекрасно понимаю, что если вы поедете на сервис официального дилера, то можете потратить приличную сумму денег. Хамское обслуживание причем тут тоже встречается.

Я все прекрасно понимаю, но натуральное возмещение в ОСАГО — это движение в сторону цивилизованности. В эту сторону надо двигаться обязательно.

— Страховое сообщество заявляло не раз, что реформа не так успешна из-за ряда ограничений, которые есть в законе — требования об удаленности СТО, ремонт исключительно новыми запчастями, срок ремонта в 30 дней. Планируете ли вносить коррективы в реформу?

— Надо посмотреть — пять лет или как минимум три года. Бизнес должен построиться. Это же не компьютерная игра, когда вы взяли и построили в два клика крепость. Жалко, что так в жизни нельзя, но иногда регуляторы об этом забывают.

А насчет новых запчастей тут возникает проблема, связанная с защитой прав потребителей. Мошенничество с запчастями имеет широкое распространение. К сожалению, поступает много жалоб, когда машина поступает в ремонт, на нее обязаны ставить новые запчасти, а по факту выясняется, что это была запчасть с разборки и так далее. То есть экономят таким образом на запчастях.

— То есть это страховая компания недоглядывает или СТО недобросовестно себя ведут?

— Мошенничают СТО, а страховые компании недоглядывают. Вопрос какой — вы покупаете в магазине бутылку молока и в целом ожидаете, что оно будет свежим и это будет именно молоко, а не разведенная белая водичка. Мы знаем из разного рода передач по телевизору, что в бутылке бывает разведенный мел, например. Это проблема, с которой можно бороться только репрессивными методами.

Если люди будут жаловаться в страховую, страховая исключит СТО из реестра. Можно жаловаться в надзорный орган, есть Роспотребнадзор, который должен за всем этим, в конце концов, смотреть. Если посмотреть фильмы Гая Ричи, то видно, что даже в развитых экономиках случаются такие проблемы.

— Страховщики ОСАГО предложили законодательно прописать пятидневный срок обращения за выплатой по ОСАГО? Как Минфин относится к этой идее? © РИА Новости / Максим Богодвид Перейти в фотобанк Страховщики хотят ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО, пишут СМИ

— Мы пока не готовы закрепить это в законе. А если человек попал в больницу после аварии? Пока он подпишет доверенность здоровой левой рукой. Я понимаю, что страховщикам надо мониторить свой актуарный дефицит. И действительно, такая практика есть даже в бухучете: если у вас есть обязательство, которое не закрыто, вы должны какие-то резервы под него держать. Я понимаю, что это сильно давит на капитал. Понимаю прекрасно, что страховые компании должны иметь возможность закрывать те случаи, когда обращений не было после ДТП. Но пять дней — этого мало. Человек попал в аварию. Ему надо разобраться с ГИБДД, пострадавшими. Что, он должен бежать, забыть про все, лечь в больницу потом, а сейчас пойти заявление писать?

Определенная степень раздражения, конечно, накопилась, в том числе и у регулятора. Какой-то разумный срок я готов рассмотреть. 30 дней может быть разумным сроком, но в то же время если у человека медицинские показания, он одинок, никто не напишет за него заявление. Можно, например, сделать 30 дней с возможностью продления срока, если есть, допустим, медицинская справка о том, что он был госпитализирован.

— С 1 июня вступила в силу норма об увеличении лимита по европротоколу до 100 тысяч рублей. Ранее высказывалась идея о распространении безлимитного европротокола (400 тысяч рублей) на всю Россию, а не только на четыре региона, в которых он существует сейчас. Не отказываетесь от этих планов?

— Мы настаиваем, что надо двигаться к полному безлимитному европротоколу на территории всей страны. Страховщики ранее заявляли, что у них есть мобильное приложение РСА. Но выяснилось, что это все нужно докручивать и довинчивать. Думаю, будет хороший повод обсудить это на нашей панели на Московском финансовом форуме.

— Когда возможно распространение безлимитного европротокола на всю Россию?

— Реалистично года через три.

— Правительство одобрило законопроект, которым снимается запрет на перестрахование в ОСАГО. Не опасаетесь появления схем?

— Да, мы перестрахование разрешаем. Схемы были, когда не было порядка в перестраховочном бизнесе. Все перестраховывалось в одной из южных республик или одной из заграничных юрисдикций ближнего СССР. Сейчас немного навели порядок, есть РНПК, которая станет перестраховщиком последней руки.