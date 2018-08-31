Режиссер Юрий Мархолиа: на финальном попурри "Спасской башни" бегут мурашки

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит в Москве уже в одиннадцатый раз с 24 августа по 2 сентября. Ежедневно на главной площади страны лучшие военные коллективы из разных стран демонстрируют уникальные программы: в этом году главной темой смотра стали вальсы. В интервью РИА Новости режиссер-постановщик Юрий Мархолиа рассказал о том, как команде фестиваля год от года удается держать высокую планку шоу, почему оркестры со всего света мечтают попасть на этот праздник и какие эмоции он испытывает в финале.

— В который раз вы становитесь режиссером-постановщиком "Спасской башни"?

— В пятый, наверное.

— Волнительно ли вам приступать к работе каждый раз или вы чувствуете себя уверенно?

— Как же без волнения? Без волнения не получится. Каждый раз должно быть волнение, сомнение, тогда что-то будет получаться. Это же не конвейер.

— Как вам удается ежегодно придумывать что-то новое, не повторяться? © РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк Герзмава и Ганбаатар спели "Подмосковные вечера" на "Спасской башне"

— Нам в этом помогают очень профессиональные исполнители, которые последние годы стоят в очереди, чтобы поучаствовать в смотре. Наш фестиваль действительно стал самым-самым во всем мире. Даже Эдинбург, который считается родоначальником, ревностно к нам относится. Все лучшие коллективы приезжают к нам. Понятно, что сейчас ситуация неоднозначная, но находят возможности приехать. Даже тот же Имперский юношеский оркестр из Брентвуда, Великобритании. Это очень хороший показатель того, что мы открытая страна — раз уж английские родители, которые неизвестно что смотрят по своему телевидению о нас, отпустили своих детей.

— Как вам удается преодолевать такие неоднозначные ситуации?

— Всегда и все стараются. У нас же медведи только в зоопарках или глубоко в Сибири. Мне кажется, мы самая дружелюбная страна, и всегда это показываем, а нас пытаются очернить. Но те коллективы, которые приезжают, они видят, как дела обстоят на самом деле, и увозят это впечатление с собой. Участвуя в других подобных фестивалях, они рассказывают о нас, и к нам хотят ехать и везти самое лучшее. Есть коллективы, которые делают одну программу и катают ее три-четыре года. К нам коллективы всегда привозят новые программы, готовят новое именно для нас.

— Чем коллективы удивляют зрителей в этом году?

— Мы давно хотели пригласить голландский коллектив — оркестр на велосипедах. Они уникальны. На нашу просьбу ко всем коллективам использовать или включать в выступления мелодии вальса, полонеза, кадрили откликнулись все, даже волынщики. Голландцы на велосипедах не только исполняют, но и танцуют вальс. Коллектив из Омана, состоящий из трех оркестров, не говоря уже о наших кадетах, прекрасное дефиле Центрального военного оркестра с частушками, написанными специально к выступлению. Каждый год коллективы стараются перепрыгнуть ту планку, которую они подняли в прошлом году. Это делать сложнее и сложнее, но они справляются.

— Что вам помогает держать такой высокий уровень шоу?

— Неравнодушие тех людей, которые отвечают за подготовку смотра. Огромная команда, не считая дирекции и наших вдохновителей-генералов, все — от монтажника сцены и до директора — ждут этого года. Этот фестиваль еще не закончился, а я уже слышу разговоры о будущем. Что-то начинают креативить, обсуждать. © Ruptly Опасные конные трюки и вальс на лошадях на фестивале "Спасская башня"

— Вы смотрите постановки каждый вечер? Что отмечаете для себя?

— Да, конечно. Я вижу, что каждый чуть-чуть выступает по-новому, добавляет что-то — эмоции, настроение. Из этих выступлений складывается атмосфера. Пятый день у нас полные трибуны, шикарная погода. Хотя у нас и в проливные дожди никто не уходит. Оркестры сыгрываются все лучше с каждым разом. На финальном попурри мурашки бегут, когда люди начинают петь.

— Невозможно организовать такой огромный фестиваль и избежать каких-либо неполадок. Как вы с этим справляетесь?

— Без этого не бывает, идеально не проходит ни одно мероприятие. Но это заметно или незаметно. Или заметно людям, которые за это отвечают. В этом тоже есть кайф, когда можно быстро, оперативно и правильно решить проблему.

— Каждый год фестиваль определяет тему, в этом году — вальс. Откуда рождаются идеи?

— На сайте было голосование, так решили люди. В этом году мы смогли не просто обозначить тему и вытянуть ее в оформлении, но у нас получилось ее подать с помощью иностранных коллективов. Мы рассказали о вальсах. Наши коллективы подготовили свою программу, а потом мы обратились к зарубежным участникам. Сначала волынки отказались, поскольку звук специфичный, но потом они нашли способ и сделали это вкрапление в свое выступление. До этого года такого не было, каждый коллектив привозил свою программу, мы не вмешивались, только корректировали по времени и по локации на площадке, подсказывали незначительные нюансы. В этом году они привезли то, что мы попросили их сделать. У всех нашлась возможность.

— Кое-что на "Спасской башне" остается неизменным — это выступление французской певицы Мирей Матье. © РИА Новости / Владимир Песня Перейти в фотобанк Мирей Матье о "Спасской башне": "это сокровище радости, любви, музыки"

— Она сама рвется, ставит это в планы. Это украшение нашего фестиваля. Она не присутствует на трибунах — обычно поет и уезжает. Но если погода хорошая, то смотрит и выступления. Много раз во время фестиваля бывал дождь или бывало прохладно, а она все-таки в возрасте, который надо беречь. Ее ждут. В этом году Мирей Матье выступает четыре раза.

— Шоу обычно проходит в сопровождении светового представления. Как вы готовите эту часть?

— Мы выделяем неповторимые очертания и усиливаем цвета собора Василия Блаженного. За свет отвечает художник по свету Юрий Красильников, с которым я знаком много лет и считаю его лучшим в профессии. Он очень оперативен и креативен, он чувствует, что нужно на площадке.

— Помогает ли вам тот факт, что вы работаете с военными оркестрами?

— Не совсем, хотя бытует такое мнение. Военные действительно дисциплинированны, но они дисциплинированны по приказу своего начальника. Скажет — будут делать, а так они такие же люди, как и все.

— Как фестиваль живет между масштабными вечерними представлениями? © РИА Новости / Кирилл Каллиников Перейти в фотобанк "Полюшко-поле" исполнил оркестр из Великобритании на "Спасской башне"

— Они заняты как на работе — шествие на ВДНХ, выступления в парках города, различные экскурсии. У них такой список, что отдыхать некогда. Но все очень довольны.

— Есть ли какой-то коллектив, который вы мечтаете пригласить на "Спасскую башню"?

— Да, коллектив из Новой Зеландии. Но так как это НАТО, у нас до сих пор не получилось.