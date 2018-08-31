Олавур Агуст Андрессон: бизнес недоволен, что Исландия поддержала санкции

Исландские бизнесмены давят на свои власти, чтобы они отказались от санкций против России — они противоречат и интересам Исландии, и всей истории взаимоотношений двух стран, рассказал РИА Новости почетный консул России в Исландии, бизнесмен Олавур Агуст Андрессон.

— Исландия присоединилась к санкциям Евросоюза против России, хотя сама не является членом ЕС. В ответ Россия распространила на Исландию свои контрсанкции. Что вы думаете об этом?

— Я не очень счастлив тем, какое решение приняли исландские власти и как они отреагировали на всю эту кампанию. Мое мнение таково, что Исландия должна находится вдалеке от этого, не поддерживать ни ЕС, ни Россию, просто не участвовать в этом. У нас нет никакой армии или чего-то подобного, поэтому мы должны быть миролюбивы.

Я думаю, что это вредит Исландии больше, чем России. По опыту нескольких лет санкций мы уже видим это. Мы больше не можем продавать нашу рыбу в Россию, мы не можем вести бизнес так, как мы привыкли.

— Бизнес-сообщество Исландии, бизнесмены обсуждают ситуацию с вашим правительством? © РИА Новости / Дмитрий Виноградов Антон Васильев: исландцы почему-то решили верить сказкам и бредням англичан

— Да. Вы знаете, когда начались все эти события, все были недовольны решением правительства на тот момент. Мы сильно давили на правительство, чтобы направить их действия в другом направлении. Но они не слышали нас. Они решили, что должны следовать за Евросоюзом. А мы не могли понять, почему? Ведь Исландия не в Евросоюзе. Это позор для Исландии, и в результате это повредило исландскому бизнесу больше, чем российскому. Это больше удар по Исландии, чем по России. Это точно плохое решение.

— Как думаете, такое следование в русле ЕС — это позиция конкретных партий и политиков? Может ли позиция властей Исландии поменяться, например, после следующих выборов, если к власти придут какие-то другие политики?

— К сожалению, я так не думаю. Я не вижу перспектив для другой политики. Но, конечно, я надеюсь, что когда-нибудь они откроют глаза и увидят, что для нас лучше работать вместе с россиянами, нежели против них.

— Как сильно Исландия страдает от российских контрсанкций? Я слышал, что ущерб для вашего ВВП ежегодно составляет около 1-2%. Это правда?

— Я готов в это поверить. Несут ущерб многие компании в рыбном бизнесе, который пострадал больше всего, потому что Россия — огромный рынок для нашей рыбы. При этом мы можем видеть, как преуспевают Фарерские острова, они совместно с Россией развивают огромный бизнес. Мы считаем, что и Исландия должна стремиться, как и Фарерские острова, оставлять возможности для бизнеса открытыми. Но, к сожалению, на мой взгляд, (наши власти) приняли неверное решение.

— Со стороны это очень странная ситуация, потому что Фарерские острова являются автономией в составе Дании, в то время как Исландия — независимая страна и не член Евросоюза.

— Действительно, очень странно.

— А еще можно вспомнить торговые рыбные войны между Исландией и Великобританией, когда ваша страна не боялась бороться за свои интересы и демонстрировала настоящую независимость…

— Да, у нас была своя холодная война с Великобританией. В то очень трудное время для Исландии, когда Великобритания закрывала все порты для исландских кораблей, именно Россия (в то время СССР — ред.) открыла нам двери. Мы должны помнить, что когда у нас были трудные времена, Россия была открыта к тому, чтобы помочь нам. Я считаю позором, что мы не пытаемся сохранить наши хорошие отношения с Россией и делать бизнес с ней, не вступая во все эти санкции.

— В этом году мы празднуем 75-летие дипломатических отношений между нашими странами. Какое значение имеют эти отношения для наших стран, для Исландии? Все-таки географически наши страны очень далеки друг от друга.

— Вообще, история отношений России и Исландии, можно сказать, достаточно романтичная. Очень много исландцев делали бизнес в России в прошлом, об этом можно было бы рассказать много отличных историй. У нас есть идея снять документальный фильм об этих историях — с рассказами людей, которые имеют опыт бизнеса с Россией.

Я хочу отметить, что в основном исландцам не нравится, как во всем мире распространяется негатив в адрес России. Например, когда снимают голливудский фильм и в нем есть плохой парень — это обязательно русский парень. Мы в Исландии часто слышим много негативных новостей о России, о русских людях, а потом еще и о чемпионате мира по футболу.

И нам хотелось сделать что-то противоположное, в позитивном ключе. Выразить свою огромную благодарность России за то, что приняла нас в гости на чемпионат мира. Так и появилась идея ролика, где исландцы поют "Калинку-малинку". Это была не моя личная идея, но целой команды, которая работает над скиром, в том числе маркетологов в Исландии и в России. Смысл этого ролика в том, что мы в знак благодарности, как подарок России, принесли вам свой специальный рецепт исландского скира.

Идея была сделать что-то позитивное о России. И я рад, что получился такой успешный ролик, разошелся по всем медиа, было приятно видеть реакцию, так что это успех.

— Правда, никто толком не понял, что это реклама скира — кисломолочного продукта, производство которого при вашем участии началось в России.

— Да, но ведь это была не только реклама скира. Это было также промо Исландии, исландских фанатов и связи Исландии и России в позитивном ключе.

Сейчас лично я хотел бы больше слышать от наших медиа, какой замечательный был чемпионат мира в России и как отлично Россия с ним справилась во всех отношениях. Я беседовал со многими исландцами, которые приехали из России с чемпионата. Как они рассказывают сами, перед чемпионатом они думали, что, наверное, это слишком опасно — ехать в Россию. Но когда возвращались, они рассказывали, какая это великая страна, какие там замечательные люди и как им невероятно понравилось. Очень многие мне говорили: "Это был мой первый визит в Россию, но точно не последний!" Я знаю, например, людей, которые поехали на чемпионат мира, но после него остались в России в качестве туристов.