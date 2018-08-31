Дмитрий Реут: острых моментов в кампании выборов мэра Москвы хватает

Чуть более недели осталось до одного из ожидаемых событий в жизни российской столицы — 9 сентября в городе пройдут выборы мэра. О том, какую явку можно ожидать, как горожан информируют о возможностях голосования и жалобах на кандидатов, насколько готовы загородные избирательные участки, а также о необходимости корректировать законодательство и об актуальности муниципального фильтра, в интервью РИА Новости рассказал член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Беседовала Ксения Густова.

— Какую явку прогнозируют в Мосгоризбиркоме? Ожидается ли, что она будет выше, чем в предыдущие выборы мэра? Почему?

— Явка, конечно, будет выше. Особенно учитывая, что раньше избиратели не имели возможности проголосовать, если были за городом, в отпуске. на каникулах. В основном это касалось дачников. Но впервые на выборах мэра Москвы будет применяться "мобильный избиратель", который позволяет любому москвичу, где бы он ни находился, в независимости от того, на каком именно московском избирательном участке, принять участие в выборах. Для этого достаточно написать заявление.

Также я думаю, что серьезную роль на повышении явки сыграет создание 209 дачных избирательных участков. Кроме того, время голосования было продлено до 22.00. Теперь можно, с одной стороны, успеть приехать с дачи и проголосовать, с другой стороны, можно проголосовать и за городом.

Активно включается молодежь. Они создают ролики, видеосюжеты, аудиозаписи, публикуют их. Я думаю, что это сыграет положительную роль и на активности избирателей.

Я не могу говорить в цифрах, какой будет явка, потому что необходимо проводить серьезную социальную аналитику. Это зависит от многих факторов, в том числе и от погоды. Но хорошо на явке сказывается заинтересованность людей. Мы недавно были с рабочей группой на дачных участках, и там люди очень активно включились в процесс.

— Могли бы вы рассказать про бюджет на избирательную кампанию. Сколько денежных средств на нее заложено? Сколько из них уже израсходовано? Достаточно ли финансирование?

— Денег заложено достаточно, это точно. Не могу сказать, сколько израсходовано. Чтобы сделать отчет, сколько потрачено и сколько мы должны в бюджет вернуть, надо, чтобы каждая участковая комиссия составила и утвердила свои отчеты, затем территориальная комиссия. Только после этого мы подводим баланс и сдаем отчет в Мосгордуму. Поэтому пока сказать, сколько израсходовано, я не могу. Это произойдет только после проведения выборов.

Мы принимали наше решение о бюджете 28 июля. Всего на выборы мэра Москвы выделено 572,4 миллиона рублей. Причем как всегда подавляющее большинство этих денежных средств направляются нижестоящим избирательным комиссиям — на зарплаты, дежурство. Только членов участковых комиссий в Москве больше 43 тысяч человек. Также сюда входит и организация дачных участков.

— По последним данным, только 30 тысяч человек в Москве выписались для голосования на загородных участках. Считаете ли вы удачной инициативу с созданием загородных избирательных участков? Когда вы ожидаете пик подачи заявлений о голосовании не по месту постоянного пребывания?

— Потенциальное количество избирателей на самом деле больше. Социальные службы говорят, что порядка 250 тысяч москвичей на лето уезжают на дачу и возвращаются только с наступлением холодов. В основном это люди преклонного возраста. Также транспортники приводят цифру, что до 3 миллионов москвичей ездят на дачу каждую неделю. На такое количество избирателей рассчитана эта программа. Понятно, что кто-то на дачу не поедет, кто-то пожелает проголосовать по месту прописки.

Само такое количество, что на 209 участков из 3810 подано более половины всех таких заявлений уже говорит о том, что программа чрезвычайно востребована. Тридцать тысяч человек — это уже немало. К тому же, по практике, люди всегда подают заявления в последний день.

Я думаю, что пик подачи заявлений придется на последнюю неделю. Тем более, что мы продлили срок, и до 5 сентября включительно заявления можно подать в территориальные, участковые комиссии и через портал госуслуг, а до 7 сентября — в МФЦ.

— Как вы оцениваете готовность "дачных участков" к выборам? Что там уже сделано и установлено? Оборудовали ли уже видеокамерами? Обеспечена ли связь? Сколько всего урн установят на дачных участках, сколько урн на одном участке будет?

— В плане благоустройства все работы уже завершены. Все модульные сооружения уже стоят. Сейчас там работают сотрудники МФЦ, развернуты мобильные офисы по приему заявлений. Везде уже есть интернет. Естественно, что проведены все коммуникации, обеспечены удобства.

Также подготовлено необходимое оборудование, и перед днем голосования мы туда поставим стационарные ящики для голосования и переносные ящики. Кабинки в модульные конструкции уже встроены. На каждом участке будет по две урны. Основные мероприятия уже выполнены.

Все 418 камер уже стоят на участках, но пока к интернету не подключены. Трансляция начнется примерно в шесть-семь утра 9 сентября и продлится до того, пока не подведут итоги.

Еще участковые комиссии должны получить от территориальных комиссий марки для специальных заявлений и избирательные бюллетени. Мы уже 28 и 29 августа получили бюллетени из типографии и передали их в ТИКи.

Что касается "мобильного избирателя", то в субботу, 8 сентября, будут подведены итоги и сведен баланс о том, сколько людей выписалось, сколько переписалось. Тогда можно будет говорить, что комиссия окончательно готова.

— Расскажите, как продвигается работа, связанная с оповещением горожан о возможности голосовать за городом? Какая работа ведется на местах? © РИА Новости / Михаил Мокрушин В Москве для незрячих подготовят 216 избирательных участков

— Во-первых, на местах ведется работа. У нас есть соглашение с МФЦ по которому они, как и на президентских выборах, осуществляют информирование избирателей. Они и в Москве обходят людей, рассказывают им про выборы, про нововведения, кто пожелает, оформляет заявления для голосования по месту фактического нахождения. Та же работа проводится и за городом.

Я уже упомянул, что мы обратились к молодежным и общественным организациям, к партиям и даже кандидатам с просьбой помочь с информированием, потому что выборы — это общее дело.

Также установлено очень много наружных информационных материалов. Во многих организациях висят плакаты о предстоящих выборах. Кроме того, рассылаются электронные письма с приглашениями на выборы, в которых информируют о возможности воспользоваться функцией "мобильного избирателя".

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин Информационные билборды о выборах мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин Информационные билборды о выборах мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября

— Будет ли Мосгоризбирком организовывать смс-рассылку?

— С уверенностью сказать не могу, но возможно.

— В канун выборов муниципальных депутатов Элла Памфилова обвинила Мосгоризбирком в плохом информировании граждан. Как вы оцениваете уровень информирования на мэрских выборах?

— Про многие варианты оповещения я уже рассказал. На муниципальных выборах люди жаловались, что информации было недостаточно, но когда начали делать смс-рассылку, сразу стали поступать жалобы на спам, люди высказывали недовольство. Применительно к этим выборам, нами использованы все возможные способы.

— Кто будет обеспечивать безопасность на участках, в том числе на загородных? Будут ли привлекаться для работы на загородных участках правоохранители из других регионов и установят ли рамки и металлоискатели на участках?

— Безопасность традиционно будут обеспечивать сотрудники правоохранительных органов. Там, где образованы дачные участки, дежурство будут нести полицейские из соответствующих территориальных подразделений внутренних дел — если участок московский, то и сотрудник из Москвы, на подмосковных — из области и так далее. Естественно, все контакты мы передали коллегам из МВД, они готовы. Как на московских, так и на загородных участках будут стоять рамки. Безопасность будет обеспечена в полном объеме.

— Некоторые скептики считают, что в виду отсутствия КОИБов на загородных участках, там будут вбросы. Как вы можете прокомментировать такие заявления? © РИА Новости / Евгений Одиноков "Без хайпа": в ОП РФ рассказали о подготовке к единому дню голосования

— Это совершенно бессмысленные разговоры. Я бы их отнес к категории фантастики, потому что везде будет видеонаблюдение, по две камеры. Мы проверяли, в этом модульном здании просто нет непросматриваемых мест. Наши стационарные ящики для голосования стоят под камерой. Сами ящики прозрачные — что-нибудь бросить туда просто невозможно.

Кроме того, будут наблюдатели. Теоретически и потенциально их может быть до десяти человек — пять от зарегистрированных кандидатов, четыре от партий, которые выдвинули зарегистрированных кандидатов и по одному наблюдателю может быть на каждом участке от общественной палаты Москвы. Помимо них могут присутствовать и кандидаты, их доверенные лица, журналисты, члены комиссий с правом совещательного голоса. Поэтому говорить о том, что можно что-то сделать нечестное в присутствии такого количества наблюдателей и под камерами, просто бессмысленно.

— Ранее много вопросов вызывало голосование на дому. Какой процент избирателей голосует на дому? Будут ли при этом присутствовать наблюдатели?

— Спрогнозировать здесь что-то сложно, но социальные службы нам говорили, что около 130 тысяч москвичей прикованы к дому. Конечно, они имеют право принять участие в выборах. Естественно, что всем, кто пожелает это сделать, мы такую возможность предоставим, но с соблюдением гласности.

При надомном голосовании, разумеется, будут присутствовать наблюдатели. Также не менее двух членов избирательных комиссий должны проводить такое голосование. Кроме того, если пожелают доверенные лица, члены комиссий с правом совещательного голоса могут присутствовать при надомном голосовании.

Пока кандидаты не заявили, будут ли от них наблюдатели и сколько их будет. Но наблюдатели должны быть назначены не позднее 5 сентября.

— Поступают ли в Мосгоризбирком жалобы на агитацию? Если да, то насколько их много или мало в сравнении с прошлыми выборами? От кого чаще всего приходят жалобы? Какого характера? Есть ли жалобы от самих кандидатов?

— Было около 35-40 жалоб на кандидата Балакина, на его агитацию. К нам обращались жители Москвы из разных районов и округов, но писали одно и то же, что варварски наклеили агитационные листовки Балакина на информационных стендах, в подъезде без согласия собственников. Они просили принять меры. Мы меры приняли и объявили предупреждение кандидату.

Каких-то серьезных жалоб не было. Сами кандидаты тоже не жаловались. Единственное, кандидат Дегтярев обжаловал наше решение о регистрации Балакина, он не согласился с этим. Закон ему такое право дает, но суд принял сторону Балакина в данном случае и признал наше решение законным.

Выборы еще не наступили, избирательная кампания продолжается, но мы надеемся, что не будет каких-то серьезных поводов для жалоб.

— Уже известно, что впервые голосующим будут выдавать билеты на концерты. Будут ли еще какие-то подарки выдаваться избирателям? Не опасаетесь ли вы, что такие билеты могут воспринять как подкуп избирателей?

— Билеты на концерты будут раздавать впервые голосующим до 30 лет. Мы рассчитываем, что до 60 тысяч человек смогут посетить эти концерты. Подкупом это ни в коем случае не может восприниматься, потому что подкуп подразумевает действия в пользу конкретного кандидата или конкретной партии. В данном случае инициатива идет от нас, концерт организовываем мы и делаем это в интересах всех москвичей, направлены они на повышение интереса, осознанность волеизъявления. Любой молодой избиратель в независимости от своих взглядов вправе получить билет. Поэтому никакого подкупа здесь близко нет.

Также если говорить о подарках, то я упоминал, что много информационных материалов выпустили, в том числе молодежных, например, наклейки на телефон. Также мы раздаем посвященные выборам наклейки на банки для консервации.

Для того, чтобы создать атмосферу праздника, не нужно прилагать огромных усилий, потому что выборы совпадают с Днем города. Большинство избирательных участков тоже находятся в городе. Естественно, что оформление будет праздничное. Думаю, где-то будет музыка.

Украшение участковых комиссий находится в ведении органов исполнительной власти. Законом предусмотрено, что они должны оказывать содействие избирательным комиссиям, в том числе предоставлять помещения и предпринимать действия по их оформлению.

— Какова вероятность того, что на выборах мэра будет второй тур? Средства в каком объеме на это зарезервированы? В случае если второго тура не будет, что станет с этими деньгами?

— Мы готовы ко всему. Законодательство такое предусматривает. Я напомню, что в соответствии с законом, если ни один их кандидатов по итогам голосования не получит более 50%, то назначается второй тур через две недели. В этот тур в бюллетень включается первые два кандидата, которые набрали наибольшее количество голосов в первом туре.

Деньги под это зарезервированы. Если второго тура не будет, то эти деньги будут возвращены в бюджет города.

— Как вы оцениваете избирательную кампанию по выборам мэра? Насколько яркой, интересной и хорошо организованной она является, на ваш профессиональный взгляд? Будете ли смотреть дебаты кандидатов?

— Я не могу сказать, что эта избирательная кампания скучная. Острых ситуаций хватает. Достаточно вспомнить шоумена Никиту Джигурду с музыкантом Пауком. Паук утверждал, что собрал подписи избирателей, прошел муниципальный фильтр и собрался идти в Мосгоризбирком, но к нему в предвыборный штаб якобы ворвался Джигурда, облил все бензином и поджег. Поэтому Паук просил зарегистрировать его как погорельца.

Во-вторых, история с Балакиным. Сначала он выдвинулся, представил документы для регистрации, потом трое депутатов заявили, что просят не учитывать их подписи. Мы отказали ему в регистрации, Балакин это решение обжаловал. Суд его восстановил. Потом с этим не согласился Дегтярев.

Я все-таки считаю, хорошо, что все участники избирательного процесса конструктивно относятся к организации выборов и своему участию в них, осознают свою гражданскую ответственность перед городом и обществом. Это играет положительную роль.

— Неоднократно общественные наблюдатели и некоторые политики говорили про Кодекс избирателя. Как вы считаете, нужен ли он? Поможет ли он избирателям и кандидатам не путаться в законодательстве и соблюдать политическую этику?

— У нас есть методические материалы. Их, конечно, сложно назвать кодексом, потому что применительно к каждым выборам издаются свои с учетом специфики выборов.

Но на мой взгляд, наверное, нужно упрощать законодательство, чтобы оно было понятнее всем участникам избирательного процесса, в том числе и людям. Например, можно упростить протокол, в котором есть много цифр, но они есть и в других документах.

Мы можем это инициировать, у нас есть право законодательной инициативы, и мы это делаем в части нашей компетенции в Москве.

— Глава ЦИК РФ Элла Памфилова уже говорила о том, что сентябрь — неудобное время для проведения выборов. А вы как считаете, согласны ли с ее мнением? Если да, то в какое время, на ваш взгляд, лучше проводить выборы как для избирателей, так и для кандидатов?

— Мы относимся к этому исключительно положительно. Мы понимаем, что страна большая, может быть где-то сентябрь — хорошее время для выборов, но в Москве — не очень.

Но трудно сказать, какая дата была бы наиболее удачной. Это нужно обсуждать. Мне лично нравилось, когда выборы проходили в декабре, то есть в сентябре их назначили, люди из отпусков вернулись и начинается работа. Это хорошее работоспособное время. Поэтому мы Эллу Александровну в этом плане очень поддерживаем и полностью согласны.

— Могли бы вы поделиться своим мнением относительно муниципального фильтра. Как вы считаете, нужен ли он? Не считаете ли вы его устаревшей нормой? © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк ОП Москвы сформирует корпус наблюдателей для работы на выборах мэра столицы

— Здесь я не могу дать однозначного ответа. Сам муниципальный фильтр был предметом проверки Конституционного суда, и суд в декабре 2012 года решил, что такая норма имеет право на существование. Но эта норма не должна применяться в ущерб демократии. Она не должна использоваться таким образом, чтобы устранять каких-то участников выборов.

В то же время эта норма, как суд указал в своем постановлении, направлена на то, чтобы исключить из предвыборной гонки тех кандидатов, которые заблаговременно не пользуются поддержкой населения.

Возможно, стоит пересмотреть муниципальный фильтр в каком-либо виде. Но в любом случае хочу отметить, что в Москве значение этого фильтра самое минимальное, которое возможно с точки зрения закона.