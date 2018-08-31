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Интервью

Депутат сейма: новые направления не заменили Польше российский рынок

(обновлено: 12:03 31.08.2018)
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© AFP 2018 / Wojtek RadwanskiГлава Союза польских садоводов, депутат сейма Мирослав МалишевскийГлава Союза польских садоводов, депутат сейма Мирослав Малишевский
© AFP 2018 / Wojtek Radwanski

Польские производители яблок лишились своего крупнейшего экспортного рынка — российского — четыре года назад, когда в ответ на западные санкции Россия ввела свое продовольственное эмбарго. О том, куда теперь и по каким ценам продают свою продукцию польские садоводы, о видах на урожай текущего года РИА Новости рассказал глава Союза польских садоводов, депутат сейма Мирослав Малишевский.

— Каковы в этом сезоне прогнозы на урожай? Много ли яблок соберут польские садоводы?

— В текущем году в Польше будет собрано намного больше яблок, чем в минувшем. В прошлом году весной наблюдались заморозки, были повреждены завязи и урожай получился значительно ниже. В этом году мы прогнозируем, что урожай яблок может превысить четыре миллиона тонн. Это хороший, высокий урожай, который превысит прошлогодний.

— Нельзя не порадоваться за хороший урожай, но удастся ли его весь продать?

Выращивание риса в Краснодарском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В Польше отметили, что Россия становится огромным производителем продуктов

— Продать-то мы, конечно, продадим, потому что спрос в мире есть как на свежее яблоко, так и на яблочный сок. Но здорово было бы еще и получить хорошие цены на свою продукцию.

Проблема состоит в том, что в данный момент мы видим очень низкие цены. Это может плохо отразится на экономической ситуации в отрасли. Цены будут еще ниже, чем в прошлом году. В прошлом году цены были достаточно высокие потому, что был низкий урожай и не только в Польше, а и в других европейских странах. В этом году цены, конечно, упадут. Они уже низкие. Сейчас уже цены ниже примерно наполовину, чем в этот же период прошлого года.

— Цены так и не вернулись на прошлый уровень из-за потери российского рынка?

— Мы по-прежнему сожалеем о том, что не можем торговать с Российской Федерацией и экспортировать свою продукцию в Россию. Это был рынок, на котором мы всегда продавали большое количество яблок. Теперь отсутствие этой возможности спровоцировало ситуацию, когда цены на хорошие, качественные, свежие яблоки находятся на неудовлетворительном уровне.

Мы активно ищем новые рынки, в том числе работаем с Китаем, Вьетнамом, Саудовской Аравией, Египтом. Там мы продаем большое количество яблок, но в Польше мы имеем огромное производство этих фруктов и эти рынки пока не в состоянии заменить российский рынок. Этой ситуаций пользуются польские производители соков и концентратов. Конечно же, они резко снизили закупочные цены.

—  Раз цены на яблоки такие низкие, почему производители не перепрофилируются?

— Речь идет о хозяйствах, много лет выращивающих фрукты. Яблоня, как мы знаем, это многолетнее растение, и не так легко изменить свой профиль на какой-либо иной. Да и другая продукция, кроме яблок, тоже не доходная по тем же самым причинам. Так что садовники, которые десятки лет выращивают яблоки, не начнут резко выращивать что-то другое.

© AFP 2018 / Janek SkarzynskiСбор яблок. Польша
© AFP 2018 / Janek Skarzynski
Сбор яблок. Польша

— С другой стороны, низкие цены и высокий урожай могут дать возможность выйти на новые рынки.

— Это будет год низких цен, и польские яблоки наверняка будут экспортироваться во многие страны Европы и мира, потому что будут дешевыми. Жаль, что в Россию мы не можем поставлять. Конечно, садовников это не удовлетворяет, садовники хотели бы, чтобы цены были выше, но мы не в состоянии что-то сделать.

Но мы уже видим сигналы, имеем такую информацию, что в Китае урожай будет намного ниже, чем в прошлом году. Это подтвердили эксперты в ходе недавней конференции Prognosfruit в Варшаве. Там присутствовали лучшие эксперты, и они подтвердили прогнозы о том, что в Китае урожай будет ниже до 30% по сравнению с прошлым годом.

Это открывает пространство, определенные возможности для польских яблок. Похоже на то, что Китай не будет экспортировать большое количество яблок и сока и даже, наоборот, могут покупать яблоки.

— Неурожай в Китае может увеличить объем поставок в Россию из Белоруссии?

Флаги России и ЕС на набережной Ниццы
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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— В прошлом году Россия должна была искать альтернативных поставщиков яблок, раз нельзя импортировать непосредственно из Польши. Мы знаем, что поставщиками были Китай, Белоруссия. В то же время в этом сезоне боюсь, что Россия не сможет покупать яблоки в Китае, так как у них будет плохой урожай и они не будут его экспортировать.

Таким образом, Россия будет искать возможность купить яблоки в других регионах. И, возможно, закупки в Белоруссии станут еще больше.

 

 

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