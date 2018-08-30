Пивоваров: "Идея города будущего — подготовить детей к меняющемуся миру"

Город профессий "КидБург" ждут серьезные перемены — трансформация в ГОРОД БУДУЩЕГО. О грядущих преобразованиях и профессиях завтрашнего дня, о полезных вневременных качествах для успешной жизни, а также о большом подарке КидБурга всем первоклассникам к 1 сентября корреспондент РИА Новости Карина Ивашко поговорила с генеральным директором компании Максимилианом Пивоваровым.

— Из "города профессий" — в "город будущего"… Что подвигло вашу команду на преобразования, и на чем основана новая концепция развития проекта?

— Мы были первыми на рынке с проектом "Город профессий" и хотим сохранить за собой пальму первенства. А для этого необходим переход на другой уровень развития. Идея нашей новой концепции основана на том, что дети, взрослея, примеряют на себя социальные роли. Игра в профессии, в персонажей, в супергероев — все это поиск себя самого в социуме. Это естественная потребность ребенка, и как раз для этого был создан КидБург — для обучения и мягкой профориентации через игру. Но за то время, что существует проект, общество успело измениться. Все меньше важна роль отраслевых навыков для ребенка будущего. Не так важно научить его работать с компьютером, с новой технологией — рано или поздно его этому научат. А вот что нужно развивать сызмальства, это качества. Их еще называют soft skills — гибкие надотраслевые навыки: ответственность, коммуникативность, лидерство — этих навыков много. Мы для себя выделили шесть — 6С, по английской методологии: сотрудничество, креативность, критическое мышление, усвоение информации, общение, уверенность. Системно никто эти навыки не развивает, а их нужно развивать именно в детстве. Если ты в юные годы не научился брать на себя ответственность за свои поступки, вряд ли научишься этому в сорок лет.

— Мне кажется, школа эти качества развивает…

— Отчасти да. Но у школы есть система оценок, и оценки ставятся отнюдь не за навыки, а за знание предмета. Более того, сейчас важно сдать ЕГЭ и не важно, что у тебя в аттестате. Ученикам не ставят отметки за креативность или критическое мышление. И учитель на родительском собрании не говорит: "У вашего ребенка очень хорошие коммуникативные навыки".

— Говорит! Я хожу на родительские собрания.

— Значит, вам очень повезло. А я вот с другим сталкиваюсь. Сейчас ориентация на ЕГЭ, а не на развитие жизненных навыков. А мы хотим помогать родителям осознанно развивать качества ребенка. Это тоже игра, и она строится через простые задания. Не все мамы понимают, что над качествами нужно работать — они не появятся сами собой. Либо ребенок копирует вас и повторяет генный код, либо его формирует иное окружение. Глубинная идея города будущего — это подготовка детей к изменчивому миру. Не к профессиям будущего — мы все равно их не угадаем, а к переменам. Мы хотим, чтобы ребенка не пугало, что в 35-40 лет ему, возможно, придется сменить профессию.

© Фото : ГК "Кидбург" Новые профессии в ГОРОДЕ БУДУЩЕГО: без виртуальной реальности никуда! © Фото : ГК "Кидбург" Новые профессии в ГОРОДЕ БУДУЩЕГО: без виртуальной реальности никуда!

— То есть ваш город будущего — это меняющийся мир…

— Верно. Но стабильность в меняющемся мире гарантируют обычные человеческие качества, как и сто, и двести лет назад.

— С концепцией понятно. Но, вероятно, ожидается и внешняя трансформация КидБурга…

— Смотрите, в игротеках мы создаем минимальный набор атрибутов для того, чтобы ребенок верил, что он полицейский или врач. Надо халат надеть или жилет, и мы понимаем, что это игра, и ребенок понимает. Соответственно, нельзя сказать: мы развиваем с тобой жизненные навыки для будущего, но играть будем в обычного почтальона. Конечно, будет новая атрибутика, декорации, новые технологии, чтобы ребенок поверил, что это ориентировано на будущее. Часть игротек мы уже меняем.

— Например…

— Например, "Вертикальная ферма". Число жителей на планете растет, нужно эффективно использовать ценнейший ресурс — пресную воду. Это можно сделать, правильно питая каждое растение, правильно освещая его, и тогда мы получим максимальный урожай. Ребенок будет в это играть, а мы — развивать у него бережливое отношение к ресурсам, инициировать проектную работу.

Другой пример — CRAFT-фабрика. Сценарий такой: технологии производства становятся мелкосерийными, штучными, их меняют под ваш заказ. То есть вы его оформили, и уже под него запускается процесс производства. Мы делаем из игротеки "Школа искусств" CRAFT-фабрику и знакомим детей с новыми технологиями производства. Ребенок может прийти и выполнить тот или иной заказ, используя современные инструменты, — фрезеры лазерные, 3D-принтеры, 3D-ручки. Мы оснастим игротеку так, как дети представляют себе производство будущего. Здесь же ребенок будет обучаться проектной работе, умению выполнить заказ клиента, клиентоориентированности. Новых игротек будет довольно много, например, "Мультимедийный портал" или "Игротека виртуальных путешествий", и еще больше — новых профессий.

— Сами их придумали?

— Позаимствовали у проекта "Атлас-100". Это атлас новых профессий, который разработало Агентство стратегических инициатив. На самом деле, никто не знает, как их назовут, но ребята придумали интересно: дизайнер виртуальных средств, персональный коучер виртуальных пространств…

— И виртуальная реальность будет?

— Да! Например, профессии "виртуальный океанолог" будут обучать в пространстве виртуальной реальности, где ребенок будто бы попадет в подводный мир и сможет создать своих животных. Нарисует их на бумаге, отсканирует, и эти существа будут жить в виртуальном океане. Таких идей несколько — изменения коснутся тридцати процентов игротек. Мы начинаем менять их точечно, будем смотреть, как воспринимают это дети, родители, а дальше уже начнем тиражировать на площадках КидБурга по стране.

© Фото : ГК "Кидбург" Виртуальный океанолог может создать своих животных для подводного мира © Фото : ГК "Кидбург" Виртуальный океанолог может создать своих животных для подводного мира

— Скорее, родителю — ребенок быстрее поймет. Я смотрю по своим детям — десятилетнему сыну и шестилетней дочери — они воспринимают англоязычную лексику намного проще, чем, к примеру, жена, и легче жонглируют этими понятиями. Так что профессии будущего у нас непременно будут, а существующие мы, кстати, разложили по английской методологии 6С. То есть для каждого задания прописали, какие конкретно качества развиваются при его выполнении.

— Значит, дети или родители смогут выбирать навыки, а не игротеки?

— Этот вопрос будет решаться с двух сторон: либо ребенок идет в игротеку, а потом смотрит в мобильном приложении, какие качества у него, скажем так, улучшились, либо уже целенаправленно развивает в себе то или иное качество. Для этого мы предлагаем ему миссию из нескольких заданий.

Мы решили оседлать онлайн

— Это уж прям для очень мотивированных детей. А если ребенку интересно просто увидеть, потрогать, попробовать?

— Вот вам и подход с двух сторон. Сначала он пробует, а потом видит, как это отражается в его мобильном приложении. Смотрите (показывает в телефоне — ред.), я один раз позанимался в игротеке, и мои качества оценили в баллах: вот сотрудничество, вот рассудительность… Ребенок это видит и думает: "Почему у меня это качество растет, а это — нет? А что сделать, чтобы росло?". Он начинает анализировать и выбирает игротеки под нужные качества.

— Это для детей лет от десяти?

— Мы проводили фокус-группы, тестировали детей, и оказалось, что с шести лет это уже работает. Здесь же максимально все геймифицировано, как в компьютерной игре, где у персонажей свой профиль, свои качества. Но в данном случае у ребенка один персонаж — его Альтер эго, он сам, но только в онлайн-мире. И он может сравнить себя с другими детьми и даже участвовать в рейтингах достижений. Это порождает у ребенка желание что-то изменить в себе, либо посоперничать. Когда мы разрабатывали это приложение — как часть города профессий будущего, мы обращались к специалистам по геймификации, геймдизайну, и сделали его интересным для самых разных детей.

— На своих детях тестировали?

— Обязательно! И сейчас один ходит — тестирует.

— Вы начали говорить о мобильном приложении и, разумеется, сразу о плюсах. Но чем хорош КидБург? Дети пришли и общаются с ровесниками, с мастерами… А нет ли минуса в том, что с мобильным приложением они опять уходят в телефон?

— Смотрите, я трясу телефон. Видите, появился монстрик? Это его рабочее название. Видите, что он сделал?.. Да, действительно, ребенок не должен ходить по КидБургу глядя в телефон. Как только он идет с включенным мобильным приложением, оно блокируется. Мы не можем остановить прогресс и поместить детей в какой-то искусственный мир — без мобильных и компьютеров. Мы не ставили перед собой задачу отказаться от онлайн. Наоборот, решили оседлать онлайн и сделать его неким компасом, помогатором ребенку в игре. Но мы учим его переключаться между гаджетом и реальностью.

© Фото : ГК "Кидбург" Игротека "Школа искусств" превратится в CRAFT-фабрику © Фото : ГК "Кидбург" Игротека "Школа искусств" превратится в CRAFT-фабрику

Есть еще одна интересная вещь: дети могут знакомиться друг с другом ближе через мобильное приложение. Но сначала им надо поиграть вместе в игротеке. Приложение это запоминает, и дальше они могут общаться онлайн, а при желании — встретиться или уже вместе прийти в КидБург. Это поможет ломать барьеры тем детям, которые общаться живьем смущаются. Кроме того, мы соединяем игроков в безопасной детской социальной сети — с контролируемым контентом и разумным соотношением "онлайн" и "офлайн". Онлайн в нашем случае — это помощь, а не замена живого общения.

Родители, кстати, будут так же, в мобильном приложении, получать информацию о том, что делает или сделал ребенок. Но чтобы получить доступ к его сведениям, ребенок должен подтвердить, что вы его родитель. Это двусторонняя аутентификация. И есть обратная связь. Кстати, вот и еще один важный момент нашей новой концепции: если раньше дети были отдельно — родители отдельно, то сейчас мы предлагаем родителям тоже участвовать в игре — на равных с детьми.

Знаете, есть такие задания, где дети могут проявить себя даже лучше родителей. Возьмем "умный дом" и задание запрограммировать его интерфейс. Скорее всего, ваши дети справятся с этим лучше вас. Зато вы сыграете с ним на равных. То есть часть игротек будет открыта для родителей — и реально, и виртуально.

— Как все эти перемены скажутся на цене посещения КидБурга?

— В лучшую сторону. Мы еще не заявляли об этом, но в мобильном приложении будет много сервисных функций, например, покупка билета или запись в игротеку. И мы введем новый тариф, который позволит по единому билету посетить, допустим, десять игротек не за день, а за два или три — как будет удобно. Вообще, преимуществ у нового КидБурга будет много: и для детей, и для партнеров, и для самого проекта.

Бонусы родителям и детям. И подарок "всем, кому семь"!

— Еще не обо всех рассказали?

— Я попробую суммировать. Во-первых, это уникальный эксперимент с объединением офлайн и онлайн-игры, где ребенок и родители видят все достижения. Во-вторых, онлайн-игра позволяет нам напрямую давать детям задания и викторины, которые они будут выполнять вне КидБурга. Например, вынести утром мусорное ведро, удивив маму. Это часть миссии, которую возложил на ребенка КидБург.

— И это будет бонусом к посещениям?

— Да. Это наше новшество. Мы тестировали его на детях разных возрастов, и 12-летние говорят: "О, круто! Я могу вернуться в КидБург! Думал, что перерос, а тут опять интересно". КидБург становится полигоном для онлайн-игры.

Есть также преимущества для партнеров, а заодно и для родителей. Предлагая детям некие миссии, мы их награждаем за счет партнера. И вам ребенок приносит карту, которую выиграл, — на сто литров топлива. Дальше уже задача партнера принять клиента и установить контакт. То есть мы выстраиваем связь между достижениями детей и бенефитами для взрослых. У нас много партнеров, и для каждого мы разрабатываем набор миссий, которые будут выполнять дети.

© Фото : ГК "Кидбург" Мотивированные кидбуржане получат специальный сертификат © Фото : ГК "Кидбург" Мотивированные кидбуржане получат специальный сертификат

— А, кстати, подростки могут рассчитывать на поощрение в виде рекомендаций или даже помощи в трудоустройстве?

— Такие договоренности у нас тоже есть. Игра рано или поздно закончится. И когда ребенок станет практически взрослым и нажмет в приложении кнопку "завершить игру", мы предоставим ему сертификат о том, что он мотивирован работать в конкретной компании. Либо это будет сертификат, подтверждающий, что он осознанно развивал в себе определенные качества.

Вообще, у нас есть проект "Моя первая работа" — мы рассказываем 14-летним ребятам, как ее найти. Это большая проблема. Как составить резюме? Как пройти собеседование? Что вообще писать в резюме подростку? У него нет никакого опыта! Он может написать только о своих качествах. И мы помогаем ему это сделать, выдавая сертификат. Мы обсуждали его содержание с работодателями, ориентированными на подростков. Сам факт того, что ребенок хочет получить такой документ, говорит о его мотивации. То есть игра завершится переводом ребенка в реальную жизнь. И делать мы это будем вместе с HeadHunter.

— Со дня на день начнется новый учебный год. У вас на сайте увидела красноречивый слоган — "Всем, кому семь". Расскажите!

— По-моему, третий год мы проводим эту акцию — всем первоклассникам дарим бесплатное посещение КидБурга во всех городах присутствия и других наших проектов (это музей-театр "Сказкин дом" в Петербурге и Москве и музей занимательной науки "ЛабиринтУм" в Петербурге) с 1 сентября по 14 октября. Раньше работали через РОНО, школы, передавая сертификаты на посещение, но очень тяжело было контролировать их получение. В этом году мы отказались от бумажных сертификатов, и теперь можно просто зайти на наш сайт — kidburg.ru, найти регистрационную форму, выбрать день и проект и прийти к нам бесплатно. Так что ждем всех первоклашек на всех площадках группы компаний "КИДБУРГ" в России!