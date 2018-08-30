Пивоваров: "Идея города будущего — подготовить детей к меняющемуся миру"

Город профессий "КидБург" ждут серьезные перемены — трансформация в ГОРОД БУДУЩЕГО. О грядущих преобразованиях и профессиях завтрашнего дня, о полезных вневременных качествах для успешной жизни, а также о большом подарке КидБурга всем первоклассникам к 1 сентября корреспондент РИА Новости Карина Ивашко поговорила с генеральным директором компании Максимилианом Пивоваровым.
— Из "города профессий" — в "город будущего"… Что подвигло вашу команду на преобразования, и на чем основана новая концепция развития проекта?
— Мы были первыми на рынке с проектом "Город профессий" и хотим сохранить за собой пальму первенства. А для этого необходим переход на другой уровень развития. Идея нашей новой концепции основана на том, что дети, взрослея, примеряют на себя социальные роли. Игра в профессии, в персонажей, в супергероев — все это поиск себя самого в социуме. Это естественная потребность ребенка, и как раз для этого был создан КидБург — для обучения и мягкой профориентации через игру. Но за то время, что существует проект, общество успело измениться. Все меньше важна роль отраслевых навыков для ребенка будущего. Не так важно научить его работать с компьютером, с новой технологией — рано или поздно его этому научат. А вот что нужно развивать сызмальства, это качества. Их еще называют soft skills — гибкие надотраслевые навыки: ответственность, коммуникативность, лидерство — этих навыков много. Мы для себя выделили шесть — 6С, по английской методологии: сотрудничество, креативность, критическое мышление, усвоение информации, общение, уверенность. Системно никто эти навыки не развивает, а их нужно развивать именно в детстве. Если ты в юные годы не научился брать на себя ответственность за свои поступки, вряд ли научишься этому в сорок лет.
— Мне кажется, школа эти качества развивает…
— Отчасти да. Но у школы есть система оценок, и оценки ставятся отнюдь не за навыки, а за знание предмета. Более того, сейчас важно сдать ЕГЭ и не важно, что у тебя в аттестате. Ученикам не ставят отметки за креативность или критическое мышление. И учитель на родительском собрании не говорит: "У вашего ребенка очень хорошие коммуникативные навыки".
— Говорит! Я хожу на родительские собрания.
— Значит, вам очень повезло. А я вот с другим сталкиваюсь. Сейчас ориентация на ЕГЭ, а не на развитие жизненных навыков. А мы хотим помогать родителям осознанно развивать качества ребенка. Это тоже игра, и она строится через простые задания. Не все мамы понимают, что над качествами нужно работать — они не появятся сами собой. Либо ребенок копирует вас и повторяет генный код, либо его формирует иное окружение. Глубинная идея города будущего — это подготовка детей к изменчивому миру. Не к профессиям будущего — мы все равно их не угадаем, а к переменам. Мы хотим, чтобы ребенка не пугало, что в 35-40 лет ему, возможно, придется сменить профессию.
— То есть ваш город будущего — это меняющийся мир…
— Верно. Но стабильность в меняющемся мире гарантируют обычные человеческие качества, как и сто, и двести лет назад.
— С концепцией понятно. Но, вероятно, ожидается и внешняя трансформация КидБурга…
— Смотрите, в игротеках мы создаем минимальный набор атрибутов для того, чтобы ребенок верил, что он полицейский или врач. Надо халат надеть или жилет, и мы понимаем, что это игра, и ребенок понимает. Соответственно, нельзя сказать: мы развиваем с тобой жизненные навыки для будущего, но играть будем в обычного почтальона. Конечно, будет новая атрибутика, декорации, новые технологии, чтобы ребенок поверил, что это ориентировано на будущее. Часть игротек мы уже меняем.
— Например…
— Например, "Вертикальная ферма". Число жителей на планете растет, нужно эффективно использовать ценнейший ресурс — пресную воду. Это можно сделать, правильно питая каждое растение, правильно освещая его, и тогда мы получим максимальный урожай. Ребенок будет в это играть, а мы — развивать у него бережливое отношение к ресурсам, инициировать проектную работу.
— Сами их придумали?
— Позаимствовали у проекта "Атлас-100". Это атлас новых профессий, который разработало Агентство стратегических инициатив. На самом деле, никто не знает, как их назовут, но ребята придумали интересно: дизайнер виртуальных средств, персональный коучер виртуальных пространств…
— И виртуальная реальность будет?
— Да! Например, профессии "виртуальный океанолог" будут обучать в пространстве виртуальной реальности, где ребенок будто бы попадет в подводный мир и сможет создать своих животных. Нарисует их на бумаге, отсканирует, и эти существа будут жить в виртуальном океане. Таких идей несколько — изменения коснутся тридцати процентов игротек. Мы начинаем менять их точечно, будем смотреть, как воспринимают это дети, родители, а дальше уже начнем тиражировать на площадках КидБурга по стране.
— Скорее, родителю — ребенок быстрее поймет. Я смотрю по своим детям — десятилетнему сыну и шестилетней дочери — они воспринимают англоязычную лексику намного проще, чем, к примеру, жена, и легче жонглируют этими понятиями. Так что профессии будущего у нас непременно будут, а существующие мы, кстати, разложили по английской методологии 6С. То есть для каждого задания прописали, какие конкретно качества развиваются при его выполнении.
— Значит, дети или родители смогут выбирать навыки, а не игротеки?
— Этот вопрос будет решаться с двух сторон: либо ребенок идет в игротеку, а потом смотрит в мобильном приложении, какие качества у него, скажем так, улучшились, либо уже целенаправленно развивает в себе то или иное качество. Для этого мы предлагаем ему миссию из нескольких заданий.
Мы решили оседлать онлайн
— Это уж прям для очень мотивированных детей. А если ребенку интересно просто увидеть, потрогать, попробовать?
— Вот вам и подход с двух сторон. Сначала он пробует, а потом видит, как это отражается в его мобильном приложении. Смотрите (показывает в телефоне — ред.), я один раз позанимался в игротеке, и мои качества оценили в баллах: вот сотрудничество, вот рассудительность… Ребенок это видит и думает: "Почему у меня это качество растет, а это — нет? А что сделать, чтобы росло?". Он начинает анализировать и выбирает игротеки под нужные качества.
— Это для детей лет от десяти?
— Мы проводили фокус-группы, тестировали детей, и оказалось, что с шести лет это уже работает. Здесь же максимально все геймифицировано, как в компьютерной игре, где у персонажей свой профиль, свои качества. Но в данном случае у ребенка один персонаж — его Альтер эго, он сам, но только в онлайн-мире. И он может сравнить себя с другими детьми и даже участвовать в рейтингах достижений. Это порождает у ребенка желание что-то изменить в себе, либо посоперничать. Когда мы разрабатывали это приложение — как часть города профессий будущего, мы обращались к специалистам по геймификации, геймдизайну, и сделали его интересным для самых разных детей.
— На своих детях тестировали?
— Обязательно! И сейчас один ходит — тестирует.
— Вы начали говорить о мобильном приложении и, разумеется, сразу о плюсах. Но чем хорош КидБург? Дети пришли и общаются с ровесниками, с мастерами… А нет ли минуса в том, что с мобильным приложением они опять уходят в телефон?
— Смотрите, я трясу телефон. Видите, появился монстрик? Это его рабочее название. Видите, что он сделал?.. Да, действительно, ребенок не должен ходить по КидБургу глядя в телефон. Как только он идет с включенным мобильным приложением, оно блокируется. Мы не можем остановить прогресс и поместить детей в какой-то искусственный мир — без мобильных и компьютеров. Мы не ставили перед собой задачу отказаться от онлайн. Наоборот, решили оседлать онлайн и сделать его неким компасом, помогатором ребенку в игре. Но мы учим его переключаться между гаджетом и реальностью.
Есть еще одна интересная вещь: дети могут знакомиться друг с другом ближе через мобильное приложение. Но сначала им надо поиграть вместе в игротеке. Приложение это запоминает, и дальше они могут общаться онлайн, а при желании — встретиться или уже вместе прийти в КидБург. Это поможет ломать барьеры тем детям, которые общаться живьем смущаются. Кроме того, мы соединяем игроков в безопасной детской социальной сети — с контролируемым контентом и разумным соотношением "онлайн" и "офлайн". Онлайн в нашем случае — это помощь, а не замена живого общения.
Знаете, есть такие задания, где дети могут проявить себя даже лучше родителей. Возьмем "умный дом" и задание запрограммировать его интерфейс. Скорее всего, ваши дети справятся с этим лучше вас. Зато вы сыграете с ним на равных. То есть часть игротек будет открыта для родителей — и реально, и виртуально.
— Как все эти перемены скажутся на цене посещения КидБурга?
— В лучшую сторону. Мы еще не заявляли об этом, но в мобильном приложении будет много сервисных функций, например, покупка билета или запись в игротеку. И мы введем новый тариф, который позволит по единому билету посетить, допустим, десять игротек не за день, а за два или три — как будет удобно. Вообще, преимуществ у нового КидБурга будет много: и для детей, и для партнеров, и для самого проекта.
Бонусы родителям и детям. И подарок "всем, кому семь"!
— Еще не обо всех рассказали?
— Я попробую суммировать. Во-первых, это уникальный эксперимент с объединением офлайн и онлайн-игры, где ребенок и родители видят все достижения. Во-вторых, онлайн-игра позволяет нам напрямую давать детям задания и викторины, которые они будут выполнять вне КидБурга. Например, вынести утром мусорное ведро, удивив маму. Это часть миссии, которую возложил на ребенка КидБург.
— И это будет бонусом к посещениям?
— Да. Это наше новшество. Мы тестировали его на детях разных возрастов, и 12-летние говорят: "О, круто! Я могу вернуться в КидБург! Думал, что перерос, а тут опять интересно". КидБург становится полигоном для онлайн-игры.
Есть также преимущества для партнеров, а заодно и для родителей. Предлагая детям некие миссии, мы их награждаем за счет партнера. И вам ребенок приносит карту, которую выиграл, — на сто литров топлива. Дальше уже задача партнера принять клиента и установить контакт. То есть мы выстраиваем связь между достижениями детей и бенефитами для взрослых. У нас много партнеров, и для каждого мы разрабатываем набор миссий, которые будут выполнять дети.
— А, кстати, подростки могут рассчитывать на поощрение в виде рекомендаций или даже помощи в трудоустройстве?
— Такие договоренности у нас тоже есть. Игра рано или поздно закончится. И когда ребенок станет практически взрослым и нажмет в приложении кнопку "завершить игру", мы предоставим ему сертификат о том, что он мотивирован работать в конкретной компании. Либо это будет сертификат, подтверждающий, что он осознанно развивал в себе определенные качества.
— Со дня на день начнется новый учебный год. У вас на сайте увидела красноречивый слоган — "Всем, кому семь". Расскажите!
— По-моему, третий год мы проводим эту акцию — всем первоклассникам дарим бесплатное посещение КидБурга во всех городах присутствия и других наших проектов (это музей-театр "Сказкин дом" в Петербурге и Москве и музей занимательной науки "ЛабиринтУм" в Петербурге) с 1 сентября по 14 октября. Раньше работали через РОНО, школы, передавая сертификаты на посещение, но очень тяжело было контролировать их получение. В этом году мы отказались от бумажных сертификатов, и теперь можно просто зайти на наш сайт — kidburg.ru, найти регистрационную форму, выбрать день и проект и прийти к нам бесплатно. Так что ждем всех первоклашек на всех площадках группы компаний "КИДБУРГ" в России!