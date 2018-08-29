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Интервью

Сергей Малышев: Промсвязьбанк не будет только банком для оборонки

(обновлено: 11:04 29.08.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВывеска отделения Промсвязьбанка в МосквеВывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Промсвязьбанк с конца прошлого года пережил ряд перемен. Сначала  Банк России взял его на санацию, затем власти РФ поставили перед ним задачу стать опорой для оборонной отрасли, и теперь банк вместе с традиционным обслуживанием выполняет операции по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Какие задачи стоят перед банком, как турбулентный период повлиял на вкладчиков, и как банк рассчитывает привлекать зарплатных клиентов из сферы ОПК, рассказал  в интервью РИА Новости руководитель розничного блока и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергей Малышев.

— Весной этого года вы возглавили блок розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка. Какие задачи стоят перед вами?

— Перед нашим банком стоят две первостепенных задачи. Во-первых, это сохранение и развитие текущего бизнеса, взаимоотношений с нашими традиционными клиентами. Во-вторых, появилось новое направление, с которым мы будем иметь дело, — это работа с ОПК, так как мы стали опорным банком для оборонных предприятий и для военнослужащих. Однако мы строим универсальный банк, поэтому моя задача — это найти баланс между двумя направлениями.

Сегодня у Промсвязьбанка 2,5 миллиона клиентов-физлиц — это крупный системно значимый банк, который присутствует в 55 регионах России. В течение следующих пяти лет клиентская база банка вырастет примерно вдвое, причем как за счет традиционных клиентов, так и за счет клиентов сегмента ОПК, Минобороны РФ и силовых ведомств. Конечно, наиболее динамичным рост будет за счет ОПК, мы планируем занять лидирующие позиции в этом сегменте, не забывая при этом о традиционном рыночном бизнесе.

— Промсвязьбанк теперь опорный банк для обслуживания гособоронзаказа. Пришлось ли в связи с новой ролью банка менять команду розничного блока?

— Нам удалось сохранить костяк специалистов. При этом сейчас происходят точечные усиления розничного блока с учетом нашей новой функции, поэтому мы пригласили ряд коллег с большим пониманием сектора ОПК. Второе направление, где мы также усиливаемся, — это цифровой бизнес. Мы привлекли профессионалов с опытом работы не только в банке, но и в IT, компаниях-лидерах интернет индустрии.

— Как изменился розничный портфель Промсвязьбанка после трансформации кредитной организации в спецбанк для ОПК? Как изменился депозитный портфель с начала года по сравнению с прошлым?

— Турбулентные истории практически не повлияли на нас с точки зрения размера портфеля. Более того, с начала года мы примерно на 10 миллиардов рублей приросли по активам. Мы перевалили за 100 миллиардов рублей и планируем продолжить активно наращивать портфель. По депозитам мы растем быстрее рынка: с начала года на 7%.

— В конце прошлого года Промсвязьбанк испытывал существенный отток вкладчиков из-за негативного информационного фона. После этого эти вкладчики вернулись или были замещены другими?

— Действительно, была часть клиентов, которые волновались по поводу происходившего с банком. Однако я не могу сказать, что мы потеряли большое количество вкладчиков. У нас хорошие партнерские отношения с клиентами, к тому же мы проводили большую разъяснительную работу. На самом деле, часть людей, которые уходили, достаточно быстро возвращались.

— Какими темпами развивается ипотека в банке? Какие планы?

Вывеска Сбербанка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эксперты назвали банки-лидеры по рефинансированию ипотеки

— Ипотека развивается очень динамично. С 1 августа оформить ипотеку в банке можно в любом городе нашего присутствия, до этого было не так. Консультацию по ипотеке можно получить в любом нашем офисе, это тоже недавнее нововведение. За июль выдачи ипотечных кредитов составили почти 1,7 миллиарда. Это почти вдвое больше, чем в начале года.

В дальнейшем мы планируем наращивать объемы по ипотеке. Одно из приоритетных направлений — военная ипотека, и тут наибольший интерес вызывает даже не первичная ипотека, а рефинансирование.

Мы запустили "Военную ипотеку" с конца июня, ставки кредитам на новую квартиру или рефинансирование уже обслуживаемого кредита составляют 8,9% годовых. Не секрет, что раньше военную ипотеку выдавали под 12-13% годовых. При рефинансировании военные могут сэкономить до 500 тысяч рублей за счет более раннего погашения и пересмотра ставки. Военнослужащие позитивно воспринимают эту возможность. Вообще, рефинансирование пользуется все большей популярностью, думаю, что как минимум половина наших выдач по ипотеке будет приходиться на рефинансирование.

— Если говорить о розничном бизнесе, на какую группу клиентов ориентируется банк?

— Мы всегда были сильны в сегменте "средний класс" и "состоятельные клиенты", в большинстве своем это городские жители. Сейчас мы выходим на новый сегмент — ОПК, Минобороны и силовые ведомства, федеральные службы. По своим базовым потребностям гражданские группы и негражданские не очень сильно отличаются, все они хотят доступности  и качества банковской инфраструктуры.

— Как вы привлекаете зарплатных клиентов из числа силовиков?

— "Обязаловки" нет, мы против зарплатного рабства. Сейчас идут базовые договоренности. Мы приходим к клиентам, делаем презентации. По нашим зарплатным картам действует кэшбэк и одновременно начисление процентов на остаток по счету, бесплатное снятие в любых банкоматах, а также другие сервисы.

—  Будет ли банк наращивать количество отделений или наоборот сокращать?

— У нас сейчас почти 300 отделений, согласно нашей стратегии, их число удвоится в перспективе пяти лет, это будут отделения небольшого формата. Но расширение сети не значит только наращивание количества офисов.
Вместо того, чтобы инвестировать в большую сеть, мы предпочитаем вкладывать в развитие мобильного банка и в "последнюю милю", в сотрудников, которые приедут, проконсультируют и привезут заказанный продукт. При этом мы готовы открывать отделения в военных городках, на заводах. Мы абсолютно точно зайдем в несколько городов, где нас пока не было. Работа с ОПК позволяет нам выйти в новые регионы, но мы всегда смотрим, чтобы в этом регионе была хорошая база традиционных клиентов.

— Что банк планирует делать в цифровом направлении? Какой процент услуг ПСБ сейчас предоставляет онлайн, планируете ли развивать это направление?

Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Промсвязьбанке заявили о новом качестве работы с предприятиями ОПК

— Уже сейчас в цифровых каналах можно сделать все то же, что можно сделать в офисе. У нас уже более 80 тысяч получателей платежей (ЖКХ, детские сады, налоги, штрафы и прочее), и мы хотим где-то в ближайшие год-два выйти на цифру 100 тысяч.

Часто мы видим, что клиенты снимают деньги в одном банке, кладут в другой и через него платят. Мы эту историю хотим закрыть. Развитие платежной инфраструктуры для нас одно из ключевых направлений. Важный фактор — это также пользование онлайн-услугами. Для этого нужно людей образовывать. Это большая образовательная функция, мы ей тоже будем заниматься.

Например, сейчас у нас реализуется программа финансовой грамотности для военнослужащих. Мы рассказываем, как правильно строить собственные финансы, планировать бюджет, пользоваться банковскими продуктами и сервисами.

 

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