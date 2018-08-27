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Интервью

Грег Вулф: бизнес Аляски нацелен на развитие взаимодействия с Россией

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© AP Photo / Rashah McChesneyРанее туманное утро в гавани Аврора в Джуно, АляскаРанее туманное утро в гавани Аврора в Джуно, Аляска
© AP Photo / Rashah McChesney

Вашингтон с тревогой относится к любым контактам с Россией, однако настроения в самом большом штате США завидно отличаются от столичной атмосферы. Власти и бизнес Аляски нацелены на взаимодействие и развитие связей с Дальним Востоком России. Президент Всемирного торгового центра "Аляска" Грег Вулф уверен, что в результате санкционной политики в проигрыше оказываются все стороны. По его словам, в нынешней ситуации важно найти пути для продолжения ведения бизнеса между двумя странами и возможности для этого существуют. Об этом, а также о том, какое влияние торговая война США с Китаем может оказать на Аляску, американский экономист рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Татьяне Калмыковой.

— Как бы вы охарактеризовали экономические связи между Россией и Аляской на настоящий момент?

Столица штата Аляска город Джуно. Архивное фото
© Wikipedia/Alan Wu
Аляска настроена на развитие связей с Россией, заявили в посольстве

— Уровень торговли между Аляской и Россией не велик. Если вы посмотрите на статистику, эти цифры обычно довольно маленькие. Одна из причин тому лежит на поверхности — мы являемся штатом, экспортирующим природные ресурсы. Россия также является государством, экспортирующим природные ресурсы. Когда цены на ресурсы поднимаются, российская экономика растет, и то же самое касается Аляски. Когда цены на ресурсы падают, то это оказывает схожее влияние на нас. Но то, где мы добились успеха, так это в экспорте услуг — технических и профессиональных — как то инженерия, строительство, дизайн, услуги в области нефти и газа, логистика, консалтинг по добыче (ресурсов — ред.). Это то, где задействовано большинство компаний Аляски (в России — ред.) — сектор услуг. Бизнес-связи Аляски и Дальнего Востока России начали развиваться в 1988 году с так называемого перелета дружбы. Тогда между нами появилось прямое авиасообщение. Народ Аляски и народ Дальнего Востока России встретились и смогли увидеть бизнес-возможности при совместной работе. Во время 90-х и в начале 2000-х велась кое-какая деятельность, особенно связанная с нефтью и газом. Многое было сосредоточено на Сахалине, но не все. В ходе 20-летнего периода Аляска и российский Дальний Восток проводили активное изучение совместных бизнес-возможностей.

— Что касается торговли морепродуктами, какие последствия санкций США и российских контрмер в ответ на это для этой отрасли? Сенатор Аляски заявила о потерях для бизнеса в размере 40 миллионов долларов.

— Экспорт морепродуктов — самый большой и составляет около 50% от всего экспорта Аляски. Но у нас много покупателей. Китай — крупнейший. Россия представляла для Аляски важный, но небольшой рынок сбыта морепродуктов. Глядя на картину в целом по экспорту морепродуктов, что составляет 2,5 миллиарда долларов, то 40 миллионов — это маленькая сумма. Для тех людей, которые были в этом задействованы, вероятно, это очень важно. Представители деловых кругов должны адаптироваться и подстраиваться под те действия, которые предпринимает правительство, будь они плохими или хорошими.

Берингово море. Архивное фото
© РИА Новости / В. Кудряшев
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Россия и США обсудили возможности сотрудничества в Беринговом проливе
Санкции приходят и уходят, пошлины приходят и уходят. Я в этом бизнесе 30 с лишним лет. Сейчас ведутся жесткие разговоры на федеральном уровне между Россией и США, также между правительством США и Китаем. Но чем больше мы ведем бизнес друг с другом, тем меньше вероятность подобного рода действий. Более тесные бизнес-связи, я думаю, приводят к более позитивной атмосфере. Бизнес и экономическая деятельность между двумя странами может играть роль и внести вклад в установление более хороших отношений в конечном итоге. Обычно вы не предпринимаете действий против своего лучшего покупателя. Вы стараетесь решить вопросы более благоприятным образом. Я считаю, что пошлины и санкции не приносят выгоду никому. Это проигрыш для всех. Поэтому тенденция в торговых отношениях — сократить или избавиться от пошлин вовсе. Этот тренд наблюдается и в ВТО, и в двусторонних и многосторонних соглашениях. Что касается санкций, пошлин и России, то, поскольку она не является крупным торговым партнером, нас больше беспокоит то, что произойдет между США и Китаем. С 2011 года Китай является партнером номер один для нас. То, что произойдет в этой сфере, окажет более значительное экономическое влияние на Аляску. Но наша торговля с Китаем все еще довольно крепкая. Мы обычно продаем товары, которые не являются целью введения пошлин. Мы не продаем автомобили, компьютеры, сельскохозяйственные продукты, а только морепродукты. Так что они ищут более привлекательные цели, а не природные ресурсы, которые мы главным образом экспортируем.

— Правда, что морепродукты из Аляски, которые экспортируются в Китай для переработки, являются объектом введения пошлин со стороны самих США в случае реэкспорта обратно в страну?

— Это так. Но нужно отметить несколько вещей. Значительная часть морепродуктов, которые мы экспортируем в Китай, перерабатывается и потом реэкспортируется. Иногда они поставляются обратно в США. Иногда идут в Японию и другие места помимо США. Но в связи с хорошим маркетингом и пониманием качества морепродуктов Аляски, китайцы потребляют их все больше внутри Китая. Очевидно, что индустрия морепродуктов крайне важна для Аляски, это первая статья экспорта. Мы надеемся, что если пошлины станут значительной проблемой, то найдется ее решение. Как я говорю, некоторые вещи приходят и уходят. Я уверен, что люди в Вашингтоне и в Пекине работают над этим каждый день.

— Возвращаясь к деловым связям Аляски и России, в каких областях вы видите потенциал для развития экономических и торговых отношений?

— У туризма есть огромный потенциал. В ходе заседания Российско-американского тихоокеанского форума (РАТОП) была целая панель спикеров по туризму. У нас есть прямые туры из Анкориджа в Петропавловск-Камчатский в летний период. Есть возможности для культурного туризма по обеим направлениям.

© РИА Новости / Александр ПирагисПерейти в фотобанкВид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов

Это область, у которой есть потенциал. Зачастую самый большой вызов заключается в том, что ты не знаешь, какие существуют проекты, как принять в них участие напрямую, нужен ли мне российский партнер, поэтому встречи РАТОП так важны, поскольку они соединяют не только представителей правительств, но также соединяет бизнесменов. Я думаю, в ходе следующей встречи РАТОП организаторы хотят сосредоточиться на взаимодействии между бизнесом. Это воодушевляет. РАТОП на протяжении многих лет является хорошим форумом, который соединяет представителей деловых кругов и правительств Дальнего Востока России и западного побережья США.

— И он уже идет без перерыва на протяжении 23 лет.

— Да. Санкции приходят и уходят, пошлины приходят и уходят, но бизнесмены должны продолжать работать несмотря на это.

— Атмосфера на Аляске отличается от того, как настроены люди по отношению к России в Вашингтоне?

Глава Российско-Американского тихоокеанского партнерства (РАТОП) Дерек Норберг. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российско-Американское тихоокеанское партнерство: работа во имя диалога

— Да, и мы говорили об этом в ходе заседания РАТОП. Есть небольшое сходство между людьми, которые живут на Дальнем Востоке России, и людьми, которые живут на Аляске. Аляска находится далеко от Вашингтона, и российский Дальний Восток так же находится далеко от Москвы. Мы являемся в некотором роде независимыми рубежами, хотя это и не так в действительности, но нам нравится так думать. В ходе заседания РАТОП в этом году была очень позитивная атмосфера. Несмотря на то, в каких тонах ведется диалог между федеральным правительством США и федеральным правительством России, бизнес продолжается. Один из российских представителей отметил, что на недавно прошедшей в Москве конференции самое крупное число иностранных компаний было из США. Я думаю, что те компании, которые связаны с российским рынком, просто пройдут через подъемы и падения проводимых правительствами политических курсов. Важно для обеих сторон найти пути для продолжения ведения бизнеса.

 

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