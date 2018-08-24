Олавюр Гримссон: Европе важно выстроить долгосрочные отношения с Россией

Олавюр Гримссон был президентом Исландии целых 20 лет — с 1996 по 2016 год. На этом посту он прославился на весь мир, когда в 2010 году в ходе финансового кризиса наложил вето на решение альтинга (парламента) выплатить деньги иностранным вкладчикам разорившихся банков Исландии — Гримссон вынес этот вопрос на всеобщий референдум, а население проголосовало против. Сейчас Гримссон занимается в основном делами созданного им "Арктического круга" — ежегодного мероприятия, где политики и эксперты обсуждают проблемы Арктики. Гримссон ответил на вопросы РИА Новости об отношениях Исландии с Россией и о планах "Арктического круга".

— В этом году Россия и Исландия отмечают 75-летие дипломатических отношений. Как отношения с Россией воспринимают в Исландии?

— Отношения между Исландией и Россией на протяжении всего периода дипломатических отношений носили конструктивный и взаимовыгодный характер. В течение десятилетий, начиная с окончания Второй мировой войны, Россия, в то время Советский Союз, была очень важным рынком для исландской рыбной продукции.

Еще раньше Северные (арктические) конвои во время Второй мировой войны из Исландии внесли свой большой вклад в битву против нацистов, конвои из Исландии были одними из самых значительных. И это историческое наследие связало Исландию с Россией самым тесным образом. Так что на протяжении 20 века между нашими двумя странами были тесные культурные связи.

В 21 веке, я думаю, возрастающая важность Арктики стала новым столпом, на котором зиждутся отношения между Исландией и Россией. Об этом свидетельствует активное участие России в ассамблее "Арктического круга", которая проходит ежегодно в октябре — самого большого международного собрания по арктической тематике.

Это также видно из участия исландского президента в конференциях "Арктика — территория диалога" в России. Во время моего президентства я посетил все эти конференции, которые проводились по инициативе Владимира Путина, занимавшего в то время пост премьер-министра, и Русского географического общества. Мой преемник, президент Йоуханнессон также посещал конференцию "Арктика — территория диалога" в Архангельске. Так что я думаю, что Исландия — единственная страна в Европе, глава которой посетил все форумы "Арктика — территория диалога", проходящие в России. По моему мнению, это свидетельство как тесных взаимоотношений между странами, так и важности вопроса Арктики во взаимоотношениях между Исландией и Россией в 21 веке.

— Что вы думаете про войну санкций между ЕС и Россией, к которой присоединилась и Исландия? По различным данным, из-за российских контрсанкций Исландия теряет 1-2 процента ВВП в год. А товарооборот рухнул с 267 миллионов долларов в 2014 году в несколько раз.

— Лично мое мнение заключается в том, что важно найти решение данного конфликта, важно сторонам найти способ постепенного выхода из текущего положения дел. Кроме того, санкции относятся к ограниченным сферам экономики, поэтому они отражаются на разных европейских странах по-разному, в зависимости от того, насколько большую роль играет та или иная сфера во взаимоотношениях европейской страны и России. Например, в зависимости от того, была ли торговля с Россией преимущественно в сфере рыболовства, как в случае с Исландией, или страна импортировала автомобили или другую высокотехнологическую продукцию из Европы в Россию. Россия — это важная часть Европы, Россия — важная часть Азии. Так что для экономического и политического будущего Европы важно выстроить конструктивные долгосрочные отношения с Россией.

— Насколько сильно Исландия страдает от российских контрсанкций? © AFP 2018 / Mladen Antonov Немецкий бизнес увидел угрозу в новых санкциях США против России

— Я цифрами не владею, но Россия всегда была важным рынком для исландской рыбной продукции. Когда были введены российские санкции, наши рыботорговые компании постарались найти новые рынки сбыта в других странах.

Но вы знаете, встречаются парадоксальные ситуации. Например, у нас есть хорошие соседи — Фарерские острова. И хотя они являются частью Датского королевства, Фареры продолжили торговать с Россией в разных сферах и даже открыли торговое представительство в Москве после того, как Дания и другие европейские страны ввели свои санкции.

— Министр иностранных дел Исландии несколько раз делал сильные антироссийские заявления. Как вы к ним относитесь?

— Вы должны понимать, что я уже не президент Исландии, это не мой политический курс. Я сложил свои президентские полномочия и не участвую в обсуждении вопросов, с которыми работают министры Исландии или мой преемник. У меня есть принцип не комментировать политическую ситуацию в Исландии, внутренняя ли это политика Исландии или политика Исландии по отношению к другим странам.

После того, как я покинул пост, я больше занимаюсь сотрудничеством в Арктике, международным сотрудничеством по вопросам климата, различными вопросами, связанными с альтернативными источниками энергии.

— Кто приедет к вам на "Арктический круг" из России в этом году?

— Официально мы не приглашали президента Путина на "Арктический круг", но для нас было бы большой честью принимать его у себя на мероприятии. Конечно, мы всегда будем рады видеть российского премьер-министра, министра иностранных дел, президента России на ассамблее в Рейкьявике. Если представители российского правительства захотят принять участие в Ассамблее "Арктического круга", то для нас будет большой честью принимать их.

Несколько лет назад мы решили, что было бы интересно познакомить большое собрание с различными арктическими регионами России, которые обладают огромной значимостью, и мы уже четыре года приглашаем их руководство и делегации. Российская арктическая зона простирается на 7 часовых поясов, это в два раза больше, чем США, поэтому очень важно, чтобы при обсуждении Арктики люди осознавали размеры и важность различных российских арктических территорий. В октябре этого года, например, нас посетит глава Мурманска. Также принимают значительное участие российские компании, научное сообщество.

— В следующем году Исландия председательствует в Арктическом совете. С какими инициативами она может выступить, как вы думаете?

— Это будет самое важное международное мероприятие, проходящее за время работы текущего правительства. Мы очень ответственно подходим к данному обязательству. Поскольку ассамблея "Арктического круга" проводится в Исландии ежегодно в октябре, то для Исландии также представятся прекрасные возможности связать свое председательство в Арктическом совете с ежегодной ассамблеей. Так что Исландии предстоит пережить активный период работы с арктическими вопросами.

Но все-таки нужно понимать, что "Арктический круг" — это неправительственная организация, международная платформа, на базе которой собирается до 2000 участников более чем из 60 стран. Ассамблеи "Арктического круга" проводятся ежегодно в октябре в Исландии независимо от того, кто является председателем Арктического совета.

Арктический совет — это межправительственная организация арктических государств. Так что это разные организации, у каждой из которых свои различные задачи.