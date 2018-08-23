КЧС Таджикистана: "спящий дракон" усмирен — прорыва озера Сарез не будет

Председатель комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана Рустам Назарзода рассказал корреспонденту РИА Новости в Душанбе Лидии Исамовой о недавней операции по спасению российских альпинистов в горах Восточного Памира, о проблеме Сарезского озера и чем грозит таяние ледников в Таджикистане.

— Как, на ваш взгляд, была проведена операция по спасению альпинистов после аварии вертолета в горах Восточного Памира 12 августа?

— Вначале хотелось бы особо отметить высокий профессионализм погибших пилотов вертолета — если бы не их мастерство, последствия были бы гораздо более катастрофичными. Ценой своей жизни они спасли других.

Сотрудники КЧС первыми прибыли на место и в самый короткий срок совместно с медперсоналом провели спасательные работы. Здесь необходимо отметить слаженное взаимодействие всех служб страны, что позволило быстро обнаружить и эвакуировать пострадавших. Это технически сложнейшая спасательная операция проводилась в горных условиях, при плохой видимости, на высоте более 4500 метров.

12 августа в 16 часов 30 минут местного времени при транспортировке альпинистов в базовый лагерь, совершивших восхождение на пик Исмоили Сомони, в низовьях ледника Фортамбек на высоте 4500 метров совершил жесткую посадку вертолет МИ-8. На борту находились 15 альпинистов — 13 граждан Российской Федерации, один гражданин Белоруссии и один гражданин Испании, а также трое членов экипажа. Было принято решение о направлении к месту аварии трех вертолетов со спасателями и медицинскими сотрудниками, которые утром 13 августа вылетели в Ляхшский район. Были созданы оперативные штабы в КЧС, в аэропорту города Душанбе и в Ляхшском районе. 13 августа в 11.00 местного времени была установлена связь с альпинистами, определены их точные координаты. Для эвакуации пострадавших в район бедствия с аэродрома Ляхшского района вылетели три вертолета со спасателями и медицинскими работниками. По прибытии на место выяснилось, что в результате трагедии погибли двое членов экипажа — граждане Таджикистана и трое альпинистов — россияне. Остальным 12 альпинистам и одному члену экипажа, которые получили повреждения различной степени тяжести, была оказана медицинская помощь. Все они были эвакуированы и доставлены в больницу города Душанбе. Также необходимо отметить грамотные действия экипажей вертолетов, которые были задействованы в операции по эвакуации потерпевших с ледника.

— На счету КЧС тысячи операций по ликвидации последствий ЧС. По вашей оценке, какая из них была самой удачной, если можно так сказать, считается гордостью ведомства?

— Только за шесть месяцев 2018 года было осуществлено 295 оперативных выездов, в ходе которых спасено 70 человек. Также спасателями КЧС было спасено 58 человек из озер и водоемов республики. Мы всегда гордимся теми операциями, в ходе которых нам удалось спасти человеческие жизни, независимо от масштабов спасательных операций. И таких, к счастью, много. Но выделить какую-то одну было бы, наверное, неправильно, каждая по-своему уникальна. В каждой такой операции спасатели, рискуя своей жизнью, шли на помощь к пострадавшим.

— Многие СМИ постоянно пишут о проблеме Сарезского озера — то его воду будут продавать китайцы, то оно несет угрозу затопления. Удалось ли приручить "спящего дракона"?

— Вопросы, связанные с озером Сарез, давно уже освещаются в различных СМИ. И практически, к сожалению, у всех только одно — возможность прорыва плотины. Специалистами были не раз даны отчеты о состояние озера. Анализ приведенных отчетов показывает, что опасений нет. Озеро Сарез находится под постоянным контролем. По берегу озера, на дне проставлены системы раннего оповещения. Таким образом, мы получили возможность круглосуточно вести наблюдение за общим состоянием озера, параметрами берегов, стоком воды, попадающей из озера в Усойский завал, а в самом комитете создано специальное управление, которое на основании погодных и природных данных ведет наблюдение за этим объектом. Учеными института сейсмологии Академии наук Таджикистана разработана компьютерная программа, в которой при возникновении непредвиденных обстоятельств, таких как землетрясение, обвалы, рассчитаны действие и слаженность ряда служб управления КЧС и отрядов местного реагирования на местах. Вспомним землетрясение в декабре 2015 года, когда эпицентром был Сарез. Однако даже это мощное стихийное бедствие не повредило плотину.

В целях своевременного оповещения населения комитетом по ЧС и финансовой поддержке Всемирного банка, правительством Швейцарии (СЕКО), США (ЮСАИД), агентством Ага Хана (Хабитат) и правительством Японии на Усойском завале установлена современная система мониторинга раннего оповещения. Ее целью является защита населения, проживающего в населенных пунктах, расположенных вдоль реки Бартанг и Пяндж, до района Хамадони Хатлонской области, которые в случае возможного прорыва Сарезского озеро могут попасть в зону затопления.

Для этого в населенных пунктах Рушанского района, городах Душанбе и Хорог установлены три вида системы связи — КВ, УКВ, а также спутниковая связь для оповещения населения. В административных центрах районов Вандж, Дарваз, Шамсиддин Шохин, Хамадони, а также в сельских поселениях указанных районов установлены по одному виду системы связи КВ.

В целях расширения системы раннего оповещения комитет планирует установить радиосвязь до Шахритузского района Хатлонской области. Для постоянного гидрогеологического и сейсмологического наблюдения на Усойском завале и по периметру озера ведется мониторинг, который в режиме реального времени передает необходимые данные в центр сбора информации на Усойском завале.

Мировое сообщество пристально следит за ситуацией вокруг озера Сарез. Доказательство тому является посещение озера Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем 12 июня 2017 года после его участия в саммите высокого уровня "Укрепление партнерства в целях обеспечения устойчивого развития в условиях современных вызовов и угроз". Он дал высокую оценку усилиям правительства страны по обеспечению безопасности озера Сарез.

15 августа 2018 года в рамках первого совместного заседания коллегий КЧС Таджикистана и МЧС Узбекистана состоялась ознакомительная поездка руководителя делегации МЧС Узбекистана на озеро Сарез. Ученые и специалисты научно-исследовательских институтов двух стран провели совместные экспедиции с целью исследовать высокогорные прорывоопасные озера. Также обменялись опытом по результатам проведенных исследований в этой сфере. Представители метеорологических служб наших стран обсудили вопросы гидрометеорологических условий, приводящих к чрезвычайным ситуациям на примере высокогорных прорывоопасных озер, и их прогнозирование. В итоге были приняты решения, направленные на изучение прорывоопасных озер, в том числе стороны согласились провести аэровизуальный мониторинг, наземные обследования селеопасных рек трансграничного характера.

Что касается сообщений о возможности продажи воды китайской стороной, то любые источники воды, в частности озеро Сарез, являются собственностью государства и народа Таджикистана и не могут быть использованы в коммерческих целях без решения таджикского правительства.

— Коснулось ли глобальное изменение климата Таджикистана? В какой мере? Есть ли жертвы аномальной жары?

— На Таджикистане, как и на других странах региона, сказались последствия изменения климата. Аномальные явления природы наблюдаются все чаще и чаще в нашей горной стране. Для сокращения вреда здоровью населения и предупреждения несчастных случаев, связанных с жарой, комитетом проведена большая разъяснительная работа среди населения — это рекомендации поведения в случае жаркой погоды. Они были размещены на сайте комитета, а также озвучены по теле- и радиоканалам. Сведений о погибших вследствие аномальной жары в комитете не зарегистрировано.

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— Экологи бьют тревогу по поводу сильного таяния ледников в Таджикистане. Это действительно очень серьезная проблема?

— Ледники играют ключевую роль климатического баланса планеты. По оценкам экспертов, в целом в Таджикистане насчитывается более 13 тысяч ледников. Это около 65% всех ледников Центральной Азии, общий объем которых составляет 850 кубических километров. Они занимают около 6% территории страны и являются основным хранилищем пресной воды в регионе.

Поскольку проблема таяния ледников носит глобальный экологический характер, его последствия сказываются на состоянии региона Центральной Азии и всей планеты в целом. Прогнозы ученых и исследователей неутешительны и связаны почти со всеми аспектами жизнедеятельности людей.

По прогнозам исследователей, глобальные климатические изменения, вызванные таянием ледников, могут привести к многочисленным стихийным бедствиям, особенно наводнениям, селям и эпидемиям. Кроме того, это повлияет на состояние флоры и фауны. К числу этих катастроф можно также отнести и сильнейшую нехватку пресной воды. Как вы знаете, в ледниках сосредоточены основные запасы пресной воды.

Исходя из важности проблемы для нашей страны и в целом региона Центральной Азии, правительство Таджикистана приняло ряд мер, направленных на изучение и сохранение ледников. Например, принята программа по изучению ледников на 2011-2030 годы, в этом году образован Центр по изучению ледников при Академии наук Таджикистана. От плодотворной деятельности этого центра зависит принятие дальнейших шагов по сохранению ледников в стране.

- Вашей службе исполнятся 24 года, каких результатов КЧС достиг за этот период?

— На протяжении 24 лет КЧС так же, как и другие ведомства нашей страны, в своей деятельности прошел все этапы становления, формирования и развития. Тогда еще мало было опыта, научных разработок и еще меньше техники. Но именно в сложные 90-е годы КЧС набирал силу, проводя спасательные операции на местах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. За этот период создана единая государственная система по снижению риска бедствий, предупреждению и ликвидации ЧС, которая помогает своевременно решить вопросы по управлению силами и средствами при ликвидации последствий ЧС, разработана и утверждена нормативно-правовая база, укреплена материально-техническая база. Была образована государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям, председателем которой является президент Таджикистана. Также под руководством заместителя премьер-министра страны начала свою работу национальная платформа по снижению риска стихийных бедствий. Кроме того, для привлечения международного сообщества в решении вопросов, связанных с чрезвычайными ситуациями, была организована группа РЕАКТ (группа по координации и быстрой оценке при ЧС). Подписано свыше 20 межправительственных и межведомственных соглашений в сфере предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также меморандумов о взаимопонимании.

Для дальнейшего развития потенциала КЧС преобразованы спасательные формирования. Сформирована, по сути, новая профессия — спасатель.

За этот период была проделана большая работа для того, чтобы КЧС стал мобильным, технически хорошо оснащенным спасательным ведомством. Но несмотря на это, мы не стоим на месте, постоянно совершенствуем свою работу, методы, укрепляем техническую базу.

— Несмотря на достаточно большой объем материально-технической помощи, какие проблемы по обеспечению спецсредствами вы еще должны решить?

— Правительство страны уделяет особое внимание совершенствованию системы и модернизации органов оперативного управления и оснащения сил и средств комитета в вопросах предотвращения и ликвидации ЧС. За последние два года подразделения КЧС были оснащены современной аварийно-спасательной техникой российского, японского, немецкого и корейского производства. Но хотелось бы отметить, что обеспечение материально-технической помощью не решает всех проблем, касающихся сферы деятельности КЧС, и мы не остановимся на достигнутом. В задачи КЧС входят не только вопросы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, но организация и проведение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС, а также осуществление мер по реагированию в чрезвычайных ситуациях.

Для этого разработана и утверждена программа развития комитета на 2018-2021 годы, в которой предусмотрено проведение комплекса мероприятий, направленных на защиту населения и территории от ЧС природного и техногенного характера.

Модернизируется деятельность Центра управления кризисными ситуациями на всех уровнях, построено новое здание республиканского учебно-методического центра, оснащенного необходимым оборудованием, наглядными материалами и современным техническим оборудованием. Перед комитетом стоит задача улучшить систему мониторинга, прогнозирования и раннего оповещения на озере Сарез и вспомогательных объектах. Также поставлена задача приобрести дополнительное техническое оборудование и усовершенствовать работу противоградовой службы КЧС.

— Один из доноров КЧС — Российская Федерация, какие объемы помощи вы получили за последние три года, какая поддержка ожидается?

— В рамках реализации проекта "Усиление потенциала по подготовке и реагирования", подписанного КЧС и правительством России в рамках Трастового фонда ПРООН, были переданы 11 аварийно-спасательных автомобилей, специальное оборудование и другая техника, которые оснащены и предназначены для выполнения различных спасательных работ. Кроме того, были проведены семинары, тренинги и курсы повышения квалификации для сотрудников комитета. Мы ждем помощи от РФ в рамках продолжения проекта "Усиление потенциала по подготовке и реагирования".