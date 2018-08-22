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Интервью

Максим Медведков: мы слишком зависим от мировой торговли, чтоб разрушать ее

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CC BY-SA 2.0 / WTO/Studio Casagrande / Accession of Russia to the WTOМаксим МедведковМаксим Медведков
CC BY-SA 2.0 / WTO/Studio Casagrande / Accession of Russia to the WTO

Уже не первый год некоторые страны, в первую очередь США, прикрываясь правилами ВТО, под предлогом национальной безопасности усиливают протекционизм. Почему в мировых торговых войнах не будет победителей, как барьеры на рынках мешают собственным производителям и почему в переговорах лучше занимать выжидательную позицию, а не поддаваться эмоциям, в интервью РИА Новости в день шестилетия членства России в ВТО рассказал директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков. Беседовала Диляра Солнцева.

— Президент РФ Владимир Путин отмечал, что принцип конкуренции и открытости в мировой торговле все чаще подменяется протекционизмом, экономическая выгода и целесообразность — идеологической конъюнктурой и политическим давлением. В какой степени эти изменения влияют на работу ВТО? Ощущает ли это Россия?

— Политики в ВТО традиционно все-таки было меньше, чем во многих других организациях, но и здесь без нее в последнее время не обходится. США, например, фактически заблокировали работу апелляционного органа — важнейшего элемента судебной системы ВТО, вводят ограничения доступа на свой рынок, с легитимностью которых практически никто не соглашается. Протекционизм растет, и разница только в том, что для всех стран, кроме США, это вынужденные меры. Это реакция на угрозы, возникающие из-за действий Вашингтона. Эффект от односторонних ограничительных мер будут чувствовать все без исключения, и Россия, и даже те, кто сумел договориться с американцами.

Российская Федерация в WTO. Архивное фото
© Фото : аккаунт WTO на Facebook
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Приведу пример: США освободили некоторые страны (по стали, например, Бразилия, Аргентина, Австралия и Корея) от действия своих пошлин на сталь и алюминий. Но металлургические отрасли этих стран неизбежно также окажутся перед проблемами. Во-первых, они столкнуться с возросшим импортом стали и алюминия, для которого потребуются новые рынки сбыта вместо закрывшегося рынка США.

Во-вторых, как реакция на перетоки с американского рынка другие производители, скорее всего, введут разрешенные ВТО защитные меры на сталь и алюминий. И таким образом бразильские, аргентинские, корейские и австралийские металлурги вынуждены будут преодолевать возросший уровень барьеров по всему миру.

—  Сегодня страны, стремясь защитить свои национальные интересы, пренебрегают договоренностями в рамках ВТО. Нужно ли России в этих условиях действовать в рамках организации или отвечать симметрично, даже если это идет вразрез с принципами ВТО?

— Пренебрегают договоренностями три-четыре страны. Одна из них — США, остальные отвечают на их действия. Эмоционально и политически, наверное, сложно ждать полтора-два года, пока суд ВТО разберется с ситуацией, правомерно ли американцы удвоили пошлины на турецкие металлы, когда из-за этих действий рухнул курс национальной валюты.

Однако есть опасность неконтролируемого разрастания торговых конфликтов, поэтому подавляющее большинство членов ВТО правил не нарушает и призывает других им следовать. Мы в числе этого большинства. Мы слишком сильно зависим от мировой торговли, чтобы помогать разрушать ее правила.

— Нужно ли, на ваш взгляд, странам БРИКС и ЕАЭС выступить в ВТО с единой позицией против протекционизма?

— Министры БРИКС как раз этой позиции и придерживаются. По вопросу противодействия односторонним ограничительным мерам мы выступаем единым фронтом. В ЕАЭС мы предложили скоординировать позицию в отношении важнейших элементов политики организации, соответствующая встреча может состояться в ближайшие недели, мы очень надеемся, что партнеры нас поддержат.

— Евросоюз и США в конце июля пришли к ряду договоренностей, среди которых работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности увеличения поставок СПГ и соевых бобов из США в страны ЕС. Позволит ли это стабилизировать ситуацию в мировой торговле?

Рынок Привоз в Одессе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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— Мы не знаем, как и в какой форме будут реализованы эти договоренности, и будут ли они реализованы вообще. Кроме того, нет решения проблемы в торговле сталью и алюминием. Нет сигналов, что США намерены прекратить свою практику односторонних протекционистских мер, прикрываемых "соображениями безопасности". Наоборот, Штаты продолжают свои внутренние процедуры, которые позволят в скором будущем распространить меры защиты и на другие сектора (на автомобили прежде всего). То есть даже в торговых взаимоотношениях двух старых трансатлантических союзников слова пока еще не подкреплены действиями.

Наконец, нет решения проблем между крупнейшими участниками мировой торговли — Китаем и США. Без этого говорить о какой-то стабилизации ситуации трудно.

© AP Photo / Mark SchiefelbeinСкамейка с флагом США в торговом центре в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Скамейка с флагом США в торговом центре в Пекине

— Видите ли вы опасность того, что ЕС и США могут выступить с единой позицией по ограничениям в отношении торговли с Китаем?

— Едва ли Евросоюз заинтересован в искусственном ограничении торговли с Китаем. Озабоченность Брюсселя скорее связана с некоторыми элементами торговой политики Китая, касающимися, например, ценообразования, господдержки или роли госпредприятий. Если проблемы в этих сферах существуют, они, по нашему мнению, должны решаться в ходе многосторонних переговоров и в соответствии с правилами ВТО. Будет в высшей степени странно и недальновидно со стороны ЕС поддерживать Соединенные Штаты в их выборе методов воздействия на Китай, которые очевидно не соответствуют букве и духу ВТО.

— Минэкономразвития ранее заявило, что победа России в споре с Украиной по иску в ВТО о пошлинах на нитрат аммония дает основания ожидать позитивных решений и по другим спорам в рамках организации. По каким спорам сегодня наиболее заметно продвижение в пользу России, а по каким — нет?

— Прогнозы результатов в спорах — абсолютно безнадежное дело. Спор с Украиной касался методики антидемпинговых расследований, которые Киев заимствовал у Брюсселя, поэтому мы и предположили, что его результаты помогут нам в аналогичном споре с ЕС. Но это исключительная ситуация.

— Довольны ли вы решением арбитров по третьему энергопакету, принятому на прошлой неделе? Планируете ли оспаривать часть позиций?

— Газом торгует Газпром, а он, судя по всему, результатами не огорчен. Вопрос о дальнейших действиях обсуждаем.

— Идет ли внутри ВТО дискуссия о реформировании организации? Какую роль в этом процессе может сыграть Россия?

— Эта дискуссия потихоньку разворачивается. Возможно, тот неблагоприятный фон, который был искусственно создан в последние годы, как раз и подхлестнет обсуждение. Это очень важная тема. ВТО давно нуждается в реформировании, повышении эффективности институтов. Мы намерены в этой работе активно участвовать.

— Можно ли говорить о том, что страны, развязывающие торговый конфликт, несут имиджевые потери в глазах других государств?

Штаб-квартира Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве
© REUTERS / Denis Balibouse/File Photo
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— Думаю, правильнее тут говорить об утрате или существенном снижении договороспособности. Очень сложно договариваться о чем-либо с государством, которое демонстративно игнорирует действующие правила игры, под которыми оно само же и подписалось.

Степень недоверия к такому государству сильно возрастает, и у других стран возникает естественное желание получить для себя какие-то дополнительные гарантии, страховку на тот случай, если партнер, "легко" относящийся к своим международным обязательствам решит снова в одностороннем порядке поменять согласованные всеми правила игры.

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