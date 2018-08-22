Николай Булаев: "мобильный избиратель" имеет потенциал для развития

Чуть больше года прошло с момента отказа российской избирательной системы от открепительных удостоверений. Заменивший их механизм голосования по месту фактического пребывания применялся пока дважды — на выборах в единый день голосования 2017 года и на прошедших 18 марта выборах президента страны. Но за это время он стал, во-первых, более востребован — по данным ЦИК, им воспользовались в разы больше избирателей, чем в свое время обращались за открепительными талонами. Кроме того, за год он приобрел имя, уже ставшее достаточно привычным для слуха — "мобильный избиратель".

Замглавы ЦИК России Николай Булаев в интервью РИА Новости рассказал о возможных перспективах развития этого механизма и о том, сможет ли российская избирательная система стать подобна "открытому университету", в котором каждый избиратель получит возможность голосовать там, где удобно, и не только на федеральных выборах, но и на выборах в своем регионе из любой точки страны.

— Николай Иванович, как трансформируется "мобильный избиратель" сейчас и какой эффект все-таки этот механизм дал?

— До 2017 года мы имели практически закрытую систему избирательных действий, при которой на федеральных выборах избиратель имел возможность проголосовать в другом регионе по открепительному удостоверению, которое можно было получить только по месту регистрации. Причем эти открепительные удостоверения в системе ГАС "Выборы" не обрабатывались: то есть никто, кроме участковой избирательной комиссии, не знал, что он уехал, а куда уехал и где проголосует, становилось известно только в день голосования. Его вычеркивали из списка по месту регистрации, и все! И только потом, когда он появлялся на другом избирательном участке, его вносили там в список. Самым большим недостатком этой системы было то, что избиратель был привязан к месту своей регистрации и своему избирательному участку — только там он мог получить открепительный талон. Это создавало трудности для значительной части избирателей, зарегистрированных в одном регионе, а проживающих в другом. Отсюда и непопулярность открепительных удостоверений.

Когда мы в 2017 году реализовали проект "мобильный избиратель", избирательная система раскрылась как для избирателей, так и для общественных наблюдателей, экспертного сообщества. А у нас, в свою очередь, появилась возможность контроля: мы можем видеть движение избирателей и предупреждать возможные нарушения. На этом этапе мы научились абсолютно законно и прозрачно давать избирателю возможность выбирать избирательный участок, на котором ему удобно проголосовать.

В этом году на выборах в Москве мы делаем следующий шаг: даем избирателю возможность выбирать удобный участок для голосования не только внутри региона, но и за его пределами (в Московской, Владимирской, Калужской и Тульской областях), где для проведения выборов мэра Москвы созданы дополнительные избирательные участки. Понятно, что на этих избирательных участках нет первоначального списка избирателей, поэтому список здесь формируется с помощью ГАС "Выборы" после обработки поданных москвичами заявлений. То есть это тот же самый "мобильный избиратель". Подать заявление для голосования на избирательном участке за пределами Москвы можно в территориальном или участковом избиркоме, в МФЦ, а также в электронном виде через портал госуслуг.

Человек пишет заявление, и мы "перемещаем" его из Москвы на избирательный участок, созданный за пределами города, и таким образом формируем абсолютно легитимным способом список избирателей для голосования за пределами субъекта РФ. При этом данный список будет состоять только из избирателей, написавших заявление, никаких других избирателей там не будет. В итоге мы получим новый опыт голосования избирателей на региональных выборах за пределами субъекта, на специально созданных для этого избирательных участках.

— Вы упоминали, что систему "мобильный избиратель" можно в дальнейшем развивать так, чтобы она обеспечила избирателям возможность голосовать на выборах в органы государственной власти своего региона из любого другого субъекта РФ. Можете поподробнее рассказать об этой идее?

— Еще раз повторю, в 2017 году, когда проект "мобильный избиратель" был впервые апробирован на выборах в органы госвласти в 20 субъектах Российской Федерации, избиратель мог выбрать удобный для себя избирательный участок только в пределах своего региона. На выборах президента в марте 2018 года избиратель уже получил возможность выбирать избирательный участок по всей территории России и за рубежом. В сентябре этого года, на выборах мэра Москвы, мы откроем новый этап, предоставив избирателю возможность пересекать границы региона в ходе субъектовых выборов. Пока в этом эксперименте задействованы только несколько соседних с Москвой регионов. Но, конечно, заманчиво выглядит идея создать систему, позволяющую голосовать на выборах в органы госвласти своего региона, находясь при этом в любой точке страны. Ничего фантастического в этом не вижу.

Это похоже на то, как работает ваш мобильный телефон: вы перемещаетесь из региона в регион, он сам перенастраивается, подключается к другой станции на этой территории, и вы не испытываете проблем с мобильной связью. Идея как раз в том, чтобы создать сеть базовых участковых избирательных комиссий, в качестве которых выступят часть уже имеющихся участковых комиссий. Списки для голосования на выборах в органы госвласти на таких избирательных участках можно формировать так же, как они будут сформированы в этом году на выборах мэра Москвы.

Например, выборы проходят в Рязанской области, а избиратель в это время находится во Владивостоке. Он пишет заявление, используя существующие сервисы подачи заявлений, и переписывает себя из Рязанской области с конкретного избирательного участка вот на этот базовый избирательный участок во Владивостоке, приходит туда в день голосования, получает бюллетень для выборов в органы госвласти Рязанской области и голосует. Но есть проблема. Проблема в том, что в единый день голосования проходит достаточно большое количество выборов в различных регионах. И если мы хотим создать мощную и доступную систему, то получается, что на этих базовых избирательных участках одновременно может проводиться голосование по выборам, например, сразу 50 субъектов Российской Федерации. Получается, должно быть как минимум 50 видов бюллетеней, которые из 50 регионов нужно сюда доставить в соответствии с тем количеством избирателей, которые приписались к этому избирательному участку. И таких базовых участков может быть создано сотни и тысячи. Понятно, что эта задача кажется невыполнимой по одной простой причине — невозможно такое количество бюллетеней переместить в столь короткие сроки и это стоит огромных денег.

Реализация этой идеи возможна лишь при условии создания современного комплекса электронного голосования — КЭГа, который позволит формировать в электронном виде бюллетень для конкретного избирателя в соответствии с его активным избирательным правом.

Это устройство через систему ГАС "Выборы" должно будет обрабатывать результаты голосования и в конце дня голосования направлять их в соответствующую территориальную избирательную комиссию. В нашем примере итоги голосования на базовых избирательных участках Владивостока будут направлены в соответствующие территориальные избирательные комиссии в Рязанской области. Наверное, могут быть и иные, технически обоснованные варианты учета результатов голосования.

Существующие КЭГи, которых более тысячи, давно морально устарели, и эту задачу не могут решить ни при каких условиях. Нужны новые комплексы. Возникает вопрос, что будет с комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Так вот, эти две идеи не противоречат друг другу.

Это пока только идея. И идея, основанная на используемых технологиях. Но, мне кажется, она имеет право на жизнь, если мы говорим о развитии системы "мобильный избиратель" и избирательной системы России в целом.

— Открепительные удостоверения постоянно критиковали, когда появился "мобильный избиратель" — тоже относились с опаской и недоверием, у некоторых оно сохранилось до сих пор. Инициатива создания избирательных участков за пределами региона, где проходят выборы, тоже новая, еще не опробованная. Нет опасений, что доверия к идее масштабировать эту практику на всю страну не будет, по крайней мере, на первых порах?

— Проблема доверия-недоверия существует, конечно. Но это проблема обычная, к любому нововведению есть доверие и недоверие. Необходимо отметить, что Центральная избирательная комиссия аккуратно, поэтапно, после длительных дискуссий и апробаций внедряет то или иное новшество. А данное предложение, естественно, потребует еще более длительных дискуссий и убежденности в том, что все процессы абсолютно понятны, прозрачны и законны. Но если мы это сделаем, то у избирателя появится абсолютное чувство свободы: человек сможет оформить заявление в любой точке страны, прикрепиться к избирательному участку в любом субъекте РФ и проголосовать не только на федеральных выборах, но и на выборах в органы государственной власти своего региона. И вот тогда механизм в полной мере будет совпадать с понятием "мобильный избиратель". Но, еще раз повторю, это идея. И она требует детальной проработки с участием и организаторов выборов, и политических партий, и экспертного сообщества.

— Как вы считаете, как будет выглядеть наша избирательная система, например, через 30 лет? Можно ли достичь такого уровня технического развития, при котором и каналы передачи информации будут защищены, и голосование, процесс подсчета и передачи данных будут максимально автоматизированы?

— К настоящему времени точность идентификации человека при пользовании электронными услугами существенно возросла. Так, например, на портале госуслуг используются смс или push-сообщения на телефоны или иные гаджеты зарегистрированного пользователя для подтверждения его данных. Уже никого не удивишь использованием электронных сервисов интернет-банкинга, когда удаленно, с подтверждением по смс, перечисляются значительные суммы денежных средств. Степень верификации избирателя при подаче электронного заявления о голосовании по месту нахождения также можно признать довольно высокой.

Поэтому, думаю, и пяти лет достаточно для того, чтобы выстроить избирательную систему нового уровня. Есть такое понятие "открытый университет", в котором количество студентов практически ничем не ограничено. Мне кажется, это будет такая открытая — условное название — избирательная система, в которой есть единый регистр избирателей, которые голосуют там, где им удобно, используя электронную систему голосования, единую по всей стране, в которой могут быть использованы КЭГи, голосование с телефона или гаджета, портал госуслуг и другие инструменты. В зависимости от выбранной избирателем формы голосования, в автоматическом режиме должна будет осуществляться проверка его активного избирательного права и, в случае подтверждения, — формирование бюллетеня, после чего избиратель может голосовать. В результате на участке в любой точке страны будет выдаваться электронный бюллетень гражданину, который включен в сформированной системой "мобильный избиратель" электронный список избирателей на этом участке и одновременно исключен из списка избирателей по месту жительства.