Режиссер ЧМ Феликс Михайлов: Робби Уильямс 2 часа терпеливо ждал репетицию

Чемпионат мира по футболу закончился в столице месяц назад. Корреспондент РИА Новости поговорил с режиссером церемоний открытия и закрытия мундиаля Феликсом Михайловым о специфике постановок спортивных шоу, трудностях нового формата и зарубежных звездах.
— По прошествии месяца с закрытия ЧМ-2018 вы уже выдохнули и можете отстраненно сказать, все ли получилось так, как задумывали? Довольны результатом?
— Я доволен на 90% точно. Я знаю, как все могло бы выглядеть в идеале, но технические службы отработали четко, участники церемонии не совершили видимых ошибок, все было чисто! И главное, нам удалось создать на обеих церемониях атмосферу праздника и зарядить эмоциями зрителя не только на стадионе, но и у экранов телевизоров. Многое из того, что было задумано, произошло. Поскольку наша команда провела все крупные мероприятия для этого чемпионата, от предварительной жеребьевки, церемоний Кубка конфедераций до финальной жеребьевки в Кремлевском Дворце, то этот опыт помог нам. После закрытия я прикинул, сколько людей было рядом и благодаря кому все четыре года мы были успешными, получилось около 10 000 человек. И главное, в нужный момент эти совершенно разные люди от простого техника до мировой суперзвезды срабатывали как единый механизм.
— Кто станет режиссером-постановщиком церемоний открытия и закрытия ЧМ было ясно изначально? У вас не было конкурентов?
— Наверное, рассматривались и другие кандидатуры. Все четыре года за производство церемоний отвечал Первый канал, с которым я сотрудничаю вот уже почти 20 лет, от него мне и поступило предложение начать работу. А потом, видимо, в силу того, что своей работой мы оправдывали ожидания Первого канала и оргкомитета от всех событий, сделанных в рамках подготовки чемпионата, никто не стал менять коней на переправе. Нам предложили разработать концепцию открытия и закрытия, и мы ее воплотили в жизнь. Если посмотреть подряд все церемонии, то это некая единая линия. Можно сказать, что во всем получилась какая-то цельность, нам легко было не повторяться.
— Церемонии открытия и закрытия действительно отличались друг от друга по сценографии, трудно не тиражировать самого себя от мероприятия к мероприятию?
— Здесь достаточно тонкий момент. В таких больших проектах невозможно в одиночку добиться результата. И как раз выбор тех, кто становится рядом с тобой и начинает в реальности воплощать твои идеи, очень важен. С технической стороны мы работали с очень надежными компаниями, и, конечно, рекордные две минуты, за которые были собраны декорации на церемонии закрытия, вместо данных пяти минут, потому что задержалась разминка команд, это дорогого стоит.
Когда мы получили восторженные отзывы о церемонии открытия, стало понятно, что закрытие надо делать другим. С отличной энергетикой и другим подходом к техническим и пластическим решениям на стадионе. Тогда я предложил работу над церемонией закрытия команде молодых и ярких хореографов Марине Пекур, Владу Руденко и Василию Козарю. С ними я сотрудничаю много лет, мы создаем шоу на сцене театра "Ленинград Центр" в Санкт-Петербурге. Современная хореография, то, что мы называем танцем улиц, является их сильной стороной.
Такой подход дал возможным сделать обе церемонии разными. И цель, чтобы их не сравнивали, была достигнута. Это такая политика, где не я есмь, а, наоборот, дать возможность твоей задумке трансформироваться и реализоваться через других людей, но при твоем иногда жестком надзоре.
— Сколько времени у вас было на репетиции церемоний открытия и закрытия?
— Церемонии готовились полгода, репетиции шли в залах на стороне месяц-полтора, а увидеть, как это смотрится в полном объеме, в костюмах на поле, мы могли два-три раза всего.
— В чем специфика постановки подобных шоу?
— На этом чемпионате впервые был введен новый формат, мы были ограничены временем. До этого церемонии открытия-закрытия проходили по 20-30 минут за полтора часа до игры, больше давалось времени для репетиций на самом стадионе. Как это у нас было на Кубке конфедераций: церемонии проходили за час до игры, нам было, где развернуться.
А здесь мы работали в рамках 10-12 минут за полчаса до начала игры. И главное, во время шоу нужно было бережно отнестись к покрытию поля, так как сразу начиналась игра, а это самое важное. Масштаб стадиона требует больших объектов и большого количества людей в постановке, но мы были в этом плане ограничены, экспериментально проверялось, сколько людей может быть на поле.
— На случай какой-нибудь технической накладки предусматривались какие-то страховки?
— На репетициях мы добивались того, чтобы каждый участник церемонии мог работать, скажем так, автономно. Если вдруг произойдет какая-то техническая накладка, допустим музыка выключилась, люди настолько знали, что они делают, что могли даже в тишине отработать под счет, в каждой группе был старший, который мог взять на себя руководство в этот момент на месте.
— В костюмах участников церемонии открытия ЧМ отчетливо прочитывается тема русского авангарда, вы намеренно ушли от кокошников, которые очень полюбились болельщикам, в том числе и мужского пола?
— Подобные церемонии во всем мире должны отражать культуру той страны, в которой происходит событие, Мы пытались не повторять те темы, которые уже затрагивали раньше, скажем, на финальной жеребьевке чемпионата потрясающе выступил ансамбль имени Моисеева, а декорацией для номера стала одна из картин Малевича. Поэтому, дойдя до открытия ЧМ, мы думали, как мы представим стран-участниц чемпионата, и у художника по костюмам Константина Салаватова родилась идея взять за основу эскизы русских авангардистов 30-х годов прошлого столетия и сделать это в современной интерпретации.
— В процессе работы над концепцией церемоний вы смотрели, как это было в других странах, перенимали опыт?
— Я пересмотрел все. Во-первых, изучая вопрос, ты понимаешь технологию, как люди работают с подобными вещами, какими средствами они заполняли этот стадионный объем, какие темы о своих странах вынимали.
— Кандидатуру Робби Уильямса в качестве хэдлайнера открытия ЧМ предложила FIFA?
— Да, западного артиста, который участвует в церемонии, приглашает FIFA. Их выбор пал на Уильямса.
— Несмотря на то, что британские власти призывали бойкотировать ЧМ в Москве.
— Это как раз те вещи, где вообще не работает настрой вокруг. Представьте, вы суперзвезда и вам делают предложение быть хэдлайнером события всемирного масштаба, вы же не будете думать о том, что вам в спину скажут люди, которые завтра изменят свое мнение.
— Он участвовал во всех репетициях?
— Да, у нас даже была такая ситуация, когда пришлось два часа ждать начало репетиции. Ни одного писка со стороны команды Робби не было. Робби Уильямс и артисты, которые исполняли на закрытии официальную песню ЧМ — Уилл Смит, Ники Джем и Эра Эстрефи — они суперпрофессиональные люди, которые работают вживую, что требует репетиций, это же стадион.
— У западных звезд был какой-то специальный райдер?
— У любой звезды есть райдер, на то она и звезда. За четыре года мы ни разу не столкнулись с какими-то капризами и претензиями со стороны западных исполнителей.
— На футбол как зритель ходили?
— На стадион — нет, но, в отличие от предыдущих чемпионатов, четыре или пять игр я посмотрел. Мне очень понравились хорваты, за наших болел, конечно.
— Какие у вас ближайшие творческие планы?
— Я руковожу театром "Ленинград Центр" в Петербурге, у нас впереди пятый юбилейный сезон, мы готовим в сентябре большую премьеру. Это не стандартный театр, а некий замес цирка, пластического театра с элементами мюзикла. А в том, что касается телевизионных шоу, я пока сейчас взял паузу, два года были очень плотные. Сейчас есть возможность чуть-чуть выдохнуть, как говорится, постоять под парами, поднакопить и тогда сделать что-то новенькое…
— У вас был опыт работы в кинематографе, ваш фильм "Весельчаки" с Данилой Козловским в одной из главных ролей участвовал в программе Берлинского фестиваля. Кино не хотите больше снимать?
— Не хочу, я попробовал и понял, что не готов отдать свою жизнь кинематографу. Это было просто некое высказывание, я ни на что не претендовал. Было интересно попробовать свои силы в кино. Но я понял, что это совершенно другой язык разговора со зрителем. Если я его найду, то, может, и вернусь к теме кино в своей жизни. Можно написать одну книгу и не стать при этом писателем, можно снять кино, но не стать кинорежиссером. Есть вещи, которые я делаю на определенном уровне, и там я себя чувствую как рыба в воде, поэтому пока лучше буду делать их.