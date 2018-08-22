Режиссер ЧМ Феликс Михайлов: Робби Уильямс 2 часа терпеливо ждал репетицию

Чемпионат мира по футболу закончился в столице месяц назад. Корреспондент РИА Новости поговорил с режиссером церемоний открытия и закрытия мундиаля Феликсом Михайловым о специфике постановок спортивных шоу, трудностях нового формата и зарубежных звездах.

— По прошествии месяца с закрытия ЧМ-2018 вы уже выдохнули и можете отстраненно сказать, все ли получилось так, как задумывали? Довольны результатом? © РИА Новости / Владимир Трефилов Перейти в фотобанк И спала с глаз пелена: ЧМ заставил Америку взглянуть на Россию по-новому

— Я доволен на 90% точно. Я знаю, как все могло бы выглядеть в идеале, но технические службы отработали четко, участники церемонии не совершили видимых ошибок, все было чисто! И главное, нам удалось создать на обеих церемониях атмосферу праздника и зарядить эмоциями зрителя не только на стадионе, но и у экранов телевизоров. Многое из того, что было задумано, произошло. Поскольку наша команда провела все крупные мероприятия для этого чемпионата, от предварительной жеребьевки, церемоний Кубка конфедераций до финальной жеребьевки в Кремлевском Дворце, то этот опыт помог нам. После закрытия я прикинул, сколько людей было рядом и благодаря кому все четыре года мы были успешными, получилось около 10 000 человек. И главное, в нужный момент эти совершенно разные люди от простого техника до мировой суперзвезды срабатывали как единый механизм.

— Кто станет режиссером-постановщиком церемоний открытия и закрытия ЧМ было ясно изначально? У вас не было конкурентов? © РИА Новости / Григорий Сысоев Перейти в фотобанк Болельщики "в плену" – Россия обманула их ожидания

— Наверное, рассматривались и другие кандидатуры. Все четыре года за производство церемоний отвечал Первый канал, с которым я сотрудничаю вот уже почти 20 лет, от него мне и поступило предложение начать работу. А потом, видимо, в силу того, что своей работой мы оправдывали ожидания Первого канала и оргкомитета от всех событий, сделанных в рамках подготовки чемпионата, никто не стал менять коней на переправе. Нам предложили разработать концепцию открытия и закрытия, и мы ее воплотили в жизнь. Если посмотреть подряд все церемонии, то это некая единая линия. Можно сказать, что во всем получилась какая-то цельность, нам легко было не повторяться.

— Церемонии открытия и закрытия действительно отличались друг от друга по сценографии, трудно не тиражировать самого себя от мероприятия к мероприятию?

— Здесь достаточно тонкий момент. В таких больших проектах невозможно в одиночку добиться результата. И как раз выбор тех, кто становится рядом с тобой и начинает в реальности воплощать твои идеи, очень важен. С технической стороны мы работали с очень надежными компаниями, и, конечно, рекордные две минуты, за которые были собраны декорации на церемонии закрытия, вместо данных пяти минут, потому что задержалась разминка команд, это дорогого стоит.

Далее я исходил из идеи каждой церемонии и того музыкального материала, с которым мы работали. Для этого на открытии со мной работал как сопостановщик и режиссер церемонии Илья Авербух и хореографы его команды. Мы делали вместе первые эпизоды "Ледникового периода" и один из первых спектаклей его театра, мы на одном языке разговариваем. И мне было важно, чтобы именно такой человек был рядом.

Когда мы получили восторженные отзывы о церемонии открытия, стало понятно, что закрытие надо делать другим. С отличной энергетикой и другим подходом к техническим и пластическим решениям на стадионе. Тогда я предложил работу над церемонией закрытия команде молодых и ярких хореографов Марине Пекур, Владу Руденко и Василию Козарю. С ними я сотрудничаю много лет, мы создаем шоу на сцене театра "Ленинград Центр" в Санкт-Петербурге. Современная хореография, то, что мы называем танцем улиц, является их сильной стороной.

Такой подход дал возможным сделать обе церемонии разными. И цель, чтобы их не сравнивали, была достигнута. Это такая политика, где не я есмь, а, наоборот, дать возможность твоей задумке трансформироваться и реализоваться через других людей, но при твоем иногда жестком надзоре.

— Сколько времени у вас было на репетиции церемоний открытия и закрытия?

— Церемонии готовились полгода, репетиции шли в залах на стороне месяц-полтора, а увидеть, как это смотрится в полном объеме, в костюмах на поле, мы могли два-три раза всего.

— В чем специфика постановки подобных шоу? © РИА Новости / Григорий Сысоев Перейти в фотобанк Большая победа над Россией: Киев опять все предали

— На этом чемпионате впервые был введен новый формат, мы были ограничены временем. До этого церемонии открытия-закрытия проходили по 20-30 минут за полтора часа до игры, больше давалось времени для репетиций на самом стадионе. Как это у нас было на Кубке конфедераций: церемонии проходили за час до игры, нам было, где развернуться.

А здесь мы работали в рамках 10-12 минут за полчаса до начала игры. И главное, во время шоу нужно было бережно отнестись к покрытию поля, так как сразу начиналась игра, а это самое важное. Масштаб стадиона требует больших объектов и большого количества людей в постановке, но мы были в этом плане ограничены, экспериментально проверялось, сколько людей может быть на поле.

— На случай какой-нибудь технической накладки предусматривались какие-то страховки?

— На репетициях мы добивались того, чтобы каждый участник церемонии мог работать, скажем так, автономно. Если вдруг произойдет какая-то техническая накладка, допустим музыка выключилась, люди настолько знали, что они делают, что могли даже в тишине отработать под счет, в каждой группе был старший, который мог взять на себя руководство в этот момент на месте.

— В костюмах участников церемонии открытия ЧМ отчетливо прочитывается тема русского авангарда, вы намеренно ушли от кокошников, которые очень полюбились болельщикам, в том числе и мужского пола? © РИА Новости / Максим Богодвид Перейти в фотобанк "Русские слишком дружелюбны": как ЧМ-2018 рушит зарубежные стереотипы о России

— Подобные церемонии во всем мире должны отражать культуру той страны, в которой происходит событие, Мы пытались не повторять те темы, которые уже затрагивали раньше, скажем, на финальной жеребьевке чемпионата потрясающе выступил ансамбль имени Моисеева, а декорацией для номера стала одна из картин Малевича. Поэтому, дойдя до открытия ЧМ, мы думали, как мы представим стран-участниц чемпионата, и у художника по костюмам Константина Салаватова родилась идея взять за основу эскизы русских авангардистов 30-х годов прошлого столетия и сделать это в современной интерпретации.

— В процессе работы над концепцией церемоний вы смотрели, как это было в других странах, перенимали опыт?

— Я пересмотрел все. Во-первых, изучая вопрос, ты понимаешь технологию, как люди работают с подобными вещами, какими средствами они заполняли этот стадионный объем, какие темы о своих странах вынимали.

— Кандидатуру Робби Уильямса в качестве хэдлайнера открытия ЧМ предложила FIFA?

— Да, западного артиста, который участвует в церемонии, приглашает FIFA. Их выбор пал на Уильямса.

— Несмотря на то, что британские власти призывали бойкотировать ЧМ в Москве.

— Это как раз те вещи, где вообще не работает настрой вокруг. Представьте, вы суперзвезда и вам делают предложение быть хэдлайнером события всемирного масштаба, вы же не будете думать о том, что вам в спину скажут люди, которые завтра изменят свое мнение.

— Он участвовал во всех репетициях?

— Да, у нас даже была такая ситуация, когда пришлось два часа ждать начало репетиции. Ни одного писка со стороны команды Робби не было. Робби Уильямс и артисты, которые исполняли на закрытии официальную песню ЧМ — Уилл Смит, Ники Джем и Эра Эстрефи — они суперпрофессиональные люди, которые работают вживую, что требует репетиций, это же стадион.

— У западных звезд был какой-то специальный райдер?

— У любой звезды есть райдер, на то она и звезда. За четыре года мы ни разу не столкнулись с какими-то капризами и претензиями со стороны западных исполнителей.

— На футбол как зритель ходили?

— На стадион — нет, но, в отличие от предыдущих чемпионатов, четыре или пять игр я посмотрел. Мне очень понравились хорваты, за наших болел, конечно.

— Какие у вас ближайшие творческие планы? © РИА Новости / Максим Богодвид Перейти в фотобанк То, чего боялись: Россия атаковала экс-республики СССР оружием XXI века

— Я руковожу театром "Ленинград Центр" в Петербурге, у нас впереди пятый юбилейный сезон, мы готовим в сентябре большую премьеру. Это не стандартный театр, а некий замес цирка, пластического театра с элементами мюзикла. А в том, что касается телевизионных шоу, я пока сейчас взял паузу, два года были очень плотные. Сейчас есть возможность чуть-чуть выдохнуть, как говорится, постоять под парами, поднакопить и тогда сделать что-то новенькое…

— У вас был опыт работы в кинематографе, ваш фильм "Весельчаки" с Данилой Козловским в одной из главных ролей участвовал в программе Берлинского фестиваля. Кино не хотите больше снимать?

— Не хочу, я попробовал и понял, что не готов отдать свою жизнь кинематографу. Это было просто некое высказывание, я ни на что не претендовал. Было интересно попробовать свои силы в кино. Но я понял, что это совершенно другой язык разговора со зрителем. Если я его найду, то, может, и вернусь к теме кино в своей жизни. Можно написать одну книгу и не стать при этом писателем, можно снять кино, но не стать кинорежиссером. Есть вещи, которые я делаю на определенном уровне, и там я себя чувствую как рыба в воде, поэтому пока лучше буду делать их.