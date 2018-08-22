Антон Васильев: исландцы почему-то решили верить сказкам и бредням англичан

В этом году Россия и Исландия отмечают 75-летие дипломатических отношений, однако страны подошли к этой дате в сложной обстановке. Политическое руководство Исландии бойкотировало ЧМ по футболу. Исландия также объявила о временной приостановке политических контактов на высоком уровне. Страна поддерживает европейские санкции против России, несмотря на то, что из-за российских контрсанкций экономика Исландии теряет 1-2 процента ВВП в год. О подоплеке невыгодных для нее решений РИА Новости рассказал посол России в Исландии Антон Васильев.

— В этом году Россия и Исландия отмечают 75-летие дипломатических отношений. С чем мы подошли к этой дате?

— Отношения с Исландией сейчас находятся в непростой ситуации. У нас, конечно, прекрасная история (отношений), очень хорошие перспективы, предпосылки для дальнейшего развития. Но, к сожалению, исландцы, будучи членами НАТО, сейчас вынуждены повторять измышления о России и ее политике. Повторяют устами своего министра иностранных дел общенатовские позиции.

Второй момент — Исландия присоединилась к санкциям Европейского союза против России. В 2015 году мы распространили наши контрсанкции и на Исландию. Эти два фактора, конечно, осложняют нынешние взаимоотношения.

— Но ведь лидеры Хорватии и Франции, то есть стран-членов НАТО, приезжали на ЧМ. Был также и король Бельгии, причем в момент саммита НАТО в Брюсселе: пресса иронизировала, что президент США Дональд Трамп прилетел в Бельгию, а его никто не встретил. Почему Исландия не может себе такого позволить?

— Исландия — это страна, в которой нет армии. Страна, в которой очень мало ресурсов, которая практически полностью зависит от внешней торговли, поэтому объективно эта страна заинтересована в том, чтобы иметь хорошие отношения со всеми странами. Ситуация, когда надо выбирать между кем-то и кем-то, сам по себе этот выбор, сама постановка вопроса — выбор неправильный.

А когда перед таким выбором становятся наши исландские партнеры, то, конечно, я сам это хорошо знаю, они находятся в не очень приятной, не очень удобной ситуации, и вынуждены принимать сложные решения.Тем не менее это их выбор, и мы работаем с тем, что мы имеем. У нас прекрасные контакты, хорошие рабочие контакты. Это наша работа. У нас сохраняются политические консультации на уровне МИДов. В этом году приезжал директор Второго европейского департамента (МИД), директор департамента общеевропейского сотрудничества. Вели консультации, обменивались точками зрения, доказывали свою правоту. Это полезный диалог, несмотря на разницу во мнениях. Мы не закрываем двери.

После дела Скрипалей исландцы не стали высылать наших дипломатов, но решили временно отложить контакты на высоком политическом уровне. Вот это тоже одна из текущих проблем. Тем не менее мы имеем дело с решением исландцев, которые почему-то решили поверить в сказки и бредни англичан. Надеюсь, что в конечном итоге разум победит. Ведь все последние месяцы показывают, что никаких доказательств нет. Все обвинения России голословны и предвзяты. Надеюсь, что жизнь подведет исландцев к правильным решениям на нашем направлении.

© AFP 2018 / Adrian Dennis Британские полицейские у дома, в котором жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль © AFP 2018 / Adrian Dennis Британские полицейские у дома, в котором жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль

— Многие помнят тресковые войны, когда Исландия могла себе позволить спорить с Великобританией, отстаивать свое мнение, могла себе позволить независимую политику…

— Мы помогали исландцам не только в этой ситуации. Мы помогли исландцам и когда у них был финансовый кризис. Вообще, Россия, можно сказать, находится в основе суверенитета Исландии. Мы празднуем 75-летие дипотношений — мы установили эти отношения 4 октября 1943 года, то есть до провозглашения Исландии независимой страной. Исландия провозгласила окончательную независимость 17 июня 1944 года. Так что мы и еще небольшая группа четырех-пяти государств лежим в основе (независимости).

СССР сыграл большую роль и в становлении исландской экономики. Страна была бедная, когда началась наша торговля, в том числе когда мы начали импортировать исландскую селедку, которая оказалась под эмбарго англичан во время этих тресковых войн… В обмен на селедку исландцы получали базисные вещи, необходимые для становления собственной экономики — строительные материалы, резинотехнические изделия, лес, автомобили.

Если бы вы были здесь в 1950-х годах и вам надо было ехать в аэропорт, заказывали бы из гостиницы такси по телефону, это скорее всего был бы советский автомобиль, "Волга" или "Победа". Экс-президент Оулавюр Гримссон мне рассказывал с гордостью, что первый автомобиль, который у него был, это был наш советский автомобиль. Здесь до сих пор существует клуб любителей советских и российских автомобилей. Я видел здесь тщательно и любовно оттюнингованный наш внедорожник УАЗ.

Поэтому наши исторически хорошие традиции будут прорастать, мы в этом направлении работаем.

— Как отразились санкции и контрсанкции на двусторонней торговле?

— В результате санкций (и контрсанкций) фактически обвалилась торговля. Она всегда была порядка 200-230 миллионов долларов в год. По исландской статистике у нас было в 2014 году 267 миллионов. В 2015 году уже падение — 122 (миллиона). А в 2016 году — 33 миллиона долларов всего. Это вызвано простым фактором — львиную долю всего товарооборота, процентов 90, занимал экспорт исландской рыбы в Россию. Он попал под контрсанкции, поэтому цифры стремительно пошли вниз.

Вместе с тем после 2016 года нам удалось начать подъем (в 2017 году товарооборот составил 88 миллионов — ред.) Это было в результате разовой сделки — мы закупили несколько бывших в употреблении исландских рыболовных судов.

Тем не менее в этом году эта тенденция к нарастанию торговли продолжается, к счастью. За (первые) полгода 2017 года товарооборот 20 миллионов был, а в этом году за январь-июль — 37 миллионов, почти в два раза рост. Это вызвано тем, что президенты наших стран на встрече в Архангельске в прошлом году на конференции "Арктика — территория диалога" договорились, что мы будем развивать отношения, несмотря на имеющиеся сложности. Будем стремиться развивать сотрудничество в тех областях, которые не затронуты санкциями и контрсанкциями.

Так и происходит. Например, в этом году мы запустили производство исландского кисломолочного продукта скир (нечто среднее между йогуртом и сметаной — ред.) в Великом Новгороде. Это было сделано в преддверии чемпионата мира по футболу. Кстати, немногие в России заметили, что это знаменитое телеприветствие исландцев, которое крутилось по нашему телевидению с песней "Калинка-малинка", это была реклама скира. В конце там было написано: "Скир — сделано в Исландии".

У нас запущены интересные проекты по использованию исландских технологий в проектировании рыболовецких судов. У исландцев перспективная технология по обработке рыбы, передовая в мире. Исландские компании участвуют в строительстве рыбоперерабатывающих объектов на Дальнем Востоке — на Шикотане и на Камчатке.

Очень интересные есть виды на развитие сотрудничества исландских компаний с Россией в области транспорта. Морские транспортные компании прорабатывают возможность установления прямых деловых связей с северными портами России — прежде всего Архангельск, Мурманск.

Очень хорошо развиваются культурные связи. Целый ряд проектов. Договорились, что 75-летию установления дипотношений, которое будем отмечать 4 октября этого года, мы посвятим Шестую неделю российского кино. Планируется выставка русской иконы, гастроли музыкальных коллективов. На следующей неделе сюда заходит — на моей памяти уже во второй раз — наше учебное парусное судно "Крузенштерн".

Растет туризм из России в Исландию. Если в 2016 году у нас было 6,5 тысячи российских туристов, то в прошлом — уже почти 12 тысяч, то есть рост почти в два раза. И в этом году по статистике, которую мы смотрим, рост продолжается.

В этом году впервые за долгие годы наша авиакомпания S7 начала прямые рейсы, пока на пробной основе — один рейс в неделю по субботам в летние месяцы. По нашим наблюдениям, рейсы забиты битком. Прежде всего — российскими туристами. В обе стороны.

Я надеюсь, что это сможет решить одну из главных проблем — отсутствие прямого авиасообщения. Это, конечно, осложняет обмен между людьми. Тем не менее, несмотря на эти сложности, обмен идет.

Самый главный позитив в наших отношениях — чемпионат мира по футболу сыграл очень большую роль. Абсолютно все исландцы, которые были в России, приехали в восторге. В один голос говорят, что эти глупости и лживые вещи, которые пишут о России и они читают иногда в газетах, не соответствуют действительности. Это позитивный фактор, который будет нам содействовать в том, чтобы двигать наши отношения вперед.

— Есть статистика, сколько исландцев побывало на нашем чемпионате?

— Есть оценки, они варьируются. Точных цифр никто не знает, но у нас было от 12 до 15 тысяч исландцев. Это очень приличная доля, сегодня в Исландии живет 353 тысячи человек. Очень многие (исландцы) сейчас, особенно после чемпионата мира, заинтересовались поездкой в Россию. Кстати, большой эффект сыграло решение руководства России о продлении действия паспорта болельщика (Fan ID) для возможности безвизовой поездки в нашу страну. Знаю, что многие исландцы собираются этим воспользоваться.

— Почему такая разница в отношении к России между простыми исландцами и политическим руководством страны? Четыре процента населения посещают ЧМ, футболисты и руководство футбольной ассоциации возвращаются в полном восторге (а некоторые и не возвращаются, а остаются играть в российских командах). И в это же самое время политики бойкотируют чемпионат, глава МИД Исландии делает несколько резких заявлений в адрес России.

— Это одна из проблем, которая требует объяснения. Внешняя политика Исландии, к сожалению, во многом определяется членством Исландии в различных международных союзах — в НАТО и организациях северных скандинавских государств. Исландия вынуждена принимать решения или считает, что вынуждена проводить политику тех групп, членом которых является. Но на уровне простых людей отношение к России однозначно позитивное, оно сдвинулось в лучшую сторону. Это (поездка на ЧМ) было для многих открытием глаз. Это однозначный факт.

Конечно, это внутреннее дело Исландии, почему они принимают такие решения. Мы имеем дело с тем, что мы имеем. Но наша линия заключается в том, чтобы доводить до исландских коллег правду о России, о нашей внешней политике, разъяснять то, что мы делаем, и почему. И противодействовать попыткам, которые мы наблюдаем в западных СМИ, со стороны многих западных лидеров, создать некую альтернативную реальность, в которой удобно жить, которая соответствует их интересам.