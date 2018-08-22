Георгий Полтавченко: Петербургу близок японский сплав технологий и традиций

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко посетит город Саппоро на японском острове Хоккайдо, где обсудит с властями префектуры сотрудничество в экономический, социальной и культурной сферах. В интервью РИА Новости Полтавченко рассказал, какие проекты петербургская делегация предложит японским коллегам, как будут привлекать в город японских туристов и чем похожи жители Петербурга и Саппоро. Беседовала Анжелика Болмат.

— Георгий Сергеевич, расскажите о предстоящей поездке делегации Санкт-Петербурга в город Саппоро. Какую роль этот визит играет в двусторонних отношениях города с Японией? Что планируется посетить, с кем состоятся встречи, какие вопросы будут обсуждаться в рамках поездки?

— Япония традиционно входит в десятку крупнейших экономических партнеров Санкт-Петербурга. По итогам 2017 года Страна восходящего солнца заняла седьмую строчку в рейтинге нашего торгового сотрудничества с общим товарооборотом почти 1,5 миллиарда долларов США. По итогам первого полугодия нынешнего года объем нашей взаимной торговли составил 634,4 миллиона долларов США.

В Петербурге сегодня работает около 50 компаний с японскими инвестициями. В первую очередь это флагманы автомобилестроения — заводы корпораций Toyota и Nissan. Действует совместное предприятие "Силовые машины — Тошиба. Высоковольтные трансформаторы". На протяжении десяти лет активную работу в нашем городе ведет представительство Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO). В 2015 году открылся первый магазин японской одежды Uniqlo, сейчас у нас уже шесть магазинов этой марки. У компании, насколько я знаю, есть планы по дальнейшему расширению. Нельзя не вспомнить и JTI-"Петро" — лидера табачного рынка в России.

Помимо делового сотрудничества, активно развиваются и гуманитарные связи. Интересный факт — изучению японского языка в нашем городе практически столько же лет, сколько самому Петербургу. С 1705 года для учеников мореходно-математической школы было введено изучение японского языка. Первым преподавателем стал купец Дэмбей из Осаки. Кстати, именно Осака на протяжении вот уже почти 40 лет является городом-партнером Санкт-Петербурга.

Налаживая сегодня связи с префектурой Хоккайдо, мы делаем важный шаг в расширении наших межрегиональных связей с Японией. Префектура Хоккайдо в силу своих географических особенностей имеет тесные связи с Россией. И я считаю, закономерно, что это сотрудничество будет распространяться и на Санкт-Петербург. Наш город — крупный научный, образовательный, промышленный и деловой центр. Мы обладаем рядом исключительных компетенций, которые могут быть интересны японским партнерам.

Считаю довольно перспективным сотрудничество в области автомобилестроения, медицины и фармацевтики, науки и образования, в сфере ЖКХ, культуре и туризме. Именно эти вопросы мы будем обсуждать во время визита в Хоккайдо.

Все переговоры пройдут не с чистого листа. Я уже встречался с губернатором префектуры Хоккайдо госпожой Харуми Такахаси во время Петербургского международного экономического форума в этом году. Мы ознакомились с потенциалом наших регионов и обозначили совместные перспективы. За прошедшее время специалисты проработали эти направления и сформировали предложения по сотрудничеству. В ходе предстоящего визита петербургской делегации в Саппоро мы планируем обсудить детали, осмотреть интересующие нас учреждения и закрепить договоренности в дорожной карте. В состав делегации войдут руководители комитетов, организаций и учреждений Санкт-Петербурга, работающих в сфере благоустройства, туризма, культуры, образования, науки и высшей школы, здравоохранения, транспорта, автомобилестроения.

— Какие из проектов в рамках этих направлений можно было бы выделить?

— В области автомобилестроения мы предлагаем производителям автокомпонентов из Хоккайдо присоединиться к петербургскому автокластеру. На долю заводов японских компаний Nissan и Toyota сегодня приходится около 30 процентов общего объема производства. Считаю, что эти показатели можно повысить.

В транспортной сфере нам интересны японские проекты по перевозке пассажиров беспилотными транспортными средствами. Их можно использовать на закрытых территориях — в парковых зонах, конгрессно-выставочных и научно-производственных комплексах.

В сфере фармацевтики мы хотим предложить на японский рынок медицинские препараты, производимые в нашем городе. Есть перспективы сотрудничества в области производства противоопухолевых лекарств и в сфере подготовки кадров для фармацевтической промышленности. Эти направления обозначены в подписанном соглашении о намерениях между петербургской компанией "Биокад" и японской компанией Cultivecs. Нам также интересен японский опыт управления медицинскими учреждениями.

В составе нашей делегации руководители ведущих медицинских учреждений: Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи (онкологический) и Детской городской больницы №2. Они планируют обсудить с коллегами вопросы организации взаимных стажировок, проведение совместных исследований.

В сфере образования, науки и высшей школы мы предлагаем развивать прямые контакты между образовательными учреждениями Санкт-Петербурга и Хоккайдо, организовывать школьные обмены. В общей сложности между петербургскими и японскими вузами и научными организациями сегодня ведется взаимодействие в рамках более чем 80 партнерских соглашений. Среди них университет Хоккайдо, у которого хорошие связи с Санкт-Петербургским государственным университетом. Инженерно-строительный исследовательский институт для холодных регионов налаживает партнерство с Петербургским государственным гидрологическим институтом.

Также планируем предметно обсудить сотрудничество в области туризма. В частности, мы готовы принять в Санкт-Петербурге делегацию туроператоров и журналистов префектуры Хоккайдо и провести презентацию туристских возможностей нашего города. Кроме того, мы планируем развивать совместные проекты в области конгрессного и событийного туризма, делиться опытом подготовки к крупным международным мероприятиям и опытом использования так называемого наследия крупных международных встреч.

Считаю, что для Хоккайдо может быть интересно участие в Петербургском Партнериате малого и среднего бизнеса, Петербургском международном инновационном форуме, Петербургском международном культурном форуме, Инвестиционном форуме, Петербургском международном образовательном форуме, форуме SmartTRANSPORT и других мероприятиях.

В области культуры мы готовы активно развивать сотрудничество в организации гастрольных и межмузейных обменов. Нам интересен также опыт партнеров в сфере строительства и реконструкции учреждений культуры.

— Интересуются ли японские компании возможностью инвестирования в Петербург, планируют ли открывать у нас новые производства и расширять существующие? О каких сферах идет речь?

— Известно, что японские инвесторы среди преимуществ работы в нашей стране отмечают размер рынка, высокое качество кадров руководящего уровня, инженеров и специалистов, достаточное количество земельных ресурсов и относительно невысокую арендную стоимость участков. С учетом того, что в настоящее время в России, как на федеральном, так и региональном уровнях реализуются различные проекты по модернизации системы здравоохранения, японские производители медицинского оборудования и лекарственных препаратов видят возможности начать этот бизнес в России. Перспективными для иностранных инвестиционных проектов в Санкт-Петербурге являются также гостиничная и транспортная сферы.

На региональном уровне мы создаем для инвесторов максимально благоприятные условия, что имеет вполне конкретные результаты. Так, по итогам 2017 года в экономику Санкт-Петербурга инвестировано более 5,9 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций.

— В чем, на ваш взгляд, заключаются отличительные особенности японских инвесторов по сравнению с европейскими и американскими? Насколько традиции страны в целом влияют на их методы ведения бизнеса?

— Являясь одной из крупнейших экономик мира, ведущей технологической, финансовой и экономической страной, Япония уверенно занимает лидирующие позиции среди мировых инвесторов. При этом внешнюю инвестиционную политику Японии отличает гибкость и стремление к поиску точек притяжения с другими мировыми державами.

Безусловно, методы ведения бизнеса японских коллег отражают те глубинные основы, которые заложены многовековой культурой и этикетом Страны восходящего солнца. Это трудолюбие, приверженность традициям, прагматичность, чувство долга, аккуратность, вежливость, любознательность.

Удивительно, насколько органично ультрасовременные технологии сочетаются в Японии с традиционной культурой, поэтичностью и созерцательностью. Когда, например, люди, живущие в небоскребах и окруженные роботами в повседневной жизни, приходят в парки и находят время полюбоваться цветущей сакурой. В Петербурге, мегаполисе, который обладает богатейшим культурно-историческим наследием, как нигде понимают этот сплав современности и традиций. Надеюсь, это тоже послужит успеху нашей совместной работы.

— Планируется ли сотрудничество в области культуры? Возможно, будут взаимные гастроли театров, музыкальных коллективов, проведение совместных фестивалей? Гастроли каких японских театров мы можем увидеть в Петербурге?

— Сотрудничество в сфере культуры имеет особое значение для укрепления тесных партнерских связей между Санкт-Петербургом и городами Японии. Наши партнеры с большим вниманием относятся к культурным обменам и совместным проектам, что важно для культурной столицы России.

В 2017 году Япония стала первой страной, в которой по поручению президента России прошли мероприятия масштабного федерального проекта "Русские сезоны". Санкт-Петербург в этом проекте был достойно представлен гастролями Государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона. Театр был удостоен чести закрывать программу "Русских сезонов". Хочу также отметить, что Япония в 2017 году выступила официальной страной-гостем VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.Ежегодно генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге при поддержке правительства города проводит интересные мероприятия в рамках фестивалей "Японская весна" и "Японская осень".

Большой популярностью в Японии пользуется русская балетная школа и искусство. 23 августа в Саппоро пройдет гала-концерт ведущих солистов балета Михайловского театра. В декабре 2018 года труппа Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона планирует гастроли по городам Японии. С большой теплотой японская публика принимает творческий коллектив Мариинского театра. В начале августа маэстро Валерий Гергиев вернулся из Японии, где принимал участие в заключительных концертах Тихоокеанского музыкального фестиваля. А в городе на Неве регулярно с большим успехом выступают знаменитые ансамбли японских барабанщиков.

В феврале в нашем Манеже прошла интересная японская выставка "Преодоление". Она была частью масштабного комплексного проекта "Такеда. Боль и Воля". Его главная цель — способствовать развитию паллиативной помощи и новых технологий в медицине. Также зимой в Государственном Эрмитаже с успехом прошла выставка "Куклы старой Японии", организованная совместно с мэрией города Саката.

— Какие перспективы сотрудничества у Петербурга и префектуры Хоккайдо в области туризма? Ожидаете ли вы увеличения потока японских туристов в Петербург после успешного проведения чемпионата мира по футболу? Чем Петербург, как северная столица России, может привлечь туристов из Японии?

— В 2017 году Петербург посетили более 24,5 тысячи японских туристов. Это немало, но, на мой взгляд, не соответствует потенциалу. Для продвижения Санкт-Петербурга на японском туристическом рынке мы рассматриваем возможность открыть на Хоккайдо офис Visit Petersburg по аналогии с уже имеющимися во многих странах представительствами. Надеюсь также, что запланированный на осень визит в Санкт-Петербург туроператоров и журналистов из Саппоро привлечет внимание к нашему городу и, как следствие, повлияет на рост турпотока.

Также сейчас рассматривается вопрос о применении визового формата 72-х часов, который сейчас действует для пассажиров круизных судов, и к авиатуристам. Наряду с этим обсуждается возможность введения электронных виз. Это, безусловно, будет способствовать увеличению турпотока и позволит развивать в Петербурге деловой, конгрессный и спортивный туризм. По подсчетам UNWTO, упрощение процесса получения визы увеличит турпоток в северную столицу на 30 процентов. Также важным стимулом здесь может стать организация прямого авиасообщения с крупнейшими городами Азии, расширение географии полетов в другие регионы мира.

Проведение в России чемпионата мира по футболу 2018 уже дало импульс въездному туризму. Японская сборная выступила на чемпионате очень достойно. Россияне искренне поддерживали спортсменов и тепло встречали болельщиков. Знаменательно, что матчи в Саранске, Казани и Екатеринбурге посетила принцесса Японии Хисако Такамадо, что стало первым визитом члена японской императорской семьи в нашу страну более чем за сто лет. Думаю, что этот факт также сыграет позитивную роль в увеличении интереса к России со стороны туристов из Японии.

В целом этот год, объявленный перекрестным Годом России и Японии, принес в наши двусторонние отношения много позитивных новостей. За это время Санкт-Петербург посетили многочисленные делегации разных уровней из регионов Японии. Важнейшим событием было участие премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Петербургском международном экономическом форуме. Я глубоко убежден, что для нашего сотрудничества с префектурой Хоккайдо выбрана прекрасная точка отсчета. И наш визит — это начало большого пути, по которому будет интересно идти как петербуржцам, так и жителям Хоккайдо.