РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Георгий Полтавченко: Петербургу близок японский сплав технологий и традиций

0370
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Георгий ПолтавченкоГубернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко посетит город Саппоро на японском острове Хоккайдо, где обсудит с властями префектуры сотрудничество в экономический, социальной и культурной сферах. В интервью РИА Новости Полтавченко рассказал, какие проекты петербургская делегация предложит японским коллегам, как будут привлекать в город японских туристов и чем похожи жители Петербурга и Саппоро. Беседовала Анжелика Болмат.

— Георгий Сергеевич, расскажите о предстоящей поездке делегации Санкт-Петербурга в город Саппоро. Какую роль этот визит играет в двусторонних отношениях города с Японией? Что планируется посетить, с кем состоятся встречи, какие вопросы будут обсуждаться в рамках поездки?

— Япония традиционно входит в десятку крупнейших экономических партнеров Санкт-Петербурга. По итогам 2017 года Страна восходящего солнца заняла седьмую строчку в рейтинге нашего торгового сотрудничества с общим товарооборотом почти 1,5 миллиарда долларов США. По итогам первого полугодия нынешнего года объем нашей взаимной торговли составил 634,4 миллиона долларов США.

Поезд Транссибирской железнодорожной магистрали. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
СМИ: Япония хочет доставлять грузы по Транссибу
В Петербурге сегодня работает около 50 компаний с японскими инвестициями. В первую очередь это флагманы автомобилестроения — заводы корпораций Toyota и Nissan. Действует совместное предприятие "Силовые машины — Тошиба. Высоковольтные трансформаторы". На протяжении десяти лет активную работу в нашем городе ведет представительство Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO). В 2015 году открылся первый магазин японской одежды Uniqlo, сейчас у нас уже шесть магазинов этой марки. У компании, насколько я знаю, есть планы по дальнейшему расширению. Нельзя не вспомнить и JTI-"Петро" — лидера табачного рынка в России.

Помимо делового сотрудничества, активно развиваются и гуманитарные связи. Интересный факт — изучению японского языка в нашем городе практически столько же лет, сколько самому Петербургу. С 1705 года для учеников мореходно-математической школы было введено изучение японского языка. Первым преподавателем стал купец Дэмбей из Осаки. Кстати, именно Осака на протяжении вот уже почти 40 лет является городом-партнером Санкт-Петербурга.

Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Глава японской делегации пообещал донести правду о событиях в Крыму
Налаживая сегодня связи с префектурой Хоккайдо, мы делаем важный шаг в расширении наших межрегиональных связей с Японией. Префектура Хоккайдо в силу своих географических особенностей имеет тесные связи с Россией. И я считаю, закономерно, что это сотрудничество будет распространяться и на Санкт-Петербург. Наш город — крупный научный, образовательный, промышленный и деловой центр. Мы обладаем рядом исключительных компетенций, которые могут быть интересны японским партнерам.

Считаю довольно перспективным сотрудничество в области автомобилестроения, медицины и фармацевтики, науки и образования, в сфере ЖКХ, культуре и туризме. Именно эти вопросы мы будем обсуждать во время визита в Хоккайдо.

Все переговоры пройдут не с чистого листа. Я уже встречался с губернатором префектуры Хоккайдо госпожой Харуми Такахаси во время Петербургского международного экономического форума в этом году. Мы ознакомились с потенциалом наших регионов и обозначили совместные перспективы. За прошедшее время специалисты проработали эти направления и сформировали предложения по сотрудничеству. В ходе предстоящего визита петербургской делегации в Саппоро мы планируем обсудить детали, осмотреть интересующие нас учреждения и закрепить договоренности в дорожной карте. В состав делегации войдут руководители комитетов, организаций и учреждений Санкт-Петербурга, работающих в сфере благоустройства, туризма, культуры, образования, науки и высшей школы, здравоохранения, транспорта, автомобилестроения.

— Какие из проектов в рамках этих направлений можно было бы выделить?

— В области автомобилестроения мы предлагаем производителям автокомпонентов из Хоккайдо присоединиться к петербургскому автокластеру. На долю заводов японских компаний Nissan и Toyota сегодня приходится около 30 процентов общего объема производства. Считаю, что эти показатели можно повысить.

© РИА Новости / Михаил КиреевПроизводство Toyota RAV4 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Михаил Киреев
Производство Toyota RAV4 в Санкт-Петербурге

Аэропорт Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Японский аналитик рассказал о поразительных изменениях на Курилах
В транспортной сфере нам интересны японские проекты по перевозке пассажиров беспилотными транспортными средствами. Их можно использовать на закрытых территориях — в парковых зонах, конгрессно-выставочных и научно-производственных комплексах.

В сфере фармацевтики мы хотим предложить на японский рынок медицинские препараты, производимые в нашем городе. Есть перспективы сотрудничества в области производства противоопухолевых лекарств и в сфере подготовки кадров для фармацевтической промышленности. Эти направления обозначены в подписанном соглашении о намерениях между петербургской компанией "Биокад" и японской компанией Cultivecs. Нам также интересен японский опыт управления медицинскими учреждениями.

В составе нашей делегации руководители ведущих медицинских учреждений: Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи (онкологический) и Детской городской больницы №2. Они планируют обсудить с коллегами вопросы организации взаимных стажировок, проведение совместных исследований.

Заход судна паромной переправы Сахалинского морского пароходства. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
Между Сахалином и Японией заработала паромная переправа
В сфере образования, науки и высшей школы мы предлагаем развивать прямые контакты между образовательными учреждениями Санкт-Петербурга и Хоккайдо, организовывать школьные обмены. В общей сложности между петербургскими и японскими вузами и научными организациями сегодня ведется взаимодействие в рамках более чем 80 партнерских соглашений. Среди них университет Хоккайдо, у которого хорошие связи с Санкт-Петербургским государственным университетом. Инженерно-строительный исследовательский институт для холодных регионов налаживает партнерство с Петербургским государственным гидрологическим институтом.

Также планируем предметно обсудить сотрудничество в области туризма. В частности, мы готовы принять в Санкт-Петербурге делегацию туроператоров и журналистов префектуры Хоккайдо и провести презентацию туристских возможностей нашего города. Кроме того, мы планируем развивать совместные проекты в области конгрессного и событийного туризма, делиться опытом подготовки к крупным международным мероприятиям и опытом использования так называемого наследия крупных международных встреч.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИсаакиевский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге

Сигарета в пепельнице. Архивное фото
© Depositphotos / londondeposit
Japan Tobacco завершила приобретение российской группы "Донской табак"
Считаю, что для Хоккайдо может быть интересно участие в Петербургском Партнериате малого и среднего бизнеса, Петербургском международном инновационном форуме, Петербургском международном культурном форуме, Инвестиционном форуме, Петербургском международном образовательном форуме, форуме SmartTRANSPORT и других мероприятиях.

В области культуры мы готовы активно развивать сотрудничество в организации гастрольных и межмузейных обменов. Нам интересен также опыт партнеров в сфере строительства и реконструкции учреждений культуры.

— Интересуются ли японские компании возможностью инвестирования в Петербург, планируют ли открывать у нас новые производства и расширять существующие? О каких сферах идет речь?

— Известно, что японские инвесторы среди преимуществ работы в нашей стране отмечают размер рынка, высокое качество кадров руководящего уровня, инженеров и специалистов, достаточное количество земельных ресурсов и относительно невысокую арендную стоимость участков. С учетом того, что в настоящее время в России, как на федеральном, так и региональном уровнях реализуются различные проекты по модернизации системы здравоохранения, японские производители медицинского оборудования и лекарственных препаратов видят возможности начать этот бизнес в России. Перспективными для иностранных инвестиционных проектов в Санкт-Петербурге являются также гостиничная и транспортная сферы.

На региональном уровне мы создаем для инвесторов максимально благоприятные условия, что имеет вполне конкретные результаты. Так, по итогам 2017 года в экономику Санкт-Петербурга инвестировано более 5,9 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций.

— В чем, на ваш взгляд, заключаются отличительные особенности японских инвесторов по сравнению с европейскими и американскими? Насколько традиции страны в целом влияют на их методы ведения бизнеса?

— Являясь одной из крупнейших экономик мира, ведущей технологической, финансовой и экономической страной, Япония уверенно занимает лидирующие позиции среди мировых инвесторов. При этом внешнюю инвестиционную политику Японии отличает гибкость и стремление к поиску точек притяжения с другими мировыми державами.

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава МИД Японии Таро Коно и министр обороны РФ Сергей Шойгу перед переговорами в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Москва и Токио продолжат взаимодействовать по ситуации вокруг КНДР
Безусловно, методы ведения бизнеса японских коллег отражают те глубинные основы, которые заложены многовековой культурой и этикетом Страны восходящего солнца. Это трудолюбие, приверженность традициям, прагматичность, чувство долга, аккуратность, вежливость, любознательность.

Удивительно, насколько органично ультрасовременные технологии сочетаются в Японии с традиционной культурой, поэтичностью и созерцательностью. Когда, например, люди, живущие в небоскребах и окруженные роботами в повседневной жизни, приходят в парки и находят время полюбоваться цветущей сакурой. В Петербурге, мегаполисе, который обладает богатейшим культурно-историческим наследием, как нигде понимают этот сплав современности и традиций. Надеюсь, это тоже послужит успеху нашей совместной работы.

— Планируется ли сотрудничество в области культуры? Возможно, будут взаимные гастроли театров, музыкальных коллективов, проведение совместных фестивалей? Гастроли каких японских театров мы можем увидеть в Петербурге?

— Сотрудничество в сфере культуры имеет особое значение для укрепления тесных партнерских связей между Санкт-Петербургом и городами Японии. Наши партнеры с большим вниманием относятся к культурным обменам и совместным проектам, что важно для культурной столицы России.

Министр иностранных дел Японии Таро Коно во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 31 июля 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Токио надеется, что диалог с Москвой позволит избежать внештатных ситуаций
В 2017 году Япония стала первой страной, в которой по поручению президента России прошли мероприятия масштабного федерального проекта "Русские сезоны". Санкт-Петербург в этом проекте был достойно представлен гастролями Государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона. Театр был удостоен чести закрывать программу "Русских сезонов". Хочу также отметить, что Япония в 2017 году выступила официальной страной-гостем VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Ежегодно генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге при поддержке правительства города проводит интересные мероприятия в рамках фестивалей "Японская весна" и "Японская осень".

© РИА Новости / Иван ЗахарченкоОткрытие фестиваля "Русские сезоны" в Японии
© РИА Новости / Иван Захарченко
Открытие фестиваля "Русские сезоны" в Японии

Большой популярностью в Японии пользуется русская балетная школа и искусство. 23 августа в Саппоро пройдет гала-концерт ведущих солистов балета Михайловского театра. В декабре 2018 года труппа Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона планирует гастроли по городам Японии. С большой теплотой японская публика принимает творческий коллектив Мариинского театра. В начале августа маэстро Валерий Гергиев вернулся из Японии, где принимал участие в заключительных концертах Тихоокеанского музыкального фестиваля. А в городе на Неве регулярно с большим успехом выступают знаменитые ансамбли японских барабанщиков.

В феврале в нашем Манеже прошла интересная японская выставка "Преодоление". Она была частью масштабного комплексного проекта "Такеда. Боль и Воля". Его главная цель — способствовать развитию паллиативной помощи и новых технологий в медицине. Также зимой в Государственном Эрмитаже с успехом прошла выставка "Куклы старой Японии", организованная совместно с мэрией города Саката.

— Какие перспективы сотрудничества у Петербурга и префектуры Хоккайдо в области туризма? Ожидаете ли вы увеличения потока японских туристов в Петербург после успешного проведения чемпионата мира по футболу? Чем Петербург, как северная столица России, может привлечь туристов из Японии?

— В 2017 году Петербург посетили более 24,5 тысячи японских туристов. Это немало, но, на мой взгляд, не соответствует потенциалу. Для продвижения Санкт-Петербурга на японском туристическом рынке мы рассматриваем возможность открыть на Хоккайдо офис Visit Petersburg по аналогии с уже имеющимися во многих странах представительствами. Надеюсь также, что запланированный на осень визит в Санкт-Петербург туроператоров и журналистов из Саппоро привлечет внимание к нашему городу и, как следствие, повлияет на рост турпотока.

МИД РФ Сергей Лавров и МИД Японии Таро Коно во время встречи. 31 июля 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Россия и Япония договорились о регулярных встречах замглав МИД и Минобороны
Также сейчас рассматривается вопрос о применении визового формата 72-х часов, который сейчас действует для пассажиров круизных судов, и к авиатуристам. Наряду с этим обсуждается возможность введения электронных виз. Это, безусловно, будет способствовать увеличению турпотока и позволит развивать в Петербурге деловой, конгрессный и спортивный туризм. По подсчетам UNWTO, упрощение процесса получения визы увеличит турпоток в северную столицу на 30 процентов. Также важным стимулом здесь может стать организация прямого авиасообщения с крупнейшими городами Азии, расширение географии полетов в другие регионы мира.

Проведение в России чемпионата мира по футболу 2018 уже дало импульс въездному туризму. Японская сборная выступила на чемпионате очень достойно. Россияне искренне поддерживали спортсменов и тепло встречали болельщиков. Знаменательно, что матчи в Саранске, Казани и Екатеринбурге посетила принцесса Японии Хисако Такамадо, что стало первым визитом члена японской императорской семьи в нашу страну более чем за сто лет. Думаю, что этот факт также сыграет позитивную роль в увеличении интереса к России со стороны туристов из Японии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время переговоров с главой МИД Японии Таро Коно и главой Минобороны Японии Ицунори Онодэрой. 31 июля 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Минобороны России и Японии хотят добрососедских отношений, заявил Шойгу

В целом этот год, объявленный перекрестным Годом России и Японии, принес в наши двусторонние отношения много позитивных новостей. За это время Санкт-Петербург посетили многочисленные делегации разных уровней из регионов Японии. Важнейшим событием было участие премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Петербургском международном экономическом форуме. Я глубоко убежден, что для нашего сотрудничества с префектурой Хоккайдо выбрана прекрасная точка отсчета. И наш визит — это начало большого пути, по которому будет интересно идти как петербуржцам, так и жителям Хоккайдо.

Комментировать
Интервью
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена