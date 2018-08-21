Норма Пенсадо: мексиканцам довольно сложно и дорого приезжать в Россию

Норма Пенсадо Морено — первая в истории российско-мексиканских отношений женщина, ставшая послом Мексики в РФ. В интервью РИА Новости она рассказала о том, что в Мехико ждут от отношений с Москвой при новом мексиканском президенте Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре, о сотрудничестве в военно-промышленной сфере и перспективах введения безвизового режима.

— 1 декабря в Мексике произойдет смена власти с приходом нового президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. На ваш взгляд, как будут развиваться отношения Мексики и России? Каких изменений стоит ждать?

— Я думаю, отношения Мексики и России очень прочные, они традиционно были очень хорошими, так что в будущем мы будем продолжать укреплять наши отношения. С другой стороны, внешняя политика Мексики основана на принципах, зафиксированных в нашей конституции, Мексика сохраняет традицию хороших отношений с различными странами. Действительно, можно поздравить нас — в последние годы мы увидели существенный прогресс, были встречи на уровне президентов, на уровне руководителей и заместителей руководителя МИД. У нас было заседание в этом году смешанной комиссии по сотрудничеству в области культуры, образования и спорта между Мексикой и Россией. Мы видели эволюцию отношений. Но нам, как посольству, хотелось бы усиления сотрудничества в сфере экономики. Мексика и Россия — две большие страны, у них важные экономики. Но в плане нашего товарообмена, наших инвестиций можно много чего еще сделать. Так что, я думаю, обе стороны заинтересованы в том, чтобы развивать эту сферу.

— Планируется ли обмен визитами на высшем и высоком уровне между Россией и Мексикой? В этом году или в следующем?

— Я думаю, пока сложно говорить об этом. У меня нет никакой информации по этой теме. Несомненно, обмен визитами и встречи на высоком уровне — это то, что обычно содействует развитию дипотношений. Как посольство мы будем продолжать содействовать этому и надеемся, что будут возможности для встреч.

— Запланирована ли встреча главы МИД Мексики Луиса Видегарая и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке?

— У нас пока нет информации по этой встрече.

— На авиакосмическом салоне FIDAE-2018, который прошел весной, ряд латиноамериканских стран, в том числе и Мексика, выразили заинтересованность в российских учебно-боевых самолетах нового поколения Як-130. Поступили уже какие-то конкретные предложения России с мексиканской стороны на этот счет? © Fotolia / dan talson Посол России уверен в отношениях Москвы с Мексикой при новом президенте

— Нет, никаких предложений не поступало. Этот салон проводится каждые два года в Чили. В Мексике тоже проходит салон, тоже раз в два года, и это два самых важных авиакосмических салона в Латинской Америке. У нас будет проходить салон в 2019 году. Те, кто посещают эти салоны, естественно, видят предложения, которые есть. Я думаю, что решающим фактором при принятии решения является, с одной стороны, то, как вписывается необходимость в покупке в глобальную систему страны, и, с другой стороны, какое предложение лучшее. Одна вещь, которую наши власти всегда ищут, это обеспечение хорошего обслуживания после продажи. Это в случае покупки оборудования. Для нас было бы важно производить в нашей стране, чтобы в Мексике были построены заводы, чтобы можно было привлекать инвестиции. Эти вопросы нужно продолжать изучать. Я думаю, важно подчеркнуть интерес к покупке оборудования, это всегда связано с глобальной политикой в соответствии со своими потребностями. Оборудование, которое покупается, должно пройти несколько этапов тендера, когда обеспечиваются лучшие условия, цены и обслуживание после продажи. С другой стороны, Мексике также важно привлекать инвестиции.

— В отношении самолета МС-21 такая же ситуация?

— Верно. Но надо сказать, что в частном секторе мексиканская компания Interjet, которая купила несколько самолетов компании "Гражданские самолеты Сухого", объявила о своем интересе продолжать эти покупки. Что мы можем заключить из этого? Что они довольны работой с "Гражданскими самолетами Сухого".

— Бывший посол РФ в Мексике Эдуард Малаян заявил, что Россия готова построить в Мексике заводы по производству авиа- и вертолетной техники, при этом Москва готова передать не только оборудование, но и технологии. По его словам, мексиканцев это предложение заинтересовало, но пока никакой информации об этом не было. Есть ли у вас сведения по этому вопросу? Когда могут начаться консультации?

— У нас нет конкретных сведений на этот счет. В отдельных случаях есть положения закона, которые не позволяют, чтобы оборудование, имеющее отношение в обороне, производилось в других странах. У нас нет больше информации, но это должно будет обговариваться.

— Но мексиканцы заинтересованы?

— Я думаю, были разговоры, которые не были очень детальными. Когда будет уже представлен комплекс предложений, мы их изучим, но пока такого не было.

— Когда будет проведена межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и Мексики? © РИА Новости / Дмитрий Знаменский Эдуард Малаян: Россия готова строить авиационные заводы в Мексике

— Мы надеемся, и это один из наших приоритетов, что это произойдет как можно раньше в следующем году. В следующем году, очевидно, первые месяцы будут посвящены старту новой администрации. Это комиссия сложная, она включает в себя много секретариатов, министерств, она связана и с инвестициями, и с торговлей, и с морским транспортом. Эта комиссия мультидисциплинарная, подразумевает координацию работы с различными учреждениями. Все эти учреждения начнут работать при новой администрации. Нам бы хотелось, чтобы комиссия состоялась в первом семестре, но я не рискну утверждать это сейчас. Мы не знаем, что будет готово, это начало работы новой администрации. Но мы точно хотим провести мероприятие в следующем году.

— То есть мероприятие перенесли? Ведь была информация, что оно планировалось на вторую половину 2018 года.

— Да, она должна была пройти в этом году. Но была смена правительства в России, потом в Мексике. Было очень сложно свести вместе повестки обеих стран, всех учреждений обеих стран. В этом году точно не сможем провести ее, но надеемся, что в следующем году сможем.

— Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт после выборов в Мексике заявила, что США готовы работать с избранным президентом над укреплением партнерства двух стран. Какие видят возможности для партнерства с США в Мексике?

— У Мексики и США огромная история сотрудничества, мы — соседи, делим границу, и мы всегда работали с США в независимости от президента, который был у власти и у них, и у нас. У нас очень много тем для сотрудничества, очень обширная повестка. То, что мы видим сейчас: начало работы нового правительства в Мексике предоставляет новую возможность, чтобы продолжать добиваться прогресса в этих отношениях.

Прекрасный пример этого — соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА. Мы продолжаем переговоры, и сейчас там участвует один из назначенных Лопесом Обрадором. Он работает сейчас с теми людьми, которые в переговорах уже с начала года. Нужно подчеркнуть две важные вещи. Первая — есть интерес продолжать движение по этой линии и суметь достичь соглашения. Второе — это переход правительства, есть четкое обязательство между старым и новым правительством, что передача власти будет полностью упорядоченной, на благо Мексики. Мы видим желание двух сторон к движению вперед в очень уважительной и приверженной манере во благо страны, это совместная работа. Конечно, каждый может делать акцент на разные вещи, но работа ведется совместная, и я думаю, что эти переговоры — это прекрасный пример.

— Мексиканские власти ранее заявляли, что переговоры по НАФТА могут быть завершены уже в августе, то есть уже в этом месяце. Насколько это вероятно?

— Это очень сложно предсказать. Наше намерение, и мы всегда об этом говорили, — мы хотим соглашение, которое будет выгодным для трех сторон. Прогресс в переговорах идет в различных сферах. Есть области более сложные, например, касающиеся автомобилестроения, так называемая оговорка "Сансет". Но есть много технических вопросов. Так что у участников переговоров уходит много времени на это. Когда переговоры подойдут к концу? Мы стремимся к тому, что они были заключены как можно раньше. Но мы не намерены подписывать быстро соглашение в ущерб его качеству. Мексику интересует, чтобы результат был хорошим и устраивал три стороны. Если в августе не подпишут, будем продолжать переговоры.

— Администрация избранного мексиканского президента намерена пересмотреть заключенные ранее соглашения по безопасности с правительством США. Что не устраивает в соглашениях? Какие положения хотят изменить?

— Я думаю, важно подчеркнуть, что администрация, скорее, хочет не пересмотреть соглашения, ее больше интересует сделать подробный целостный анализ по теме безопасности и мира. Это очень широкая повестка. Избранный президент планирует сделать исследование того, как обстоят дела. И на базе этого понять, какие изменения следовало бы внести. Несомненно, акцент будет сделан на развитии, на сотрудничестве. Многие вопросы безопасности связаны с этим. Например, Лопес Обрадор объявил о своем решении запустить "Поезд майя" (Tren Maya). Хотят уделить особое внимание экономическому развитию южных территорий страны, которые связаны с миграцией, в основном из стран Центральной Америки. Акцент будет сделан на том, чтобы помочь в развитии отдельным областям Мексики и странам Центральной Америки, откуда сейчас направляется много мигрантов через Мексику в США, и они часто оказываются в сетях, контролируемых контрабандистами наркотиков. Предоставить им условия, чтобы у людей не было нужды уезжать и иногда становится жертвами преступных группировок. Это комплексный подход, главным приоритетом которого является экономическое развитие этих областей.

— Миграция — одна из самых актуальных тем для Мексики и для многих других стран…

© РИА Новости / Алексей Даничев Перейти в фотобанк Володин предложил ввести безвизовый режим с Мексикой

— Представители Мексики и Швейцарии в Нью-Йорке координировали переговорный процесс по согласованию текста документа, который называется "Глобальный договор о миграции". Текст согласовали в июле. Для нас большая радость и гордость, что в этом процессе принимал участие мексиканец, потому что у этой темы сейчас большой потенциал. Европейские страны, США, Мексика, наконец, — эта тема затрагивает многих. Мексика всегда старалась выработать позитивный подход по этому вопросу. Мы признаем, что миграция — это феномен, а не проблема. Это феномен очень позитивный для стран, которые принимают мигрантов. Мигранты всегда вносят свой вклад в развитие страны. В этих обсуждениях всегда старались найти общую основу, и 192 страны ООН присоединились к этому проекту. Этот проект будет вынесен на одобрение в декабре этого года в Марокко. Сейчас ищут общую базу, которая будет включать в себя различные позиции и как миграция находит отражение в различных странах. Во всех странах феномен миграции воспринимается по-разному. Идея в том, чтобы иметь общую основу того, как относиться к миграции, как извлекать пользу из нее. Мигрант должен быть в центре внимания, нужно уважать его права человека. Мексика выступает в защиту этого подхода, и он очень хорошо отражен в финальном документе. Уважение к человеческим правам мигранта в независимости от его миграционного статуса. Никто не может нарушать права человека, потому что у него нет документов, которые бы позволяли ему находиться в стране. Это важный шаг вперед для международного сообщества. Удивительно, что текст по такой сложной теме был согласован в рекордно короткие сроки — до декабря еще много времени, но его не потребовалось использовать, потому что было получено согласие всех стран.

— Будущий президент Мексики заявлял, что готов открыть дебаты о легализации наркотиков для прекращения насилия в стране. Когда именно начнутся дискуссии по этому вопросу? Может ли эта инициатива быть реализованной?

— Важно уточнить, что то, о чем заявил новый президент, это его готовность обсудить эту тему. Он сказал, что открыт к переговорам, к предложениям, он не сказал, что он намерен легализовать наркотики. 7 августа состоялся первый консультационный форум по обеспечению мира, он называется "Послушай!". Таким образом (власти Мексики — ред.) стараются предоставить возможность высказаться представителям различных секторов, включая гражданское общество. Планируется, что будет несколько форумов в разных штатах, и если не ошибаюсь, закончатся они 24 октября. В этот период будут обсуждаться подобного рода темы, будут анализироваться предложения, чтобы понять, какое решение лучшее.

— Ранее председатель палаты депутатов Генерального Конгресса Мексики Эдгар Ромо Гарсиа заявил, что Мексика готова к диалогу с РФ по вопросу установления безвизового режима для поездок граждан. Когда эта тема будет обсуждаться? Насколько высока вероятность того, что визовый режим будет отменен?

— Мексика сделала важные шаги в этом направлении. В частности, россияне, которые хотят поехать в Мексику, могут легко получить разрешение на въезд в электронной системе SAE, это система выдачи электронных разрешений. Если россиянин хочет поехать в Мексику, единственное, что ему надо сделать, это зайти на веб-страницу этой системы, внести свои данные, и он может получить разрешение, ему не придется идти в посольство, платить что-то. Эта система действует уже некоторое время. Также тем, у кого уже есть шенгенская виза, виза США, не нужно оформлять визу. Мексиканские власти ждут, что российская сторона сделает ответный шаг. Сейчас мексиканцам, которые хотят приехать в Россию, это сделать довольно сложно и довольно дорого. Им нужно идти в посольство, нужно долго ждать, платить много за визу и прочее.

Российское правительство сделало первый шаг, объявив о запуске системы выдачи электронных виз для ряда стран, включая Мексику. Но это только для тех, кто приезжает в Россию со стороны Владивостока. На самом деле очень мало мексиканцев приезжает в Россию таким образом, поэтому мы бы хотели увидеть ответный жест. Но я думаю, что со стороны обеих стран есть интерес в развитии этой темы. Все больше мексиканцев хотят приехать в Россию после чемпионата мира по футболу, и мы знаем, что все больше россиян желают посетить Мексику. Я уверена, что, поскольку мы продвинулись в вопросе облегчения наших взаимных поездок, мы будем продолжать работать в той же динамике, чтобы достичь результата.

— Запланированы какие-то консультации по этой теме?

— Сейчас нет.

— Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий обладателям паспорта болельщика въезжать в Россию до конца 2018 года без оформления визы. Насколько это увеличит турпоток из Мексики в Россию?

— Это очень сложно посчитать, потому что те туристы, которые приезжали на мундиаль с паспортами болельщиков, они уже, скажем так, использовали свои каникулы, свой отпуск и потратили много денег в этом путешествии. Поэтому очень сложно сказать, у скольких мексиканцев будет возможность до декабря опять взять отпуск и потратить крупную сумму. Разумеется, дороже всего обходится перелет, поэтому сложно сделать подсчет. Но я точно могу сказать, что подобные меры способствуют росту интереса к стране и упрощают ситуацию.

— Мексика вошла в число тех стран, откуда на ЧМ-2018 приехало наибольшее количество туристов и болельщиков — более 60 тысяч человек. Во время ЧМ были истории любви между мексиканцами и русскими девушками. Вы знаете такие истории?

— Я хотела бы уточнить цифры. По нашим официальным данным, число мексиканцев, приехавших на мундиаль с паспортом болельщика, составило почти 44 тысячи. Мы также знаем, что многие мексиканцы были в списке болельщиков, приехавших из США. Это мексиканцы-американцы, но они все равно могут считаться мексиканцами. Мы предполагали, что цифра может быть больше 45 тысяч, но у нас нет точных цифр. Что касается историй любви, мы знаем про одну, о ней писали местные СМИ. Про мексиканца, который встретил русскую девушку, вернулся в Мексику и потом решил опять поехать в Россию, чтобы сделать ей предложение. И мы знаем, что сейчас они собираются переезжать в Мексику.

— Вам поступали какие-то обращения от мексиканских граждан в связи с подобными историями?

— Нет, мы пока не получали никаких запросов. Возможно, в будущем.