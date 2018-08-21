Александр Красовицкий: передадим армии новейший БТР "Бумеранг" к концу года

Крупнейший российский военно-технический салон "Армия-2018" пройдет в подмосковной Кубинке с 21 по 26 августа. На 12 площадках в Алабино и парке культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот" российские и зарубежные компании представят новейшие образцы военной техники. В рамках форума предусмотрены экспозиционная, демонстрационная и научно-деловая программы. Среди представителей российского оборонно-промышленного комплекса на выставке ведущий отечественный производитель автобронетехники ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК). В преддверии оружейного салона гендиректор ВПК Александр Красовицкий рассказал корреспондентам РИА Новости Ивану Сураеву и Ирине Альшаевой о новинках компании, которые будут представлены на форуме, возможностях модифицированного бронеавтомобиля "Тигр", модернизации существующих машин, новейших разработках и сроках создания перспективной колесной платформы "Бумеранг".

— Александр Владимирович, ВПК старается показывать новинки на каждом форуме "Армия": чем планируете удивить посетителей оружейного салона в Кубинке в этот раз?

— Да, это наша старая традиция — на каждой выставке "Армия" представлять что-то из новых разработок. Тем самым мы показываем, что мы не стоим на месте, развиваемся и идем вперед.

В этот раз мы привезли обновленный бронеавтомобиль "Тигр" — это модифицированный вариант автомобиля специального назначения "Тигр-М СпН". Эта работа была выполнена ВПК в инициативном порядке за собственные средства. Это сделано для того, чтобы показать, что потенциал "Тигра" еще не исчерпан, и представить нашим заказчикам новые наработки компании. Помимо доработки экстерьера носовой части машины, что, несомненно, сделало "Тигр" более современным и привлекательным, изменения коснулись и боевых свойств машины. Конструкторы доработали защиту двигателя, и теперь он защищен не только бронированным капотом сверху и бронерешеткой радиатора спереди, но и с бортов дополнительными броневыми листами.

В салоне машины установлены антитравматические кресла для экипажа с пятиточечными ремнями безопасности. Однако, ввиду того, что такие кресла невозможно установить на нишах колес, экипаж машины сократился на одного человека — с шести до пяти бойцов. Для удобной посадки и высадки экипажа машина оборудована подножками на бортах и складной подножкой под кормовой распашной дверью. Обновленный "Тигр" оснащен современной системой кругового видеообзора, что обеспечивает высокую ситуационную осведомленность экипажа машины.

Посетители нашего стенда могут также увидеть бронеавтомобиль "Тигр-М" с дистанционно управляемым боевым модулем (ДУБМ) "Арбалет ДМ". Но это несколько другой боевой модуль, не тот, который все привыкли уже видеть на наших "Тиграх" на парадах на Красной площади. Особенностью данной модели является то, что в состав комплекса вооружения нового ДУБМ включены 23-миллиметровая автоматическая пушка АП-23 или 40-миллиметровый автоматический гранатомет МГК-40. В зависимости от выполняемых боевых задач на модуль устанавливается либо тот, либо другой образец оружия. Комплекс вооружения нового ДУБМ позволяет вести борьбу с легкобронированными и небронированными целями противника, его живой силой, расположенной как на открытых участках местности, так и за естественными укрытиями или на обратных скатах высот, с низколетящими вертолетами и самолетами на дальностях до двух километров. По своей боевой эффективности бронеавтомобиль "Тигр-М", оснащенный ДУБМ с новыми образцами оружия, значительно превосходит зарубежные аналоги бронемашин за счет более мощного вооружения и лучших характеристик подвижности и защищенности.

Кроме того, на стенде ВПК представлен образец бронетранспортера с передним расположением силовой установки БТР-87 также с новым боевым модулем. В составе его комплекса вооружения имеются 30-мм автоматическая пушка, спаренный с ней 7,62-мм пулемет и комплекс управляемого ракетного вооружения "Атака-Т" в сочетании с автоматизированной системой управления огнем (СУО). СУО обновленного БТР-87 обеспечивает стрельбу из всех видов оружия комплекса вооружения с места, с ходу и на плаву, днем и ночью.

Габариты корпуса БТР-87 комфортны для размещения экипажа и десанта (всего — 11 бойцов), удобны для перевозки машины всеми видами транспорта, ее прохождения по всем технологическим линиям технического обслуживания и ремонта в войсках. Также они обеспечивают хорошую мореходность при преодолении водных преград вплавь. Два мощных водомета, установленных в корме машины, позволяют бронетранспортеру развивать максимальную скорость на плаву до 14 километров в час.

— Разработки каких новых боевых машин и модификации каких существующих разработок ведет сегодня военно-промышленная компания?

— Сегодня инженеры и конструкторы ВПК параллельно отрабатывают 14 опытно-конструкторских работ, цель которых — создание 14 новых машин, в том числе новых модификаций бронеавтомобилей "Тигр", бронетранспортера БТР-82А, унифицированной колесной бронированной платформы "Бумеранг". В частности, мы работаем над созданием опытного образца модернизированного бронеавтомобиля "Тигр" в рамках ОКР "Атлет".

Основные направления совершенствования конструкции машины заключаются в повышении ее грузоподъемности до двух тонн, а также минной стойкости и баллистической защиты. Думаю, что к концу года мы увидим опытный образец этой машины.

Занимаемся мы и модернизацией колесных бронетранспортеров семейства БТР-80/82А. Несмотря на свой возраст, потенциал этих машин еще не далеко исчерпан. Наши конструкторы прорабатывают различные варианты усовершенствования этих машин, включая варианты оснащения более современными боевыми модулями, повышения защищенности машины.

На выставке "Армия-2018" в рамках динамического показа техники будет продемонстрирована новая модификация бронетранспортера — БТР-82АТ. На этой модификации боевой машины установлен новый многоканальный прицельный комплекс с тепловизионным каналом производства Ростовского оптико-механического завода. Тепловизионный прицел обеспечивает резкое, в несколько раз, повышение дальностей обнаружения целей и ведения прицельной стрельбы ночью, а также в условиях плохой видимости — в тумане, в снегопад и при высокой запыленности.

В этом году мы должны завершить предварительные испытания унифицированной колесной бронированной платформы "Бумеранг" и подготовить опытный образец для государственных испытаний. После окончания государственных испытаний первые "Бумеранги" начнут поступать в войска. Кроме того, мы работаем над новыми образцами машин гражданского назначения на базе отработанных шасси бронетранспортеров и бронеавтомобилей "Тигр".

Ряд ОКР, которые ведутся специалистами ВПК, направлены на создание новых модификаций машин на базе бронеавтомобилей "Тигр" и бронетранспортеров БТР-82А, но говорить о них пока еще рано.

— Компания занималась проектами по "Тигру" вместе с французской Nexter Systems, но в связи с введением санкций сотрудничество было остановлено. Ведутся ли совместные разработки бронеавтомобилей с другими зарубежными компаниями?

— Да, мы работаем с целым рядом зарубежных компаний в сферах разработки совместных проектов, организации производства наших машин на территории заказчика, оснащения наших машин дополнительным оборудованием. Поскольку с этими компаниями мы связаны рядом соглашений, в том числе и о нераспространении информации о наших разработках, я не могу пока рассказывать об этих работах. Придет время, мы все расскажем и покажем.

Недавно на одной из выставок мы встречались с коллегами из компании Nexter Systems. Они очень сожалеют, что были вынуждены прервать сотрудничество с нашей компанией, и выражают надежду, что в ближайшем будущем, когда утихнут политические неурядицы, смогут возобновить сотрудничество с нами.

— Продолжается ли производство бронеавтомобиля "Волк", были ли госиспытания этой платформы?

— В силу ряда причин несколько лет назад работы по ОКР, в рамках которой создавались многоцелевые модульные автомобили "Волк" с колесными формулами 4х4 и 6х6, были остановлены, но ОКР не была закрыта. И вот совсем недавно со стороны министерства обороны эти работы были возобновлены. В настоящее время все опытные образцы переданы в научно-исследовательский испытательный центр автомобильной техники Минобороны РФ, где проходят дальнейшие испытания.

— Удалось ли добиться каких-либо практических результатов международной презентации полицейской бронемашины "Медведь"? Появились ли у него первые заказчики и если да, то не могли бы вы их назвать? Есть ли заказы на "Медведя" от Минобороны России?

— Как показывает международная и российская практика, от первого представления машины потенциальному заказчику до подписания контракта проходит от трех до шести лет. У нас идет работа с нашими потенциальными заказчиками, ведутся переговоры, обсуждаются различные технические вопросы. Надеемся, что все сложится, как мы того хотим.

Что касается Минобороны России, то пока все на стадии формирования технического задания для "Медведя", который будет создаваться для наших военных. Это связано с тем, что требования к технике у войск Национальной гвардии России и министерства обороны разные.