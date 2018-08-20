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Интервью

Александр Герасимов: работать с интеллектуальным роком – одно удовольствие

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© Фото предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская башня"Начальник Московского военно-музыкального училища имени В.М.Халилова Александр ГерасимовНачальник Московского военно-музыкального училища имени В.М.Халилова Александр Герасимов
© Фото предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская башня"

Группы, с которыми мы работали, являются исполнителями интеллектуального рока, сотрудничать с ними — одно удовольствие.

В преддверии Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который в одиннадцатый раз пройдет в Москве с 24 августа по 2 сентября, начальник Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова Александр Герасимов рассказал корреспонденту РИА Новости Ирине Альшаевой о программе, которую представят суворовцы на фестивале, и добрых взаимоотношениях училища со швейцарскими коллегами.

— В каких мероприятиях участвуют оркестры суворовцев военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова? Они выступают с концертами как в России, так и за рубежом?

— В училище на каждом курсе сформирован оркестр, в котором 50 музыкантов-исполнителей. Еще с 60-х годов XX века оркестры суворовцев выступали на концертных площадках Всесоюзных пионерских лагерей "Артек", "Чайка", совершали регулярные гастроли по стране и за рубежом. И сегодня оркестры училища с успехом выступают на различных концертных площадках Москвы, таких как: Большой зал Московской государственной консерватории, Московский Международный Дом музыки, Государственный Кремлевский Дворец, Концертный зал имени П. И. Чайковского, Центральный академический театр Российской армии, Государственный Кремлевский дворец.

Выступление оркестра ВМФ России. Архивное фото
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Оркестр ВМФ на "Спасской башне" исполнит советские песни о флоте
Оркестры училища являются участниками культурно-просветительских мероприятий среди учащейся молодежи в рамках военно-патриотической работы. За последние пять лет суворовцы провели 35 концертов в детских музыкальных школах и школах искусств Москвы и Московской области, что позволило существенно увеличить количество и улучшить качество абитуриентов, поступающих в училище.

Суворовцы участвуют в важнейших государственных мероприятиях и воинских ритуалах, первый из которых — парад Победы 9 мая. С 1940 года рота барабанщиков училища открывает все военные парады на Красной площади.

Творческие коллективы училища принимают участие во всероссийских и международных военно-музыкальных фестивалях, среди которых: Всероссийский фестиваль духовых оркестров им. В. И. Агапкина "Марш столетия", фестиваль духовых оркестров "Золотая валторна", Московский открытый фестиваль студенческих духовых оркестров "Виват, студент!", Международный фестиваль-конкурс "Парад ударных инструментов", Международный военно-музыкальный фестиваль Tattoo on Stage в Швейцарии, "Ода миру", "Амурские волны" и, конечно, особой гордостью для нас является участие суворовцев в Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве. 2017 год
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Музыканты оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве. 2017 год

Сегодня оркестры суворовцев демонстрируют высокое исполнительское мастерство по всей Европе: в Швейцарии, Германии, Франции, Италии, Англии, Польше, Чехии. Стали традицией ежегодные поездки оркестра суворовцев в Швейцарию, посвященные переходу чудо-богатырей генералиссимуса Суворова через Альпы.

— Какое выступление оркестра вы могли бы выделить особенно, чем оно вам запомнилось?

— Была такая история. В Швейцарии суворовцы были приглашены на совместный концерт, посвященный 70-летнему юбилею самодеятельного оркестра города Фрибург "Конкордия". Концерт предполагал выступление в первом отделении швейцарского духового оркестра "Конкордия", во втором — нашего. Надо сказать, что в Швейцарии популярна творческая самодеятельность духовых оркестров. Они не жалеют средств на роскошную форму и музыкальные инструменты, а для активных участников даже предусмотрены налоговые льготы.

Выступление Центрального военного оркестра МО РФ в парке Зарядье. Архивное фото
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня" за 11 лет собрал 150 оркестров
При подготовке к концерту мы ловили во взглядах швейцарских музыкантов легкое высокомерие, они были весьма скептически настроены на наше выступление. И как же было приятно наблюдать, когда с каждым звуком оркестра суворовцев меняется настроение зала и наших коллег. Их мнение об оркестре менялось на глазах, они были поражены мастерством исполнения сложных музыкальных произведений нашими воспитанниками. После этого концерта мы подружились с музыкантами "Конкордии", и у нас в планах дальнейшее творческое сотрудничество.

Еще одним ярким впечатлением для наших суворовцев стало выступление на рок-фестивале "Нашествие" в 2014-м и в 2015 годах. Мы работали с группами "Би-2", "Ночные снайперы" и "Смысловые галлюцинации". Когда нам предложили выступить на "Нашествии", нас обуревали сомнения в успешности данного проекта. Понятно, что возможности духового оркестра практически не ограничены, но все же это рок-фестиваль. Однако для нас этот опыт стал интересным и полезным — ребята поработали с рок-музыкантами, многие из которых имеют прекрасное академическое образование. Группы, с которыми мы работали, являются исполнителями интеллектуального рока, сотрудничать с ними — одно удовольствие.

Спасская башня 2018
© Инфографика
"Спасская башня" 2018

— Какая музыка составляет репертуар оркестров, есть ли в их деятельности место творческим экспериментам? Создают ли оркестры музыку самостоятельно?

— Репертуар оркестров широк. Базовый репертуар составляет академическая музыка. Музыкант, который не играет классику, научиться музыке не может, это аксиома, доказанная столетиями.

Безусловно, музыкант должен быть широко эрудированным во всех музыкальных жанрах. Мы исполняем и эстрадные произведения, и джаз. При составлении дефиле оркестров, в создании его сценария участвуют как наши педагоги и дирижеры, так и сами суворовцы — они сами предлагают детали, которые мы в него включаем. Каждый оркестр имеет свое оригинальное дефиле, которое с каждым последующим годом обучения совершенствуется и видоизменяется.

Фестиваль Спасская башня в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Главной темой фестиваля "Спасская башня-2018" станет офицерский бал
Сам жанр дефиле предполагает исполнение популярной, узнаваемой музыки. В то же время музыкальный ряд должен быть удобен для перестроения исполнителей и одновременно интересен зрителям. Мы стремимся адаптировать музыку под восприятие современного зрителя. Дефиле — не академический концерт, а элемент яркого шоу, где надо показывать современное звучание. Это требует подготовки новых аранжировок, чтобы написанная много лет назад музыка звучала понятно для современного слушателя.

Композиция — удел не многих, писать музыку — редкий дар. Класс композиции в нашем училище не предусмотрен. Но в концертный репертуар мы включаем некоторые работы наших аранжировщиков из числа суворовцев, которые затем становятся золотым фондом наших оркестров.

— Какую программу представит оркестр на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в этом году?

— Мы участвуем в "Спасской башне" с момента рождения этого грандиозного фестиваля и знаем, что в каждом нашем выступлении публикой востребован ансамбль барабанщиков, который будет подготовлен и в этот раз. Общая тема фестиваля — офицерский бал, поэтому в репертуаре оркестра будут "Марш Радецкого" И. Штрауса, вальс из балета П. И. Чайковского "Спящая красавица" и попурри на тему современной эстрадной музыки. В нашем выступлении будет представлена своеобразная ретроспектива танцевальной музыки.

— Чем отличатся процедура приема абитуриентов в училище от гражданских музыкальных учебных заведений, каков срок их обучения, обязательно ли наличие начального музыкального образования?

— Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова — это учебное заведение среднего профессионального образования и процедура приема в него почти ничем не отличается от гражданских вузов. Абитуриенты обязательно должны обладать знаниями в объеме детской музыкальной школы. В наше училище поступают кандидаты, уже владеющие духовыми инструментами и способные убедительно продемонстрировать свою музыкальность. Основное отличие от гражданских вузов заключается в том, что абитуриенты проходят строгий психологический отбор и должны обладать крепким здоровьем, позволяющим выдерживать большие физические и психологические нагрузки. Суворовцы живут по уставу внутренней службы Вооруженных сил и подчиняются строгому распорядку дня, что, в свою очередь, позволяет за четыре года обучения сделать гигантские шаги в подготовке музыкантов.

— Каковы ближайшие творческие планы оркестров училища?

— Успешные выступления творческих коллективов обеспечиваются высокопрофессиональными преподавателями оркестрового класса, среди которых Евгений Васильевич Комиссаров, Расул Рамазанович Ахмедов, Алексей Владимирович Беляев, Юрий Георгиевич Кубышкин, Кирилл Олегович Черчик, Михаил Николаевич Куслин, Игорь Юрьевич Андрюшин, старший преподаватель Михаил Александрович Мельник.

Центральный военный оркестр. Архивное фото
© Фото : Фестиваль Спасская башня / Георгий Басалаев
Начальник оркестра Минобороны рассказал о работе коллектива для кино

После "Спасской башни" в конце сентября-начале октября суворовцы отправятся в Швейцарию, где будут принимать участие в мероприятиях, посвященных очередной годовщине перехода Александра Васильевича Суворова через Альпы. В Швейцарии очень трепетно относятся к этой дате, на протяжении 20 лет оркестр суворовцев желанный гость в конфедерации. В ноябре оркестр вылетает в Сингапур для участия в праздновании 50-летия установления дипломатических отношений. Надеемся, что эта поездка станет новой яркой страницей в летописи нашего училища.

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