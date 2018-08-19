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Интервью

Петер Маурер: верю, что можем улучшить гуманитарную ситуацию в мире

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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПрезидент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер. Архивное фотоПрезидент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Всемирный день гуманитарной помощи отмечается 19 августа. В этот же день ООН вспоминает обо всех гуманитарных работниках, которые погибли во время выполнения своей миссии.

О том, изменилась ли гуманитарная ситуация в Сирии и Йемене за последние месяцы, о проблемах, с которыми сейчас сталкиваются сотрудники гуманитарных организаций во время вооруженных конфликтов, а также о том, как облегчить их работу, в интервью руководителю представительства РИА Новости в Швейцарии Елизавете Исаковой рассказал президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер.

Американский истребитель F-22 Raptor во время дозаправки топливом в небе над Сирией. Архивное фото
© U.S. Air National Guard photo by Staff Sgt. Colton Elliott
Американская коалиция нанесла удары по мирным жителям на востоке Сирии‍
— Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в Сирии с гуманитарной точки зрения? ООН считает, что в стране больше не осталось осажденных районов. Как вы считаете, приблизились ли мы к завершению конфликта?

— С гуманитарной точки зрения, это ситуация, с который мы сталкиваемся очень часто. Конечно, на земле — мы признаем это — ситуация очень поменялась, потому что территории, которые находятся под контролем правительства, значительно расширились за последние пару месяцев. В то же время гуманитарная ситуация для людей не улучшается так же быстро, как изменяется ситуация в военном плане. Так что много вопросов остается, много отвлекающих моментов из-за военной операции. Кроме того, мы думаем, что доступ для гуманитарных организаций не сопоставим с той скоростью, с какой увеличиваются нужды. Так что при наличии новых военных стратегий на земле у нас все еще есть много гуманитарных проблем. В частности, у нас до сих пор проблемы с доступом для увеличения наших операций.

Мы готовы к наращиванию нашей активности в Сирии, потому что мы думаем, что многие сирийцы нуждаются в гуманитарной помощи и защите. Но доступ остается проблемой и, повторюсь, он не увеличивается с той же скоростью, с которой продвигается военная операция.

Сирийские войска в провинции Дераа. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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В Дераа подняли сирийский флаг над бывшим оплотом боевиков
В целом, я должен сказать, что изменяющаяся ситуация на земле также приводит к новым нуждам. Как гуманитарная организация, мы сталкиваемся с большим количеством сирийцев, которые ищут пропавших людей, спрашивают, кто умер, кто стал заключенным. И это всегда связано с тем, о чем я говорил выше – с доступом к нуждающимся, доступом к местам лишения свободы, с уважением к международному гуманитарному праву. Со всем этим есть проблемы, и мы продолжаем работать, чтобы дать возможность большему количеству сирийцев получить доступ к гуманитарной помощи.

— То есть вы планируете расширять свою деятельность в Сирии?

— Мы продолжим активно работать в Сирии в 2019 году. Я думаю, в работе МККК все также будут нуждаться, и мы нацелены нарастить наши операции и взаимодействие с Сирийским арабским Красным Полумесяцем.

— Если сравнивать с предыдущими годами, к примеру, с 2017-ым, стало ли в этом году гуманитарным организациям безопаснее работать в Сирии?

— Я бы не стал судить о том, безопасно или нет. Это деликатная ситуация. В Сирии уже нет того множества активных зон боевых действий, которые мы видели ранее, но это не значит, что нас не заботит безопасность наших операций в Сирии.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Путин отметил успехи в борьбе с терроризмом в Сирии
Если сравнивать предыдущий и нынешний годы, гуманитарные работники продолжают погибать в Сирии. Многие попадают под атаки. Так что мы далеки от того, чтобы быть вне опасности. Сирия, как Афганистан, Йемен, ЦАР или Южный Судан, является местом, где беспокойство относительно безопасности гуманитарных сотрудников очень высоко.

— Если говорить о Йемене, МККК отозвал оттуда 70 международных сотрудников. Планируется ли возвращать их обратно или же ситуация с безопасностью пока не позволяет это сделать?

— Мы, конечно же, работаем над тем, чтобы их вернуть. Мы всегда говорили, когда мы перемещали часть нашего международный контингента в Джибути, что наша цель — вернуть их обратно как можно скорее.

В Йемене прошло много переговоров с участниками конфликта. Сегодня я чуть более оптимистичен, с учетом тех бесед, которые были у МККК за последние пару недель, что мы вскоре получим возможность вернуть наш международный контингент в большом количестве в Йемен. Это важно, потому что, как и в ситуации с Сирией, мы полагаем, что присутствие большого количества гуманитарных сотрудников поможет отреагировать на нужды людей, в том числе в тех районах, где проходит военная операция. И мы прилагаем большие усилия, чтобы вернуть наших людей и нарастить операции.

Ребенок в разрушенных после авиаудара зданиях в городе Таиз, Йемен. Архивное фото
© AFP 2018 / Ahmad Al-Basha
МККК подчеркнул, что гуманитарная обстановка в Йемене трагическая
Сегодня я могу сказать, что дискуссии с участниками конфликта идут в правильном направлении. И у меня больше надежды, чем было две или три недели назад. И если все продолжится так и дальше, у нас больше людей вернется. У нас уже некоторые сотрудники вернулись в Йемен из Джибути.

— На ваш взгляд, гуманитарная ситуация в Йемене ухудшилась за последние месяцы или ее все же можно назвать относительно стабильной?

— Ситуация, конечно же, нестабильная. Она ухудшается по нарастающей, что мы наблюдаем в последнее время. Мы вместе с гуманитарными партнерами не смогли справиться с вопросами доступа, существуют проблемы с доставкой грузов в Йемен, отсутствием безопасности при их транспортировке от места выгрузки. Так что, к сожалению, ситуация не улучшается.

— В начале сентября, 6 числа, в Женеве запланированы консультации по Йемену. Ожидаете ли вы, что на них будут подняты гуманитарные вопросы?

— Я думаю, с такой ужасной гуманитарной ситуацией, как в Йемене, было бы сложно избежать этой темы. Я ожидаю политических дискуссий и по другим вопросам. Я ожидаю, что крайне тяжелая гуманитарная ситуация будет одним из важных элементов политического решения. Потому что чтобы найти политическое решение, необходим больший доступ, большая стабильность для гуманитарной работы в Йемене. И я надеюсь, что оба трека – политический и обеспечения безопасности для гуманитарного доступа — помогут людям в Йемене. Так что мы надеемся, что предстоящие консультации приведут к улучшению ситуации на гуманитарном уровне.

Военные силы Саудовской Аравии собираются для отбития международного аэропорта в Йемене, находящегося в городе Ходейда, у повстанцев-хуситов. 16 июня 2018
© AP Photo / Arab 24
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— 19 августа отмечается Всемирный день гуманитарной помощи. На ваш взгляд, сложнее ли стало работать гуманитарным организациям в последние годы?

— Я бы сказал, что, к сожалению, за последние пару лет мы видим растущее количество вызовов в области безопасности для гуманитарных работников. И в воскресенье мы вспоминаем о погибших коллегах. Как вы знаете, 19 августа 2003 года в Багдаде было взорвано представительство ООН в Ираке. В этот день ООН и все международное гуманитарное сообщество вспоминает тех, кто погиб во время конфликтов выполняя гуманитарную миссию.

К сожалению, сегодня верно и то, что общий тренд за последние пару лет был не очень хорошим. Но это касается не только безопасности гуманитарных работников. Речь идет и о недостатке доступа, административной волоките, с которыми нашим сотрудникам приходится сталкиваться. А также неуважение к международному гуманитарному праву, которое так важно в нынешних конфликтах. Так что, если посмотреть шире, то мы не вышли из динамики последних пары лет, согласно которой в 15-ти или 20-ти самых активных конфликтов в мире погибло наибольшее количество гуманитарных работников, и откуда происходят порядка 80% всех перемещенных лиц. Нам надо отвечать на эти вызовы и международное сообщество может это сделать.

Флаг у Штаб-квартиры ООН. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В ООН назвали число нуждающихся в гуманитарной помощи на востоке Украины
— Считаете ли вы, что международное сообщество действительно может что-то предпринять на этом направлении? Стоит ли, к примеру, пересмотреть Женевские Конвенции?

— Я верю, что мы можем это сделать. Потому что, к примеру, в сирийском или йеменском конфликтах нам необходимы серьезные и полноценные переговоры по прекращению огня и политическом урегулированию. Это не то, что делают гуманитарные работники, но это будет иметь непосредственный эффект на их деятельность. И поэтому нам нужно больше политического лидерства, больше политической вовлеченности, чтобы создавать условия для более тщательного рассмотрения тех проблем, которые стали возникать в последние пару лет.

Я не думаю, что речь должна идти о пересмотре Женевских Конвенций. Необходимо их вначале выполнять. Немедленное решение всех конфликтов сегодня не заключается в том, чтобы пересмотреть или внести поправки в Женевские Конвенции. Речь о выполнении этих Конвенций и создания при помощи политических переговоров условий для работы независимых гуманитарных организаций.

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