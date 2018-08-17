Алексей Карабанов: у музыкантов оркестра ВМФ морская душа

В преддверии Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который в одиннадцатый раз пройдет в Москве с 24 августа по 2 сентября, начальник и художественный руководитель Центрального концертного образцового оркестра им. Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России капитан 1 ранга Алексей Карабанов рассказал корреспонденту РИА Новости Ирине Альшаевой о насыщенном гастрольном графике оркестра, программе, с которой музыканты выступят на фестивале, подготовке к главному международному фестивалю военной музыки и об исторических маршах, которые впервые за несколько десятилетий оркестр исполнил на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

— В каких мероприятиях участвует Центральный концертный образцовый оркестр им. Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России, насколько широка карта его гастролей как по России, так и за рубежом?

— ЦКОО им Н.А.Римского-Корсакова — постоянный участник парадов Победы на Красной площади в Москве начиная с 1945 года. С 2017 года он также участвует и в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Среди важнейших нецеремониальных задач оркестра следует особо выделить ежегодное участие оркестра в Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".

Как известно, Москва — порт пяти морей. В последние годы коллектив побывал на всех "московских" морях — Белом и Черном, Балтийском, Каспийском и Азовском. Из последних зарубежных гастролей — Киргизия, Германия и Финляндия. В сентябре нас ожидает Бельгия.

Восьмого сентября город Антверпен отмечает годовщину освобождения от фашистской оккупации. По этому поводу там состоится фестиваль военных оркестров, в котором примут участие страны антигитлеровской коалиции – Франция, Великобритания, США и Россия как правопреемница СССР.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году российские военные оркестры попали под так называемые санкции, что значительно сократило выступления наших коллективов за рубежом.

— Какое выступление оркестра вы могли бы выделить особенно, чем оно вам запомнилось?

— Выступление оркестра в День Военно-морского флота на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге – нечто непередаваемое. Это не просто праздник – это подлинная эйфория тысяч и тысяч слушателей, которые заражают оркестр фонтанирующей энергией и вдохновением. Такого больше нет нигде.

— Какую программу представил оркестр на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ?

— Программа музыкального сопровождения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге состоит из двух частей. Это церемониальная часть встречи Верховного главнокомандующего ВС РФ, подъем Георгиевского флага фрегата "Азов" на западной башне Главного адмиралтейства, исполнение Государственного гимна Российской Федерации. Эта музыка четко регламентирована традицией и уставом.

Что касается музыкального сопровождения парада кораблей на Неве и Кронштадтском рейде, то в этой части мы более свободны в выборе музыки. Впервые за долгие десятилетия в музыке парада прозвучали исторические марши и гимны России: "Гром победы" Козловского, марш Гвардейского Экипажа, марш "Из Петербурга 1837", "Утвержденный марш всего Флота Русского 1857 г.", остававшийся главным маршем российского флота вплоть до 1917 года. Прозвучали флотские марши XIX, XX, XXI веков, среди которых особенно хочется выделить забытый марш Чернецкого "Гвардейцам-краснофлотцам" 1945 года, замечательный марш Халилова "Рында" и самый новый марш 2017 года, прозвучавший впервые на Главном военно-морском параде в прошлом году — марш "Черноморскому флоту" Велько. Таким образом, музыкально мы показали преемственность русского, советского и российского Военно-морского флота.

© РИА Новости / Евгений Одиноков Перейти в фотобанк Главной темой фестиваля "Спасская башня-2018" станет офицерский бал

— Удивлять мы не планируем, никогда такой задачи себе не ставили и не ставим. В этом году для фестиваля "Спасская башня" мы подготовили шоу-программу из советских песен о Военно-морском флоте, в том числе и "Севастопольский вальс". Надеемся, что эта программа понравится зрителям.

— Какая музыка составляет репертуар оркестра, отличается ли он от репертуаров других оркестров силовых ведомств? Есть ли в его деятельности место творческим экспериментам?

— Основу концертного репертуара нашего оркестра составляет русская и зарубежная музыкальная классика, а также современные произведения для больших духовых оркестров. Особое место занимает флотская музыка и золотой фонд советских песен о море и моряках. Думаю, что в других ведомствах воспевают героев своих видов и родов Вооруженных Сил.

Место для творческого эксперимента есть всегда и везде. Другое дело, пользуются ли люди этой возможностью. У нас эксперимент – норма жизни.

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— Самостоятельно оркестр музыку не создает, он ее исполняет. Но каждое исполнение — уникально. В этом прелесть живого звучания.

— Сколько всего музыкантов насчитывает оркестр? Все ли из них военнослужащие?

— По составу наш коллектив — это большой концертный духовой оркестр и группа солистов-вокалистов. Наряду с военнослужащими контрактной службы в нем работают также и гражданские музыканты.

— Чем подготовка музыкантов оркестра Военно-морского флота отличается от подготовки музыкантов оркестров Сухопутных войск?

— Отличий в подготовке музыкантов нет, просто у музыкантов, которые служат и работают в нашем оркестре, морская душа. Это тоже наша традиция. Без нее нет и не может быть морской музыки.