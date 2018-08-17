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Интервью

Саурат Сувейлям: проигрыш Египта на ЧМ — элементарное отсутствие удачи

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© РИА Новости / Надим ЗуауиИсполнительный директор футбольного союза Египта Саурат СувейлямИсполнительный директор футбольного союза Египта Саурат Сувейлям
© РИА Новости / Надим Зуауи

 

Сборная Египта по футболу, ведомая звездой "Ливерпуля" Мохаммедом Салахом, проиграла все три матча на чемпионате мира в России, после чего шквал критики обрушился на тренерский штаб, футбольный союз Египта, а также самих игроков. Болельщики и журналисты требовали расследования провала "фараонов". Но страсти улеглись, египетский союз нашел нового тренера и уже ставит новые задачи перед сборной с учетом уроков мундиаля. При этом амбициозные египтяне не оставляют надежды выиграть право на организацию собственного ЧМ по футболу в ближайшее время и намерены в этих целях активно использовать российский опыт. Об этом в интервью РИА Новости рассказал исполнительный директор футбольного союза Египта Саурат Сувейлям.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сборные Египта и Саудовской Аравии покидают чемпионат мира
— В Египте на днях стартовал национальный чемпионат по футболу. Как вы его оцениваете и считаете ли, что он будет отличаться от предыдущих, поскольку в этом сезоне конкуренция между клубами ожидается еще более жесткая?

— Каждый сезон мы наблюдаем сильную конкуренцию между клубами. Однако этот сезон особенный, поскольку в нем участвует клуб Pyramids, руководство которого хочет достичь новых высот в египетском футболе. Это и легионеры высокого уровня, и иностранный тренерский штаб. Я считаю очень удачным выбор Хусама аль-Бадри в качестве генерального менеджера клуба, учитывая его способности и талант руководителя. Кроме того, он обладает прекрасными возможностями как тренер. Повторюсь, в египетском футболе появилась новая структура с новыми идеями, поэтому и нынешний сезон, как я полагаю, будет отличаться от предыдущих сезонов и игроки покажут сильную игру.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Салах извинился перед фанатами сборной Египта и заявил о намерении еще сыграть на ЧМ
— Поделитесь, пожалуйста, вашей оценкой участия в чемпионате мира 2018 года Египта, который впервые за 28 лет прошел отборочный тур и вышел в групповой этап турнира.

— Я считаю, что и положительные и отрицательные результаты этого чемпионата для Египта вполне закономерны. В числе положительных итогов — сам факт участия сборной Египта в чемпионате после 28 лет перерыва. Это пойдет в копилку национальной команды. Но отсутствие положительного результата на газоне и тот факт, что наша сборная показала себя не самым достойным образом, никоим образом нельзя списывать на ошибки футбольного союза. Это элементарное отсутствие удачи. Сборная сделала то, что должна была сделать… Ни игроки, ни тренерский штаб не хотели такого результата.

Футбольная федерация, со своей стороны, не жалела усилий для того, чтобы Египет занял более высокую строчку в итоговой таблице. С такими возможностями, которых раньше не было ни у одного поколения игроков национальной команды, результаты должны были быть получше.

© РИА Новости / Константин Чалабов
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СМИ: в Египте проверяют данные о растратах госсредств сборной во время ЧМ
— Египетский министр по делам молодежи и спорта Ашраф Собхи ранее заявил, что Каир хочет подать заявку на проведение финальной части чемпионата мира по футболу в 2030 году. Собираетесь ли вы воспользоваться опытом России при подготовке досье для конкурса и в проведении чемпионата в случае удачи? 

— Мы увидели в России потрясающую организацию Кубка мира, все было сделано профессионально. Я лично не был на других чемпионатах мира, но судя по тому, что мы увидели как египетская делегация, а также увидел весь мир, это был лучший чемпионат за всю историю. Мы приветствуем заявление министра по делам молодежи и спорта Ашрафа Собхи рассмотреть вопрос организации ЧМ 2030 года. Приветствуем практические шаги для реализации этой идеи. Провести чемпионат мира по футболу в Египте — это наша мечта. 

© РИА Новости / Саид Царнаев
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Египет поблагодарил Кадырова за теплый прием своей сборной на ЧМ-2018
— Игры национального чемпионата Египта долгое время проводились без болельщиков при пустых трибунах из-за трагедии на матче в Порт-Саиде в 2012 году. Как ожидается, болельщики вернутся на трибуны в сентябре. Готовы ли к этому власти?

— Действительно, Египет, несмотря на свою инфраструктуру и возможности, долгое время оставался единственной арабской страной, где матчи проводились без болельщиков. Многие страны переживали еще большие трагедии на стадионах, но продолжали при этом пускать болельщиков на трибуны. Все это время МВД и министерство по делам молодежи и спорта делали все возможное для того, чтобы на трибунах вновь слышать голос футбольных фанатов. Приняты соответствующие решения, и футбольный союз как заинтересованная организация займется воплощением этих решений в жизнь.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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Египет может претендовать на проведение ЧМ в 2030 или 2034 году
Мы также хотим использовать успешный опыт России в организации посещения болельщиками матчей на стадионах, в частности, выдавать FAN ID. Этот очень удачный российский опыт стал для нас одним из уроков мундиаля в РФ. С начала сентября в Египте пять тысяч болельщиков смогут попасть на трибуны, и им предварительно будут выдаваться такие FAN ID.

— Какие задачи ставит перед собой футбольный союз Египта после участия в ЧМ в России?

— Само участие в финальной стадии чемпионата мира 2018 года было для нас мечтой. Эта мечта стала реальностью, но, к сожалению, египетский народ не увидел ту сборную, которую хотел увидеть. Футбол в Египте – это источник счастья и радости для большой части общества, поэтому на будущем этапе мы будем вновь стремиться пробиться на ЧМ-2022 и сделать так, чтобы сборная выглядела достойно, а ее игра порадовала египетский народ.

 

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