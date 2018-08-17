Йиржи Овчачек: Чехия предпочитает диалог, а не конфронтацию

Президент Чехии Милош Земан известен как ярый критик многих инициатив Евросоюза и сторонник развития хороших отношений с Россией. Многие европейские политики считают подобную позицию не вписывающуюся в стандарты западного мира. Пресс-секретарь чешского лидера Йиржи Овчачек с ними не согласен и уверен, что такое отношение Праги к Москве как раз-таки является нормальным. В интервью РИА Новости он рассказал об особенностях работы с Земаном, о состоянии здоровья чешского лидера, о ночных звонках и обращении на "ты".

— Каким путем вы попали в пресс-секретари главы государства?

— Я несколько раз начиная с 2006 года брал интервью у Милоша Земана. Три года спустя, во время разговора по телефону, он предложил мне перейти в общении на "ты". Потом было еще несколько интервью у него дома, в городке на востоке Чехии (Земан в то время был временно вне политики – ред.). Однажды, уже будучи президентом, он предложил мне стать его пресс-секретарем. Я, естественно, ни секунды не колеблясь, принял это предложение. И вот почти 5 лет, с 1 декабря 2013 года, занимаю этот пост.

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— Да, конечно. То же самое относится и к другим ближайшим сотрудникам, которые одновременно являются друзьями Милоша Земана.

— Что входит в ваши обязанности – ознакомление президента с сообщениями СМИ, участие в подготовке выступлений и интервью…

— Конечно, информирование президента о том, что пишут СМИ, происходит в течение всего дня. При подготовке к интервью заранее обсуждаем актуальные события, возможные вопросы журналистов. Кроме того, я для СМИ всегда открыт в соцсетях, отвечаю на телефонные звонки и в выходные дни, и в праздники, а если занят, то переписываюсь смсками.

— Случалось, что президент звонил вам в 2-3 часа ночи или вы в неурочный час беспокоили его по какому-то поводу?

— Нет, такого до сих пор не случалось. Для этого в стране или в мире должно было бы произойти нечто чрезвычайное, весьма драматичное. Бывает, что какую-то информацию мы обсуждаем по телефону. Но обычно стараемся все необходимые вопросы обговорить лично, поскольку видимся весьма часто.

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— Господин президент – чрезвычайно заботливый человек, я бы даже сказал, человек ласковый, всегда открытый для диалога. Конечно, он в курсе, как исполняется то или иное дело, спрашивает об этом. Но главное, он активно обсуждает с вами вместе те или иные проблемы, дискутирует, интересуется вашим мнением и готов воспринять его, вместе с вами ведет поиск необходимого решения.

Это касается способа общения Милоша Земана не только со мной, но и с остальными ближайшими соратниками. Однако, выслушав наши мнения, в том числе отличные от его воззрений, окончательное решение господин президент принимает всегда сам. Иногда он сам может также надиктовать мне текст целого сообщения для СМИ, в котором не нужно менять ни буквы.

— Случалось ли, что вы чувствовали, что президент в какой-то части своего выступления или интервью, на ваш взгляд, не совсем прав, что вы имеете на сей счет иное мнение?

— Такого просто не может случиться по той простой причине, что у нас с господином президентом всегда идет предварительный диалог накануне его встреч с представителями СМИ. Мы заранее обговариваем различные альтернативы беседы, возможные вопросы, необходимость сделать в ходе встречи какое-то важное заявление.

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— Он регулярно читает монитор, то есть обзор сообщений СМИ, первый из которых появляется уже рано утром. Газеты не читает, кроме одной – Blesk.

— Я слышал, что президент полюбил интернет.

— Да, это так. Днем заглянуть в интернет у него из-за занятости практически нет возможности. А вот вечером, после просмотра теленовостей, президент идет к компьютеру посмотреть, что нового сообщается в интернете. Серфинг по сети уже вошел в такой вечерний ритуал. В том числе он обращает внимание и на то, о чем люди дискутируют под интересными статьями.

— Насколько хорошо президент освоил интернет?

— На уровне классического среднего пользователя. Всегда может найти необходимый сервер или статьи с новостной тематикой. В том числе те материалы, которые касаются деятельности главы республики.

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— Если посмотреть на политический путь Милоша Земана, то журналисты практически с самого начала вели себя по отношению к нему агрессивно. Это идет от того, что он, в отличие от многих любимчиков прессы, никогда не пытался угодить СМИ, заручиться их благосклонностью, не спешил прислушиваться к советам мэтров журналистики. А шел своей дорогой, на которой главным для него всегда было мнение сограждан, их запросы и требования.

Те же чешские политики, которые предпочитали действовать в соответствии с ожиданиями и рекомендациями СМИ, обычно быстро уходили в политическое небытие. Погреются три-четыре года в лучах славы и внимания СМИ и канут, как будто их и не было. В Чехии есть самые свежие примеры столь быстрого политического угасания.

Прислушиваться к голосам сограждан, делать то, что актуально и необходимо для страны, это гораздо труднее, чем ловить популярность у СМИ. Но в этом и заключается секрет почти 30-летнего успешного политического пути Милоша Земана – крупные победы возглавляемой им (социал-демократической – ред.) партии на выборах, избрание его главой парламента, потом главой правительства. И вот недавний повторный успех на президентских выборах.

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— Конечно. Но Пражский град в сотрудничестве со СМИ во время моего пребывания на нынешней должности стремится быть максимально открытым, предоставить им всесторонний сервис – на сайте, по телефону, в соцсетях, путем пресс-конференций и личных встреч, выкладки в интернете фотографий и видео о проводимых мероприятиях. Все это делается, естественно, с подачи президента. Никогда прежде Пражский град не был столь широко открыт для СМИ.

С другой стороны, если какое-то издание распространяет дезинформацию о работе президента или о нем лично, я тоже молчать не буду. Обязательно отзовусь, и весьма остро.

— У президента непростые отношения не только с журналистами, но и с частью чешской интеллигенции, по-чешски именуемой "каварной" (от слова káva – кофе), поскольку ее представители обычно обсуждают актуальные проблемы за чашкой этого напитка в популярных пражских кафетериях. Где берет начало эта тенденция?

— Это идет от выборов главы республики в 2013 году, после которых сторонники тогдашнего соперника Милоша Земана (экс-главы МИД Карела Шварценберга – ред.) не сумели спокойно пережить поражение своего кандидата.

Мир постепенно меняется, мы все чаще видим примеры, когда на выборах в разных странах побеждают политики, для которых мнение сограждан ценнее советов СМИ. Однако привычка давать советы политикам посредством прессы и заставлять их действовать соответствующим образом побуждает часть интеллигенции вести себя еще более активно, даже агрессивно. Это проявляется часто в виде различных словесных атак или предложений о цензуре некоторых СМИ, обозначением их в качестве пророссийских, прокремлевских, пропутинских.

Но демократическое общество считается свободным именно потому, что позволяет людям свободно выражать свои взгляды, изначально предполагает плюрализм мнений.

— Вы упомянули о так называемых пророссийских СМИ. Известно весьма нестандартное, по понятиям западных политиков, отношение Милоша Земана к России, к развитию сотрудничества с нею, с ее лидерами. В чем причина этого?

— Я бы это отношение не назвал нестандартным, а скорее нормальным. Вы видите, ситуация в мире постепенно меняется, диалог с Россией развивается на разных уровнях. Достаточно вспомнить недавний саммит РФ-США в Хельсинки, переговоры российских лидеров с главами правительств Италии и Австрии и другие встречи.

Милош Земан – сторонник диалога между странами. Если государственные лидеры не будут общаться, не будут вести переговоры, то существующие раны будут становиться лишь острее и международная ситуация будет ухудшаться.

Мы видим положительное развитие ситуации в Сирии, видим весьма интенсивный диалог между Россией и Израилем. Видим меняющуюся политику президента США. И Милош Земан прекрасно понимает необходимость диалога США и стран ЕС с Россией. Однако это не нравится некоторым журналистам и части общественности. Отсюда возникают обструкции, идеологические наклейки.

— Не секрет, например, что в отношении к Евросоюзу у президента ныне преобладают более консервативные воззрения. Он полагает, что необходимо вернуться к ситуации, при которой максимум полномочий было бы у национальных государств, чтобы лишь действительно важные вопросы решались бы на европейском уровне. Нельзя допускать давления на отдельные страны вопреки их воле.

— Переизбрание Милоша Земана еще на один пятилетний срок проявилось каким-то образом в его поведении?

— Конституция Чехии позволяет главе государства находиться на своем посту лишь два срока. Милошу Земану очень важно, чтобы и второе пятилетие прошло успешно. А успех невозможен без постоянного ощущения чувства ответственности. Президент понимает, что это его последнее пятилетие в высокой политике. И он хотел бы завершить его с чувством хорошо выполненной работы.

— Чем занимается Милош Земан в свободное время? Мне говорили, что он много читает, этому можно найти косвенное подтверждение и в его публичных выступлениях.

— Да, на чтение книг он по-прежнему тратит немало свободного времени. Но еще у президента в Ланах (загородная резиденция неподалеку от Праги – ред.) всегда есть разыгранная партия в шахматы, где он играет по обе стороны доски.

— Из сотрудников ему некому составить компанию?

— Признаюсь, что я в шахматы не играю и не слышал, чтобы играли другие ближайшие сотрудники президента. Знаю, что когда главой МИД (до декабря 2017 года – ред.) был Лубомир Заоралек, то он во время посещений Лан играл с Милошем Земаном.

— Ни для кого не секрет, мы говорим об этом вполне открыто, что у Милоша Земана сахарный диабет и существуют проблемы с ногами, в связи с чем он вынужден пользоваться тростью. Однако, как выражается сам президент, "политика делается головой, а не ногами", поэтому можно сказать, что на деятельность Милоша Земана существующие проблемы со здоровьем не оказывают никакого влияния.

— У вас уже есть какие-то планы на будущее, когда двери канцелярии Пражского града в последний раз захлопнутся за вами? Вернетесь в журналистику, станете партийным функционером, окунетесь в бизнес?

— Если президент будет доволен моей работой, надеюсь пробыть на Пражском граде до 2023 года. Что будет дальше – этим вопросом я не задаюсь, такая у меня жизненная философия. Знаю, что некоторые соратники больших политиков заранее начинали примерять свое поведение к будущим новым карьерам, постепенно ослаблять свой рабочий ритм. Я уверен, что проработаю на этом месте в нынешнем темпе до конца срока, чтобы иметь чувство хорошо исполненного дела.

— Книжку о своей работе напишете? Ее название неплохо звучало бы: "Девять лет рядом с президентом республики". Может быть, уже заранее ведете дневник с этой целью?

— Ну, во-первых, десять полных лет не получается, а девятка – уже как-то не то для заголовка. А если серьезно, то дневник не веду, но имею свой портал в интернете, хотя из-за занятости заглядываю в него не столь часто, как хотелось бы. Однако никаких книг в будущем об этой работе писать не собираюсь.

— А свободное время чему посвящаете?

— Его мало, но понимаю, что отдых, разрядка от работы необходимы. Люблю ходить по красивым местам вокруг Праги. Недавно у меня была неделя отпуска, за время которой я прошел пешком около 60 километров. Теперь будет еще неделя, надеюсь довести общий километраж до сотни.