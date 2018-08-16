Замминистра обороны Йемена: надеемся, Россия поможет решить конфликт

В Йемене четвертый год идет война между захватившими часть территории страны отрядами мятежного шиитского движения "Ансар Алла", известных больше как хуситы, и армией президента страны Абд Раббу Мансура Хади, поддерживаемой арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией. Конфликт обострился в июне этого года, когда коалиция объявила о начале штурма Ходейды — стратегически важного города-порта на Красном море. Спустя несколько недель после начала операции боевые действия были приостановлены для проведения переговоров о перемирии. Заместитель министра обороны Йемена генерал-майор Абдель Кадер аль-Амуди в интервью корреспонденту РИА Новости в Каире Рафаэлю Даминову рассказал о том, почему затянулся конфликт в самой южной арабской республике, скольких человек лишилась правительственная армия за время гражданской войны и откуда у хуситов современные баллистические ракеты.

— Два месяца назад йеменская армия и силы арабской коалиции объявили о начале штурма города Ходейда. Звучали громкие заявления о том, что город вот-вот окажется в руках законной власти, однако уже через несколько недель было объявлено о приостановке операции. На ваш взгляд, удастся ли вам овладеть Ходейдой, если бои все же возобновятся?

— Город-порт Ходейда очень важен для обеих сторон конфликта. Порт имеет важное экономическое и стратегическое значение. Хуситы собирают всю свою мощь для того, чтобы удержать ее, чтобы иметь сильные позиции на предстоящих переговорах. Легитимное правительство также стремится взять ее под свой контроль с той же целью – обрести крепкую переговорную позицию на переговорах, которые будут проходить под эгидой Совбеза ООН.

Становится ясно вследствие позиции некоторых государств, что мировое сообщество не поддерживает овладения Ходейдой законными властями, оправдывая это тем, что она является единственным коридором для доставки гуманитарной помощи для жителей северных районов. Я считаю, что это утверждение надуманно и не имеет отношения к действительности, так как если Ходейда окажется в руках законных властей, гуманитарная помощь не только продолжится, но и увеличится. Думаю, что это всего лишь предлог для затягивания войны и хуситы продолжат упрямиться.

По моему мнению, военное решение не станет определяющим в Ходейде, так как этот город имеет стратегическую важность для Красного моря и пролива (Баб-эль-Мандебский пролив), через который проходит большинство поставок нефти в мире. Международное сообщество, представленное в СБ ООН, сделает все возможное для прекращения войны в этом городе.

© AFP 2018 / Stringer Россия призвала расследовать гибель мирных жителей в Йемене

— В южных и восточных провинциях Йемена у хуситов нет никакой поддержки. Ни среди простых людей, ни политиков, ни племенных объединений, поэтому жители этих районов, молодежь вступили в ополчение для того, чтобы сражаться с ними, и заставили мятежников покинуть южные провинции. Но на севере страны у них такая поддержка есть. Как политическая, так племенная и религиозная, поэтому на севере мало кто поднял против них оружие, а часть людей им откровенно симпатизирует. Это одна из главных причин, которая привела к задержке побед в северных провинциях.

Все свидетельствует о том, что военное решение йеменского кризиса не станет решающим, оно не сможет удовлетворить в будущем всех в Йемене. Мы поддерживаем усилия, которые прилагаются сейчас со стороны международного сообщества и спецпосланника ООН в Йемене, а также выдвижение им разных инициатив в каждый свой визит в регион.

© AP Photo / Arab 24 СМИ: арабская коалиция обвинила хуситов в убийстве мирных жителей в Ходейде

— Во-первых, это реорганизация вооруженных сил, лояльных легитимным властям в освобожденных районах. Создание национальных вооруженных сил, объединение армии и сил сопротивления в единую армию и органы безопасности. Работа над организацией и подготовкой национального сопротивления в регионах, контролируемых хуситами, и их поддержка. Поддержание мира и безопасности в уже освобожденных районах и противодействие террористическим элементам, которые присутствуют в ряде провинций.

— Что сегодня представляет собой йеменская армия?

— Сложно дать точную формулировку. Большая часть армии сегодня это люди из южного сопротивления, присоединившиеся к армии после призыва президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади.

В освобожденных районах на севере большинство в правительственных войсках составляют военные из бывшей йеменской армии. Также присутствует молодежь из отрядов сопротивления, возникших в этих провинциях, и члены ряда оппозиционных мятежникам-хуситам политических партий.

© AP Photo / Hani Mohammed Хуситы попросили Путина остановить войну в Йемене, сообщают СМИ

— Никто не сможет назвать точного количества, так как большая часть этой армии – добровольцы из сопротивления, присоединяющиеся к вооруженным силам в самые нужные моменты.

— Воюют ли на стороне йеменской армии на земле военные из других государств? Известно, например, что контингент из Судана уже несколько лет находится в Йемене и принимает участие в боевых действиях.

— Да, есть, но их ограниченное количество. В основном коалиция помогает нам с воздуха, иногда с моря, но на земле в боевых действиях участвуют в основном йеменцы.

— Сколько бойцов йеменских правительственных сил погибло в войне с хуситами с начала конфликта?

— Есть данные по количеству убитых и раненых в боях по освобождению южных провинций. Количество убитых там достигло девяти тысяч человек. Примерно двадцать семь-двадцать девять тысяч получили ранения. Но продолжение боевых действий вдоль западного побережья и на фронтах Кирш, Эр-Рахида и Эль-Байда ежедневно увеличивает количество погибших. Не говоря уже о потерях на фронтах: Нехм, Сарвах, Саада и Аль-Джауф, а также других, где потери еще больше и увеличиваются с каждым днем. Когда мы говорим о том, что мы потеряли девять тысяч человек погибшими, освобождая только южные провинции, то что можно сказать об оставшихся? Потери постоянно растут, с продолжением войны они будут увеличиваться с каждой стороны.

© AFP 2018 Просьба хуситов не изменит подход России по Йемену, считает эксперт — Сколько погибших за время войны со стороны хуситов и сторонников экс-президента Али Абдаллы Салеха?

— Точных данных нет. Они стараются скрыть информацию о количестве погибших в своих рядах. Мы не можем определить эту цифру, так как боевые действия ведутся на огромной территории.

— Практически ежедневно представители арабской коалиции и руководства стран, входящих в этот военный союз, обвиняют Иран в прямой военной поддержке хуситов, в том числе снабжении их баллистическими ракетами. Насколько эти обвинения имеют отношение к действительности?

— Всем известна та поддержка, которую Иран оказывает хуситам. Это касается и вооружения, и обучения, и логистики. Иран замешан напрямую в идущей войне. Он снабжает хуситов баллистическими ракетами и помогает им усовершенствовать те ракеты, что стояли на вооружении ранее (у йеменской армии), которыми завладели хуситы.

Ракетный потенциал, который был у ВС Йемена, хорошо известен, поэтому когда хуситы в недавнем прошлом начали запускать баллистические ракеты по саудовской территории, стало ясно, что это современное оружие, которое они получили при поддержке Ирана. Эти ракеты доставляются разными путями к берегам Йемена, затем их переправляют вглубь на север страны.

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— Можно сказать, что семьдесят процентов территории Йемена контролирует законная власть. Это почти все южные провинции, а также провинция Мариб, некоторые районы провинции Эль-Джауф, Саада и ряд районов провинции Ходейда и Таиз.

— Какую роль могла бы сыграть Россия для урегулирования конфликта в Йемене?

— Россия — великое государство, она играет большую роль на международной арене, влияет на разные международные и региональные проблемы. Россия так же, как и сегодня в Сирии, могла бы сыграть свою роль и в разрешении конфликта в Йемене.

К России в международных делах, благодаря ее политическим, военным и экономическим позициям, есть доверие. Все надеются заручиться поддержкой России и российской дипломатии для поиска решений, инициатив, которые остановят войну, разрешат эти проблемы. Россия и Йемен исторически имеют давние и крепкие связи, поэтому мы надеемся и ожидаем, что Россия, благодаря своему весу на международной арене, сыграет еще большую роль и примет участие в разрешении йеменской проблемы.