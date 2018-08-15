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Интервью

Николай Тестоедов: изготовим спутники для национального оператора

(обновлено: 13:03 15.08.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНиколай Тестоедов. Архивное фотоНиколай Тестоедов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Крупнейший российский производитель спутников связи и единственный в России производитель навигационных космических аппаратов компания "Информационные спутниковые системы" имени академика Решетнева" заключает контракт на производство двух новых российских телекоммуникационных космических аппаратов для национального оператора "Космическая связь". О перспективах создания и запуска спутников производства ИСС в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор предприятия Николай Тестоедов.

— На днях на Ярославском радиозаводе открылся цех по производству комплектующих для космических аппаратов связи и навигации. Вы выпускаете оба типа космических аппаратов. Будут ли там изготавливать комплектующие для нужд компании "Информационные спутниковые системы"?

Пуск ракеты Союз-2.1Б с российским навигационным космическим аппаратом Глонасс-М с космодрома Плесецк. 17 июня 2018
CC BY-SA 4.0 / Минобороны России /
Производитель рассказал, когда запущенный спутник "Глонасс" начнет работать
— Исторически Ярославский радиозавод совместно с компанией "Российские космические системы" изготавливал составные части ретрансляторов для серийных и опытных космических аппаратов, которые, в свою очередь, производились на нашем предприятии.

В условиях текущего гособоронзаказа и имеющегося заказа на гражданские космические аппараты открытием нового цеха в Ярославле, по сути, утверждена следующая производственная цепочка: мы — головной спутникостроитель, компания "Российские космические системы" — головной разработчик аппаратуры, Ярославский радиозавод — приборостроительное предприятие. Ярославские мощности будут использоваться в первую очередь для изготовления комплектующих космических аппаратов нового поколения системы

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМакет спутника ГЛОНАСС-К
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Макет спутника ГЛОНАСС-К

. Например, Ярославль традиционно поставлял бесплатформенную инерциальную навигационную систему для спутников предыдущего поколения.

— Сообщалось, что на Ярославском радиозаводе будет выпускаться аппаратура для спутников системы "Сфера". Всего эта система предусматривает запуск 640 космических аппаратов разного назначения. К вам, как ведущему производителю спутников связи в России, обращались по вопросу перспектив производства этих космических аппаратов?

Макет российского космического аппарата серии Глонасс. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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— Нет, этот проект существует несколько месяцев, но к нам — спутникостроителям — никто не обращался. Пока проработка проекта находится в компании "Российские космические системы". Мы готовы предложить свои производственные мощности для изготовления космических аппаратов такой спутниковой группировки. Учитывая количество предполагаемых к созданию космических аппаратов, их сборка потребует создания новых производственных мощностей. У нас в Железногорске имеется подходящая площадка, на которой можно строить быстровозводимые современные цеха. В целом такие корпуса могут конфигурироваться затем под выпуск любой высокотехнологичной продукции.

Но производство космических аппаратов серии "Сфера" может быть развернуто и на уже создаваемых мощностях, так как сейчас мы завершаем строительство корпуса для сборки и экспериментальной отработки спутников с крупногабаритными антеннами. Работы завершены 10 августа, еще три-четыре недели уйдет на оформление документов, после чего в помещениях начнется работа. В 2019 году мы планируем построить еще один, а в 2020 году третий современный корпус. Их отличие от имеющихся корпусов нашего предприятия заключается в том, что все работы с космическим аппаратом ведутся внутри одного здания. Раньше как строились советские предприятия? Постепенно, цех за цехом. Есть средства — строится новое помещение, потом еще одно. А в итоге спутники сейчас перевозятся из цеха в цех по улице. В одном цехе проходят одни испытания, в другом — другие. В новых корпусах будет создана единая галерея, по сторонам от которой расположены залы для работы с космическим аппаратом — полная свобода перемещения аппарата между ними. Это производство самого современного уровня.

— Как вы полагаете, такие спутниковые группировки, как "Сфера", а также ее зарубежные аналоги OneWeb и Starlink не убьют рынок производства тяжелых геостационарных телекоммуникационных космических аппаратов, которыми занимается ваше предприятие?

Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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— Все эти системы рассчитаны на нишу предоставления дешевой спутниковой связи и доступа в интернет. У таких систем есть свои недостатки. Это открытая, не кодированная, не помехозащищенная связь, работающая в бытовых диапазонах. Нас раньше пугали угрозой, исходящей от спутниковой системы O3b, которая при восьми спутниках способна обеспечить потребителей по всему миру услугами широкополосного доступа в сеть. Спутники уже летают, но рынок тяжелых геостационарных космических аппаратов почти не дрогнул. У тех спутниковых систем, о которых мы говорим, своя ниша, возможно, большая, чем мы сейчас представляем, но я исхожу из того, что это дополняющие, возможно, частично замещающие текущие спутниковые системы связи, но не вытесняющие их с рынка.

При этом нужно признать, что объемы заказов по производству геостационарных спутников падают. Если лет 10 назад в год заказывалось 22-25 геостационарных телекоммуникационных аппаратов, то в последние годы — 10-12. Но это связано не с падением спроса, а с возросшими возможностями современных аппаратов. Новые спутники способны заменить несколько старых по объему передающихся данных, поэтому уменьшение количества аппаратов не означает уменьшение трафика спутниковой связи.

— Вы принимали участие в конкурсе на строительство спутников связи для российского национального оператора ФГУП "Космическая связь". Конкурс завершен?

Макет спутника ГЛОНАСС-М. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Спутникам ГЛОНАСС "обновят прошивку"
— Конкурс завершен. Он касается производства двух космических аппаратов связи "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7". Это стандартные аппараты, по большому счету повторяющие по своим возможностям спутники, которые мы уже производим для "Космической связи" — "Экспресс-80" и "Экспресс-103". Все они создаются на спутниковой платформе "Экспресс-1000". Запуск "Экспресс-80" и "Экспресс-103" предполагается осуществить на одном "Протоне-М", а "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" либо на одном "Протоне-М", либо по отдельности на двух ракетах "Ангара-А5". Северное расположение космодрома Плесецк не позволяет вывести на орбиту одним пуском два спутника. Запуски планируются в конце 2020 года.

— Еще одни спутники связи вашего производства — аппараты "Гонец". Когда состоится их запуск, учитывая, что спутниковая система не обновлялась два года?

— В настоящее время мы ждем решения заказчика на запуск. Все зависит от готовности средств выведения — ракет "Рокот". Следующий после него запуск будем проводить на ракете-носителе "Союз-2.1б", для чего мы уже проводим адаптацию космических аппаратов под этот носитель.

— Сейчас ведется разработка концепции ФЦП развития ГЛОНАСС на 2021-2030 годы. Сколько всего российских навигационных спутников будет запущено в следующем десятилетии?

Солнечная электростанция. архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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— Точное количество никто сейчас не назовет. Концепция ФЦП до утверждения правительством будет пересматриваться и корректироваться еще два года. Когда версталась действующая программа, никто не мог себе представить, что наши спутники "Глонасс-М" с 7-летним гарантийным сроком активного существования смогут работать 10 и более лет. В настоящий момент у нас на хранении находится пять ранее изготовленных спутников "Глонасс-М", готовых к запуску при необходимости. Эта ситуация показывает, что невозможно спланировать точные сроки и количество необходимых космических аппаратов, поэтому количество космических аппаратов рассчитывается исходя из плановых сроков их работы. Если говорить о следующем десятилетии, то можно утверждать лишь одно, что до 2030 года у нас сохранится смешанная группировка из космических аппаратов "Глонасс-М", новых аппаратов "Глонасс-К1" и еще более современных "Глонасс-К2". Никакого единомоментного обновления спутниковой группировки не будет, планируется эволюционное развитие системы ГЛОНАСС с улучшением ее точностных характеристик. Этому — улучшению точности системы — будут посвящены основные мероприятия новой ФЦП ГЛОНАСС.

— Учитывая, что более половины спутников системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного существования, планируются ли групповые запуски аппаратов на ракетах "Протон"?

— В рамках действующей ФЦП ракеты "Протон" действительно заказаны, но я полагаю, что запуски все же будут проводиться точечно, по одному на ракетах "Союз" — для замены конкретных отработавших свой срок аппаратов.

— 17 июня на орбиту был запущен спутник "Глонасс-М". Прошло почти полтора месяца, а он так и не введен в строй. Какова причина?

— Этот космический аппарат запущен на орбиту оперативно, на замену другому спутнику, вышедшему из строя в апреле. Однако мы смогли найти техническое решение проблемы в том аппарате и вернули его в строй. В этой связи спешить с вводом в строй нового аппарата нет необходимости. Сейчас он своим ходом движется в сторону своей системной точки, где окажется в районе 20 августа.

— Сколько всего спутников должно пополнить систему ГЛОНАСС в этому году?

— В планах на этот год стоит запуск трех аппаратов "Глонасс-М". Один запущен, два других будут запущены по необходимости. Соответствующее предложение о проведении запусков до конца года мы сделали, но определяют сроки пусков и потребность в них Минобороны совместно с Роскосмосом.

© Фото : Александр Скворцов/ Пресс-служба ВДНХПолноразмерный макет космического аппарата «Глонасс-К» российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС
© Фото : Александр Скворцов/ Пресс-служба ВДНХ
Полноразмерный макет космического аппарата «Глонасс-К» российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС

— На конец этого года планировался запуск "Глонасс-К1". Когда он произойдет?

— Он состоится в первом квартале 2019 года. Также на следующий год у нас запланированы летные испытания еще одной новинки — первого космического аппарата "Глонасс-К2".

— Почему произошел перенос на следующий год?

— Возникли технические проблемы, связанные с поставкой аппаратуры от наших соисполнителей. Сейчас вопрос решен, завершается сборка космического аппарата.

— Помимо этого, на конец года планировался запуск военного спутника связи "Благовест" №3.

— "Благовест" №3 полетит в декабре этого года. Все работы идут по графику. Четвертый аппарат мы сдадим заказчику в лице Минобороны и подготовим его к запуску в первом квартале 2019 года.

 

 

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