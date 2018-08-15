Николай Тестоедов: изготовим спутники для национального оператора

Крупнейший российский производитель спутников связи и единственный в России производитель навигационных космических аппаратов компания "Информационные спутниковые системы" имени академика Решетнева" заключает контракт на производство двух новых российских телекоммуникационных космических аппаратов для национального оператора "Космическая связь". О перспективах создания и запуска спутников производства ИСС в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор предприятия Николай Тестоедов.
— На днях на Ярославском радиозаводе открылся цех по производству комплектующих для космических аппаратов связи и навигации. Вы выпускаете оба типа космических аппаратов. Будут ли там изготавливать комплектующие для нужд компании "Информационные спутниковые системы"?
В условиях текущего гособоронзаказа и имеющегося заказа на гражданские космические аппараты открытием нового цеха в Ярославле, по сути, утверждена следующая производственная цепочка: мы — головной спутникостроитель, компания "Российские космические системы" — головной разработчик аппаратуры, Ярославский радиозавод — приборостроительное предприятие. Ярославские мощности будут использоваться в первую очередь для изготовления комплектующих космических аппаратов нового поколения системы
. Например, Ярославль традиционно поставлял бесплатформенную инерциальную навигационную систему для спутников предыдущего поколения.
— Сообщалось, что на Ярославском радиозаводе будет выпускаться аппаратура для спутников системы "Сфера". Всего эта система предусматривает запуск 640 космических аппаратов разного назначения. К вам, как ведущему производителю спутников связи в России, обращались по вопросу перспектив производства этих космических аппаратов?
Но производство космических аппаратов серии "Сфера" может быть развернуто и на уже создаваемых мощностях, так как сейчас мы завершаем строительство корпуса для сборки и экспериментальной отработки спутников с крупногабаритными антеннами. Работы завершены 10 августа, еще три-четыре недели уйдет на оформление документов, после чего в помещениях начнется работа. В 2019 году мы планируем построить еще один, а в 2020 году третий современный корпус. Их отличие от имеющихся корпусов нашего предприятия заключается в том, что все работы с космическим аппаратом ведутся внутри одного здания. Раньше как строились советские предприятия? Постепенно, цех за цехом. Есть средства — строится новое помещение, потом еще одно. А в итоге спутники сейчас перевозятся из цеха в цех по улице. В одном цехе проходят одни испытания, в другом — другие. В новых корпусах будет создана единая галерея, по сторонам от которой расположены залы для работы с космическим аппаратом — полная свобода перемещения аппарата между ними. Это производство самого современного уровня.
— Как вы полагаете, такие спутниковые группировки, как "Сфера", а также ее зарубежные аналоги OneWeb и Starlink не убьют рынок производства тяжелых геостационарных телекоммуникационных космических аппаратов, которыми занимается ваше предприятие?
При этом нужно признать, что объемы заказов по производству геостационарных спутников падают. Если лет 10 назад в год заказывалось 22-25 геостационарных телекоммуникационных аппаратов, то в последние годы — 10-12. Но это связано не с падением спроса, а с возросшими возможностями современных аппаратов. Новые спутники способны заменить несколько старых по объему передающихся данных, поэтому уменьшение количества аппаратов не означает уменьшение трафика спутниковой связи.
— Вы принимали участие в конкурсе на строительство спутников связи для российского национального оператора ФГУП "Космическая связь". Конкурс завершен?
— Еще одни спутники связи вашего производства — аппараты "Гонец". Когда состоится их запуск, учитывая, что спутниковая система не обновлялась два года?
— В настоящее время мы ждем решения заказчика на запуск. Все зависит от готовности средств выведения — ракет "Рокот". Следующий после него запуск будем проводить на ракете-носителе "Союз-2.1б", для чего мы уже проводим адаптацию космических аппаратов под этот носитель.
— Сейчас ведется разработка концепции ФЦП развития ГЛОНАСС на 2021-2030 годы. Сколько всего российских навигационных спутников будет запущено в следующем десятилетии?
— Учитывая, что более половины спутников системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного существования, планируются ли групповые запуски аппаратов на ракетах "Протон"?
— В рамках действующей ФЦП ракеты "Протон" действительно заказаны, но я полагаю, что запуски все же будут проводиться точечно, по одному на ракетах "Союз" — для замены конкретных отработавших свой срок аппаратов.
— 17 июня на орбиту был запущен спутник "Глонасс-М". Прошло почти полтора месяца, а он так и не введен в строй. Какова причина?
— Этот космический аппарат запущен на орбиту оперативно, на замену другому спутнику, вышедшему из строя в апреле. Однако мы смогли найти техническое решение проблемы в том аппарате и вернули его в строй. В этой связи спешить с вводом в строй нового аппарата нет необходимости. Сейчас он своим ходом движется в сторону своей системной точки, где окажется в районе 20 августа.
— Сколько всего спутников должно пополнить систему ГЛОНАСС в этому году?
— В планах на этот год стоит запуск трех аппаратов "Глонасс-М". Один запущен, два других будут запущены по необходимости. Соответствующее предложение о проведении запусков до конца года мы сделали, но определяют сроки пусков и потребность в них Минобороны совместно с Роскосмосом.
— На конец этого года планировался запуск "Глонасс-К1". Когда он произойдет?
— Он состоится в первом квартале 2019 года. Также на следующий год у нас запланированы летные испытания еще одной новинки — первого космического аппарата "Глонасс-К2".
— Почему произошел перенос на следующий год?
— Возникли технические проблемы, связанные с поставкой аппаратуры от наших соисполнителей. Сейчас вопрос решен, завершается сборка космического аппарата.
— Помимо этого, на конец года планировался запуск военного спутника связи "Благовест" №3.
— "Благовест" №3 полетит в декабре этого года. Все работы идут по графику. Четвертый аппарат мы сдадим заказчику в лице Минобороны и подготовим его к запуску в первом квартале 2019 года.