Сергей Дурыгин: Центральный военный оркестр исполняет только "живую" музыку

В преддверии XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который пройдет в Москве с 24 августа по 2 сентября, начальник Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ заслуженный артист России, полковник Сергей Дурыгин рассказал корреспонденту РИА Новости Ирине Альшаевой о насыщенном гастрольном графике оркестра, подготовке к главному международному фестивалю военной музыки и о том, как относятся военные музыканты к игре под фонограмму.

— В каких мероприятиях участвует Центральный оркестр Минобороны РФ, насколько широка карта его гастролей, как по России, так и за рубежом?

— Центральный военный оркестр Минобороны РФ в прошлом году отметил свой 90-летний юбилей. За все время своего существования оркестр объехал весь СССР и представлял наше российское военное музыкальное искусство за рубежом. Сейчас мы, хоть и не часто, но участвуем в фестивалях военных оркестров за границей.

Наша основная задача — музыкальное сопровождение мероприятий, связанных с деятельностью Минобороны России. Самое главное из них, в котором мы ежегодно принимаем участие, — Парад Победы на Красной площади 9 мая, для нас это большая честь. В этом году после 9 мая оркестр был на Дальнем востоке, в Хабаровске. В июне мы были в Тамбове на фестивале "Прощание Славянки" и давали концерт в Крыму. В Белгороде оркестр участвовал в мероприятиях, посвященных 75-летней годовщине танкового сражения на Прохоровском поле. Сейчас мы вернулись из Финляндии. На международном военно-музыкальном фестивале "HaminaTattoo" мы выступали совместно с другими коллективами, в том числе с оркестрами, представляющими армии стран НАТО. В сентябре улетаем на Сахалин, оттуда — на Курилы.

Хочу отметить, что мы никогда не исполняем музыку под фонограмму. Хоть это и распространенная практика в музыкальной среде, но нам не нравится обманывать публику. Мы видим реакцию наших слушателей на живую музыку — она восхитительна. Люди приходят, слушают, поют, многие вальсируют. Человека тянет к живой музыке, тем она и интересна, что исполняется здесь и сейчас.

— Музыкальное руководство фестивалем "Спасская башня" осуществляется в триумвирате учеников и соратников Валерия Халилова. Руководить им выбран начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ — главный военный дирижер Тимофей Константинович Маякин. В его состав вошли вы и художественный руководитель, начальник Московского военно-музыкального училища имени Халилова Александр Петрович Герасимов. Как организован процесс руководства, сложно ли его осуществлять, и не мешает ли это организации творческого процесса?

— Мы продолжаем традиции, которые были заложены создателями и идейными вдохновителями фестиваля — первым музыкальным руководителем "Спасской башни" (2007-2016 годы), начальником Военно-оркестровой службы ВС РФ — главным военным дирижером (2002-2016 годы) генерал-лейтенантом Валерием Михайловичем Халиловым, руководителем Службы Коменданта Московского Кремля ФСО России — комендантом Московского Кремля генерал-лейтенантом Сергеем Дмитриевичем Хлебниковым, руководителем дирекции Фестиваля "Спасская башня" Сергеем Николаевичем Смирновым. Они стояли у истоков создания фестиваля.

Халилов имел большой опыт участия в фестивалях и знал, как организовываются и проводятся такие мероприятия. Так появилась "Спасская башня" — фестиваль, который занял верхнюю ступень на мировой военно-музыкальной иерархической лестнице. До него самым главным military tattoo считался фестиваль военной музыки в шотландском Эдинбурге. Но мы его затмили и гордимся этим. Мы видим, что сейчас выстраиваются очереди желающих участвовать в "Спасской башне", очень много иностранных коллективов хотят приехать в Москву на наш фестиваль — это прекрасно.

У Халилова, Смирнова и Хлебникова были и есть ученики и соратники. В их числе — мы с Тимофеем Константиновичем и Александром Петровичем. Под руководством Халилова мы приобрели колоссальный опыт, выезжая на фестивали в другие страны и работая в России над подготовкой к "Спасской башне". Мы получили административные и музыкальные знания, понимание того, как организовать такое масштабное мероприятие.

После гибели Валерия Михайловича встал вопрос о дальнейшей судьбе фестиваля. Коллегиально художественный и общественный совет приняли решение — фестиваль должен продолжаться, дело Валерия Михайловича должно жить. Конечно, руководство "Спасской башней" проходит сообща. Есть Общественный совет и Дирекция фестиваля — на них ложится вся нагрузка по подготовке и организации всего процесса. За музыкальную часть отвечает художественный совет. Само шоу, в которое выливается вся проделанная работа, никогда бы не получилось без режиссерско-постановочной группы. Как видите, чтобы фестиваль жил и развивался, над ним все эти годы работает большая и профессиональная команда.

— Когда начинается подготовка Центрального военного оркестра Минобороны к фестивалю "Спасская башня", как долго длится, в каком формате?

— В связи с нашим плотным графиком гастролей подготовка к "Спасской башне" проходит очень сложно. Можно сказать, что мы готовимся к фестивалю на протяжении года, выступая с концертами.

— Каким творческим экспериментом планируете удивить зрителей "Спасской башни"? В прошлом году оркестр исполнил попурри из мультфильмов. В этом году представите что-то новое, или зрители услышат ранее исполняемые оркестром композиции?

— Программа уже готова, но есть и другие идеи, сейчас мы их обсуждаем. Могу сказать, что в любом случае, мы выступим на фестивале с новой программой. Наш оркестр никогда не повторялся. Это сложно, особенно учитывая то, что исполняемая нами музыка должна соответствовать нашему консервативному имиджу главного военного оркестра страны. Мы не можем себе позволить то, что могут показывать другие коллективы. Но мы экспериментируем.

Выступление оркестра будет выдержано в рок-джазовых обработках, что мне лично очень нравится. Как руководитель я должен идти в ногу со временем.

У нашего оркестра было много экспериментов — мы пробовали играть классическую музыку в современной обработке, потом экспериментировали с попурри на народные, фольклорные темы — они шли на "ура". Играли музыку из популярных отечественных фильмов и мультфильмов — публика принимала "на отлично". Мы можем играть разную зарубежную музыку, но редко ее исполняем — мы же российский оркестр (улыбается).

Надо сказать, что немцы, французы, норвежцы, голландцы и англичане охотно исполняют наши военные марши, даже на своих парадах. Они просят у нас ноты, мы с радостью с ними делимся. Это вызывает гордость. Военные марши наших композиторов высоки в профессиональном отношении. В них сочетается военная мощь нашей страны, красота и гармония.

— Сотрудничает ли оркестр с другими музыкальными коллективами? Планируете ли вы развивать творческое сотрудничество с военными оркестрами из других стран, организовывать взаимные гастроли?

— Мы не часто выезжаем за рубеж в связи с плотным гастрольным графиком по России, но в Министерство обороны приходит по два-три обращения в год с просьбой направить наш оркестр в ту или иную страну. Часто руководство военного ведомства отвечает на данные запросы положительно, и мы выезжаем с гастролями за границу. Это очень важно, ведь мы несем миру нашу русскую культуру. Например, в Финляндии на военно-музыкальном фестивале "HaminaTattoo" мы сыграли Чайковского, Шостаковича и Римского-Корсакова. Финнам очень нравится наша классическая музыка. Чтобы оказать дань уважения той стране, в которую мы приезжаем, мы обязательно играем произведение их композитора. В Финляндии мы исполнили музыку финского композитора Яна Сибелиуса.

В нашей деятельности было несколько случаев, когда мы выступали вместе с музыкантами из военных оркестров других стран. В прошлом году по инициативе итальянской стороны состоялся совместный концерт с Оркестром корпуса карабинеров. Именно такие мероприятия символизируют дружбу между странами.

Несколько лет назад на "Спасской башне" мы играли с главным оркестром Бундесвера. Хочу отметить, что в немецкой военной культуре присутствуют музыкальные элементы русской музыкальной культуры. Их некоторые военные марши написаны нашими композиторами. На фоне трагизма отношений между Россией и Германией в прошлом, этот совместный концерт был очень значимым для обеих стран событием. Мы всегда открыты к сотрудничеству с нашими коллегами.

— Оркестр исполняет только уже существующие военные и гражданские композиции или также создает музыку самостоятельно? Звучит ли музыка в его исполнении в отечественных фильмах?

— Да, мы исполняем и свои композиции, написанные нашими музыкантами. За последние годы много музыкальных произведений для оркестра написал Валерий Халилов. Огромное количество популярных произведений написали в свое время Семен Чернецкий, Василий Агапкин, Илья Шатров. Максу Кюсу принадлежит вальс "Амурские волны", Ивану Дрейзину — вальс "Березка". Эта музыка была неимоверно популярна и ушла в народ.

Центральный военный оркестр записал огромное количество саундтреков для отечественного кино. Если слышите в кино, художественном или документальном, духовой оркестр — 95 %, что это наша запись. Когда к нам обращаются режиссеры, мы с удовольствием откликаемся и бесплатно предоставляем для них музыку. Я считаю, что мы категорически не имеем права продавать музыку, потому что мы несем в ней патриотизм. Патриотизм не продается. Скоро на экраны выйдет сериал "Медное солнце" режиссера Карена Оганесяна о военном дирижере. Мы передали много записей, которые, надеюсь, прозвучат в этом фильме.

— Сколько всего музыкантов насчитывает главный военный оркестр России? Все ли из них военнослужащие?

— В оркестре больше 200 человек, из них около 80 — военнослужащие, проходящие службу по контракту и призыву. Он делится на два состава — духовой и симфонический. Это традиционное деление для крупных оркестров. По такому же принципу организованы Президентский оркестр Службы Коменданта Московского Кремля ФСО РФ, оркестры Росгвардии и МЧС России. Однако, в нашем оркестре это не отдельные коллективы. Симфонический оркестр скорее эстрадно-симфонический: эстрадную музыку он исполняет на духовых инструментах в различных аранжировках. Но классическую музыку — Бетховена, Моцарта, Чайковского и других легендарных композиторов — исполняет симфонический состав.

— Как заинтересованный в карьере военного музыканта человек может попасть в Центральный оркестр Минобороны? Что для этого необходимо — подтвержденное дипломом музыкальное образование, военный билет?

- Попасть в оркестр не сложно при наличии вакансий. Но главное — нужно быть прекрасным специалистом, отлично владеть музыкальным инструментом. Также нужно учитывать то, что обязательной для нас, как и для всех военнослужащих, является физическая подготовка — мы сдаем спортивные нормативы. Это правильно — дирижер и музыканты должны быть подтянутыми. Внешний вид должен быть на высоте. Согласитесь, не очень приятно видеть в военном оркестре неопрятного человека.

Однако, главное для военного музыканта — безукоризненно исполнять один из символов нашего государства — гимн России. Музыкант категорически не имеет право исполнять его плохо. Поэтому спортивные нагрузки у нас дозированы, больше времени мы уделяем, конечно, музыке. Только на ежедневную индивидуальную подготовку необходимо уделять не менее трех часов. Я сравниваю музыканта со спортсменом. Стоит спортсмену не позаниматься 2-3 дня, он теряет форму. То же самое с музыкантом. Стоит ему меньше заниматься — он начинает хуже играть.

Мы с Валерием Михайловичем Халиловым постоянно играли по средам в мини-футбол, продолжаем играть с коллегами и сейчас. В память о Валерии Михайловиче мы сделали одинаковые футболки с нашивкой на рукаве "Халилов 7". Валерий Михайлович всегда следил за собой, занимался спортом. Потому что понимал, что должен достойно выглядеть на сцене перед своим зрителем.