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Интервью

Эльмар Мамедъяров: Каспий должен объединять нас, а не ограничивать

(обновлено: 11:15 06.08.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров. АрхивМинистр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров. Архив
© РИА Новости / Валерий Мельников
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На этой неделе в Казахстане пройдет саммит глав прикаспийских государств, в ходе которого, как ожидается, будет подписана Конвенция о правовом статусе Каспия. Документ разрабатывался на протяжении более 20 лет. О трудностях переговоров, о некоторых аспектах конвенции, а также о деталях самого саммита корреспонденту РИА Новости Вугару Гасанову рассказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

— Как Азербайджан оценивает предстоящий каспийский саммит в Казахстане? Будет ли подписан проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря?

— Сразу скажу, что огромная работа, проведившаяся на протяжении многих лет, дала свои результаты, что позволило выйти на согласование проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Это создало все необходимые предпосылки для ее подписания на V саммите глав прикаспийских государств в Казахстане.

— Были ли у Баку какие-либо особые замечания по тексту Конвенции? Велись ли обсуждения по этому поводу с другими прикаспийскими странами, в частности с Россией?

Морской порт в городе Астрахань. Архивное фото
© Depositphotos / Godlind
Путин подписал Конвенцию о правовом статусе Каспия

— Замечания по тексту Конвенции были у всех стран. Это совершенно обычная международная практика разработки такого рода правоустанавливающих документов. Как известно, в 1996 году была создана специальная рабочая группа на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, в рамках этого формата состоялась 51 встреча. Естественно, на протяжении всего времени, пока велось согласование позиций сторон, между участниками осуществлялись контакты, в том числе и ставшие традиционными азербайджано-российские консультации по каспийской проблематике.

— Насколько нам известно, по проекту конвенции, страны согласились на военное неприсутствие третьих стран на Каспии. Насколько проблематично будет исполнение этого пункта, учитывая процессы, происходящие в регионе, и заинтересованность третьих стран в присутствии на Каспии?

— Стороны, подписывающие такого рода документ, тем самым закрепляют отраженные в нем права и берут на себя вытекающие из него обязательства. Исходя из универсального принципа pacta sunt servanda, нам следует твердо придерживаться тех положений, которые устанавливаются в конвенции. Неприсутствие на Каспии вооруженных сил неприбрежных стран является одним из таких согласованных пунктов. В целом же документ провозглашает, что Каспий является зоной мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества. Он есть и должен оставаться тем мостом, который соединяет наши страны, не ограничивая, а расширяя их возможности, обеспечивая каждой из них оптимальные условия для развития национальной экономики. Прикаспийские страны уже давно успешно пользуются своими правами и в рамках международного сотрудничества создали эффективно действующую инфраструктуру по эксплуатации принадлежащих им ресурсов. Сложился соответствующий этому инвестиционный климат. Успехи наших стран обуславливают их позитивное отношение к дальнейшему развитию сотрудничества на Каспии, опираясь на имеющиеся механизмы мер доверия и партерского взаимодействия во благо всех и каждого.

— Планируются ли в рамках саммита двусторонние переговоры президента Азербайджана с лидерами прикаспийских государств, в том числе с президентом России? Какова основная повестка встреч?

— Опыт предыдущих прикаспийских саммитов показывает, что они становятся также площадкой проведения двусторонних встреч глав государств. В то же самое время совершенно очевидно, что основное внимание на встречах в этом пятистороннем формате уделяется именно каспийской проблематике, организации нашего сотрудничества на Каспии, в том числе по вопросам безопасности, транспорта, экономического сотрудничества и защиты биоресурсов.

—  На какой стадии находится урегулирование карабахской проблемы, есть ли вероятность подвижек? Как оцениваете контакты с армянским коллегой?

Нефтяные сооружения на Каспийском море. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Каплун
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На саммите прикаспийских стран обсудят правовой статус Каспия, заявили в ГД

— Переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ идет уже долгие годы. Как установлено в документе о ее мандате, Минская группа руководствуется в своей деятельности соответствующими нормами и принципами международного права, резолюциями Совета Безопасности ООН и положениями Хельсинкского Заключительного акта. Международное сообщество поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ. Урегулирование конфликта должно основываться именно на этих ключевых положениях. Хотел бы вновь напомнить, что принятые на этот счет резолюции Совета Безопасности ООН 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993), 884 (1993) настоятельно требуют незамедлительного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил с захваченных ими территорий Азербайджанской Республики. Общеизвестно, что резолюции Совбеза ООН не имеют срока давности и подлежат исполнению.

Поэтапная модель урегулирования, предложенная сопредседателями Минской группы, давно всем известна. В совместных заявлениях глав России, США и Франции неоднократно высказывалась позиция о неприемлемости статус-кво, основанного на факте оккупации. Увы, до сих пор мы не смогли положить ей конец. Для продвижения же процесса урегулирования нам необходимо обеспечить интенсификацию субстантивных переговоров на основе существующего формата и в рамках имеющейся повестки дня.

— Согласно заявлению Минской группы ОБСЕ, в ближайшее время должна состояться очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Известна ли дата и место встречи?

— Прошедшая в Брюсселе встреча стала первым содержательным контактом с моим новым армянским визави. Как я уже отметил, мы нацелены на результат и готовы к продолжению интенсивного субстантивного диалога в этом направлении. Места же и даты этих встреч являются техническими моментами, обговариваемыми по соответствующим каналам.

— Россия считается основным модератором процесса карабахского урегулирования. Планируется ли встреча глав МИД в формате "Москва — Баку — Ереван"?

— Повторюсь, Азербайджан открыт диалогу. Но это должны быть содержательные и ответственные переговоры, ориентированные на результат — скорейшее начало процесса деоккупации территорий Азербайджана. Именно вокруг этого образовался тот гордиев узел, который следует наконец-то разрубить, после чего решение всех производных проблем, носящих в большей степени технический характер, приобретет совершенно иной характер и не будет сопряжено с такими трудностями.

— Как идет процесс по новому соглашению ЕС — Азербайджан? Будет ли оно подписано в 2018 году?

Города мира. Баку. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Мамедъяров рассказал о диалоге Баку-ЕС по договору о партнерстве

— Диалог между Азербайджаном и ЕС ведется давно на основе равноправия и взаимовыгодного сотрудничества сторон. Состоявшиеся на днях в Брюсселе контакты с руководством Евросоюза продемонстрировали верность и оправданность подобного подхода. Процесс развивается в правильном направлении и выведет нас на подписание "большого соглашения" двух равноправных партнеров — Азербайджана и Евросоюза.

—  Возможен ли безвизовый режим Баку со странами ЕС?

— Азербайджан уже имеет с ЕС действующий механизм упрощенной выдачи виз. Взаимодействие в этой сфере успешно развивается и достигнет того уровня, который будет отвечать интересам обеих сторон.

— Будет ли Азербайджан и дальше проводить сбалансированную внешнюю политику, или будет сделан выбор в пользу какого-либо конкретного политического, экономического блока?

— Внешнеполитический курс Азербайджана исходит не из принципа "или — или", а имеет сбалансированный, мультивекторальный и инклюзивный характер. Уверены, что следование этим курсом продолжит приносить свои плоды и будет служить благу нашего народа и региона в целом.

 

 

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