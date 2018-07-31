Дмитрий Артюхов: не успеешь обернуться и кто-нибудь помоложе появится

Ямал должен увеличить объемы строительства жилья в полтора раза, чтобы выполнить майский указ президента по улучшению качества жизни, считает временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. О том, как идет проработка планов реализации указа, какой объем инвестиций в Ямал ожидается по итогам года, а также о том, зачем главе региона аккаунт в Instagram и каково быть самым молодым руководителем субъекта РФ, Артюхов рассказал в интервью РИА Новости. Беседовала Марина Луковцева.

— Дмитрий Андреевич, недавно Ямал посетили послы России в двух десятках государств, включая Канаду, Исландию, Китай, Египет, Северную Корею и другие. Послы выступали с идеями по сотрудничеству, иногда вполне конкретными, и высказывали готовность оказывать Ямало-Ненецкому автономному округу содействие в налаживании международного сотрудничества. Вы сами какие надежды возлагаете на визит?

— Самыми ценными для нас являются контакты с северными странами, потому как у нас много общего. У нас общие вопросы, связанные с жизнедеятельностью в северных регионах, это и строительство на мерзлоте, обеспечение необходимых условий жизни, когда зима девять месяцев в году. Здесь у нас много общего с Канадой, Исландией, со всеми скандинавскими странами.

В целом некоторые предложения были, скажем так, экзотическими. Думаю, время покажет, насколько они имеют право на жизнь. Самое важное, что наши послы, наши главные люди в иностранных государствах верят в успех своей родины, видят те достижения, которые происходят в регионах.

Ямал в целом активно развивается, и тот крупный проект, который смогли увидеть послы, завод Ямал-СПГ в Сабетте — это выдающееся достижение. Все, кто там бывает, не остаются безразличными, он очень сильный эффект производит. И я рад, что наши представители в Южной Америке, Африке, Азии теперь это увидели своими глазами. Они будут с гордостью рассказывать о своем визите на Ямал всем, с кем будут взаимодействовать. При этом прекрасно понимая, что это не просто слова, а реальные достижения, опорная точка в развитии российской Арктики. Мне кажется, это понимание — важная цель, которой мы добились, приняв у себя столь уважаемую делегацию.

Жизнь расставит все по своим местам. Если есть зона сотрудничества, например, в энергетике звучали разные инициативы, то они, естественно, реализуются. Ямал является территорией международного сотрудничества, и многие будущие проекты будут воплощаться в жизнь совместно с иностранными партнерами, причем как с теми, которые уже присутствуют, так и с новыми.

На сегодняшний день география сотрудничества ЯНАО охватывает 78 стран мира. Вместе с иностранными партнерами реализовано более тысячи совместных мероприятий. Наиболее активные контакты налажены с Германией, Францией, Италией, Болгарией, Финляндией, Латвией, Канадой, Белоруссией и Казахстаном.

— Региону удается второй год подряд удерживать планку инвестиций на уровне одного триллиона рублей. Ожидаете ли в дальнейшем рост инвестиций, в том числе иностранных?

— Такую высокую планку будет тяжело удержать. Невозможно каждый год вводить проекты, равные Ямал-СПГ, которые приносят большой объем средств. Неизбежно будут периоды, когда новые предприятия будут только проектироваться, строиться. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что у нас в течение ближайших нескольких лет статистически будет идти корректировка инвестиций. При этом в абсолютных цифрах они будут оставаться на высочайшем уровне. Когда объем вложений уменьшается с триллиона рублей до 800 миллиардов, разница составляет 20 процентов. И, наверное, кто-то этим воспользуется и выступит с заголовком: "На Ямале на 20% упали инвестиции". При этом 800 миллиардов рублей — колоссальная цифра, которая дает огромный импульс развития всей стране, потому что на Ямале, как правило, все привозное, отечественное. Это отечественный металл, отечественные технологии, буровые, люди, которые получают здесь достойную зарплату, потому что работают в тяжелейших условиях. И любые инвестиции здесь — это почва для развития всей страны. Для строительства Ямал-СПГ, мы считали, свою продукцию поставили порядка 70 регионов страны — завозили все, от саморезов до огромных сборных конструкций. То есть десятки тысяч человек по всей стране работали и работают сейчас, чтобы на Ямале такие проекты реализовались.

Поэтому мы четко видим перспективу наших инвестиций. Впереди новые проекты, которые будут иметь серьезные инвестиционные показатели. Это заводы по сжижению природного газа Арктик-СПГ-2, в будущем Арктик-СПГ-3 и Арктик-СПГ-4. Мы сами строим транспортные проекты. Это все сотни миллиардов инвестиций. Ожидаем, что по итогам текущего года объем капиталовложений в округе достигнет уровня более одного триллиона рублей.

— С какими проблемами столкнулись с момента назначения и как видите перспективы их решения?

— Регион в целом развивается по своей программе. У нас, ни для кого не секрет, произошла преемственность в курсе руководства территорией, поэтому никаких революций не планируется, никаких радикальных изменений не предвидится.

В то же время проблематика, с которой пришлось столкнуться, традиционная. Как раз в момент, когда я приступил к исполнению обязанностей, начался северный завоз. Очень ответственный период, когда за считанные недели необходимо завезти все необходимое, в первую очередь топливо и продукты, в наши отдаленные поселки. Ответственный период в том смысле, что упустишь немного времени, уровень воды упадет и дальше это уже превратится в спасательную операцию в масштабах всей страны: как доставить груз в конкретный населенный пункт. Эти процессы годами настраивались, и важно, чтобы они работали без сбоев.

Вот сейчас ямальцы радуются теплой солнечной погоде, но это неизбежно ведет к росту пожаров. Тема не менее значимая для региона. В предыдущие годы округ не раз сталкивался с этой проблемой. Периодически пожары возникали поблизости от населенных пунктов, угрожая жилым постройкам. Кроме того, ветер приносил дым в города, и это, конечно, влияло на многие инфраструктурные моменты, при этом доставляя дискомфорт жителям. Нужно понимать, что территория Ямала огромная, ее можно сравнить с таким государством, как Франция. Но у нас нет такой же развитой, как там, сети дорог, кроме того, в некоторых районах ЯНАО вообще отсутствует постоянное автомобильное сообщение. Вокруг непроходимая тундра и вечная мерзлота. И в таких условиях нам нужно максимально быстро локализовать, а потом и ликвидировать возгорание. Именно поэтому этой работой занимаются настоящие профессионалы. В плановом режиме подключаем авиацию, постоянно обновляем техническую базу огнеборцев. Надеемся, что мы этот сезон пройдем относительно спокойно. В настоящее время пожары есть, несколько находятся в труднодоступных местах, что говорит об их природном происхождении. Бригады систематически вылетают на тушение, работа очень тяжелая. Надо сказать отдельное спасибо тем, кто этим занимается. Если продолжить тему перспективных направлений развития региона, то среди приоритетных задач — реализация майского указа президента. Это очень серьезная большая программа, состоящая из многих направлений и процессов, которые на уровне округа нужно детально проработать и, не теряя времени, запускать.

— Можно подробнее обозначить планы относительно реализации майского указа?

— Поставлены задачи, затрагивающие все сферы жизни: образование, здравоохранение, социальную защиту и инфраструктуру. В социальной сфере нам предстоит построить свыше 50 новых объектов: школ и детских садов. Это позволит ликвидировать вторую смену в школах и обеспечить доступ детей в дошкольные учреждения с 1,5 лет, избавиться от очередей. Число новых объектов пока предварительное, цифры еще нуждаются в уточнении. Все зависит от проектной мощности, вместительности конкретной школы или детского сада. Например, можно построить два садика на 200 мест каждый или один на 350 мест — надо смотреть, какое решение будет оптимально для той или иной территории.

То есть мы вступили в период конкретной проработки. Тут требуется решать также вопросы с землей — свободен ли участок, кроме того, как удобнее людям — один объект в центре или два на периферии. Надо все взвешивать. Процесс требует анализа на местах, поэтому торопиться не надо. У нас есть еще небольшой запас времени, чтобы принять верное решение.

Огромные задачи стоят в плане экологии. Это направление требует тщательного, постоянного контроля. На Ямале нужно будет создавать экологический центр с современным оборудованием.

И, конечно, большой вызов, наверное, задача номер один — жилье. В регионе существует значительный объем ветхого и аварийного фонда.

К 2022 году мы планируем ликвидировать 336 тысяч квадратных метров аварийного жилья и переселить 8,5 тысячи семей. Это действительно один из главных вопросов, которые беспокоят ямальцев. Есть разные подходы. В первую очередь, конечно, мы будем строить новые дома. Нужно в 1,5 раза увеличить объем вводимых метров. Это амбициозная задача, потому что она сталкивается с "северной философией", когда не всегда люди готовы тратить свои сбережения на капитальные вложения здесь. Они гораздо легче это делают в местах, куда они планируют переехать. Не готов оценить правильность этого решения, потому что порой получается так, что люди прожили всю жизнь, сковывая себя в возможностях, что-то откладывая, что-то где-то строя. В итоге, когда они приезжают туда, выясняется, что большое жилье им уже не нужно, потому что дети выросли и живут своими семьями… Такие стереотипы сложно сломать в один день.

В то же время мы должны создавать новую современную территорию. Значит необходимо искать новые подходы. Сейчас на слуху арендное жилье. Где-то эта возможность отвечает нуждам северян. Это не вынуждает постоянно вкладываться в недвижимость на Севере. Например, вопрос решается с помощью работодателя, какую-то часть может добавить сам работник, арендуя комфортное жилье. И если нужно уезжать, например, в связи с ротацией на работе, то вопрос решается легко, потому что человек не имеет якоря в виде квартиры, которую надо срочно продавать. Возможно, для какой-то категории северян арендное жилье станет решением. Мы активно взаимодействуем с министерством строительства РФ, чтобы запустить это направление в ближайшее время в пилотных муниципалитетах — Новом Уренгое и Губкинском.

И параллельно есть люди, которые вкладываются в строительство здесь, в регионе. Для них тоже нужно создавать задел, обеспечивать инфраструктурой, будь то высотки, многоквартирники или индивидуальные строения. Несмотря на то, что территория северная, люди строят себе частные дома. Соответственно, нужно развивать такие микрорайоны: подводить туда свет, коммуникации, дороги.

— Вы предлагаете устроить народное голосование среди ямальцев по программе "Сотрудничество", в рамках которой средства ЯНАО, ХМАО и Тюменской области из общего котла направляются на инфраструктурные проекты. Как считаете, на что необходимо направлять средства в регионе по данной программе в первую очередь?

— На что средства надо направлять, должны ответить наши жители. Для этого и будет проходить общественное голосование. Но здесь, честно скажу, мы не ждем каких-то сюрпризов, потому что запросы населения в целом известны. Но необходимо освежить информацию и с помощью полученных данных правильно расставить акценты.

Сегодня, благодаря программе "Сотрудничество", реализуется один из крупнейших проектов — строительство автомобильной дороги Надым — Салехард. Так получилось, что окружная столица — одна из немногих столиц субъектов страны, которая не имеет постоянного дорожного сообщения с центральной Россией. И даже сейчас, в летний период, добраться сюда можно либо самолетом, вертолетом, либо водным транспортом. К сожалению, приходилось неоднократно переносить срок ввода дороги, потому как каждый раз, когда должны были подходить сроки, на нас очередной кризис надвигался. Это было и в 2013 году, и в 2014 году, когда существенно сокращались поступления, из которых финансируется программа "Сотрудничество". Наша задача сейчас — навалиться на этот проект и завершить его как можно быстрее, достроить автомобильную дорогу. А потом, услышав мнение населения, определиться с иными задачами. Мы через "Сотрудничество" традиционно переселяем северян на юг Тюменской области, обеспечиваем специализированной медицинской помощью в учреждениях здравоохранения Тюменской области. Наши ветераны там получают санаторную медицинскую помощь. Аграрии получают компенсации на разного рода нужды.

Актуализация требуется. К примеру, недавно у нас была встреча с населением в Шурышкарском районе — попросили приобрести новое судно, чтобы наладить передвижение по реке внутри района. Сейчас имеющийся транспорт не соответствует требованиям, даже не имеет никаких удобств, а дорога может занимать не один час. Услышали этот запрос, будем заказывать в ближайшее время судно, чтобы в следующую навигацию запустить — сейчас уже физически не успеем. А в следующем году люди с комфортом смогут передвигаться между своими населенными пунктами. Мы это мероприятие как раз включим в программу "Сотрудничество".

— На Ямале создаются новые предприятия, не менее грандиозны планы по перспективному строительству. Хватает ли специалистов? И в каких регион нуждается особенно остро? © РИА Новости / Евгений Биятов Перейти в фотобанк Работу над стратегией развития Ямала-2030 планируют завершить к концу года

— Ямал в этом плане дефицитный регион, у нас постоянное количество вакансий измеряется тысячами. Нам нужны квалифицированные сотрудники, специалисты. Здесь работа такая, что нужно соответствовать определенным знаниям, навыкам. Для этого на Ямале развивается система профобразования, связанная с системой WorldSkills. Наши ребята там соревнуются, уже начали занимать призовые места. Это хороший признак того, что в целом профобразование правильно развивается. Ежегодно ямальские колледжи выпускают около двух тысяч специалистов, большая часть которых трудоустраивается на наших предприятиях, в том числе и благодаря тесному взаимодействию на протяжении учебного процесса с работодателями.

При этом у нас на территории нет вузов. Высшее образование ямальцы должны получать в классических университетах, которые состоялись как лучшие университеты в стране, и возвращаться, получив необходимую специальность, домой.

Сейчас фиксируется потребность в 16 тысячах работников, из них 60 процентов — для замещения рабочих специальностей. Если говорить о специализации, то наибольший дефицит ощущается в строительстве — это почти 43 процента от общих потребностей. В сферу ТЭК требуются сотрудники разных категорий: от водителей до инженеров. Тут важно отметить, что текучести кадров в специалистах нефтяной и газовой отрасли нет. Кроме того, стабильный спрос отмечается на сотрудников системы образования и здравоохранения.

— У вас недавно появился аккаунт в Instagram. Это рабочая необходимость или веяние времени?

— Это для меня абсолютная, я считаю, необходимость. Мы живем в современном мире с его требованиями оперативного получения информации. Думаю, надо было завести аккаунт даже чуть раньше. Объясню, в чем необходимость. У нас есть разная аудитория, которая хочет знать, чем занимаются органы власти.

Определенная часть этой аудитории уже не получает информацию классическими способами. Бесполезно для них выпускать газеты и вечерние выпуски теленовостей — они предпочитают современные форматы. Они должны иметь право поставить лайк или написать комментарий — положительный или отрицательный. Это нормально. И критика, которую я получаю через соцсети, тоже нормальное явление. Она должна быть там, иначе зачем это все существует. На что-то, где сплошные эмоции, можно не обращать внимания, а где-то есть здравые мысли и к ним надо прислушиваться в своей работе.

— За коллегами-губернаторами посредством соцсетей следите?

— Я подписан на некоторых глав регионов. Например, на Сергея Собянина, Рустама Минниханова, Евгения Куйвашева, Антона Алиханова, Максима Решетникова. Но, к сожалению, мало времени, чтобы тщательно следить в соцсетях за всеми активностями коллег. Мы с ними видимся периодически. У нас сейчас в целом губернаторский корпус российский сформирован очень хороший, он омолаживается, ребята все энергичные, действительно хотят многое сделать для своей территории и в целом для страны.

При этом лично читаю комментарии к своим постам.

— Что касается возраста, как ощущаете себя в статусе самого молодого руководителя региона России? © РИА Новости / Владимир Трефилов На Ямале внедряют практику инициативного бюджетирования

— Я считаю, что это тот самый момент, который очень быстро проходит. Конечно, это вызывает определенное внимание у общественности. Порой внешнее внимание где-то приятно, а где-то, наоборот, избыточно. Но это пройдет. Благодаря такому вниманию, может быть, больше людей узнает, чем Ямал живет, какие у нас интересные вещи на территории происходят. Возраст это вторично, нужно заниматься своей ежедневной текущей работой, выполнять те задачи, которые ставит глава государства перед нами.

За всеми этими внешними вещами скрыт напряженный график, где часто нет места для семьи, просто нет свободного времени абсолютно. Главное — это оправдывать доверие ямальцев, отвечать поступками на поставленные запросы. А молодость — не успеешь обернуться и кто-нибудь помоложе появится.