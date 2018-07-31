Игорь Арбузов: подписан контракт на поставку США еще 6 ракетных двигателей

Российское предприятие ракетного двигателестроения НПО "Энергомаш" — мировой лидер в своей области. Возможность сотрудничества с ним рассматривают Китай, Южная Корея и Бразилия, а две американские компании уже покупают российские ракетные двигатели. Недавно генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил в скорейшие сроки завершить формирование на базе предприятия холдинга ракетного двигателестроения, который будет выпускать практически весь спектр космических двигателей. О формировании холдинга, разработке двигателей на перспективных типах топлива, новых зарубежных контактах в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказал генеральный директор предприятия Игорь Арбузов.

— Недавно не предприятии прошло рабочее совещание под руководством главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. Какие вопросы обсуждались, какие решения приняты? © РИА Новости / Артур Лебедев Перейти в фотобанк Рогозин заявил о массовом привлечении молодежи в космическую отрасль

— Обсуждались вопросы дальнейшего развития семейства ракет-носителей "Ангара" и организации поставок двигателей РД-191 и его модифицированной версии РД-191М для обеспечения реализации этих программ. Также подробно рассматривались актуальные проблемы дальнейшей реализации проекта создания ракеты-носителя "Союз-5" и создания на ее базе ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Обсуждались вопросы по созданию перспективных средств выведения с применением двигательных установок, работающих на компонентах кислород-метан. Все эти вопросы для нас важны, так как определяют загрузку производственных мощностей и конструкторских бюро. Надо отметить, что по всем обсуждаемым вопросам приняты конкретные решения и даны необходимые поручения.

Одно из ключевых решений было принято по созданию интегрированной структуры ракетного двигателестроения. Новая администрация Роскосмоса подтвердила ранее принятое решение о ее формировании. Более того, даны поручения по серьезному ускорению корпоративных и организационных процессов, вопросов, связанных с реформированием производственных площадок. Дано поручение до конца года завершить все корпоративные процедуры, связанные с формированием интегрированной структуры. До последнего дня имелся целый ряд проблем, который сдерживал это решение. Например, затянулась приватизация ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, а поскольку два актива — Воронежский механический завод и КБХМ им А.М. Исаева — входят в состав центра, без завершения их приватизации сложно было говорить о передаче предприятий в состав интегрированной структуры. Дано поручение ускорить этот процесс.

— Присоединены ли к холдингу еще два предприятия — АО "НИИМаш" и АО "Турбонасос"?

— В ближайшие недели Роскосмос должен будет принять решение о передаче акций этих предприятий в доверительное управление НПО "Энергомаш". Кроме того, на предприятиях сформированы советы директоров, в состав которых вошли представители НПО "Энергомаш".

— Будет ли создаваться какой-то директорат для управления холдингом?

— Принято принципиальное решение, что никакой управляющей компании создаваться не будет.

— Недавно госкорпорация "Роскосмос" и РКК "Энергия" подписали контракт по созданию космического ракетного комплекса "Союз-5". Ваше предприятие займется производством двигателей для нее. Расскажите, как будет выглядеть ракета?

— "Союз-5" будет создан в том виде, как он предполагался на этапе эскизного проектирования: кислородно-керосиновые двигатели РД-171МВ разработки НПО "Энергомаш" на первой ступени и РД-0124МС разработки АО "КБХА" на второй ступени.

— Вы сказали о поручении по метановому двигателю. Можете ли рассказать подробнее? © РИА Новости / Сергей Мамонтов Перейти в фотобанк Самые мощные в мире двигатели РД-171 модернизируют под "Союз-5"

— Нам поручено проработать возможность создания двигателя на паре кислород-метан для использования в перспективной ракетной технике. Мы также смотрим на возможность применения кислородно-метанового двигателя в многоразовой ракете-носителе среднего класса для коммерческого использования.

— Вы говорите о новом двигателе для многоразовой ракеты, а вот S7 space недавно предлагал создать такой носитель на основе двигателей от советской лунной ракеты Н-1. Как вы относитесь к этой идее?

— Мы все говорим об одном и том же, но намерены достичь этого разными способами. Я не исключаю, что по заказу S7 на базе НК-33 могут появиться какие-то разработки, но считаю своим долгом доказать возможность работоспособности и большей эффективности двигателей нашей разработки, чем применение решений 1960-х годов.

— Можете рассказать о метановом двигателе?

— Двигатель получил название РД-169. Это фактически новый двигатель, создающийся на основе тех знаний, которые мы формировали с начала 2000-х годов. Работу некоторых двигателей с метановой смесью, например РД-0146, мы даже испытали на практике. Подтверждена сама возможность и эффективность такой схемы. На сегодняшний день в Воронеже создан стенд для проведения испытаний, имеется соответствующий конструкторский задел. Нам нужно 3-4 года, и мы сможем приступить к испытаниям полноценного метанового двигателя.

— В какие сроки тогда может быть создана метановая ракета? © РИА Новости / Сергей Мамонтов Перейти в фотобанк Рогозин: кабмин рассмотрит проект ракеты "Союз-5" на метановом двигателе

— Процессы проектирования носителя и двигателя могут вестись параллельно. Я думаю, что в течение 5-6 лет можно выйти на создание такого носителя, если решение будет принято госкорпорацией "Роскосмос". Совместно с РКЦ "Прогресс" мы к концу года должны представить в Роскосмос концепцию такого космического ракетного комплекса и его рыночные перспективы.

— Как ведутся работы по водородной тематике?

— Если будут приняты решения по улучшению эксплуатационных характеристик ракеты-носителя "Ангара" с созданием третьей ступени с водородным двигателем РД-0150, то у нас определенный задел уже имеется. При благоприятных условиях в районе 2024 года мы можем выйти на создание кислородно-водородной ступени.

— Этот водородный двигатель РД-0150 создается на базе РД-0146?

— Нет, это абсолютно новый двигатель, но в нем отчасти использованы наработки по РД-0146 и РД-0120 от центрального блока ракеты "Энергия".

— Еще одна перспективная тематика — детонационные двигатели. Найдут ли они применение в ракетно-космической технике?

— Это скорее не двигатель, а исследование самой возможности использования такого вида горения, которое мы проводили по заказу Фонда перспективных исследований. Те решения, которые были использованы на демонстраторе, подтвердили возможность детонационного горения. Удельный импульс повысился на 5-7 процентов. Но мы только приоткрыли дверь в область детонационного горения. Еще очень много неизученного осталось за скобками нашего исследования, поэтому мы планируем продолжить работать в этом направлении, в первую очередь нарабатывая научно-технический задел по этой тематике.

— Вашим предприятием разработана технология лазерного зажигания двигателей ракет "Союз-2" и "Ангара" перед запуском. Когда эта технология будет внедрена на российских ракетах? © РИА Новости / Игорь Агеенко Перейти в фотобанк Роскосмос скорректирует Федеральную космическую программу до 2025 года

— Мы действительно рассматриваем такую возможность. Настаиваем на том, чтобы в модернизированной версии двигателя РД-191М для ракет "Ангара" использовать это перспективное решение. Что касается "Союза-2", пока не принято решения о применении лазерного зажигания на двигателях этой ракеты. Однако на всех вновь разрабатываемых двигателях мы настаиваем на том, чтобы все наши конструкторские бюро учитывали это решение.

— Сколько двигателей для "Ангары" изготовлено предприятием на сегодняшний момент?

— Всего 40, если учитывать весь совокупный объем двигателей, когда-либо изготовленных по программе отработки этого носителя начиная с 1990-х годов. На сегодняшний день в Омск для производства ракет семейства "Ангара" поставлено четыре летных комплекта для тяжелой ракеты — по пять двигателей каждый, то есть в сумме двадцать двигателей. Плюс по двигателю для двух легких ракет "Ангара-1.2".

— Недавно Дмитрий Рогозин объявил, что для запуска спутниковой системы "Сфера" с 2022 года будет использовано 25 ракет "Ангара-А5". Вас уже проинформировали о грядущем заказе?

— Мы надеемся, что все планы реализуются. Наши мощности позволяют производить до 40 двигателей для ракет семейства "Ангара" в год, то есть необходимое количество для восьми тяжелых ракет "Ангара-А5". В этом случае полностью будет загружен и "Протон-ПМ", и "Энергомаш".

— Также подтверждено решение о создании новой ракеты среднего класса "Союз-5" с двигателями РД-171МВ. Началась ли подготовка к производству этих двигателей?

— Подготовка началась. По согласованию с госкорпорацией "Роскосмос" НПО "Энергомаш" в рамках опережающего финансирования направило часть выручки на восстановление производства двигателей РД-171МВ. Мы пошли на это намеренно, чтобы обеспечить установленные сроки по поставке первого двигателя в середине 2021 года. Речь идет не только о РД-171МВ, но и о двигателе второй ступени ракеты — РД-0124МС, который производится в Воронеже. Благодаря принятому решению на сегодняшний день проведена закупка материалов, выполнена часть конструкторских работ. Так что сейчас мы находимся в комфортной для себя ситуации.

— Когда начнется производство первого двигателя для "Союза-5"?

— Его изготовление начнется в 2019 году, чтобы в 2020 году выйти на испытания двигателя.

— Какова ситуация с двигателями РД-171М для ракет "Зенит"? Ведутся ли переговоры с S7 space по их покупке для проекта "Морской старт"?

— Мы находимся в постоянном контакте с S7 по поводу сроков и объемов поставки, но пока нет каких-либо конкретных решений.

— Сможете сразу производить и новый РД-171МВ для "Союза-5", и РД-171М для "Зенита"? © РИА Новости / Григорий Сысоев Перейти в фотобанк "Союз-5" обойдется "Роскосмосу" вдвое дороже, чем предполагалось

— Каких-то сложностей мы не видим. Если проекты "Морской старт" или "Наземный старт" заработают в ближайшее время, имеющегося запаса двигателей должно хватить до момента, пока не будет возобновлено их производство.

— Когда завершится производство двигателей для ракет "Протон", раз принято решение поскорее отказаться от них и максимально перейти на использование ракет "Ангара"?

— Производство двигателей в рамках тех потребностей, которые нам сформулировал ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, будет остановлено в Перми в этом году. Если не возникнет каких-то новых контрактов на запуски ракет "Протон", со следующего года эти двигатели производиться уже не будут.

В сложившейся ситуации перед нами стоит задача загрузить "Протон-ПМ" другими заказами, в том числе заказами, связанными с диверсификацией. "Протон" успешно работает в области топливно-энергетического комплекса, предоставляя отечественным предприятиям услуги по испытаниям газотурбинных установок на базе авиационных двигателей, сборке и испытаниям газотурбинных электростанций, производству деталей насосов для изготовителей насосного оборудования для нефтегазовой отрасли. Производство новой продукции планируется сконцентрировать на загородной площадке предприятия (Новые Ляды) с учетом современных организационных, технологических и логистических принципов. Освоение и выпуск новых изделий требует не только иных подходов к организации производства, но и более эффективной экономики, сокращения накладных расходов, в том числе за счет оптимизации численности персонала. Эти мероприятия позволят снизить себестоимость изготовления новой продукции и в итоге повысить ее конкурентоспособность.

— Недавно в СМИ прошло сообщение о поставке в США 20 двигателей РД-180 до 2022 года. Действительно ли заключен такой контракт?

— Это не совсем так. По РД-180 у нас был заключен контракт на поставку двигателей до 2019 года. Недавно ситуация изменилась, мы подписали контракт уже на 2020 год, в рамках которого поставим нашим партнерам еще 6 двигателей РД-180.

— Запуски пилотируемых космических кораблей Starliner планируется проводить на ракетах Atlas 5. Сертифицирован ли РД-180, использующийся на первой ступени этой ракеты, для пилотируемых пусков?

— Да, на сегодняшний день РД-180 сертифицирован требованиям NASA к выполнению пилотируемых полетов. В прошлом году комиссия из представителей NASA и ВВС США провели на нашем предприятии в Химках аудит соответствия технологических процессов и системы менеджмента качества американским требованиям. Выдано заключение, что наша система обеспечивает выполнение требований для проведения пилотируемых миссий. В соответствии с текущими планами первый полет Atlas 5 с кораблем Starliner и экипажем на борту должен состояться в феврале 2019 года, а в ноябре нынешнего года должен быть проведен тестовый беспилотный старт.

— Осенью прошлого года ратифицировано соглашение между Россией и Китаем о защите интеллектуальной собственности в космической сфере. Какие направления сотрудничества теперь открываются перед нашими странами?

— Сегодня обсуждается целый перечень направлений возможного сотрудничества в области ракетного двигателестроения. Во-первых, Китай обратился к нам с просьбой провести экспертизу тех инженерных решений, которые они намерены реализовать в двигателе для своей сверхтяжелой ракеты. Речь идет фактически об аналоге нашего РД-180 — 500-тонном двигателе. Учитывая, что для них этот опыт первый, китайские коллеги не совсем уверены в разработанных технических решениях. Нам для проведения экспертного заключения необходимо распоряжение правительства. Естественно, никаких решений в технические характеристики этого двигателя мы вносить не намерены. Но это направление могло бы рассматриваться как первый шаг к развитию дальнейшего сотрудничества.

Во-вторых, наших китайских коллег очень интересует вопрос совместной разработки метанового двигателя. Мы рассматриваем такой вариант как возможность привлечения дополнительных инвестиций в создание метанового двигателя с последующим, как вариант, лицензионным соглашением по его производству в Китае.

В-третьих, коллеги проявляют очень серьезный интерес к тематике водородного двигателя. Тут нам предлагают широкий спектр возможностей для сотрудничества.

Отчетливые контуры сотрудничества могут определиться к ноябрю, когда в Чжухае пройдет совместная встреча. Но то, что тематика ракетных двигателей это приоритетная тема для Китая, никто не скрывает.

— Второй год Россия и Бразилия ведут переговоры о совместном сотрудничестве по развитию ракетных технологий и развитию бразильского космодрома Алкантара. В каком состоянии сейчас находятся переговоры? © РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк Роскосмос готов рассмотреть вопрос о бразильском пусковом центре Алкантара

— На сегодняшний момент подписан целый ряд протоколов и меморандумов, включая документы по участию российской стороны в развитии бразильского космодрома Алкантара. Нам стало очевидно, что на бразильский рынок нужно выходить уже с комплексным предложением, которое касалось бы не только двигателей, но и ракеты, и планов по модернизации космодрома. Некоторое время назад был проведен очередной раунд переговоров. Сейчас мяч на стороне Бразилии. Они взяли время на раздумье.

— Переговоры идут о ракетах легкого и среднего классов?

— Да.