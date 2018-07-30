Хасан Тимижев: развитие горнолыжных курортов даст нам олимпийских чемпионов

Олимпийских чемпионов-горнолыжников российского происхождения не было за всю историю ни советской, ни современной России, хотя скрытый потенциал имеется. Раскрыть его позволит развитие горнолыжных курортов, в том числе северокавказских, считает генеральный директор акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев. Об этом, а также о том, чем заняться на горнолыжных курортах Северо-Кавказского федерального округа летом в отсутствие снега, во сколько обойдется отдых на "Ведучи" или "Архызе", и составят ли когда-нибудь северокавказские курорты конкуренцию азиатским спа, он рассказал в интервью РИА Новости. Беседовала Марина Луковцева.

— Хасан Хамишевич, как, на ваш взгляд, повлияет проведение чемпионата мира по футболу в России на рост туристической привлекательности страны в целом и курортов Северного Кавказа в частности?

- Это было грандиозное событие для нашей страны, праздник мирового масштаба. На мой взгляд, интерес иностранных туристов к России после проведения чемпионата мира по футболу значительно повысится. Причем сильнее, чем по итогам проведения Олимпийских игр, потому что на этот раз мы показали иностранным гостям почти всю Россию, а не один город Сочи, который во время Олимпиады стал визитной карточкой страны. В этот раз были и Калининград, и Екатеринбург, и другие города. И не только те, где проводились матчи, были же еще места базирования футбольных сборных. На Северном Кавказе, например, такими точками стали Грозный, где разместилась команда Египта, и Ессентуки — там базировалась сборная Нигерии. Это ведь тоже пиар: можно показать туристам, что наша страна не ограничивается Красной площадью в Москве или Дворцовой в Петербурге, что есть и другая Россия, которая может быть не менее интересна гостям.

Футбольные матчи посетило рекордное количество туристов — более миллиона человек. Среди них и иностранные болельщики, и россияне. Такого ажиотажа, интереса к России еще не возникало. По оценкам Ростуризма, увеличение турпотока ожидается процентов на 14-18. Если проецировать эту статистику на наши курорты, то очевидно, что увеличение турпотока в страну в целом — дополнительная возможность для северокавказской курортной отрасли привлечь новых гостей.

— Появились ли уже признаки, позволяющие говорить о росте интереса туристов к курортам Северного Кавказа?

— Пока такие выводы делать рано, футбольный чемпионат закончился меньше месяца назад. Но чтобы форсировать рост интереса туристов, мы проводим активную работу среди туроператоров, привлекаем их к продвижению наших турпродуктов. И вот как раз со стороны туроператоров рост интереса к северокавказскому направлению очевиден. А это сигнал, что будет интерес и со стороны туристов, в этом я уверен.

— Одним из главных событий 2018 года стало открытие горнолыжного курорта "Ведучи" в Чечне. Сколько там уже побывало туристов? Оправдались ли первоначальные планы по притоку туристов?

— Наши ожидания были скромными. Открывая в Чеченской Республике курорт "Ведучи", мы понимали: говорить о том, что в первый же год его посетят десятки тысяч туристов, наивно. Давайте признаемся, горнолыжный туризм для Чечни в новинку. И сейчас курорт работает преимущественно на то, чтобы привить местному населению любовь к горнолыжному туризму. Для этого мы организуем ряд программ, в том числе социальных, как, например, "Лыжи зовут!" — это школьные уроки по горнолыжному спорту для ребят из соседних сел. Если местные жители не поедут на курорт, то рассчитывать, что остальные россияне или иностранцы поедут туда, не приходится.

Более того, канатная дорога, которая построена для курорта, это первая канатная дорога за всю историю существования Чеченской Республики. Подъемников, туристических или городских, которые есть в большей массе горных регионов, в Чечне еще не было. Мы обратили внимание, что в первые дни после открытия курорта туда приезжали не кататься на лыжах, а просто проехать на канатной дороге, посмотреть, что это такое, оценить, насколько это интересно. Но с этого все только начинается.

У нас есть опыт открытия "Архыза", когда рост турпотока шел одновременно с развитием курорта. "Ведучи" находится на нулевом этапе развития, и параллельно идет период проектирования. В следующем году начнем реализовывать условно первый этап, что позволит в перспективе создать до 16 километров горнолыжных трасс. После этого можно будет уже разворачивать кампанию по привлечению всех россиян на курорт.

По нашим оценкам, на "Ведучи" побывало чуть больше 3 тысяч человек, но это пока очень предварительные данные. Курорт запустили в эксплуатацию только в конце января, хотя обычно на горнолыжных курортах сезон открывается в декабре, и уже в марте в силу погодных условий катание было закрыто, то есть значительная часть горнолыжного сезона прошла мимо, поэтому большого потока не было, как мы и предполагали. Но в сезоне 2018/2019 годов ожидаем на "Ведучи" более значительное число туристов.

Летом тоже стараемся привлекать на курорт гостей. С уверенностью могу сказать, что "Ведучи" очень интересен летом. Может быть, пока даже больше, нежели зимой.

— Чем же?

— Во-первых, уникальностью своего расположения. Места здесь красивейшие: сочетание обильной зелени, живописных гор, водопадов. Если говорить об услугах, то у нас есть туристические маршруты, джип-туры, развивается велотуризм. Можно покататься на сигвеях, квадроциклах, канатной дороге. Есть тир, рестораны и кафе, гостиница с бассейном, игровыми зонами для детей. Перечень услуг довольно обширный, можно приехать на "Ведучи" на целый день и ни разу не заскучать.

Плюс мы разработали познавательный групповой маршрут "В поисках эдельвейса". Турист приезжает на южноориентированный склон, один или с друзьями, там можно взять напрокат джип или лошадь, и уже вместе с инструктором выйти на североориентированный склон по туристической тропе в поисках этого краснокнижного цветка. Этот тур по горным тропам можно совершить и пешком, но обязательно вместе с проводником, который поможет не заблудиться и покажет самые интересные места — горные ручьи или безымянные пока водопады.

— Что касается стоимости, во сколько обойдется один день на "Ведучи" летом?

— Поскольку комплексных туров на курорт пока нет, то стоимость отдыха зависит от того, какую комбинацию активностей турист выберет, будет он ночевать на курорте или нет и так далее. Но в целом он получается достаточно бюджетным, если сравнивать с аналогичными услугами на других курортах.

Повторюсь, "Ведучи" рассчитан на местное население, на средний уровень дохода именно в Чеченской Республике. Исходя из этого и разрабатывается тарифная линейка, чтобы отдых был доступен для всех.

Туристический ски-пасс на подъемник стоит 400 рублей для взрослого и 200 рублей для ребенка, прокат оборудования — начиная от 100 рублей. Проживание в отеле составит от 2000 рублей в сутки, в хостеле — 700 рублей. Обед в столовой сервис-центра обойдется в 300-400 рублей, трехразовое питание в гостинице — от 1,2 тысячи рублей в день.

— Есть ли какие-то планы по привлечению именно иностранных туристов? Это все-таки особый сегмент турпотока, с ним нужно работать отдельно. Кроме того, у Чечни прочные связи со странами мусульманского мира. © РИА Новости / Саид Царнаев Перейти в фотобанк Кадыров уверен, что курорт "Ведучи" станет популярным среди иностранцев

— На курорт, находящийся на начальном этапе развития, мы сейчас хотим привлекать не столько туристов, сколько инвесторов. Мы, как управляющая компания, возьмем на себя строительство горнолыжной и сопутствующей инфраструктуры, а вот коммерческую часть — отели и тому подобное — необходимо развивать с помощью бизнес-партнеров.

Думаю, что у нас появятся инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов: проектом развития курорта "Ведучи" предусмотрено строительство гостиничных комплексов, в том числе пятизвездочных, а это интересные с точки зрения рентабельности объекты. Предварительные переговоры с потенциальными партнерами мы уже ведем.

Рассчитываем, что со временем, по мере развития горнолыжной инфраструктуры на курорте "Ведучи" — строительства канатных дорог и трасс на североориентированном склоне хребта Данедук, он постепенно будет становиться более привлекательным направлением отдыха для арабских туристов.

Стоит отметить и активную работу в этом направлении со стороны региональной власти. В частности, запущен прямой рейс авиакомпании Air Arabia по маршруту Шарджа — Грозный. В августе планируется рекламный тур в Чечню для крупнейших туристических агентств ОАЭ, которые в том числе посетят и курорт "Ведучи". Запланировано открытие туристско-информационного центра Visit Chechnya в Саудовской Аравии. Все это — необходимые и важные меры для привлечения арабской аудитории.

— Ждете ли увеличения притока туристов в новом горнолыжном сезоне на "Ведучи"?

— Безусловно. Минувший сезон был пробным, тестовым для курорта "Ведучи". Он продлился чуть больше месяца, поэтому статистика туристических прибытий не показательна. Надеюсь, что следующей зимой туристический поток увеличится минимум в два раза — название курорта "Ведучи" уже на слуху у российских горнолыжников, и интерес к нему повысился.

— Если говорить об остальных северокавказских курортах, началась ли уже подготовка к новому горнолыжному сезону?

— Да, активная подготовка к зиме уже идет. Служба эксплуатации проводит регламентные работы и техническое обслуживание на действующих объектах инфраструктуры: где-то трассы перепрофилируются, где-то их ремонтируют, обновляют систему дренажа. На "Эльбрусе", например, начался ремонт гондол на 1-2 очереди канатной дороги. Стараемся максимально успеть с подготовкой в летне-осеннем периоде, чтобы к открытию сезона катания не было никаких сбоев в работе курортов. Плюс по возможности стремимся, чтобы подготовка к зиме не мешала гостям отдыхать — ведь на всех площадках работают объекты летней программы отдыха, жизнь курортов не останавливается, когда на склонах нет снега.

На "Архызе" же к зиме мы должны завершить масштабный проект, который реализуется на североориентированном склоне в поселке Романтик: мы запустим еще три гондольные секции канатной дороги пропускной способностью 2,5 тысячи человек в час и пять новых горнолыжных трасс протяженностью около 11 километров четырех категорий сложности. Курорт выйдет на новый этап развития: суммарно туристам будет доступно более 25 километров трасс. Может быть, в сравнении с европейским курортами это не так масштабно, но по сравнению с российскими горнолыжными комплексами "Архыз" станет одним из лидеров, он сможет принимать и избалованных зарубежными курортами туристов.

Плюс ведется строительство гостиничных объектов, к сезону номерной фонд должен вырасти процентов на 60 — с 500 до 800 мест размещения.

— Если говорить не только о горнолыжном отдыхе, можно ли, например, курорты Северного Кавказа сделать модными, как спа-зоны, чтобы россияне не ехали на курорты в Азию, а отправлялись в СКФО? © РИА Новости / Михаил Мокрушин Перейти в фотобанк "Провалъ" и "Бесстыжие ванны": что нужно знать о курортах Кавминвод

— Да, в развитии курортов мы делаем ставку на расширение спектра услуг, чтобы турист мог и на лыжах покататься, и достопримечательности посетить, и пройти курс лечебных процедур. В планах АО "КСК" строительство на "Архызе" спа-комплекса с крытыми и открытыми бассейнами для взрослых и детей, оздоровительными кабинетами, косметологическими, физиотерапевтическими и спа-процедурами с применением кавказских минеральных вод.

Проект интересен тем, что не только разнообразит вечерний досуг туристов после горнолыжного катания, но и создаст условия для загрузки всего курорта в летний сезон и межсезонье. Осенью или весной, когда погода не самая благоприятная и идут дожди, можно всей семьей приехать в спа-комплекс и весело провести время. Летом бассейны спа-комплекса тоже будут востребованы, поскольку моря рядом с "Архызом" нет.

— Насколько большим будет этот комплекс, сколько человек сможет в нем отдыхать?

— Единовременную пропускную способность пока мы определяем в пределах 500 человек. Это позволит в день обслуживать до полутора-трех тысяч человек. Думаю, это значительно повысит привлекательность нашего курорта.

— Если говорить отдельно об "Архызе", он все-таки у большинства ассоциируется исключительно с горными лыжами. Чем привлекаете туда туристов летом?

— Сейчас в рамках летней программы совместно с нашим резидентом, компанией "ПикЭкспириенс", мы заканчиваем создание велотрасс: туристы смогут подниматься наверх на канатных дорогах, кресельной или гондольной, и спускаться вниз уже на маунтинбайках. Как и горнолыжные трассы, велотрассы также будут ориентированы на разную степень подготовки. Будут и простейшие "зеленые" трассы, и более сложные "синие", и профессиональная "красная" трасса, где совместно с Федерацией велоспорта России мы планируем проводить региональные и общероссийские соревнования по велоспорту, какие-то велофестивали.

Тестовые заезды на "синих" трассах уже прошли, и профессиональные спортсмены высоко оценили уровень подготовки и сложность маршрутов. В августе трассы заработают в полную силу, и все желающие смогут приехать кататься на горных велосипедах. А уже осенью, если получится, хотим провести первые соревнования.

Кроме этого, этим летом у нас на "Архызе" работают профессиональные инструкторы Федерации парапланеризма России, они предлагают туристам полеты на параплане. Тоже достаточно интересно полюбоваться кавказскими пейзажами с высоты птичьего полета, услуга пользуется спросом.

— А если на "Архыз" приедет человек, который предпочитает познавательный туризм, что сможете ему предложить? © РИА Новости / Денис Абрамов Перейти в фотобанк На Кавказе разрабатывают единую карту гостя для всех курортов региона

— С точки зрения познавательного туризма нам тоже есть чем заинтересовать гостей, "Архыз" насыщен объектами познавательного туризма. Рядом с курортом расположено несколько уникальных точек. Самые известные из них — Специальная астрофизическая обсерватория РАН, Нижне-Архызские храмы, Софийские озера, Озеро любви, Наскальный лик Христа. Список можно продолжать почти до бесконечности. И на курорте можно арендовать машину или велосипед, а можно отправиться в конный или пеший поход и посетить все эти места.

— Насколько ценовая политика на "Архызе" отличается от "Ведучи"? По карману ли среднестатистическому россиянину отдых там?

— Она несколько отличается от "Ведучи", в частности, потому, что спектр услуг здесь побольше. На "Архызе" работают две канатные дороги, есть веревочные парки для взрослых и детей, спортивная площадка, пункты проката. Соответственно, расходы на отдых на курорте также зависят от потребностей туриста.

Стоимость экскурсионного ски-пасса для взрослых на канатной дороге "Млечный путь" составляет 500 рублей, на канатной дороге "Спутник" — 250 рублей, для детей вдвое дешевле. Прокат велосипедов и спортивного инвентаря тарифицируется от 200 рублей и выше, предусмотрены скидки. Веревочный парк для детей доступен за 300 рублей, а для взрослых — за 700 рублей.

— На протяжении прошлого года появлялись сообщения о том, что подрядчики срывают сроки строительства новых объектов на курортах. Как обстоит ситуация сейчас?

— Действительно, такая проблема была. Но она в большей степени связана с тем, что с прошлого года мы переведены на казначейское обслуживание. То есть все средства, выделенные государством АО "Курорты Северного Кавказа", находятся на счетах федерального казначейства, и в рамках работы с подрядчиками мы не можем осуществлять финансирование по авансовой схеме. В связи с этим и возникли сложности с соблюдением сроков строительства, ведь не все подрядчики в состоянии построить такой дорогостоящий объект, как, например, канатная дорога, за свой счет без дополнительных источников финансирования.

К настоящему моменту мы выработали устраивающую все стороны и четко соответствующую законодательству схему работы, что позволило практически полностью нивелировать наметившиеся отставания и войти в график строительства.

Кроме того, была усилена работа с резидентами особой экономической зоны "Архыз", где в связи со сложным финансово-экономическим положением наших инвесторов, региональных компаний малого и среднего бизнеса, наблюдались отдельные задержки в сроках строительства объектов.

— Насколько возрастает популярность курортов Северного Кавказа с каждым годом? © РИА Новости / Дмитрий Астахов Перейти в фотобанк Медведев: работа по развитию Северного Кавказа должна быть более слаженной

— Если взять "Архыз", то раньше мы ежегодно фиксировали рост турпотока на отметке 20-30 процентов: например, в 2014 году там было 103 тысячи туристов, в 2015 — сразу 140 тысяч, в 2016 — 202 тысячи. Сейчас рост замедлился и держится на уровне нескольких процентов. Это нормально: такая динамика не может постоянно сохраняться без появления новых предложений. Запуск каждого нового этапа приводит к приросту турпотока, и с вводом в эксплуатацию горнолыжной инфраструктуры на североориентированном склоне мы рассчитываем на очередной рывок в показателях.

Похожий по логике темп роста турпотока мы ожидаем на "Ведучи". Проведенные маркетинговые исследования показали, что 60 процентов туристов хотят повторно к нам приезжать. Мне кажется, это хороший показатель. Удержать этих туристов позволит повышение качества оказываемых на курортах услуг. Это очень важно для нас, потому что турист, который возвращается на курорт, привозит с собой еще несколько человек — друзей, знакомых, тех, с кем он поделился своими хорошими впечатлениями от отдыха. И это лучший драйвер увеличения турпотока, нежели реклама.

— Если оценивать в совокупности все курорты Северного Кавказа, какое количество туристов там успело побывать с начала года, и каких показателей ждете к концу года?

— В цифрах это выглядит так: в первом квартале "Архыз" посетили 190 тысяч туристов, во втором квартале — около 15 тысяч человек. Показатели остались на уровне прошлого года с небольшим приростом. По "Эльбрусу" точной статистики пока нет, но прогнозируем итоги сезона, соразмерные прошлому году — порядка 220 тысяч гостей за первое полугодие.

До конца года мы для себя определили следующие цифры: 230 тысяч гостей на "Архызе", 330 тысяч туристов на "Эльбрусе" и около 8,5 тысячи туристов на "Ведучи".

— Какие факторы негативно сказываются на росте турпотока?

— В первую очередь неблагоприятные погодные условия, и особенно это актуально для "Эльбруса", где в этом году в первом квартале статистика у нас немного просела из-за обильных снегопадов и схода лавин.

С другой стороны, если на "Архызе" мы закрыли горнолыжный сезон в начале апреля, то на "Эльбрусе" еще в июне-июле, в самый разгар лета, на уровне третьей очереди канатной дороги проводились всероссийские соревнования по горнолыжному спорту, проходили учебно-тренировочные сборы и туристы тоже могли кататься.

"Эльбрус" — очень важная для нас точка, здесь мы хотим создать международную базу для проведения летних соревнований и сборов спортсменов со всего мира. В Европе практически не осталось ледниковых курортов, где спортсмены могут тренироваться круглый год, им приходится искать специально оборудованные места, например в Южной Америке, а это дополнительные расходы. Мы же сможем им предложить тренировки в относительно приемлемой ценовой категории.

В рамках федеральной адресной инвестиционной программы в ближайшие годы мы хотим организовать на "Эльбрусе" строительство дополнительного подъемника и горнолыжных трасс, что позволит загрузить курорт не только туристами, но и спортсменами.

— Как считаете, что могло бы на настоящем этапе содействовать развитию курортов, которыми управляет АО "КСК"? © РИА Новости / Сергей Мальгавко Названы самые популярные в России курорты с минеральными водами

— С точки зрения туриста сегодня у нас действует достаточно серьезная налоговая нагрузка — повышается налог на добавленную стоимость. В конечном итоге он ложится на плечи потребителя, что приводит к повышению стоимости занятий горнолыжным спортом. Если бы здесь были преференции, было бы хорошо.

Более того, на наш взгляд, необходимо предусмотреть систему субсидирования авиаперевозок. Страна у нас большая, большинству российских туристов приехать на Кавказ на машине сложно, а семьи с маленькими детьми вообще не смогут отправиться в такое долгое автопутешествие. В летнем и зимнем сезоне мы наблюдаем колоссальное повышение стоимости авиабилетов, иногда билет эконом-класса по маршруту Москва — Минеральные Воды в оба конца может стоить до 30 тысяч рублей. Как в этой ситуации можно говорить о развитии горнолыжного туризма, привлечении туриста, если только стоимость авиаперелета съедает практически весь семейный бюджет на отдых?

Здесь нужно работать, с одной стороны, с туристическими компаниями, чтобы были чартерные рейсы, которые позволили бы снизить стоимость перелетов. И отдельно еще необходимо, на наш взгляд, прорабатывать вопросы, связанные с субсидирования авиаперевозок, потому что значительную долю затрат для нашего туриста, еще раз повторюсь, составляют транспортные расходы.

— Много говорится об активизации внутреннего туризма в России. Заметен ли этот процесс на курортах Северного Кавказа?

— На Северном Кавказе это тоже ощутимого, особенно это было заметно в 2016 году, а в 2017 и 2018 годах мы эту тенденцию сохранили и удержали достигнутый уровень турпотока. Причин здесь несколько. С одной стороны, экономика страны стабилизировалась, люди вернулись к привычке путешествовать, плюс многие туристы, которые раньше ездили в Европу, начали отдыхать в России. И это не искусственно стимулируемый рост, когда, не имея возможности выезжать за рубеж, люди вынуждены ехать к нам, потому что у нас дешевле. В Европу и другие страны они по-прежнему путешествуют, но и российские курорты остаются в сфере внимания.

В основном к нам ездят россияне, но мы и не ставим себе задачу массово привозить европейских туристов. Давайте сначала привлечем нашего, российского туриста, чтобы он у себя дома получил качество отдыха не хуже, чем в Европе.

© РИА Новости / Ольга Молчанова Кавказу выделили почти 17 млрд рублей на развитие туристических комплексов Говоря объективно, для России горнолыжные виды спорта — некое новшество. Их популяризация идет только последние пять-десять лет. Да, раньше катались на Домбае, на Эльбрусе, но не массово. И сейчас есть куда расти. Не хочется сравнивать Россию с европейскими странами, где 30-40 процентов населения стоят на лыжах. Но даже в Канаде или Соединенных Штатах количество катающихся на горных лыжах составляет 10-15 процентов населения. У нас эта цифра — всего 2 процента.

Даже по самым пессимистическим прогнозам мы можем довести этот показатель до 8 процентов, а при благоприятных условиях и до 10-15 процентов. Для этого разрабатывается стратегия развития горнолыжного туризма, что позволит комплексно решить задачу популяризации зимних видов спорта. Это важно еще в связи с тем, что по горнолыжному спорту у России нет своих олимпийских чемпионов. За весь советский период и в современной истории у нас только один олимпийский чемпион — Вик Уайлд.

— Как же вырастить своих чемпионов?

— Чтобы стать олимпийским чемпионом, нужно с раннего детства заниматься спортом. К сожалению, на сегодняшний день дети не знают, что такое горнолыжные виды спорта. Проведенный анализ показал, что на горных лыжах катается молодежь из Москвы и Санкт-Петербурга, а с Кавказа — практически нет.

Часто у родителей просто нет возможности детей привезти на горнолыжный склон. Хотя, может быть, у ребенка и потенциал есть, но как об этом узнать?

Поэтому по программе "Лыжи зовут!" мы бесплатно привозим школьников из близлежащих населенных пунктов на наши курорты, где они могут не только понять, что такое горнолыжный спорт, но и раскрыть свои возможности в этом виде спорта.

Очень хотим в дальнейшем это направление развивать, может быть, тиражировать его уже на всю Российскую Федерацию, на те регионы, где тоже работают горнолыжные курорты, чтобы и там дети могли встать на лыжи. Думаю, что мою мечту о появлении российского чемпиона в горнолыжном спорте разделят миллионы жителей страны.