Кристина Орбакайте: не простила бы себя, если бы отказала "Современнику"

Известная певица и актриса Кристина Орбакайте дебютирует в спектакле "Двое на качелях" в театре "Современник". 24 и 25 июля состоятся премьерные показы. Накануне в интервью РИА Новости актриса рассказала, насколько неожиданным было для нее предложение художественного руководителя театра Галины Волчек, как страшно было выйти на театральную сцену после перерыва в 15 лет, как работалось с режиссером и партнером. Беседовала Наталия Курова.

— Кристина для вас предложение Галины Борисовны Волчек было полной неожиданностью? Или, может быть, вы ожидали, что такое может случиться?

— Я действительно не ожидала, что такое может произойти. Признаюсь, выйти на сцену "Современника" было моей давней мечтой. Но мне уже казалось, что это так и останется просто мечтой. Но вселенная она как-то думает-думает, а потом, порой, и дает твоим мечтам сбыться.

Не ожидала, что такое случится и что я буду готова морально к таким изменениям и поворотам в своей судьбе. 15 лет я не выходила на театральную сцену, как-то больше все кино и эстрада. А тут такой исключительный случай — предложение Галины Борисовны! И при всем том, что я понимала, какая это огромная ответственность, что это очень тяжело морально и физически, не смогла отказаться. Я бы просто себе не простила, если бы нашла какие-то причины для отказа.

— Кристина, а вы были знакомы с пьесой Уильяма Гибсона "Двое на качелях"? Может быть, видели спектакль "Современника"?

© Фото : Сергей Петров/предоставлено театром "Современник" Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов в спектакле "Двое на качелях" © Фото : Сергей Петров/предоставлено театром "Современник" Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов в спектакле "Двое на качелях"

— Да, в апреле прошлого года я с подругой была в "Современнике" на этом спектакле, видела дуэт Чулпан Хаматовой и Кирилла Сафонова. Но тогда я и подумать не могла, что ровно через год окажусь на этой же сцене в дуэте с Кириллом.

Мне часто в интервью задавали традиционный для актрисы вопрос, какую роль вы мечтаете сыграть. Для меня назвать одну конкретную роль казалось ограничением. И я всегда отвечала: "Я мечтаю о роли, о которой даже не мечтаю". И вот это тот самый случай. Гитель, героиня пьесы "Двое на качелях", настоящий подарок для любой актрисы.

— И пьеса Гибсона трудная, и роль Гитель. Тем более что там не за что и не за кого спрятаться — в пьесе два действующих лица — Гитель и Джерри. Как вы с этим справлялись?

— Роль действительно очень непростая, многогранная, и чем дальше идешь по этой роли, чем больше погружаешься в нее, тем больше сложностей.

Даже когда я смотрела спектакль как зритель, не сразу было понятно, насколько сложны эти персонажи, насколько сложны их взаимоотношения, почему пьеса называется "Двое на качелях" — а это качели взаимоотношений героев. Только сейчас, оказавшись внутри, я в полной мере это осознала.

"Двое на качелях" — спектакль о любви и жертвенности, и каждый из героев жертвует по-своему. И у каждого из них своя линия любви, свое отношение к этому чувству.

— А какая она, ваша Гитель? Что вы через нее хотите сказать зрителю?

— Гитель — максималистка, ей нужно, чтобы все было по максимуму, она не терпит полутонов. Гитель — натура очень яркая. Я сейчас только начинаю постигать мою героиню. И моя Гитель — она и очень нежная, творческая, ранимая. Но она себя не жалеет. Гитель счастлива, и я счастлива за нее.

— А вам, Кристине Орбакайте, она близка? Есть что-то, что роднит вас с вашей героиней?

— Естественно, как женщину, как актрису. Мне кажется, что у всех есть совпадения с Гитель, в каждой женщине живет своя Гитель.

© Фото : Сергей Петров / предоставлено Московским театром "Современник" Кристина Орбакайте в спектакле "Двое на качелях" © Фото : Сергей Петров / предоставлено Московским театром "Современник" Кристина Орбакайте в спектакле "Двое на качелях"

— Как вам работалось с Кириллом Сафоновым? Вы ведь впервые встречаетесь с ним на сцене?

— Кирилл — партнер внимательный и неравнодушный. Я ему очень благодарна, он помог мне. Дело в том, что сроки сдачи спектакля были жесткие, Галина Борисовна хотела, чтобы наш спектакль закрывал сезон. А я получила предложение только в конце марта, так что времени было не много.

Кирилл, несмотря на то, что он востребованный актер и много занят на съемках, жертвовал своим свободным временем и полностью посвящал себя репетициям со мной. Он, поскольку давно существует в этом спектакле и больше знает, помог мне не просто выучить роль и войти в спектакль, а по-настоящему прочувствовать, понять мою героиню, разобраться во взаимоотношениях героев.

— А как складывались ваши отношения с режиссером, самым главным человеком для артиста — с Галиной Борисовной Волчек, которая изначально объяснила свой выбор тем, что ей давно было ясно, что "в Кристине скрыта большая драматическая актриса".

— Когда Галина Борисовна рядом, мы одно большое ухо и глаз. Как губка, стараемся уловить и впитать каждое ее слово, жест, замечание. Галина Борисовна каким-то удивительным образом может очень просто и доступно объяснить все, что тебе непонятно, одним каким-то намеком помочь, как вступить, как подойти к трудному монологу. Это счастье — встретиться в работе с таким большим мастером.

— У вас насыщенная творческая жизнь, много выступлений, гастролей. Не пострадали ли ваши планы, не пришлось что-то отменить в связи с работой в театре?

— Вы знаете, нет, и это тоже какое-то провидение. Наши гастроли планируются за полгода вперед, и после очень активной работы осенью и зимой я сказала своему коллективу, что весной концерты будут, но гастролей, продолжительных туров не будет. Что мне хочется побыть в Москве с дочкой, отдохнуть. Отдохнуть, правда, не пришлось. Но судьба подарила мне уникальный шанс — выступить на сцене "Современника".

— Как отнеслись к такому повороту в вашей судьбе ваши близкие, мама?

— Я давно уже самостоятельная женщина, сама мама троих детей, поэтому какие-то решения в своей жизни принимаю сама. Но все волнуются за меня, это безусловно. И мама, конечно. Она обязательно придет на спектакль, но, наверное, уже осенью.