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Интервью

Сергей Андреев: нормальные отношения с Польшей нам нужны не больше, чем ей

(обновлено: 14:19 19.07.2018)
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© Фото : Леонид СвиридовПосол РФ в Польше Сергей Андреев. Архивное фотоПосол РФ в Польше Сергей Андреев. Архивное фото
© Фото : Леонид Свиридов

Посол России в Польше Сергей Андреев рассказал в интервью корреспондентам РИА Новости Инсафу Басирову и Анастасии Ивановой о нынешних отношениях Москвы и Варшавы, о том, есть ли шанс на их улучшение, а также об отношении РФ к возможному размещению войск США на польской территории.

— В настоящее время между Польшей и США обсуждается вопрос размещения американских сил на польской территории на постоянной основе, в том числе рассматривается вариант размещения бронетанкового батальона США. Как Россия оценивает подобные планы Варшавы?

Красная звезда на вершине стелы в Миколине, установленной в память о красноармейцах - воинах Первого Украинского фронта, погибших в период 23-30 января 1945 года при форсировании Одера. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Польша стала лидером по числу осквернений советских памятников вандалами

— Не стану комментировать сообщения о том, какие выдвигаются или обсуждаются предложения относительно размещения дополнительных иностранных сил на территории Польши. Наше отношение к такого рода инициативам, которые неизменно мотивируются защитой от якобы существующей "российской угрозы", хорошо известно, оно не меняется: для подобных страхов и военной эскалации нет никаких разумных оснований, наращивание натовских вооруженных контингентов и продвижение военной инфраструктуры к границам России противоречат обязательствам, которые ранее принимали на себя страны Запада, чреваты серьезным ущербом для международной безопасности и, несомненно, будут учитываться российской стороной при выстраивании своей политики на перспективу.

— В Польше уже более полугода у власти находится новое правительство. Есть ли изменения в политике Варшавы в отношении Москвы? Когда, на ваш взгляд, будет возможно возобновление контактов России и Польши на высшем уровне?

— Существенных изменений в политике правительства Польши по отношению к России мы не видим. Более того, мы не видим с польской стороны и желания что-то менять в лучшую сторону. Очевидно, что если бы она имела в виду строить с Россией в будущем нормальные, доброжелательные отношения, польские власти не стали бы затевать позорную войну с памятниками советским воинам-освободителям, которая наносит тяжелейшее оскорбление нашему народу.

Экс-премьер Польши Лешек Миллер
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Россия не вторгнется ни в одну из стран НАТО, заявил экс-премьер Польши
Не хочу гадать, чем руководствуется Варшава в своей политике по отношению к России, на что она рассчитывает и что будет делать дальше.

Исходим из того, что ухудшение наших двусторонних отношений спровоцировано Варшавой. Когда с ее стороны будет реальная готовность их выправлять, тогда и поглядим. Ни к чему в такой ситуации спрашивать, что мы можем сделать: нам нормальные отношения нужны уж во всяком случае не больше, чем нашим оппонентам.

— Есть ли какой-либо прогресс и позитивная динамика в сфере культурного обмена между странами? И проводятся ли какие-либо мероприятия, направленные на поддержание культурных связей между государствами?

— Культурные обмены между Россией и Польшей продолжаются, хотя за последние годы они сильно просели под влиянием негативной политической конъюнктуры.

— Когда польско-российская группа по сложным вопросам может возобновить работу? Есть ли сейчас со стороны Варшавы какие-либо сигналы к готовности сделать это и готова ли Москва к этому?

Лешек Миллер. Архивное фото
© РИА Новости / Леонид Свиридов
Экс-премьер Польши рассказал о состоянии отношений с Россией

— Не видим смысла в существующих условиях возобновлять работу российско-польской группы по сложным вопросам, вытекающим из истории двусторонних отношений. Она создавалась в свое время под эгидой МИД России и Польши для облегчения политического диалога между нашими странами. Сейчас этот диалог заморожен по вине польской стороны — нечего стало облегчать. Кроме того, было бы странно делать вид, что в рамках группы как ни в чем не бывало обсуждаются какие-то вопросы общей истории в то время, когда польские власти объявляют советских воинов-освободителей оккупантами и рушат памятники им.

— На каком этапе сейчас расследование авиакатастрофы под Смоленском в апреле 2010 года с учетом недавнего обращения польской стороны к Генпрокуратуре о допуске к обломкам?

— Необходимые решения по этим вопросам принимаются российскими компетентными органами в соответствии с нашим законодательством.

— Польша постоянно критически высказывается о "Северном потоке-2". С вашей точки зрения, какие мотивы движут Польшей?

© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтТрубы для строительства газопровода "Северный поток - 2" в порту Мукран, Германия
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Трубы для строительства газопровода "Северный поток - 2" в порту Мукран, Германия

— Не хочу высказывать предположения относительно мотивов, которыми руководствуются польские власти, выступая против проекта "Северный поток-2".

— В мае антимонопольное ведомство Польши UOKiK предъявило обвинения Газпрому и пяти партнерам по проекту "Северный поток-2" — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства "Северного потока-2". На каком этапе находится рассмотрение дела?

— У меня нет официальной информации о том, предпринимает ли польское антимонопольное ведомство какие-то шаги в связи с его претензиями к Газпрому и его партнерам по проекту "Северный поток-2".

— Какова динамика экономического взаимодействия Польши и России? Есть ли надежда на возобновление активного торгово-экономического взаимодействия на данном этапе?

— Российско-польский товарооборот в текущем году продолжает восстанавливаться, благодаря улучшению международной конъюнктуры, в тех областях, которые не затронуты западными санкциями и нашими ответными мерами.

— В 2016 году Варшава приостановила действие так называемого малого пограничного сообщения между Россией и Польшей. Может ли оно быть возобновлено?

— Польская сторона по-прежнему не выражает намерения возобновить действие безвизового режима приграничного передвижения между Калининградской областью и соседними регионами Польши, хотя население и местные власти по обе стороны границы в этом заинтересованы.

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