РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Замглавы Кубани: инвестиции в АПК региона за три года выросли на 45%

0430
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАндрей Коробка. Архивное фотоАндрей Коробка. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

Интерес инвесторов к АПК Краснодарского края стабильно растёт, за последние три года вложения в агро-промышленный комплекс региона выросли на 45%, об этом, а также о прогнозах на урожай зерна, развитии виноделия и эпизоотической ситуации в интервью РИА Новости рассказал замгубернатора Кубани Андрей Коробка, курирующий АПК.

— Андрей Николаевич, Кубань активно убирает урожай. Какие у Вас прогнозы на этот год? Можно ли говорить о том, что регион удержит позиции на уровне прошлогодних и соберёт не менее 14,7 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур?

— По предварительным оценкам, урожай будет в лучшем случае в пределах прошлогодних показателей. Хотя не исключаю, что и немного меньше. Нужно быть реалистами — нынешняя засуха, град не могли не повлиять на урожайность.

Но, как бы ни вела себя погода, ситуация не катастрофичная — для внутреннего потребления, как и для обеспечения экспорта, зерна хватит.

— В текущем году на Кубани увеличился урожай клубники на 27%. Что способствовало этому? Каков прогноз урожая этой ягоды на конец года?

— Здесь всё более оптимистично. В этом году обошлось без возвратных заморозков и обильных дождей, которые обычно наносят достаточно большой урон фруктам и ягодам. Так было, к примеру, в прошлом году. Поэтому рост не только по клубнике. С начала сезона край собрал уже порядка 8,3 тысячи тонн фруктов и ягод, это в 2 раза больше, чем в этот же период прошлого года. Думаю, вы и сами это видите на рынках, полках магазинов.

Виноградник. Архивное фото
© Fotolia / Sergey Rybin
Кубань увеличит экспорт вина в Европу

При этом все наши ресурсы — земельные, природные, производственные — позволяют нам производить больше. И мы будем это делать. В этом году уже увеличен план по закладке садов до 2,3 тысячи гекатров. Есть понимание по увеличению мощностей фруктохранилищ, ведь без них невозможно решать вопросы по круглогодичному хранению продукции. В планах на ближайшие годы — строительство объемов на 60 тысяч тонн. Конкретно в 2018 году планируется ввести ряд новых фруктохранилищ на 17 тысяч тонн.

— Каковы прогнозы по сбору винограда в регионе?

— Тоже неплохие. Соберём как минимум на уровне прошлого года — не менее 200 тысяч тонн винограда, в том числе около 16-17 тысяч тонн столовых сортов. Остальное — традиционно на вино. Позиции по производству винограда сбавлять никак нельзя. На кубанские вина растёт спрос, в том числе со стороны европейских стран. И мы должны быть уверены, что при необходимости сможем обеспечить как внутреннее потребление, так и экспортные поставки.

— Есть ли планы по увеличению экспорта вина?

— Говорить о каких-то конкретных цифрах сложно, они зависят от множества непрогнозируемых факторов. В том числе, от валютного курса рубля. Однозначно могу сказать, что сегодня есть все предпосылки к росту объёмов экспорта винодельческой продукции в 2018 году примерно на уровне 18-20%.

— Какие рекорды в сфере АПК регион может достичь по итогам текущего года?

— Рекорды в агропромышленном комплексе — очень неоднозначное понятие. Много — не всегда значит хорошо. Прошлогодняя ситуация с рекордным урожаем зерна, когда цены на рынке рухнули, это показала.

Черноморское побережье Краснодарского края. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Объем несырьевого экспорта Кубани увеличился на 26%

Поэтому скажу так — есть задачи и цели, которые перед нами стоят и их нужно достигать. Это касается круглогодичного обеспечения страны фруктами и овощами, мясной и молочной продукцией, в целом качественным и доступным продовольствием. К этому мы планомерно и идём, закладывая молодые сады и виноградники, увеличивая площади теплиц, наращивая поголовье крупного рогатого скота (КРС), развивая перерабатывающую отрасль.

Кроме того, очень важно и повышение финансовой устойчивости аграриев. Большую роль здесь играет господдержка из федерального и регионального бюджетов. На сегодняшний день до аграриев Кубани уже доведено свыше 2 миллиардов субсидий.

— Какова эпизоотическая ситуация в регионе? В июне сразу в нескольких регионах России были зафиксированы вспышки птичьего гриппа. Существует ли угроза распространения вируса на территории Кубани?

— Сейчас в среднем по краю напряженность иммунитета к гриппу птиц составляет 82%, что является вполне достаточным для противостояния вирусу. Так что ситуация стабильная. В то же время говорить, что угрозы нет — неправильно. Если вирус есть в стране, то так или иначе опасность есть для всех её регионов.

Поэтому краевое Госветуправление постоянно держит ситуацию на контроле, проводит профилактическую работу — как на крупных предприятиях, так и на мелких и в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), которые являются своего рода зоной риска. К сожалению, многие очаги заболеваний животных идут именно из частных подворий.

—  Ранее Минсельхоз региона заявил об увеличении производства молока в крае на 9,2% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Отмечалось, что увеличить объёмы удалось во многом благодаря росту молочной продуктивности дойного стада. Удастся ли сохранить эти показатели и в следующем году? Что предпринимается для наращивания объёмов производства?

— Действительно, в текущем году продолжается сохраняться позитивная тенденция, отмеченная ростом производства молока в крае. С начала текущего года всеми категориями хозяйств края произведено молока 616,2 тысячи тонн, в том числе в сельхозпредприятиях — 410,3 тысячи тонн, при этом темпы роста составили 106,1% и 109,2% соответственно. Учитывая стабильную численность коров, основной составляющей увеличения производства молока является рост продуктивности дойного стада. За 5 месяцев надоено по 3,325 тысячи килограммов от каждой коровы, это на 10% больше, чем в 2017 году.

Вид на один из поселков Краснодарского края. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Власти Кубани рассказали, каким должен быть рост экономики региона

Чтобы сохранить эти показатели работа проводится комплексно — от обеспечения кормами до внедрения инновационных технологий. И, самое главное, это наличие государственной поддержки — компенсации части затрат производителям молока в виде субсидии. Глава региона Вениамин Кондратьев очень поддерживает это направление. В 2018 году из федерального и краевого бюджетов изначально было выделено 576,7 миллиона рублей. Но, учитывая важность, позже отрасль дополнительно получила из краевого бюджета 100 миллионов рублей.

— Как Вы в целом оцениваете инвестиционный климат региона?

— Интерес к АПК однозначно растёт. Если посмотреть на динамику привлечения инвестиций в отрасль, то здесь стабильный рост. Ещё три года назад в АПК было вложено 29,5 миллиарда рублей инвестиций. А по итогам прошлого года — уже 42,7 миллиарда рублей. И для дальнейшего развития есть абсолютно всё — необходимая инфраструктура, сырьевая база, стабильная социально-политическая ситуация и, конечно, поддержка со стороны власти.

В этом году с одним из наших давних и надёжных партнёров — швейцарским "Нестле" — мы подписали соглашение о расширении их производства.

Другие новости региона читайте здесь >>

Комментировать
Интервью
Комментировать
01/stat/football/match/20180710/1131353145/preview.htmlfootball4-2-3-1Матч завершенEndedSemifinals0FFFFFFFFFFFF/stat/football/team/France/441399509/profile.htmlfootballFFFFFFФранцияFrance006699000099/stat/football/team/France/441399509/forum.htmlFrance000000FranceФранцияFranceFrancefootballSoccerФутболFootballfootballFFFFFF3366FFFFFFFF66CCFF/stat/football/team/Belgium/441380909/profile.htmlfootball000000БельгияBelgium000000FF0033/stat/football/team/Belgium/441380909/forum.htmlBelgium00FF00BelgiumБельгияBelgiumBelgiumfootballSoccerФутболFootballfootballFFFF66FF0033Футбол3-5-2World Cup, Knockout stageWorld ChampionshipWorld Championship02/07/2014 01:15:06 MSK16642860/stat/football/match/20180710/1131353145/preview.htmlПолуфинал20180710000Semifinals01/stat/football/match/20180711/1131353040/preview.htmlfootball14-2-3-1После дополнительного времениAETSemifinals00000000033CC/stat/football/team/Croatia/441381407/profile.htmlfootballCC0000ХорватияCroatiaFFFFFFFF0000/stat/football/team/Croatia/441381407/forum.htmlCroatia000000CroatiaХорватияCroatiaCroatiaFF0000footballSoccerФутболFootballfootball0000FFFFFFFF000000CC0000/stat/football/team/England/441385743/profile.htmlfootballCC0000АнглияEnglandFFFFFFFFFFFF/stat/football/team/England/441385743/forum.htmlEnglandCCFF66EnglandАнглияEnglandEnglandfootballSoccerФутболFootballfootball0033FFFFFFFFФутбол3-5-2World Cup, Knockout stageWorld ChampionshipWorld Championship02/07/2014 01:15:06 MSK16780111/stat/football/match/20180711/1131353040/preview.htmlПолуфинал201807111211Semifinals12/stat/football/match/20180714/1131352788/preview.htmlfootball3-4-3Матч завершенEndedMatch for 3rd place1FFFFFF66CCFF/stat/football/team/Belgium/441380909/profile.htmlfootball000000БельгияBelgium000000FF0033/stat/football/team/Belgium/441380909/forum.htmlBelgium00FF00BelgiumБельгияBelgiumBelgiumfootballSoccerФутболFootballfootballFFFF66FF0033000000CC0000/stat/football/team/England/441385743/profile.htmlfootballCC0000АнглияEnglandFFFFFFFFFFFF/stat/football/team/England/441385743/forum.htmlEnglandCCFF66EnglandАнглияEnglandEnglandfootballSoccerФутболFootballfootball0033FFFFFFFFФутбол3-5-2World Cup, Knockout stageWorld ChampionshipWorld Championship02/07/2014 01:15:06 MSK16644060/stat/football/match/20180714/1131352788/preview.htmlМатч за третье место20180714000Match for 3rd place24/stat/football/match/20180715/1131352904/preview.htmlfootball4-2-3-1Матч завершенEndedFinal2FFFFFFFFFFFF/stat/football/team/France/441399509/profile.htmlfootballFFFFFFФранцияFrance006699000099/stat/football/team/France/441399509/forum.htmlFrance000000FranceФранцияFranceFrancefootballSoccerФутболFootballfootballFFFFFF3366FF0000000033CC/stat/football/team/Croatia/441381407/profile.htmlfootballCC0000ХорватияCroatiaFFFFFFFF0000/stat/football/team/Croatia/441381407/forum.htmlCroatia000000CroatiaХорватияCroatiaCroatiaFF0000footballSoccerФутболFootballfootball0000FFFFFFFFФутбол4-2-3-1World Cup, Knockout stageWorld ChampionshipWorld Championship02/07/2014 01:15:06 MSK16780111/stat/football/match/20180715/1131352904/preview.htmlФинал20180715201Finalc373635cbe1314f49d47d5dd1037b47c//20180710/1131353146.html11313531453f6aeb1e065784f46fedd594d8ce96cb//20180711/1131353041.html1131353040bd4109a097c427c5a90be33542914c71//20180714/1131352789.html1131352788b2759d7bb8872a7147005bfdff219ee0//20180715/1131352905.html1131352904
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена