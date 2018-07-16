Замглавы Кубани: инвестиции в АПК региона за три года выросли на 45%

Интерес инвесторов к АПК Краснодарского края стабильно растёт, за последние три года вложения в агро-промышленный комплекс региона выросли на 45%, об этом, а также о прогнозах на урожай зерна, развитии виноделия и эпизоотической ситуации в интервью РИА Новости рассказал замгубернатора Кубани Андрей Коробка, курирующий АПК.

— Андрей Николаевич, Кубань активно убирает урожай. Какие у Вас прогнозы на этот год? Можно ли говорить о том, что регион удержит позиции на уровне прошлогодних и соберёт не менее 14,7 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур?

— По предварительным оценкам, урожай будет в лучшем случае в пределах прошлогодних показателей. Хотя не исключаю, что и немного меньше. Нужно быть реалистами — нынешняя засуха, град не могли не повлиять на урожайность.

Но, как бы ни вела себя погода, ситуация не катастрофичная — для внутреннего потребления, как и для обеспечения экспорта, зерна хватит.

— В текущем году на Кубани увеличился урожай клубники на 27%. Что способствовало этому? Каков прогноз урожая этой ягоды на конец года?

— Здесь всё более оптимистично. В этом году обошлось без возвратных заморозков и обильных дождей, которые обычно наносят достаточно большой урон фруктам и ягодам. Так было, к примеру, в прошлом году. Поэтому рост не только по клубнике. С начала сезона край собрал уже порядка 8,3 тысячи тонн фруктов и ягод, это в 2 раза больше, чем в этот же период прошлого года. Думаю, вы и сами это видите на рынках, полках магазинов.

При этом все наши ресурсы — земельные, природные, производственные — позволяют нам производить больше. И мы будем это делать. В этом году уже увеличен план по закладке садов до 2,3 тысячи гекатров. Есть понимание по увеличению мощностей фруктохранилищ, ведь без них невозможно решать вопросы по круглогодичному хранению продукции. В планах на ближайшие годы — строительство объемов на 60 тысяч тонн. Конкретно в 2018 году планируется ввести ряд новых фруктохранилищ на 17 тысяч тонн.

— Каковы прогнозы по сбору винограда в регионе?

— Тоже неплохие. Соберём как минимум на уровне прошлого года — не менее 200 тысяч тонн винограда, в том числе около 16-17 тысяч тонн столовых сортов. Остальное — традиционно на вино. Позиции по производству винограда сбавлять никак нельзя. На кубанские вина растёт спрос, в том числе со стороны европейских стран. И мы должны быть уверены, что при необходимости сможем обеспечить как внутреннее потребление, так и экспортные поставки.

— Есть ли планы по увеличению экспорта вина?

— Говорить о каких-то конкретных цифрах сложно, они зависят от множества непрогнозируемых факторов. В том числе, от валютного курса рубля. Однозначно могу сказать, что сегодня есть все предпосылки к росту объёмов экспорта винодельческой продукции в 2018 году примерно на уровне 18-20%.

— Какие рекорды в сфере АПК регион может достичь по итогам текущего года?

— Рекорды в агропромышленном комплексе — очень неоднозначное понятие. Много — не всегда значит хорошо. Прошлогодняя ситуация с рекордным урожаем зерна, когда цены на рынке рухнули, это показала.

Поэтому скажу так — есть задачи и цели, которые перед нами стоят и их нужно достигать. Это касается круглогодичного обеспечения страны фруктами и овощами, мясной и молочной продукцией, в целом качественным и доступным продовольствием. К этому мы планомерно и идём, закладывая молодые сады и виноградники, увеличивая площади теплиц, наращивая поголовье крупного рогатого скота (КРС), развивая перерабатывающую отрасль.

Кроме того, очень важно и повышение финансовой устойчивости аграриев. Большую роль здесь играет господдержка из федерального и регионального бюджетов. На сегодняшний день до аграриев Кубани уже доведено свыше 2 миллиардов субсидий.

— Какова эпизоотическая ситуация в регионе? В июне сразу в нескольких регионах России были зафиксированы вспышки птичьего гриппа. Существует ли угроза распространения вируса на территории Кубани?

— Сейчас в среднем по краю напряженность иммунитета к гриппу птиц составляет 82%, что является вполне достаточным для противостояния вирусу. Так что ситуация стабильная. В то же время говорить, что угрозы нет — неправильно. Если вирус есть в стране, то так или иначе опасность есть для всех её регионов.

Поэтому краевое Госветуправление постоянно держит ситуацию на контроле, проводит профилактическую работу — как на крупных предприятиях, так и на мелких и в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), которые являются своего рода зоной риска. К сожалению, многие очаги заболеваний животных идут именно из частных подворий.

— Ранее Минсельхоз региона заявил об увеличении производства молока в крае на 9,2% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Отмечалось, что увеличить объёмы удалось во многом благодаря росту молочной продуктивности дойного стада. Удастся ли сохранить эти показатели и в следующем году? Что предпринимается для наращивания объёмов производства?

— Действительно, в текущем году продолжается сохраняться позитивная тенденция, отмеченная ростом производства молока в крае. С начала текущего года всеми категориями хозяйств края произведено молока 616,2 тысячи тонн, в том числе в сельхозпредприятиях — 410,3 тысячи тонн, при этом темпы роста составили 106,1% и 109,2% соответственно. Учитывая стабильную численность коров, основной составляющей увеличения производства молока является рост продуктивности дойного стада. За 5 месяцев надоено по 3,325 тысячи килограммов от каждой коровы, это на 10% больше, чем в 2017 году.

Чтобы сохранить эти показатели работа проводится комплексно — от обеспечения кормами до внедрения инновационных технологий. И, самое главное, это наличие государственной поддержки — компенсации части затрат производителям молока в виде субсидии. Глава региона Вениамин Кондратьев очень поддерживает это направление. В 2018 году из федерального и краевого бюджетов изначально было выделено 576,7 миллиона рублей. Но, учитывая важность, позже отрасль дополнительно получила из краевого бюджета 100 миллионов рублей.

— Как Вы в целом оцениваете инвестиционный климат региона?

— Интерес к АПК однозначно растёт. Если посмотреть на динамику привлечения инвестиций в отрасль, то здесь стабильный рост. Ещё три года назад в АПК было вложено 29,5 миллиарда рублей инвестиций. А по итогам прошлого года — уже 42,7 миллиарда рублей. И для дальнейшего развития есть абсолютно всё — необходимая инфраструктура, сырьевая база, стабильная социально-политическая ситуация и, конечно, поддержка со стороны власти.

В этом году с одним из наших давних и надёжных партнёров — швейцарским "Нестле" — мы подписали соглашение о расширении их производства.

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