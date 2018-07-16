Франко Фраттини: саммит Россия-США может стать началом отмены санкций

В преддверии российско-американского саммита в Хельсинки ожиданиями от встречи президентов России и США поделился спецпредставитель ОБСЕ по Приднестровью и бывший глава МИД Италии Франко Фраттини. Известный политик, президент "Итальянского общества содействия международным организациям" в интервью корреспонденту РИА Новости в Риме Александру Логунову выразил мнение, что благоприятный исход переговоров может ослабить враждебность со стороны Европы по отношению к России.

© РИА Новости / Михаил Климентьев Перейти в фотобанк Путин и Трамп не собираются обмениваться подарками, заявил Песков — Господин Фраттини, каковы ваши ожидания от предстоящей встречи лидеров США и России?

— Ответ на ваш вопрос может быть только комплексным. Встреча между президентами Путиным и Трампом, безусловно, имеет огромное значение, на ней сосредоточено сильнейшее внимание со стороны средств массовой информации, и я опасаюсь, что она перегружена ожиданиями, которым суждено быть обманутыми. Или, точнее, ожиданиями неправильными. Я объясню. Честно говоря, я считаю маловероятным, что по итогам саммита мы станем свидетелями коренного переворота в политике, проводимой Москвой и Вашингтоном в течение нескольких лет, или внезапного исчезновения трений, которые, к сожалению, характеризуют российско-европейские отношения. Прямой контакт Путина и Трампа является очень важным сигналом, но мы сможем оценить его последствия, только если это станет началом всеобъемлющего возобновления диалога между Российской Федерацией и Западом, и это нам покажет время.

— Как вы думаете, какие темы будет подняты в ходе встречи?

— Тем, представляющих взаимный интерес, много, и все они чрезвычайно актуальны. Прежде всего, вопрос Ближнего Востока, и я имею в виду не только Сирию, где правительственные войска при решающей поддержке России стремятся восстановить контроль над всем югом страны и по сути положить конец широкомасштабной войне, которая продолжается уже семь лет. Не менее тонким моментом является положение Израиля, который хотя и является крепким союзником Соединенных Штатов, также постепенно укрепил свои отношения с Москвой. Премьер-министр (Биньямин) Нетаньяху на днях был в Кремле, (лидер Палестины) Махмуд Аббас сейчас находится в России. США имеют тесные отношения с Саудовской Аравией, а Россия — с Ираном, двумя ключевыми фигурами для баланса в регионе, и поэтому соглашение между Москвой и Вашингтоном может разблокировать палестинско-израильский переговорный процесс, который давно попал в тревожащий тупик.

Второй вопрос, вероятно, будет касаться двух ядерных досье — иранского и северокорейского. Их мирное урегулированию, независимо от "деклараций по их разрешению", является приоритетом как для России, так и для США.

Третий момент не может не коснуться Европы. Об этом можно было бы сказать многое: от санкций до недостаточного экономического, культурного и политического сотрудничества с Россией, но на это потребуется еще одно интервью. Наконец, вполне вероятно, что президент Трамп, учитывая его невероятный личный опыт, также захочет обсудить за столом переговоров вопросы экономики.

© РИА Новости / Сергей Гунеев Перейти в фотобанк Встречи Владимира Путина и Дональда Трампа

— Как известно, в политике, в том числе международной, очень важным фактором являются сигналы. В то время, когда Европа делится на тех, кто хотел бы преодолеть напряженность в отношениях с Москвой и тех, кто призывает к еще более жестким мерам, возможно, будучи убежденными в том, что их поддерживает Белый дом, сигнал открытости Вашингтона может ослабить некоторую враждебность со стороны Европы. Повторяю, я не думаю, что на следующий день после встречи, даже если позволит прийти к полному совпадению мнений между двумя президентами, мы увидим отмену экономических санкций против России. Но это может быть началом этого пути. Случай Италии в этом плане является образцом. У Рима отличные отношения с Россией, я бы сказал, одни из лучших, но он также является членом и основателем Европейского Союза и НАТО. Новый премьер-министр Джузеппе Конте очень четко выразил желание Италии восстановить полное сотрудничество с Москвой и перевернуть печальную страницу санкций. Успешное восстановление российско-американских отношений, безусловно, облегчит реализацию намеченных Италией целей.