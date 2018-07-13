Ольга Рухуллаева: туристы должны видеть изменения от курортного сбора

Эксперимент по курортному сбору, который уже начался в Алтайском крае и на Ставрополье, а с 16 июля стартует в Краснодарском крае, может распространиться на всю Россию еще до истечения пятилетнего срока, считает один из соавторов закона о курортном сборе, замглавы Минкавказа России Ольга Рухуллаева. Об этом, а также о том, что и когда отремонтируют на собранные деньги и может ли в перспективе вырасти установленный размер сбора, она рассказала в интервью РИА Новости. Беседовала Марина Луковцева.

— Ольга Владимировна, в каких регионах (городах) уже начали взимать курортный сбор и в каком размере?

— Курортный сбор уже действует на территории Алтайского и Ставропольского краев, с 16 июля он запускается в Краснодарском крае и с 1 мая следующего года в Крыму. Краснодарский край перенес дату начала взимания сбора в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Крым посчитал необходимым перенос, потому что требуется определить, на сколько возрастет туристический поток из-за открытия Керченского моста.

На Алтае, где сбор введен только в Белокурихе, он составляет 30 рублей. В Ставропольском крае — это города-курорты Кавказских Минеральных Вод (Кисловодск, Железноводск, Пятигорск, Ессентуки) — по 50 рублей. В Краснодарском крае это также курортные города — Сочи, Геленджик, Анапа и четыре населенных пункта в Туапсинском районе. Там туристам необходимо будет платить по десять рублей. В Крыму сумма также составит десять рублей.

— Если среднестатистическая семья, к примеру двое родителей и двое детей, решила отправиться в один из регионов, где курортный сбор уже работает, как, кому и когда они должны заплатить курортный сбор?

— Дети у нас не являются плательщиками курортного сбора. Сбор оплачивается оператору курортного сбора. К таковым в рамках закона относятся юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые предоставляют гостиничные услуги. После оплаты сбора оператор обязан выдать плательщику документ, подтверждающий факт уплаты. Это может быть квитанция к приходному кассовому ордеру в случае оплаты сбора наличными или извещение в электронном виде или на бумажном носителе в случае использования банковской карты. То есть платить можно как наличными, так и банковской картой.

Для взрослых курортный сбор в Белокурихе взимается в период заселения и не позднее дня выезда, поэтому когда семья заселяется, вопросы сроков оплаты можно обсудить с администрацией места размещения. Наверное, удобнее оплачивать при выезде, уже понимая, сколько времени вы здесь проведете, потому что установленную сумму сбора нужно будет умножить на количество дней проживания.

На Ставрополье сбор взимается не позднее момента выезда из объекта размещения. В Крыму планируется ввести аналогичные сроки оплаты. В Краснодарском крае сбор решено взимать при заселении.

Кроме того, в настоящее время Минкавказ России прорабатывает вопрос об оплате сбора на этапе бронирования. Это связано с тем, что современные средства платежа позволяют максимально упростить процедуру оплаты. Главное, чтобы курортный сбор можно было удобно оплатить на любом этапе, в том числе при бронировании объекта размещения, причем как при покупке тура в туристическом агентстве, так и при самостоятельном онлайн-бронировании гостиницы туристом.

Если вы являетесь льготником, перечень льготных категорий, во-первых, указан в законе, во-вторых, мы разместили его для удобства туристов на сайте Минкавказа. Полную информацию о курортном сборе, включая список льготных категорий, подтверждающие льготу документы, которые потребуется с собой захватить, можно найти на главной странице нашего сайта. При оплате курортного сбора в месте размещения снимут копию с этих документов.

— Но, наверное, встречаются люди, которые не в курсе необходимости выплаты курортного сбора? Если турист, имеющий право на льготу, не взял с собой специальные документы?

— В нашем законе под льготы подпадают те люди, которые и по многих другим направлениям являются льготниками, и, как правило, они всегда имеют с собой документ, например, удостоверения ветерана, инвалида. Льготные категории, которые освобождаются у нас в связи с прибытием на реабилитацию или высокотехнологичную медицинскую помощь, однозначно имеют с собой направление от врача. В принципе, таких проблем возникнуть не должно. Но важно отметить, что документ должен быть с собой и его нужно предъявить. Если его не будет, то, к сожалению, освободить от курортного сбора не получится. Поэтому ведем широкую просветительскую кампанию. Обратились в туристические агентства, транспортные компании с просьбой о размещении информации, чтобы предупредить максимальное количество граждан о том, что на данных территориях взимается курортный сбор.

И отмечу, что пока таких ситуаций, когда туристы не привезли с собой документы, подтверждающие право на льготу, и потом пытались вернуть средства, затраченные на уплату сбора, в нашей практики не было.

— А как обстоит ситуация с "дикими" туристами? Часть людей хотят получить на отдыхе полный пакет услуг, но есть те, кто сел за руль собственного автомобиля, палатку в багажник бросил и поехал отдыхать. Им курортный сбор придется платить?

— Курортный сбор оплачивается только теми, кто отдыхает в местах размещения. Это международная практика. Тут все вполне логично. Курортной инфраструктурой пользуются люди, которые останавливаются в официальных местах размещения в городах. Те, кто живет дикарями, ориентированы на отдых на природе, вдали от цивилизации и туринфраструктуры. Соответственно, таким людям курортный сбор платить не нужно.

Но если такие туристы поселятся у бабушки, которая как индивидуальный предприниматель сдает им комнату, заплатить уже придется. Также если туристы заселяются в кемпинги, которые тоже являются официальными средствами размещения, платить нужно.

Предваряя ваш следующий вопрос, что делать с частниками, которые не регистрируют свой бизнес, чтобы не платить налоги, и неофициально размещают туристов, скажу, что здесь в регионах ведется работа по легализации, вывода из тени такого вида бизнеса. Ведь помимо того, что они не платят налоги, они еще не могут гарантировать своим постояльцам безопасность. В том числе с точки зрения санитарного состояния — их никто не проверяет. Трудно предсказать, чем такой отдых обернется, поэтому хотелось бы, чтобы наши гости селились в официальных средствах размещения во избежание каких-то негативных последствий.

— То есть получается, что курортный сбор способствует и выведению из тени нелегального туристического бизнеса?

— Вы правы. Работа ведется в двух направлениях. С одной стороны, власти регионов выявляют таких теневых операторов, привлекают к ответственности. С другой стороны, ведется работа среди граждан, чтобы они, обеспокоившись своей безопасностью, выбирали легальные средства размещения.

Чтобы мотивировать к такому поведению туристов, в Краснодарском крае в гостиницах официально введена единая карта гостя. Ее получают при заселении. Карта позволяет пользоваться льготами партнерской сети гостиницы — в ресторанах, в магазинах и так далее. Получается, что человек курортный сбор заплатил, но в то же время получил различные скидки и в итоге ничего не потерял в финансовом плане.

— Как люди реагируют на то, что необходимо платить курортный сбор? Все-таки это дополнительные расходы из семейного бюджета.

— Перед началом эксперимента в адрес Минкавказа поступало огромное количество обращений от граждан, которые посещали наши курорты и планируют отдыхать там и дальше. Обращения были абсолютно разные, в том числе и негативные. Да, это еще один сбор, который незначительно увеличит стоимость отдыха. Но стоит отметить, что большая часть обращений поступала от тех, кто в соответствии с законом имеют право на освобождение от уплаты курортного сбора. Мы разъясняли, что, например, курортный сбор не платят сопровождающие инвалидов I группы и детей-инвалидов.

Что касается настоящего момента, когда прошло уже два месяца с начала эксперимента. Люди платят, и мы не получили пока по нашим каналам никаких отрицательных отзывов. Тема горячая, поэтому и пресса в регионах за этим следит. По их материалам мы видим, что основной посыл у людей — это желание, чтобы деньги, которые они заплатили, были действительно потрачены на восстановление курортной инфраструктуры. И туристы говорят, что будут рады увидеть результаты своих вложений.

Поэтому нам важно сейчас добиться именно такого результата, чтобы когда люди приедут в следующий раз на наши курорты, увидели положительные изменения. Думаю, это важно еще и с моральной точки зрения.

— Есть те, кто отказываются платить?

— По данным из регионов, количество отказов было невелико, а теперь и снижается. В Ставропольском крае, например, с начала эксперимента около 80 тысяч человек заплатили курортный сбор. При этом объем поступивших средств в июне превысил показатель за май. В отношении туристов, которые не заплатили, возбуждаются дела об административных правонарушениях. В Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях предусмотрен штраф в размере от 500 до 2 тысяч рублей. Но в большинстве случаев люди стараются в досудебном порядке выплатить и штраф, и курортный сбор. Надеемся, что со временем отказов от уплаты курортного сбора не будет, ведь, собираясь куда-то за границу, где аналогичные сборы действуют давно, россияне не отказываются платить.

— Иностранные туристы тоже платят курортный сбор?

— Да, иностранцы тоже платят, вопросов не задают. Для них это привычные дело. Более того, их удивляет невысокий размер ставки сбора, которая у нас существенно ниже, чем те, к которым они привыкли в своих странах. Надеемся, что благодаря такому умеренному размеру сбора и одновременному развитию инфраструктуры курортов удастся привлечь дополнительный туристический поток и из-за границы.

— Когда шли обсуждения введения сбора, то оговаривалось, что регионы смогут регулировать его ставку на своей территории в зависимости от востребованности у туристов. Работает ли эта норма, регионы ее используют?

— Да, действующий федеральный закон устанавливает общие рамки, а у регионов есть возможность установить в разных местах разную ставку. Это было сделано намеренно, потому что куда-то больше приезжает туристов, куда-то меньше. Но в настоящее время регионами принято решение о стандартной ставке для всех населенных пунктов. Краснодарский край пошел по минимальной ставке на начальном этапе, везде установив размер в десять рублей, чтобы это не вызывало раздражение у людей и помогло понять, как действовать дальше. Крым вообще установил пока ставку только на летний сезон, потому что у них стоит проблема загрузки в зимний период, и они таким путем стимулируют приезд туристов в более холодное время года.

Эта свобода принятия решения у субъектов поможет более точно оценить эксперимент, понять, какую конструкцию выбрать, чтобы потом, в случае, если курортный сбор будет распространяться на всю Россию, уже был разнообразный опыт.

— Сколько уже удалось собрать денег, когда и куда они будут израсходованы? Думаю, ответ на этот вопрос будет интересен в первую очередь плательщикам сбора.

— На сегодняшний день в Алтайском крае собрано около 4 миллионов рублей, в Ставропольском — больше 37 миллионов рублей. Краснодарский край только заходит в эксперимент, поэтому параллельно регионом осуществляется отбор объектов, на которые будут потрачены деньги от курортного сбора. В Ставропольском крае такой многоуровневый отбор сделали. Как установлено федеральным законом, везде созданы общественные советы, которые должны смотреть, куда направить средства, и потом контролировать их расходование. Кроме того, на муниципальном уровне был проведен опрос — электронное голосование на городских сайтах, в котором участвовали местные жители, оставили свои пожелания. В дальнейшем властями Ставрополья и Краснодарского края планируется проводить такой опрос еще и отдыхающих.

В Железноводске Ставропольского края планируется провести работы по благоустройству терренкуров Курортного парка, в Кисловодске — пешеходных зон на нескольких улицах. В Ессентуках будет благоустроен сквер в районе санатория "Москва", в Пятигорске — парк "Цветник".

В Белокурихе Алтайского края планируется благоустройство территории городских лесопарковых зон, прилегающих к курорту, въездной зоны в город, прибрежной полосы реки Белокуриха, создание пешеходной зоны "Ореховая аллея", а также центральной многофункциональной площадки с элементами благоустройства, парком, спортивными сооружениями, которая станет главным объектом для проведения массовых мероприятий, концертов.

Сейчас в Ставропольском крае заключены соглашения о перечислении поступивших денег муниципалитетам. Согласно установленному порядку, средства поступают сначала в региональный бюджет, а потом в полном объеме перечисляются муниципалитетам, чтобы они могли ими воспользоваться. Летом, к концу июля-началу августа, деньги уже поступят и муниципалитеты начнут работы по благоустройству.

— Что дальше ждет курортный сбор? Будут ли как-то меняться суммы сбора?

— Субъекты будут смотреть по обстановке, когда снижать, когда повышать, как я уже говорила. На уровне федерального закона мы установили только два ограничения: в 2018 году ставка должна быть не более 50 рублей, со следующего года — не более 100 рублей.

Если говорить о будущем, эксперимент будет проводиться в течение пяти лет. Такой срок выбран, чтобы собрать деньги, что-то построить и отремонтировать с учетом проектирования крупных объектов, оценить эффект, который предположительно к концу пятого года будет заметен. Но уже на примере Ставропольского края мы видим, как деньги поступают, объекты определены, вот-вот начнутся работы, то есть эффект от эксперимента введения сбора будет заметен раньше.

Еще на этапе обсуждения законопроекта в Государственной думе депутаты предлагали не ждать истечения пяти лет, а посмотреть первые итоги и, если все идет хорошо, предложить ввести курортный сбор на территории всей России раньше. Посмотрим уже в следующем году, как идет дело. Но опять же, как и любой местный или региональный налог, курортный сбор в случае распространения на всю Российскую Федерацию будет вводиться или не вводится по решению субъекта. Не обязательно он будет работать на всей территории России.

Мы уже начали получать предложения от ряда крупных городов, регионов, которые выражают желание распространить на своих территориях курортный сбор.

— Насколько проработан существующий вариант закона — не нуждается ли во внесении поправок?

— Был специально выбран вариант эксперимента, чтобы проработать его на примере нескольких очень разных регионов. И сам механизм взимания сбора для России новый. Мы постарались отразить в законе все нюансы. На этапе внедрения курортного сбора мы стараемся с регионами выстраивать работу, чтобы быстро разрешать возникающие вопросы, и в 90 процентах случаев эти вопросы не привязаны к необходимости корректировки законодательства, а с проработкой каких-то алгоритмов действия, дополнительных разъяснений.

При этом сегодня уже появились несколько моментов, которые требуют корректировки законодательства. Мы уже подготовили предложения и даже внесли в правительство Российской Федерации на рассмотрение. И будем стараться в дальнейшем оперативно реагировать на возникающие запросы по изменениям в закон.

Например, одно из изменений касается вопроса перечисления курортного сбора. Поскольку он не является налоговым платежом, на него не распространяется обязанность банков не взимать с этих средств комиссию. Поскольку банки вправе, то попытались это сделать. Но мы обратились к банкам с просьбой не взимать, и они пошли нам навстречу. И чтобы закрепить этот момент законодательно, мы подготовили поправку в закон, которая сейчас на рассмотрении.

Плюс появляются предложения по некоторым новым льготным категориям граждан. С регионами-участниками эксперимента обмениваемся позициями на эту тему. Если все посчитают необходимым ввести какую-то льготную категорию дополнительно, будем предлагать эту льготную категорию внести. Если какие-то регионы будут возражать, тогда предложим субъектам, которые видят необходимость в дополнении списка льготников, сделать это только на своем уровне, без распространения на федеральный.