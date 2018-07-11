Константин Круглов: "Яндекс.Станция" будет знать именно твои предпочтения

Принимая решение о создании умной колонки, "Яндекс" знал, что эта ниша уже занята глобальными компаниями, поэтому постарался наделить "Алису" новыми функциями — не просто понимать речь человека, а фактически предугадывать его желания и, исходя из этого, предлагать варианты ответа на запросы. Как "Яндекс" хочет сделать свою станцию фундаментом "умного дома", почему производство колонки полностью невозможно перенести в Россию и как с помощью виртуального ассистента обезопасить квартиру, в интервью РИА Новости в день старта продаж нового гаджета рассказал генеральный конструктор "Яндекс.Станции" Константин Круглов. Беседовала Татьяна Белякова.

— Константин, как появилась идея создания такой станции?

— Мы увидели, что зрелость речевых технологий у нас и в целом по миру уже достигла того уровня, когда виртуальный ассистент способен понимать речь и не напрягать при этом пользователя. Если помните, раньше были такие устройства с голосовым управлением, которые абсолютно не понимали говорящего, им нужно было много раз повторять либо формулировать очень четкую команду, чтобы она была понятна. И понятно, что такие устройства не взлетали.

Когда технологии распознавания речи дошли до того, что с большого расстояния и с большой вероятностью стали понимать и распознавать речь и смысл речи (это еще отдельная задача), а еще синтезировать речь в ответ, стало понятно, что такой голосовой интерфейс приживется. Это уже было подтверждено успехом подобных устройств в США.

Мы создали виртуального ассистента "Алиса" и создали гаджет, который базируется на устройствах, окружающих человека. Это не мобильное устройство, не персональный компьютер, не ноутбук, это новый тип устройств, которые всегда рядом, которые могут быть не обязательно персональными, но ассистент, который в них живет, — персональный. То есть он взаимодействует с тобой, знает твои предпочтения, знает тебя. Первая ласточка — это "Яндекс.Станция", через которую "Алиса" теперь может проигрывать музыку, показывать фильмы, давать визуальные ответы в добавление к голосовым.

— В каком году началась разработка станции?

— Около двух лет назад.

— Было ли это следованием за основными конкурентами — Google, Apple, Amazon, которые подобные устройства разработали?

— Тут, наверное, "следование" не совсем правильное слово, потому что мы сделали устройство, которое в некоторых вещах опережает Google и Amazon. Но, скажем так, мы ориентировались на их опыт.

— В чем преимущество устройства перед конкурентами?

— Например, это устройство подключается к телевизору простым HDMI-кабелем. Это позволяет не только делать голосовой запрос и получать голосовой ответ, а на голосовой запрос получать графический или видеоответ.

Во-вторых, наша станция лучше по качеству звучания, то есть это расширение акустических возможностей телевизора. То есть, смотря телевизор, вы можете вывести звук через это устройство, и поскольку у него более мощные колонки, чем у телевизора, вы еще и слышите фильм по-новому.

— Станция распознает голос только одного человека?

— Нет, не только одного. Сейчас мы тестируем технологию, которая научит "Алису" отличать голоса членов семьи. Такая технология появится в ближайшее время.

— Возможно ли благодаря этому обезопасить детей от вредоносного контента?

— Да, абсолютно. В том числе для этого и делается. Во-первых, это будет персонализация, то есть когда ребенок просит включить "Мумий Тролль", то будет включаться мультфильм, а не музыкальная группа. Устройство по голосу будет понимать, какой контент детский. Во-вторых, если ребенок попросит какой-то контент 18+, станция не будет его ставить.

Более этого, у нас уже сейчас есть три уровня настроек доступности контента. Вы можете включить семейный режим, умеренный или детский. Это настраивается в приложении. Также пользователь может сменить слово-активатор: вместо "Алиса" выбрать слово "Яндекс".

— У колонки на сегодня только развлекательный функционал?

— И развлекательный, и в то же время это помощник — вы можете попросить ее установить напоминания, будильники, спрашивать погоду, попросить рассказать новости, поставить сказку детям. То есть это такой полноценный персональный помощник, который будет становится все умнее и умнее.

— Будет ли технология применима для "умного дома"?

— В настоящий момент этого пока нет, но это будет, и очень скоро. Потенциально эта возможность уже в ней есть. К сожалению, в России сейчас нет экосистемных игроков, которые бы действительно могли каждый дом сделать "умным". В этом сильное отличие от США, например. Когда в США выходил Amazon Echo или Google Home, там уже был "умный дом", и они интегрировались с существующими "умными домами". У нас другая история: нам нужно "умный дом" строить вокруг нашего устройства. То есть мы входим сначала в дом с устройством, а вокруг него уже строим "умный дом". То есть это другой путь, и мы этот путь ведем по-своему.

Но у нас это в планах. Мы действительно сейчас разговариваем с различными партнерами на предмет построения "умного дома". Но в станции сейчас уже есть небольшие элементы пока не полноценного "умного дома", а домашней безопасности. У нас есть партнер — компания "Гольфстрим", это один из ведущих в России операторов систем безопасности. Вы, например, можете интегрировать станцию, связать в приложении с системой безопасности "Гольфстрим", если она у вас установлена, и, например, просить "Алису" включить сигнализацию, когда вы уходите из дома. Либо можно попросить вызвать помощь, если вы хотите вызвать наряд полиции. Вы можете, используя станцию, голосом позвать на помощь, и приедет полиция.

— Когда вы планируете запустить проект с "Гольфстримом"?

— Эта опция уже есть. В ближайшее время мы будем развивать другие устройства "умного дома", например, включение света, кондиционера, микроволновых печей и так далее. То есть сейчас это "умный дом" в части безопасности, а в ближайшее время будут появляться и более широкие возможности.

— С какими еще партнерами обсуждаете сотрудничество?

— Достаточно много с кем в России мы ведем обсуждение, но выберем наверняка кого-то одного и будем с ним строить стратегическое партнерство.

— Какой еще функционал может добавиться в станцию?

— Просмотр телеканалов, например. Сейчас этого нет, но это будет. Причем вы сможете переключать не только по названию телеканалов, а просто попросить "включи мне новости" или "включи мне футбол". Устройство знает, где идут новости, где идет футбол, и будет включать нужный телеканал. Будем добавлять интеграцию со всеми нашими сервисами — вызов такси, просмотр фотографий с диска, возможно, поиск по интернету с помощью голоса.

— Люди станут ленивыми…

— У них просто появится возможность тратить свои силы и время на какие-то другие задачи. По сути, это способ сохранить и сэкономить ваше время.

— Вы ожидали такого спроса на колонку?

— Сегодняшний ажиотаж мы ожидали, так как после презентации мы собрали десятки тысяч заказов. К нам сегодня приехала первая партия, сейчас остальные едут. Мы продаем по мере поступления.

— Хватит первой произведенной партии на всех желающих?

— Если говорить про первую эксклюзивную партию, которая сегодня появилась в нашем магазине, — нет.

— С кем у "Яндекса" договоренность о массовом производстве? Или такого пока нет?

— Это уже массовое производство — тысячи, десятки тысяч. Любое массовое производство начинается с небольших партий.

— Где производится устройство?

— В Китае. Производителя мы не называем, но это большая фабрика, которая занимается профессионально производством акустики. Она делает колонки для известных брендов, то есть это фабрика первого эшелона. Для них во многом этот продукт был первым, потому что, по сути, это не просто колонка, а компьютер с хорошей акустикой. Экспертизу акустики они нам закрывали, а вся электроника — это полностью наша разработка. По сути, мы учили их производить такие сложные в плане электроники продукты. Это устройство полностью разработано нами, включая электронику.

Мы разрабатываем электронные платы, которые можем встраивать в любое устройство, не только в станцию, и мы это уже делаем. То есть скоро будут появляться другие устройства, которые построены на базе электроники "Яндекса".

— Обсуждали ли вы возможность производства станций или их электронных компонентов с российским производителями? Например, с зеленоградскими "Микроном", "Ангстремом"?

— Мы разговариваем, но, к сожалению, эта индустрия так устроена, что очень много связано с Китаем. То есть, допустим, производить печатные платы здесь, а потом везти их в Китай, где будет собираться все устройство, нецелесообразно. У нас сейчас приоритет — низкая цена, чтобы могли купить все желающие. А чтобы добиться низкой цены, к сожалению, пока выгоднее работать в Китае. Но мы на самом деле думаем, как оптимизировать это.

— А целиком в России его нельзя делать?

— В России не все элементы могут производиться по низкой для нас цене. Например, пластиковый корпус, алюминиевые детали. То есть такое компонентное производство тоже пока не получается в России наладить таким образом, чтобы цена была настолько низкой, как в Китае.

— Сколько занимает время доставки из Китая?

— Это зависит от того, каким способом доставлять: самолетом, по железной дороге или морем. Мы сейчас, чтобы удовлетворить спрос, возим самолетами. Понятно, что это дорого. В дальнейшем мы будем оптимизировать логистику и комбинировать все эти три способа.

— Каковы ваши ожидания по объемам продаж?

— Мы традиционно не даем прогнозов.

— Какие устройства еще могут появиться?

— Мы сделали это устройство в качестве первого примера, чтобы производители бытовой, домашней и любой другой техники увидели, что можно делать на базе "Алисы". А дальше мы производим электронную начинку, они берут ее и строят свои устройства. Такие устройства будут появляться в этом году. Это может быть что угодно — колонки, плиты, часы.

Мы лицензируем разработку как решение. Наша задача — распространять "Алису" в окружающих устройствах.

— Планируете ли продавать станцию через ритейлеров?

— Да, как только исчерпаем свои очевидные каналы, их емкости, то есть оффлайнового магазина и маркетплейса "Беру", где на днях откроются предзаказы через интернет. Пока мы планируем использовать собственные каналы, но ведем общение с партнерами. В дальнейшем, когда мы исчерпаем возможности своих каналов, мы думаем идти в традиционную розницу.