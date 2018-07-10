Вадим Яковлев: новые ледоколы укрепят лидерство "Газпром нефти" в Арктике

Ледокол нового поколения "Александр Санников", способный за минуту совершить разворот вокруг своей оси, двигаться боком и пройти ледовое поле двухметровой толщины, вошел в состав арктического флота России. Это первый ледокол, построенный по заказу "Газпром нефти" для обеспечения отгрузки нефти с Новопортовского месторождения в районе Обской губы. О том, как будет развиваться нефтедобыча в Арктике и почему нефтяникам не обойтись без собственного флота, в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя правления "Газпром нефти" Вадим Яковлев:

— "Газпром нефть" остается единственной компанией, которая добывает нефть на российском арктическом шельфе. Почему компания выбрала для себя это направление, несмотря на очевидную сложность проектов и риски? © Fotolia / ykumsri Правительство создаст координационный орган для развития Арктики

— Арктика — один из самых перспективных регионов добычи углеводородов. Безусловно, здесь сложные климатические условия, удаленность производственной инфраструктуры, непростая логистика. Но времена "легкой нефти" остались далеко позади. На месторождениях, открытых десятилетия назад, добыча снижается, поэтому важно смотреть в перспективу и создавать прочный фундамент на будущее. Для нашей компании таким фундаментом является Арктика, разработка месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Освоение новых активов позволит нам и дальше оставаться лидерами по темпам роста добычи нефти в России, наращивать потенциал извлечения углеводородов и быть конкурентоспособными на мировой арене. Компания уже сегодня создает технологические преимущества перед другими игроками рынка и добивается высоких показателей эффективности в освоении арктических активов.

— Недавно компания получила лицензии на оценку залежей по нескольким участкам на Ямале. Насколько они перспективны?

— "Газпром нефть" создает на полуострове Ямал крупный инфраструктурный комплекс, который объединит запасы разрабатываемого Новопортовского месторождения, а также новых лицензионных участков — Южно-Новопортовского и Сурового. Новые активы сейчас находятся на этапе оценки запасов, но уже сегодня мы выстраиваем стратегию их освоения, включая определение логистических схем. Поэтому в ближайшие пять лет компания будет активно инвестировать в проекты на полуострове Ямал с целью достижения максимальных показателей добычи и эффективной монетизации всех видов углеводородов.

© Фото : пресс-служба "Газпром нефти" Новопортовское месторождение © Фото : пресс-служба "Газпром нефти" Новопортовское месторождение

— Почему сейчас у компании возникла потребность в собственных ледоколах? В России исторически мощный ледокольный флот, почему не задействовать готовые суда? © РИА Новости / пресс-служба ООО "Балтийский завод-Судостроение" Перейти в фотобанк Правительство увеличит заказ на новые атомные ледоколы

— "Газпром нефть" в Арктике реализует уже три крупных проекта: Новопортовское, Восточно-Мессояхское и Приразломное месторождения. Кроме того, по нашим прогнозам к 2030 году потребность рынка перевозок по Северному морскому пути вырастет на треть. Независимость от внешних условий и мощностных ограничений судоходных компаний важна для успешного развития нашего бизнеса в Арктике. Поэтому "Газпром нефть" делает ставку на развитие собственного ледокольного и танкерного флотов. На прошлой неделе в Санкт-Петербурге был поднят российский флаг на головном ледоколе компании "Александре Санникове". Подходит к завершающей стадии строительство его близнеца — судна "Андрей Вилькицкий". Уже успешно эксплуатируются шесть танкеров арктического класса, ведется строительство седьмого. Все они призваны укрепить позиции компании за Полярным кругом и обеспечить круглогодичную транспортировку нефти по Севморпути.

— Два года назад в Обской губе заработал нефтеналивной терминал "Ворота Арктики". Сколько нефти через него отгружается сейчас и как происходит ее транспортировка? © Фото : Крыловский государственный научный центр В Атомфлоте рассказали, зачем России нужны ледоколы проекта "Лидер"

— В прошлом году танкеры совершили более 200 рейсов от терминала "Ворота Арктики" до порта в Мурманске, таким образом мы отгрузили 5,9 миллиона тонн нефти особого сорта Novy Port. В 2018 году добыча на Новопортовском месторождении увеличится и составит более 7 миллионов тонн, а значит потребности в перевозках возрастут. Сам процесс отгрузки сырья уже отработан, танкеры приходят в район Обской губы, где происходит стыковка судна и терминала. После чего танкеры с нефтью проделывают путь по Северному пути через Карское и Баренцево моря. Этот маршрут показал свою работоспособность, несмотря на вызовы, с которыми компания здесь столкнулась: сложная ледовая обстановка, мелководье в Обской Губе, которое накладывает ограничения по проходимости судов. Для проведения операций в таких условиях ледоколы должны иметь осадку около 8 метров и быть маневренными — этим требованиям соответствуют новые дизельные ледоколы "Александр Санников" и "Андрей Вилькицкий". Они смогут качественно и безопасно трудиться в акватории, которая 250 дней в году покрыта льдом и помогать другим судам выполнять задачи по отгрузке нефти.

© Фото : пресс-служба "Газпром нефти" Терминал "Ворота Арктики" в Обской губе © Фото : пресс-служба "Газпром нефти" Терминал "Ворота Арктики" в Обской губе

— Почему был сделан выбор в пользу дизельных судов, а не атомоходов?

— При работе в районе Обской Губы важны размеры ледокола и его маневренность, что обеспечивают конструктивные особенности судна. При мощности в 22 МВт "Александр Санников" показывает ледопроходимость, сопоставимую с атомными ледоколами, при этом он является более энергоэффективным. Благодаря своей технической "начинке" судно совершает полный разворот вокруг оси всего за минуту, такие преимущества обеспечивают особая форма корпуса и три винто-рулевые колонки "Azipоd" в кормовой и носовой частях, которые вращаются на 360 градусов. Классические ледоколы наезжают на лед и ломают его своим весом, а "Александр Санников" с помощью винтов-азиподов разрушает лед снизу и одновременно продавливает ледовые куски корпусом.

— Как показал себя "Александр Санников" во время ходовых испытаний в мае и июне? © РИА Новости / Сергей Мамонтов Перейти в фотобанк Источник рассказал о сроках подписания контракта на новые ледоколы

— Результаты были выше технических характеристик, заложенных в проекте. На чистой воде "Александр Санников" разгоняется до 16 узлов, но даже на крейсерской скорости сверхудобен в управлении, которое осуществляется эргономичными джойстиками. На ледоколе внедрена современная система динамического позиционирования, а бортовые компьютеры полностью регулируют жизнеобеспечение ледокола, запускают генераторы, синхронизируют работу оборудования, регулируют температуру и проведение технологических процессов на палубах. Моряки отмечают, что "Александра Санникова", по уровню инноваций, можно сравнить с появлением смартфона на рынке кнопочных телефонов.

— Какая команда необходима, чтобы управлять "цифровым" ледоколом?

— Экипаж "Александра Санникова" составляет всего 19 человек. Обычно для работы на подобных судах формируют экипаж вдвое больше. Снизить количество людей, задействованных на нашем проекте, позволяет высокий уровень автоматизации судна. Также это предъявляет высокие требования к персоналу, подобранному на ледокол. Специалисты не только должны иметь опыт работы в арктических широтах, на судах ледокольного обеспечения, но и обладать компетенциями в области цифровых технологий, которые повышают эффективность выполнение поставленных задач.

© Фото : пресс-служба "Газпром нефти" Ледокол "Александр Санников" © Фото : пресс-служба "Газпром нефти" Ледокол "Александр Санников"

— Как реализована политика импортозамещения при строительстве "Александра Санникова"?

— Значительная часть оборудования, установленного на ледоколе, — российского производства. Например, центр судостроения "Звездочка" в Северодвинске оснастил судно самым современным носовым подруливающим устройством. Также на ледоколе установлено отечественное навигационное оборудование, ходовой мостик, генераторы — важнейшие элементы, которые обеспечивают работу судна.

— Расскажите об экологической безопасности, какое внимание уделяется этому вопросу на новых ледоколах?

— "Александр Санников" и "Андрей Вилькицкий" устроены по принципу "нулевого сброса", который исключает попадание отходов в атмосферу или акваторию Обской Губы. На судах спроектирована система отведения сточных вод замкнутого цикла — они попадают в специальный сборный танк, откуда поступают на очистные сооружения. Сохранение уникальной природы и биологического разнообразия в Арктике — один из главных приоритетов нашей компании.

— Когда новый ледокол ждут в Арктике?

— Прибытие "Александра Санникова" в район Обской губы запланировано на август этого года.

— В честь кого назван "Александр Санников"?

— Судно названо в честь нашего коллеги, сильного, волевого человека, который внес значительный вклад в развитие ТЭКа в нашей стране. Ледокол с именем "Александр Санников" на борту — это дань памяти и уважения Александру Леонидовичу. Под его началом реализовывались масштабные проекты, такие как комплексная модернизация Омского и Московского нефтеперерабатывающих заводов "Газпром нефти", что запустило цепочку качественных трансформаций и позволило предприятиям стать лучшими в своей отрасли на сегодняшний день.